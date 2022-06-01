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Son dakika: Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi

#Johnn Depp#Amber Heard#Dava
Son dakika: Johnny Depp-Amber Heard davasında jüri kararını verdi

Dünya kamuoyunun ilgisini üzerinde toplayan Johnny Depp ve Amber Heard arasındaki karalama davasında sona gelindi. Jüri üyeleri 14 saat düşündükten sonra kararını verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı belirtildi.

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Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasında dünyanın pürdikkat izlediği davada son... Jüri üyelerinin karar verdiği ve hükmün az sonra açıklanacağı öğrenildi... ABD'nin Virginia eyaletinde görülen davada jüri üyeleri altı hafta boyunca Depp-Heard çiftinin biten evliliği sırasında yaşadıklarını dinledi.

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Johnn Depp, 2018 yılında Amerikan medyasında yer alan makalesi nedeniyle Heard'e 'karalama' davası açmış ve 50 milyon dolar tazminat talebinde bulunmuştu. Heard ise karşı hamlede bulunarak 100 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

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