Son dakika: Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında dünyanın pürdikkat izlediği davada son... Jüri üyelerinin karar verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı öğrenildi... ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.
Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.