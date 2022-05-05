Ã–pÃ¼ÅŸme sahnesinde rol yapmÄ±yordu: Ben bu adama sÄ±rÄ±lsÄ±klam aÅŸÄ±ktÄ±m... Bu kez gÃ¶zyaÅŸlarÄ± eÅŸlik etti

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'SÄ°HÄ°RLÄ° AÅžK'IN Ã–MRÃœ KISA OLDU

Bu sÃ¶zler, son iki haftadÄ±r gÃ¼ndemden dÃ¼ÅŸmeyen Johnny Depp ve Amber Heard davasÄ±ndan... 2011 yÄ±lÄ±nda birlikte rol aldÄ±klarÄ± The Rum Diary filminin setinde, tÄ±pkÄ± romanlardaki ya da masallardaki gibi baÅŸlayan aÅŸklarÄ± 2015 yÄ±lÄ±nda evliliÄŸe uzandÄ±. Fakat o " sihirliÂ aÅŸk" kÄ±sa sÃ¼rdÃ¼. Ã‡ift evlendikten bir yÄ±l sonra kabullenilmesi kolay olmayan iddialarla yollarÄ±nÄ± ayÄ±rmaya karar verdiklerini duyurdu. Åžimdi ise birbirlerine yÃ¶nelttikleri suÃ§lamalarla mahkemede hesaplaÅŸÄ±yorlar. Daha da Ã¶tesinde Ã¶zel hayatlarÄ±na dair Ã§ok Ã§arpÄ±cÄ± ayrÄ±ntÄ±larÄ± da gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyorlar.Â

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BU KEZ AMBER HEARD ANLATTI

ABD'nin Virginia eyaletindeki Fairfax County'de gÃ¶rÃ¼len dava sÄ±rasÄ±nda bugÃ¼ne kadar ilk olarak Johnny Depp ve onun tanÄ±klarÄ± dinlendi. Åžimdi de sÄ±ra Amber Heard ve tanÄ±klarÄ±na geldi. DÃ¼n de tanÄ±k sandalyesinde 35 yaÅŸÄ±ndaki Amber Heard vardÄ±. GÃ¼zel oyuncu, kimi zaman sesi titreyerek hatta bazen de gÃ¶zyaÅŸlarÄ±na boÄŸularak "ona sÄ±rÄ±lsÄ±klam aÅŸÄ±k olmuÅŸtum" dediÄŸi Johnny Depp ile aÅŸlarÄ±nÄ±n nasÄ±l bu duruma geldiÄŸini kendi aÃ§Ä±sÄ±ndan anlattÄ±.

'MÃœKEMMEL PARTNER GÄ°BÄ° GÃ–RÃœNDÃœ'

Birlikte rol aldÄ±klarÄ± 2011 tarihli The Rum Diary filminin setinde ve tanÄ±tÄ±m turlarÄ± sÄ±rasÄ±nda nasÄ±l yakÄ±nlaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ± Heard. Oyuncu, o ilk dÃ¶nemde edebiyat ve ÅŸiirle dolu gÃ¼nler geÃ§irdiklerini ve Depp'in kendisine "mÃ¼kemmel bir partner" gibi gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yledi.

Ä°LÄ°ÅžKÄ°SÄ°NÄ°N BÄ°TTÄ°ÄžÄ°NE Ä°KNA ETMEK Ä°Ã‡Ä°N UZUN UZUN KONUÅžTU

Heard, filmin tanÄ±tÄ±mlarÄ± sÄ±rasÄ±nda gittikleri harika yerlerde romantizm yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±, aÅŸÄ±k olduklarÄ±nÄ± ama bunu bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya gÃ¶steremediklerini ekledi. Buna neden olarak da o sÄ±rada hiÃ§ kimsenin Johnny Depp'in uzun sÃ¼re birlikte olduÄŸu FransÄ±z oyuncu ve ÅŸarkÄ±cÄ± Vanessa Paradis'den ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmemesini gÃ¶sterdi. Bunun bir kadÄ±n olarak kendisi iÃ§in bir sorun olduÄŸunu gizlemeyen Amber Heard, Depp'in o dÃ¶nemde Paradis ile iliÅŸkisinin bittiÄŸine kendisini ikna etmek iÃ§in uzun uzun konuÅŸtuÄŸunu da sÃ¶yledi.Â

