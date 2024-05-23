Şöhreti bulduğunda ilk evliliğini bir garsonla yapmıştı... Kıskançlığa kapıldım ve ona bağırdım... 'Onunla gidemezsin, sen evlisin'

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Lopez son dönemde de magazin dünyasının en çok konuşulan ünlüsü. Ama bunun nedeni bu kez 54 yaşına gelmesine rağmen hem görünüm olarak hem de kariyer anlamında yıllara meydan okuması değil ünlü yıldızın.

Yıllar sonra yeniden aşkları alev alan kocası Ben Affleck ile yaşadıkları. Yani iddialara bakılırsa ünlü çiftin yolun sonuna gelmesi.

'EN İYİSİNİ DİLERİM AMA BENCE FAZLA UZUN SÜRMEZ'

Neredeyse bir aydır birlikte görüntülenmeyen Bennifer hakkında son 10 gündür evliliklerinin yolunda gitmediği, boşanmak üzere oldukları söylentileri dolaşıyor ortalarda.

Her ne kadar geçtiğimiz hafta sonu yine birlikte kameralara takılsalar da söylentiler bitmek bilmiyor.

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Bu durum da yıllar önce Lopez'in ilk eski kocası Ojani Noa'nın bu evlilik hakkında yaptığı yorumu akıllara getirdi: "İkisi için de en iyisini dilerim ama bence bu evlilik fazla uzun sürmez."

Elbette Lopez'in ilk eski kocası yaşadığı tecrübeden yola çıkarak bu sözleri sarf etti. Belki de Lopez ile Affleck bir süre sonra evliliklerine bir şans daha verecek. Şimdilik bu net olarak bilinmiyor.

Her ne olursa olsun, bütün bu yaşananlar Lopez'in geçmişte kalan gönül defterinin sayfalarının bir kez daha çevrilmesine neden oldu.

Gelin biz de onun aşk hayatını ve eski eş ile sevgililerinin hakkında söylediklerini bir daha hatırlayalım.

Jennifer Lopez şu sıralarda en şık haliyle rol aldığı yapımın galası için kırmızı halıda boy gösteriyor.

'ONUNLA RANDEVUYA ÇIKAMAZSIN... SEN EVLİSİN'

Elbette 54 yaşındaki yıldız, bugünlere kolay gelmedi. O da hayal ettiği şöhrete ulaşmak için büyük bir çaba harcadı.

Lopez ilk büyük çıkışını da genç yaşında trajik şekilde ölen şarkıcı Selena'yı canlandırdığı aynı adlı yapımla gerçekleştirdi: O sırada takvimler 1997 yılını gösteriyordu. O yıl aynı zamanda ilk kocası Ojani Noa ile evlendiği yıldı.

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Yıllar sonra Ojani'nin o dönemi "Tamamen aşıktık, deli gibi aşıktık" diye tanımlasa da evlilik sadece 11 ay sürdü. Bunda da aralarına giren kıskançlık duygusunun büyük etkisi oldu.

Bu arada Lopez ile tanıştığında ilk kocası Ojani'nin Miami'deki bir Küba restoranında garson olduğunu hatırlatalım. Noa sonradan aktör ve yapımcı olarak adını duyurdu.

Boşanmanın ardından Noa'nın ilişkisi hakkında bir kitap yazmanın yanı sıra yıldızın özel görüntülerini yayınlamayı planlamıştı. Ama Jennifer Lopez bunu yasal yollardan engelledi.

Noa'nın anlattığına göre Lopez'in kendisinden sonraki sevgilisi Sean Diddy Combs ile görüşmeye başlaması onun da kıskançlığa sürüklenmesine neden oldu.

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Bunu da bir röportajında şöyle anlattı Ojani Noa: "Jennifer'ı aradım ve ona neden Sean ile randevuya çıktığını sordum. O da bana 'Bunu yapmam gerektiği söylendi' dedi... Kıskanıyordum, kendimi tutamayıp bağırdım: 'Ama sen evlisin!'

Ojani Noa, yıllar sonra eski karısının Ben Affleck ile evlendiğini duyduğunda da ilginç bir yorum yaptı: " Ona ve Ben'e en iyisini diliyorum. Ama bu işin uzun süreceğine inanmıyorum."

Lopez'in ilk eski eşi Küba doğumlu Ojani Noa, tanıştıkları dönemde ünlü şarkıcı Gloria Estefan'ın sahibi olduğu bir restoranda garsonluk yapıyordu. Gösterişli fiziğiyle Lopez'in ilgisini çeken Noa, sonradan zaman zaman aktörlük yapmaya başladı.

