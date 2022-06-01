Sahneden indi, gizlice eski sevgilisiyle buluştu: Büyük aşıklar kapalı kapılar ardında

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OLUP BİTENDEN BİRAZ UZAKLAŞMAK İÇİN

Bu arada taraflar da yeni eski eşler Johnny Depp ile Amber Heard de psikolojik açıdan sıkıntılı geçen haftaların acısını çıkarıp biraz rahatlamak için farklı farklı yollara gitti.

JOHNNY DEPP SÜRPRİZİ

Eski eşi Heard'ün kendisine şiddet uygulamakla suçladığı Johnny Depp, hayranlarına bir sürpriz yaptı ve İngiltere'de arkadaşı Jeff Beck ile birlikte sahneye çıktı. Aynı zamanda gençlik yıllarından bu yana gitar çalan hatta 80'lerde Rock City Angels, daha sonra da Hollywood Vampires adlı müzik gruplarında yer alan Depp, böylece dava boyunca kendisini destekleyen hayranlarına da teşekkür etmiş oldu.

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KONSER SONRASI PARTİDE BULUŞTUKLARI İDDİA EDİLDİ

Johnny Depp, Beck ve grubunun Londra'daki Royal Alber Hall'de verdiği konserin sürpriz konuğuydu. Hayranlarını mutlu eden bu konserle ilgili çarpıcı iddia ise ardından yaşananlar. İddialara göre Depp, duruşmada kendisi lehine tanıklık yapan eski sevgilisi model Kate Moss ile bu konserin ardından buluştu. Depp ile Moss, sahne gerisinde düzenlenen partide bir araya gelip dostlarıyla eğlendi.

'KORUMA ORDUSUYLA GİTTİ, İÇERİYE GİZLİCE GİRDİ'

Jeff Beck ile Johnny Depp'in bir araya geldiği konserin ardından düzenlenen partide Kate Moss'un yanı sıra bir başka müzik efsanesi Ozzy Osbourne'un eşi Sharon Osbourne da konuklar arasındaydı. Kate Moss ise eski sevgilisi Depp'in sahneye çıkacağı konserden yaklaşık 90 dakika önce Royal Albert Hall'e gitti. Yanında bir koruma ordusu vardı. Sanatçıların kullandığı kapıdan giren Kate Moss bu şekilde basına yakalanmamış oldu.

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HAYRANLARI ÇIĞLIK ÇIĞLIĞA: SENİ SEVİYORUZ JOHNNY!

O konserde sahneye önce Jeff Beck çıktı. Yaklaşık yarım saat sonra da Johnny Depp gitarıyla birlikte sahne aldı. İkili, gitar tarihinin unutulmaz parçalarını birlikte seslendirdi. Depp ile Beck, konserin ardından uzun uzun alkışlandı. Bu arada salonu dolduran beş bin kişi arasında bulunan Johnny Depp hayranları ona "Seni seviyoruz Johnny" diye seslendi.

DURUŞMADA DEPP LEHİNE TANIKLIK YAPTI

İşte iddialara göre o konserin ardından düzenlenen partiye katılanlar arasında duruşma sırasında Depp lehine tanıklık yapan ve kendisine şiddet uygulamadığını savunan Kate Moss da vardı. Bu durum da Depp ve Moss hayranlarını heyecanlandırdı. Sosyal medyada bu konuda mesajlar paylaşıldı. Birçok kişi Depp'in belki de eski sevgilisi Kate Moss'a duruşmadaki sözleri için teşekkür etmeye Londra'ya gittiğini ileri sürdü. Sebep her ne olursa olsun eski sevgililerin dost olması hatta tekrar bir araya gelmesi, her ikisinin de hayranlarını sevindirdi.