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'AYNI YATAÄžI PAYLAÅžMADIKLARINA YEMÄ°N ETTÄ°'

Amber Heard "Bana eski partneriyle bir yÄ±ldÄ±r aynÄ± yataÄŸÄ± paylaÅŸmadÄ±klarÄ± konusunda yemin etti" diye konuÅŸtu. Fakat Depp'in Ã§ocuklarÄ±nÄ± korumak adÄ±na iliÅŸkilerini dÃ¼nyadan gizleme gereÄŸi duyduklarÄ±nÄ± da sÃ¶zlerine ekledi. Sonra da ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "GerÃ§ekten de 'radarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸ alanÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda' olmamÄ±z gerekiyordu. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Johnny dÃ¼nyanÄ±n beni suÃ§layacaÄŸÄ±nÄ± ve 'yuva yÄ±kan kadÄ±n' olarak gÃ¶receÄŸini sÃ¶ylÃ¼yordu. Bu gÃ¼zeldi."

'O SAHNEDE BENÄ° GERÃ‡EKTEN Ã–PTÃœ'

Amber Heard, The Rum Diary filmindeki Ã¶pÃ¼ÅŸme sahnesine de deÄŸindi. O sahnede ikisinin de rol yapmanÄ±n Ã¶tesine geÃ§tiÄŸini belirtti. Hatta Depp'in kendisini gerÃ§ekten Ã¶ptÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ±. Sonra da "AramÄ±zdaki kimyayÄ± hissettim" diye konuÅŸtu. Oyuncu, filmin Ã§ekimleri sÄ±rasÄ±nda "iÅŸinin Ã¶tesinde" duygulara kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Depp'in de kendisi iÃ§in aynÄ± ÅŸeyleri hissettiÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

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'BENÄ° EVÄ°NE DAVET ETTÄ°'

The Rum Diary'nin Ã§ekimleri bittikten sonra her ikisinin de kendi yollarÄ±na gittiÄŸini ve aylarca gÃ¶rÃ¼ÅŸmediklerini sÃ¶yledi Heard. . Ã‡iftin Ã§ekimlerde baÅŸlayan yakÄ±nlaÅŸmasÄ± birkaÃ§ ay sonra aÅŸka dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼. Depp ile Heard, 2011 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda ise flÃ¶rt etmeye baÅŸladÄ±. Heard yeniden bir araya gelmelerini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "Johnny beni telefonla arayana kadar herhangi bir iliÅŸkimiz yoktu. Fakat sonra beni arayÄ±p Beverly Hills'deki evine davet etti."

Amber Heard, Johnny Depp'in kendisine güzel hediyeler gönderdiÄŸini de anlattÄ± tanÄ±klÄ±ÄŸÄ± sÄ±rasÄ±nda. "Bana filmde giydiÄŸim çok güzel bir elbiseyi gönderdi, güzel bir el yazÄ±sÄ±yla yazÄ±lmÄ±ÅŸ not eÅŸliÄŸinde. Bana çok deÄŸerli ve pahalÄ± koleksiyon kitaplarÄ± da hediye olarak gönderdi. BaÅŸka bir filmin çekimlerindeyken bana gitar gönderdi."

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Amber Heard Johnny Depp ile aralarÄ±ndaki kimyayÄ± tanÄ±mlamanÄ±n Ã§ok zor olduÄŸunu da vurguladÄ±.Bunu da ÅŸu sÃ¶zlerle anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±: "Odada sanki elektrik akÄ±mÄ± vardÄ±."