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SONRA SEAN DIDDY COMBS İLE AŞK YAŞADI... DURMADAN ALDATILDI

Lopez'in Noa ile evliliği kıskançlık nedeniyle bitti ama bir süre sonra bunun boşuna olmadığı da ortaya çıktı.

Jennifer Lopez, iki yıl boyunca şu sıralarda eski nişanlısı Cassie'ye şiddet uyguladığı iddialarıyla gündemde olan Sean Diddy Combs ile aşk yaşadı. Hatta, Grammy tarihine geçtiği o yeşil elbiseyi giyip törene gittiğinde de yanında Combs vardı.

Ama o ilişkisinde de mutluluğu bulamadı Lopez. Sonradan verdiği bir röportajında "Onun beni aldattığını biliyordum. Hayatımda bana sadık olmayan biriyle yaşadığım ilk birliktelikti" diye anlattı o dönemi.

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Ama ayrılığın ardından Sean Diddy Combs onun hakkında bazı ilginç sözler sarf etti: "Bazı ünlü kadınlarla flört ettim. Ama Jennifer onlar arasında en harika olanlardan biriydi."





ARDINDAN İKİNCİ EVLİLİK GELDİ

Jennifer Lopez, Combs ile yollarını ayırdıktan sonra Love Don't Cost a Thing adlı şarkısının video klibinde Cris Judd ile tanıştı. Kısa bir ilişkinin ardından aynı yıl evlendiler. Ama bu evlilik de öyle uzun sürmedi

Cris Judd sonradan Lopez ile evlilikleri hakkında "Evliliğin başarılı olması için hiç çaba sarf etmedi" diye konuştu.

Sonra da şunları söyledi: "Size Jennifer'ın ilişkilerinin neden yürümediğini anlatamam. Ama sanırım bu uğurda çaba gösterip göstermemenizle ilgili bir durum bu. Evlilik için imza attığınızda öylece yürüyüp gidemezsiniz."

SONRA İKİZLERİNİN BABASI İLE EVLENDİ

Jennifer Lopez evliliklerinden birini de ünlü şarkıcı Marc Anthony ile yaptı. Bu evlilikten Emme ve Max adında ikizleri dünyaya geldi. Ama yine ilişkileri yürümedi. Çift, 2014 yılında boşandı.

Büyük olasılıkla çocukları olduğu için aralarına büyük bir savaş girmedi boşandıktan sonra. Hala zaman zaman Max ve Emme hatırına bir araya geliyorlar.

Lopez hakkında eski eşi Marc Anthony güzel sözler sarf etti ayrıldıktan sonra: " Odaya ilk giren ve son ayrılan kişi hep o olurdu. O zamana kadar gördüğüm en çalışkan kişi oydu. O zamanlar durum benim için bunun tam tersiydi. Jennifer'dan çok şey öğrendim."





18 YAŞ GENÇ DANSÇISIYLA AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Jennifer Lopez, 2011 yılında kendisinden 18 yaş daha genç olan dansçısı Casper Smart ile yaşadığı ilişkiyle manşetlere çıktı. Ayrılığın ardından Smart, olayın bu raddeye gelmesinin nedeninin kendisi olduğunu söyledi.

O dönemi "Çok gençtim ve bencildim" diye anlattı Casper Smart. "Çocukları olan bir kadınla ilişkiye hazır olduğumu sanıyordum. Ben 23 ya da 24 yaşındaydım. O 42 yaşındaydı ve iki çocuğu vardı. Bir yıl boyunca her günü birlikte geçirdik" sözleriyle hatırladı Smart.

Casper Smart'a göre her ikisinin de bekar olduğu o dönemde birlikte güzel vakit geçirmeye çalıştılar. Aralarında bir kimya vardı ama daha fazlasını beklemediklerini sözlerine ekledi Smart.





'ONUNLA TANIŞTIĞIM GÜN HAYATIMIN EN ŞANSLI GÜNÜYDÜ'

Jennifer Lopez'in gönül defterine adını yazdıranlardan biri de eski nişanlısı Alex Rodriguez. Aslında ilk olarak 2005 yılında tanıştılar ama romantik ilişki yaşamaları 2017 yılında oldu.

Rodriguez "Onunla tanıştığım gün hayatımın en şanslı günüydü" diye tanımladı yıllar sonra.

Rodriguez de tıpkı Anthony gibi Lopez'in çok çalışkan bir insan olduğunu söyledi. İkili evlilik kararı aldı ama bunu uygulayamadan ayrıldılar. Sonra da Lopez yıllar önceki nişanlısı Ben Affleck'e döndü ve onunla evlendi.

Alex Rodriguez, eski aşkı Lopez ile ilgili olarak "Beş yıl boyunca inanılmaz bir hayatımız oldu. Kızlarımla birlikte ondan çok şey öğrendik" diye konuştu.