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'BANA HİÇ ŞİDDET UYGULAMADI'

Amber Heard ile Johnny Depp arasında süren karalama davası kapsamında en çok merak edilen tanıklardan biri aktörün 90'larda efsane bir aşk yaşadığı Kate Moss idi. Duruşmaya video konferans yöntemiyle İngiltere'den bağlanan Moss, bu şekilde Heard'ün "Depp, Kate Moss'u merdivenden itmişti" iddiasını da yalanladı. Moss, söz konusu olayın birlikte gittikleri Jamaika tatilinde meydana geldiğini anlattı. Depp'in kendisinden önce odadan çıktığını sözlerine ekledi. Dışarıda yağmur ve fırtına olduğunu anlatan Kate Moss, kendisinin bu yüzden merdivenden düşüp sırtını incittiğini, canı yandığı için çığlık attığını ve Depp'in de hemen yanına geldiğini anlattı. Moss, Depp'in kendisini odaya götürdüğünü ve tıbbi yardım çağırdığını da belirtti. Ünlü model, Depp ile ilişkisi sırasında ondan hiç şiddet görmediğini sözlerine ekledi.

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Onun bu sözleri de 1994 ile 1998 arasında sadece kısa süreli bir birliktelik yaşamalarına rağmen gösteri dünyasının efsane aşıkları arasına giren Depp ile Heard'ün arasındaki duyguların bitmediğini ileri sürdü. 'Vefalı eski sevgili' diye adlandırılan Kate Moss'un bu tanıklığı üzerine birçok kişi eski çiftin yeniden bir araya gelmesini dilediğini savundu.

'GERÇEK AŞK ÖLÜMSÜZDÜR'

Kate Moss'un bu ifadesi de davayı başından bu yana takip edenleri heyecanlandırdı. Bu konuda en çok yapılan yorum ise şu oldu: "Gerçek aşk ölümsüzdür!" Moss'un duruşmada tanıklık yapmasından ve anlattıklarından sonra sosyal medyada da gündem hareketlendi. Birçok kullanıcı, Kate Moss ile Johnny Depp'in yeniden bir araya gelmesinden mutluluk duyacağını belirtti.

DEPP'İN YÜZÜNDEKİ GÜLÜMSEME DİKKAT ÇEKTİ

Bir kullanıcı, Kate Moss ekranda belirdiği anda onu videodan izleyen Johnny Depp'in yüzünün aydınlandığına dikkat çekti. Onun bu gülümsemesi de birçok kişi tarafından "Acaba aralarında bitmeyen bazı duygular mı var?" sorusunun gündeme getirilmesine neden oldu. Bu görüşü "Eğer yoksa bile bu duruşmadan sonra belki de yeniden birlikte olmaya başlarlar" yorumları takip etti.

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'BİRLİKTE YAŞLANDIĞINIZI GÖRMEK İSTİYORUZ'

Video bağlantısı sırasında Kate Moss ve Johnny Depp'in ekran aracılığıyla birbirlerine gülümsemesi de çiftin takipçilerini heyecanlandırdı. Bu konuda bir kullanıcı "Kate Moss ile Johnny Depp'in yeniden bir araya gelmesi için imza kampanyası mı başlatsak?" sorusunu gündeme getirdi. Bir başkası da Twitter'da "Johnny ile Kate'in yeniden bir araya gelmesini isteyenler el kaldırsın" mesajını paylaştı. Moss ile Depp'in birlikte yaşlandığını görmek isteyen sosyal medya kullanıcıları da çıktı.

'ZAMAN, DUYGULARI YOK EDEMEMİŞ'

Kate Moss'un eski sevgilisi aleyhine tanıklık yapmaması, eski çiftin birbirlerine duyduğu saygının yıllara rağmen ortadan kalkmadığı yorumlarına neden oldu.

'BU YAŞIMDA BUNU DA ÖĞRENDİM': 62 yaşında olduğunu belirten bir başka kullanıcı da "Kate ve Johnny, bu yaşımda gerçek aşkın sonsuza kadar sadık kalacağını fark etmemi sağladı" mesajıyla görüşünü bildirdi. Bir başka kullanıcı da aşk yaşadıkları dönemde her ikisinin de çok genç ve henüz kendilerini keşfetme aşamasında olduklarını hatırlattı. Ondan sonra da hiçbir şeyin daha saf ve daha dürüst olmayacağını belirtti.