BASIN TURLARINDA YAKINLIKLARI Ä°YÄ°CE Ä°LERLEDÄ°

Amber Heard, Depp ile birlikte oynadÄ±klarÄ± The Rum Diary filminin basÄ±n turlarÄ± sÄ±rasÄ±nda ise iliÅŸkilerinin giderek derinleÅŸtiÄŸini anlattÄ±. Sonra da sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Derken birbirimize aÅŸÄ±k olduk. Bunlar gÃ¼zel ve tuhaf zamanlardÄ±. Avrupa'da ve ABD'de uÃ§akla bir ÅŸehirden diÄŸerine gidiyorduk. Filmimiz hakkÄ±nda konuÅŸarak dÃ¼nyayÄ± dolaÅŸÄ±yorduk ve birbirimize aÅŸÄ±k oluyorduk."

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Heard, Johnny Depp'in o dönemde kendisine pahalÄ± hediyeler gönderdiÄŸini ve aÅŸkÄ±nÄ± ifade eden sözler söylediÄŸini anlattÄ±. Hatta kendisine "Hiç senin gibi bir kadÄ±nla karÅŸÄ±laÅŸmadÄ±m" bile dedi.

AralarÄ±ndaki iliÅŸkinin bir sonrasÄ± aÅŸamaya nasÄ±l geÃ§tiÄŸini de ÅŸÃ¶yle anlattÄ± Heard: "Londra'dayken akÅŸam yemeÄŸinde yanÄ±ma oturdu. O geceyi benim oteldeki odamda geÃ§irdik. BasÄ±n turunun geri kalanÄ±nda da bu durum devam etti. "

Depp'in kendisine yÃ¼zÃ¼k hediye ettiÄŸi anlar hakkÄ±nda da konuÅŸtu Amber Heard. "Bir ÅŸiÅŸenin iÃ§inden bir folyo Ã§Ä±kardÄ± ve parmaÄŸÄ±ma taktÄ±. BirkaÃ§ haftadÄ±r onunla birlikteydim. Ã‡ok yoÄŸun bir andÄ±. Biz normal insanlar gibi yaÅŸamÄ±yorduk. DÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda, bazÄ± yerlerde saklanÄ±yorduk. Onun Ã§ok fazla evi vardÄ±. O zamanlar oralar benim de evimdi. Bu bir gizlilik balonuydu. SÄ±cak bir parÄ±ltÄ±, mÃ¼zik, sevdiÄŸimiz kitaplar, ikimizin de kalpten sevdiÄŸi ÅŸiirler. Bir rÃ¼ya gibiydi, mutlak bir sihir gibiydi."

'ORTADAN KAYBOLDU SONRA YÄ°NE GELDÄ°'

Fakat Amber Heard'Ã¼n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re o sihirli aÅŸk Ã§ok da uzun sÃ¼rmedi, bazÄ± ÅŸeyler deÄŸiÅŸmeye baÅŸladÄ±. Ä°ÅŸte o dÃ¶nemi de duruÅŸmada ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ± Heard: "Sonra ortadan kayboldu. Onunla iletiÅŸim kurmanÄ±n hiÃ§bir yolu yoktu. Bir noktada kayboldu ve sonra geri geldi. BazÄ± saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±yla mÃ¼cadele ettiÄŸini sÃ¶yledi." Heard, yeniden ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra Depp'in kendisini Bahamalar'a davet ettiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi.

'BÄ°R ADASI OLDUÄžUNU O ZAMAN Ã–ÄžRENDÄ°M'

"Onun bir adasÄ± olduÄŸunu iÅŸte o zaman Ã¶ÄŸrendim" diye konuÅŸtu Amber Heard. "O sÄ±rada Ä°spanya'daydÄ±m. Seyahatimi yeniden planladÄ±m bÃ¶ylece Los Angeles yerine Miami'ye gidip sonra da onunla adada buluÅŸabilirdim" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â O dÃ¶nemde Johnny Depp'in Ã§ok fazla Ã§ay iÃ§tiÄŸine tanÄ±k olduÄŸunu da sÃ¶yledi Amber Heard. Bununla ilgili Ã§ok fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸini belirtip Depp'in sadece Ã§ay iÃ§meyi Ã§ok Ã§ok seven bir adam olduÄŸuna karar verdiÄŸini sÃ¶yledi. Bahamalar'da geÃ§irdikleri zamanÄ±n da Ã§ok gÃ¼zel olduÄŸunu ekledi Heard.

