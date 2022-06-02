Bir darbe de rol arkadaşından: Asın bayrakları Johnny için!

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İSİM VERMEDEN 'KARISINI DÖVEN KOCA' OLARAK NİTELENDİRMİŞTİ

Bu satırlar, uzun süredir eski eşi Amber Heard'ün kendisine yönelttiği aile içi şiddet suçlamaları nedeniyle kariyeri ve özel hayatı "tepetaklak" giden Johnny Depp'in, eski eşine karşı açtığı davayı kazanmasının ardından yaptığı açıklamadan. Çok okunan bir gazete için yazdığı bir makalede, her ne kadar isim vermese de kendisini "karısını döven koca" olarak nitelendiren Amber Heard aleyhine açtığı karalama davasını kazanan Depp'in, zaferinin duyurulmasından sonra yaptığı açıklamanın en çarpıcı bölümü işte bu satırlar.

KAZANAN TARAF DEPP OLDU

Haftalardır bütün dünyanın yüksek bütçeli bir Hollywood yapımı gibi izlediği, Heard ve Depp'in taraftarlarının genellikle sosyal medyada bazen de fiziksel olarak karşılaştıkları ortamlarda birbirleriyle tartıştığı dava sonuçlandı. Jüri, Johnny Depp'in haklı olduğuna karar verdi. Yani özetle kazanan taraf Depp oldu. Bir başka açıdan bu karar, Amber Heard'ü de maddi olarak zarara soktu.

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ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KUTLADI

Şu sıralarda İngiltere'de bulunan ve Jeff Beck ile konser turuna devam eden Johnny Depp, jürinin bu kararını müzisyen arkadaşlarıyla birlikte Newcastle'da bir barda kutladı. 58 yaşındaki oyuncu, yol boyunca da kendisini kutlayan hayranlarıyla selamlaştı, birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

DÖRT TANE KALP EMOJİSİ

Bu arada Depp'in konuyla ilgili olarak yaptığı Instagram paylaşımına da takipçilerinin yanı sıra başından beri kendisini destekleyen ünlü arkadaşlarından yorumlar ve destek mesajları geldi. Bunlardan biri de ünlü model Naomi Campbell oldu. Model, dört tane kalp emojisi koyarak aktörün mesajına yorum yaptı.

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'SENİ SEVİYORUZ MAKAS ELLİ'

Yazar, oyuncu Morgana Robinson, Depp'in Instagram sayfasındaki paylaşıma yaptığı yorumda aktörün beyazperdede canlandırdığı en ünlü karakterlerden birine gönderme yaparak "Seni seviyoruz Edward Scissorhands" diye yazdı. Bu arada 1991 tarihli Edward Scissorhands (Makas Eller) adlı bu filmin Depp'in kariyerinde önemli bir yeri olduğunu da hatırlatalım.

'EVVVVVVVET'

Depp'in davayı kazanmasına sevindiğini ifade eden başka ünlüler de oldu. Genç oyuncu Ashley Benson, Depp'in duruşma çıkışı çekilen ve hayranlarına el salladığı bir fotoğrafını, Instagram sayfasında paylaşıp büyük harflerle "EVVVVET" diye yazdı.

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'ASIN BAYRAKLARI JOHNNY DEPP İÇİN'

Karayip Korsanları filminde Johnny Depp ile birlikte oynayan Greg Ellis ise paylaşımında "Johnny Depp için bayrakları asın" mesajını yazdı.

Konuyla ilgili en ilginç yorumlardan biri de Depp'in dostlarından biri olan Sharon Osbourne'dan geldi. Pierce Morgan'ın programına konuk olan Osbourne sonuca şaşırdığını belirtip "Benim beklediğim bu değildi. Yani demek istiyorum ki Johnny'nin kazanmasını istiyordum ama bunu beklemiyordum" dedi.

ROL ARKADAŞI DA ESKİ EŞİNİN MESAJINA BEĞENİ YAPTI

Johnny Depp'in konuyla ilgili Instagram paylaşımına beğeni yapanlardan biri de Jason Momoa oldu. Bu arada Momoa'nın, Aquaman serisinde Amber Heard'ün rol arkadaşı olduğunu da hatırlatalım.