Kate Moss ile Johnny Depp'in ekran aracılığıyla birbirlerine gönderdiği gülümsemeler de dikkatlerden kaçmadı. Bir sosyal medya kullanıcısı "Johnny'nin, Kate Moss'u görünce derin ve melankolik iç çekişi ve tatlı gülüşü... Gerçek aşk ölümsüzdür" diye yazdı. Bu konuda bir başka kullanıcı da görüşünü şöyle ifade etti: "Johnny, Kate tanıklık ederken yüzünde güzel ve sevimli bir gülümseme vardı. Buna aradan geçen bunca zamana ve ayrılığa rağmen "aşk" ve "arkadaşlık" denir." Bu yorumların yanı sıra birçok sosyal medya kullanıcısı Johnny Depp ile Kate Moss'un yeniden bir araya gelmeleri konusundaki isteğini dile getiren mesajlar yazdı.

'ZİHNİNDE KALAN SICAKLIĞIN GÖSTERGESİ'

Bu arada vücut dili uzmanları da eski aşıkların video konferans aracılığıyla karşı karşıya geldiği o anları yorumlamaktan geri durmadı. Uzman Judi James, Kate Moss'un tanıklık sırasında sergilediği yüz ifadesini inceledi ve onun eski sevgilisine "sıcaklık" gösterdiğini yazdı. James, Moss'a yöneltilen "Johnny Depp'i tanıyor musun?" sorusuna yanıt verdiği anı da değerlendirdi. O sıradaki ince yüz hareketleri, Moss'un zihninde Depp'ten kalan sıcaklığı gösteriyor Judi James'e göre.

Kate Moss ve Johnny Depp, 1994 yılında New York'ta bir kafede tanıştılar. O döemde Depp yıldızı giderek parlayan bir oyuncuydu. Moss ise henüz moda dünyasında kedini tam olarak kabul ettirmemyşti. Kısacık sürede tutkulu bir aşka düştüler. Herkes onların ilişkilerinin bu kadar hızlı gelişmesine şaşırdı. Moss ile Depp üç yılı aşkın süre büyük bir aşk yaşadılar. Hızlı bir hayat sürdürdüler ve aniden başlayan aşkları yine aynı şekilde 1998 yılında sona erdi. O süre boyunca da sonrasında da hep gazetelerin manşetlerinde yer aldı Johnny Depp ve Kate Moss. Ayrıldılar ama Moss onu unutamadığını hiçbir zaman gizlemedi. Depp de zaman zaman eski sevgilisini özlediğini itiraf etti.

Her ne kadar aşkları kısa süreli olsa da hâlâ gösteri dünyasının unutulmaz çifti olarak hafızalardaki yerlerini koruyorlar. İşin ilginç yanı da kariyerine yoğunlaşmak için onu terk eden Depp hakkında Kate Moss'un bir tek kötü kelime bile kullanmaması. Moss, Vanity Fair dergisine verdiği bir röportajda, hayatı boyunca hiç kimsenin kendisine Johnny Depp kadar özen göstermediğini söylemişti. Bu yüzden de onun kendisini terk etmesinden sonra bir yıl boyunca gözyaşı döktüğünü, depresyondan bir türlü çıkamadığını itiraf etmişti.

'AYRILIK SONRASI KABUS GİBİYDİ'

Kate Moss, büyük aşk yaşadığı eski sevgilisi hakkında şöyle konuşmuştu: "Onun söylediğine inandım. Ona ne yapacağımı sorduğumda bana söylerdi. Ayrıldıktan sonra özlediğim şey buydu." Johnny Depp'ten ayrıldıktan sonra güvenebileceği birini kaybettiğini ve bunun da kabus olduğunu söyledi Kate Moss o ropörtajda. Yıllarca ağladığını sözlerine ekledi.