ONA SIRILSIKLAM AÅžIKTIM: Amber Heard, duruÅŸmada verdiÄŸi yeminli ifadede Depp'e sÄ±rÄ±lsÄ±klam aÅŸÄ±k olduÄŸunu sÃ¶yledi. O bu sÃ¶zleri sarf ederken Johnny Depp de tam karÅŸÄ±sÄ±nda avukatÄ±yla birlikte oturup onu dinliyordu.





'BENÄ° BAÅžKALARIYLA Ä°LÄ°ÅžKÄ° KURMAKLA SUÃ‡LADI'

Amber Heard, daha sonra Depp'in nasÄ±l bir deÄŸiÅŸim geÃ§irdiÄŸini anlattÄ±. Veda ettiÄŸi uyuÅŸturucu ve alkol alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na geri dÃ¶ndÃ¼kten sonra Depp'in bambaÅŸka biri olduÄŸunu ifade etti. AktÃ¶rÃ¼n giderek kÄ±skanÃ§ bir hale geldiÄŸini ve kendisini baÅŸkalarÄ±yla iliÅŸki kurmakla suÃ§ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Depp'in kendisine ilk kez ne zaman vurduÄŸunu da duruÅŸmada anlattÄ± Heard. Bunun nedeni ise Depp'in eski sevgilisi Winona Ryder ile birlikteyken yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± dövme olmuÅŸ söylediÄŸine göre. Amber Heard, o dövmenin ne anlama geldiÄŸini sordu ve Depp de ona "Wino" diye yanÄ±t verdi. Heard buna gülünce de iddiasÄ±na göre Depp ona bir tokat attÄ±. O anlarÄ± duruÅŸmada tekrar hatÄ±rlayan Heard "Bunu asla unutmayacaÄŸÄ±m. Bu, benim hayatÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtirdi" dedi. Heard o anlarÄ± ÅŸöyle anlattÄ±: "Sadece güldüm çünkü onun ÅŸaka yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyordum. Ve o benim yüzüme bir tokat attÄ±. Güldüm, çünkü baÅŸka ne yapacaÄŸÄ±mÄ± bilmiyordum. 'Bu bir ÅŸaka olmalÄ±' diye düÅŸündüm."

ONA VURMADIÄžINI Ä°LERÄ° SÃœRMÃœÅžTÃœ

Johnny Depp de daha Ã¶nce duruÅŸmada bu olayÄ± anlatmÄ±ÅŸ fakat Heard'e o sÄ±rada tokat attÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± reddetmiÅŸti. Depp bu konuda "Bu, birine vurmak iÃ§in tuhaf bir neden" diye konuÅŸmuÅŸtu.

'ONDAN AYRILMAK Ä°STEMEDÄ°M'

Amber Heard, bir noktada Johnny Depp'ten ayrÄ±lmak istemediÄŸini de sÃ¶yledi: "Onu terk etmek, ayrÄ±lmak istemedim. AÅŸÄ±k olduÄŸum adamdan ayrÄ±lmak istemedim. Onun daha iyi olmasÄ±nÄ± istedim" derken hissettikleri yÃ¼zÃ¼nden sesi deÄŸiÅŸti. "UyuÅŸturucu ve alkol kullanmadÄ±ÄŸÄ± dÃ¶nemlerde bana onun hayatÄ±nÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ±mÄ± sÃ¶ylerdi. Herkes bana bunu sÃ¶ylerdi ve ben de buna inanÄ±rdÄ±m" diyerek sÃ¶zlerini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.