Eski sevgilisi konuştu: 'Şunu cinsel olarak değiştirebilir miyiz?'

ÖNCEDEN KAYDEDİLMİŞ VİDEO İLE DAVAYA DAHİL OLDU

Johnny Depp'in eski sevgilisi Ellen Barkin'in önceden kaydedilmiş bir videosu duruşma salonunda katılımcılara izlettirildi. Davada Amber Heard'ün tanığı olarak dinlenen 68 yaşındaki Barkin'in bu ifadesinin 22 Kasım 2019 tarihinde kaydedildiğini de hatırlatalım. Depp ile Barkin, birlikte rol aldıkları 1997 tarihli Fear and Loathing in Las Vegas (Vegas'ta Korku ve Nefret) adlı filmin çekimleri sırasında yakınlaşmıştı.

ARKADAŞLIKTAN AŞK İLİŞKİSİNE

Bir dönem Hollywood'un gözde yıldızlarından biri olan Barkin, ifadesinde Johnny Depp ile ilişkisinin başlangıcını ve gelişimini anlattı. Ellen Barkin, video kaydında, Depp ile yakınlığının nasıl başladığını anlattı. 10 yıl boyunca birbirlerini tanıdıklarını, önce arkadaş olduklarını ama sonra ilişkilerinin romantik bir boyuta taşındığını söyledi. Onun ifadesine göre 90'ların başında tanışan Barkin ile Depp'in ilişkisi 1994'te romantik bir hale dönüştü.

'BUNU CİNSEL OLARAK DEĞİŞTİREBİLİR MİSİNİZ?'

Barkin, Johnny Depp ile ilişkisinin saf, platonik bir arkadaşlıktan romantik bir birlikteliğe dönüştüğünü söyledi. Kaydın burasında ilginç anlar da yer aldı. Ellen Barkin bu cümlenin ardından "Bunu 'cinsel' olarak değiştirebilir misiniz? Teşekkür ederim" dedi.

HAFTADA ÜÇ YA DA DÖRT KEZ BULUŞUYORLARDI

Ellen Barkin'in anlattığına göre Depp ile birlikteliği birkaç ay sördü. O süreçte ikili bazen Depp'in evinde bazen de Barkin'in evinde haftada üç ya da dört kez buluşuyorlardı. Ellen Barkin yakın oldukları dönemde Johnny Depp'in çok fazla içtiğinin her zaman farkında olduğunu söyledi. Barkin şöyle konuştu: "Her zaman, çoğunlukla, hep sarhoştu." Bir dönemin ünlü oyuncusu Barkin, Depp'in alkollü içeceklerin yanı sıra uyuşturucu ve halusinatif madde kullandığını da ileri sürdü.

ALKOL ŞİŞESİ FIRLATTI

Kayıtta Amber Heard'ün bir avukatı Ellen Barkin'e "Bay Depp'in sizinle ilişkisinde kontrolü kaybettiği zamanlar oldu mu?" sorusuna Barkin "Evet, Bay Depp bir keresinde Las Vegas'ta Korku ve Nefret adlı filmi çekerken otel odasında bir alkollü içki şişesi fırlattı." Barkin o sırada Depp'in otel odasında arkadaşlarıyla tartışmakta olduğunu sözlerine ekledi. Oyuncu "Şişeyi neden fırlattığını bilmiyorum" dedi.

'BAŞKASIYLA SEVİŞTİĞİMİ SANDI'

Barkin, ilişkileri sırasında Johnny Depp'in çok kıskanç olduğunu ve kendisine sürekli olarak "onu yapma, bunu yap" diye telkinlerde bulunduğunu anlattı. Depp'in kıskanç olduğunu, sürekli olarak nereye gittiğini, kiminle gittiğini ya da bir önceki gece ne yaptığını sorduğunu anlattı. Sonra da şöyle bir ayrıntıya yer verdi ifadesinde: "Bir keresinde sırtımda onu çok kızdıran bir sıyrık vardı. Çok, çok, çok kızdı çünkü bu sıyrığın başka biriyle sevişmemden kaynaklandığını düşündü."

'HAYATINDAKİ HERKESLE İLİŞKİSİNİ SONLANDIRDI'

Dünkü duruşmada Johnny Depp'in eski menajeri Tracey Jacobs da tanık olarak dinlendi. 2016'ya kadar 30 yıl boyunca Depp'i temsil eden Jacobs, setteki kötü davranışları ve öfkesi nedeniyle "yıldız" gücünün azaldığını ileri sürdü. Johnny Depp'in, 2016 yılında işine son verdiğini söyleyen eski menajer bunun nedeni sorulduğunda da "Gerçekten bilmiyorum. O sırada hayatında olan herkesle ilişkisini sonlandırdı" diye yanıt verdi.