'KARDEŞLİĞE İHTİYACI VAR'

Davayı Amber Heard'ün kaybetmesine üzülen ünlüler de oldu. Bu yıl Oscar törenini de sunan Amy Schummer bunlardan biri. Schummer, paylaşımında "gerçek bir insan gibi davranmayı seçen bir kadın, yaygın anlayışın 'ordularının' ona kirli bir şaka yapacağı konusunda uyarılmalıdır. Kardeşliğe ihtiyacı var" diye yazdı. Lindsay Lohan da onun bu paylaşımına beğeni gönderen ünlüler arasında yer aldı.

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Kendisinin de bir feminist ve bir aile içi şiddet kurbanı olduğunu belirten oyuncu Kari Wells'in paylaşımı ise ilginçti: "Kadınları desteklemek için sık sık bu platformu kullanıyorum. Ben de eski bir şiddet kurbanıyım" diye yazan Walls, satırlarını şöyle sürdürdü: "Ancak finansal ve sosyal kazanç için hayali suiistimal iddialarını desteklemiyorum."

'FEMİNİST ARKADAŞLARINI DİNLEMEMİŞ OLMALI DİLİYORDUR'

Yorumcu Ann Coulter ise "Bahse girerim ki Amber Heard, feminist arkadaşlarının dinlememiş olmayı diliyordur" mesajını yazdı.

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HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYOR

Amber Heard, kararın açıklanmasından sonra yaptığı açıklamada büyük bir hayal kırıklığı hissettiğini ve kalbinin kırıldığını ifade etti. Görünüşe göre Amber Heard'ün tek sorunu, yaşadığı bu hayal kırıklığı değil. 36 yaşındaki Heard'ü büyük bir maddi yıkım da bekliyor. Jüri, Amber Heard'ün eski eşi Johnny Depp'e, 10 milyon dolar tazminat, 5 milyon dolar da cezai tazminat, yani toplam 15 milyon dolar ödemesine karar verdi. Fakat yargıç Penny Azcarete, Virginia eyaleti yasalarını uygulayarak cezai tazminat miktarını 350 bin dolara indirdi. Azcarate, "Yasaya uygun olarak, Johnny Depp'in tazminatına ilişkin 350.000 dolarlık yasal üst sınır olan cezai tazminat miktarını değiştireceğini" söyledi. Öte yandan jüri, Depp'in de Heard'e hakaret ettiğine kanaat getirerek onu da eski eşine 2 milyon dolar tazminat ödeme cezasına çarptırdı.

TAZMİNATI NASIL ÖDEYECEK?

Şimdi gözler Amber Heard'ün bu parayı nasıl ödeyeceğine çevrildi. Her ne kadar Heard'ün maddi durumu net olarak bilinmese de duruşmadaki tanıklıklar, oyuncunun bu konuda yeteri kadar kaynağı olduğu konusunda kuşku uyandırdı. Duruşma sırasında Heard, Aquaman serisinin ilk filmi için 1 milyon dolar, Aquaman and the Lost Kingdom için de 2 milyon dolar ödeme aldığını doğrulamıştı. Bu arada Heard, maddi durumuyla ilgili başka bir itirafta da bulundu duruşma sırasında. Amber Heard, daha önce söz verdiği gibi bir yardım kuruluşuna 7 milyon dolar bağış yapmadığını çünkü eski eşinin kendisine 50 milyon dolarlık dava açtığını belirtmişti.

KENDİSİ İTİRAF ETTİ: Bu arada duruşma sırasında Heard, kendisiyle ilgili en çok tartışılan konulardan birine de yanıt verdi. Bazılarına göre yalan söylediğini itiraf etti. Amber Heard, daha önce Depp'ten boşandıktan sonra aldığı 7 milyon dolar tazminatın 3.5 milyon dolarını ACLU (Amerikan İnsan Hakları Birliği) adlı yardım kuruluşuna, diğer yarısını da Los Angeles'taki Çocuk Hastanesi'ne bağışladığını söylemişti. Hatta Heard, Londra'da görülen davada ise bu bağışı yaptığını yeminli ifadesinde belirtmişti. Bunu yapma nedenini de "Depp'in parasıyla ilgilenmemesine" bağlamıştı. Fakat Virginia'da görülen davada bu bağışı yapmadığını itiraf etti Heard. Neden bağışı yapmadığını da "Çünkü Johnny bana 2019'un mart ayında 50 milyon dolarlık dava açtı" diye anlattı.





KARARA İTİRAZ EDECEK İDDİASI

Bazı kaynaklara göre Heard'ün ilk planı bu karara itiraz etmek. Bunun için de yargılamada bazı hatalar olduğunu kanıtlaması gerekiyor.