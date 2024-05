Efsanenin çöküşü! Bu kez aşkı para etmedi,... Kıskançlık ateşi sardı

Haberin Devamı

İşte böyle bir durum gösteri dünyasının yıllardır zirvedeki yerini koruyan yıldızlarından birinin başına geldi.

Çok iddialı bir şekilde çıkardığı albümü listelerde umduğunu bulamadı... Aylardır hazırlandığı turnesine başlamasına sayılı haftalar kaldı, ancak bilet satışları istenilen düzeye bir türlü ulaşamadı.

İnternette bilet satışı yapılan bir sitenin verilerine göre böyle giderse ünlü yıldız, yarısı boş koltuklara şarkılarını söylemek zorunda kalacak.

Bir süredir albüm satışlarında da konserleri için bilet satışlarında dikkat çekici bir düşüş olduğu görülen bu ünlü Jennifer Lopez.

Bir yandan sinema diğer yandan sahne derken gösteri dünyasındaki yerini yıllardır kimselere bırakmayan 54 yaşındaki Lopez, şu sıralar belli ki zor bir dönemden geçiyor.

Önümüzdeki ay This is Me... adlı turnesine başlayacak olan JLo'nun bilet satışları bir türlü eskisi gibi olamadı.

Önümüzdeki hafta MET Gala gecesinin kırmızı halısında boy göstermeye hazırlanan Lopez'in Kuzey Amerika turnesinin bilet satışları istenen düzeye ulaşamadı.

Lopez'in konserleri için internet üzerinden satış yapılan sitenin verilerine göre hala bir çok salonda blok halinde boş koltuklar bulunuyor. Elbette bu durum da Jennifer Lopez'i endişelendiriyor.

MADONNA VE TAYLOR SWIFT'TEN İLHAM ALMAYA ÇALIŞIYOR

İddialara göre Jennifer Lopez, bu sorunla başa çıkabilmek için ilerleyen yaşına rağmen konserleri dolu geçen Madonna ile her konseri olay haline gelen genç meslektaşı Taylor Swift'e dikti gözlerini.

Şu ana kadar bilet satma sorunu yaşamayan bu iki ünlüden ilham almaya çalışıyor Lopez. İddialara bakılırsa bu iki isme karşı biraz da kıskançlık duyuyor.

Bu arada bilet satışı konusunda Lopez'in yüzünü güldüren yerler de yok değil. Newark, New Jersey ile Kanada'nın Toronto kentinde ise yıldızın turne biletleri kelimenin tam anlamıyla yok sattı.

ALBÜMÜ DE YÜZÜNÜ GÜLDÜRMEDİ.. AŞKI ESKİSİ KADAR İLGİ ÇEKMEDİ

Bu arada bu durum Lopez'in son dönemde yaşadığı tek talihsizlik değil. Bundan iki ay önce This is Me... Now adlı yeni albümünün satışlarının iyi gitmemesi nedeniyle de gündeme geldi yıldız.

Bu durum da magazin çevrelerinde "Artık Jennifer'ın aşkı para etmiyor" söylentilerine neden oldu. Çünkü bu yeni albüm, Lopez ile şu anda evli olduğu Ben Affleck'in yıllar sonra alev alan aşkından alıyordu esin kaynağını.

Tam 17 yıl sonra yeniden büyük aşkıyla bir araya gelen Lopez, bütün bu süreci şarkı sözlerine dökmüştü.

Bu albümle bağlantılı olarak bir belgesel bile çekildi. Orada da çiftin geçmişte birbirlerine yazdıkları aşk mektupları bile gözler önüne serildi. Ama yine olmadı. Lopez belki de kariyerinin en parlak döneminde ilk kez yenilgiyi, geride kalmayı tattı.

Büyük bir reklam kampanyasıyla çıkarılan This is Me... Now adlı albüm listelerde kelimenin tam anlamıyla çakıldı. Hatta Lopez, bilet satışlarının iyi gitmemesi yüzünden bazı konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.

Bu arada küçük bir hatırlatma... Lopez'in yeni albümü geçtiğimiz şubat ayında listelere 38'inci sıradan giriş yaptı. Fakat sonra bir anda hızla 200'lere kadar düştü. Yani sektördekilerin deyimiyle söylersek "battı."

İşte bu konuda Jennifer Lopez'in eski reklam ve halkla ilişkiler sorumlusu Rob Shuter, New York Post'a bazı açıklamalar yapı.

Yıllar boyunca hep zirvede kalan Lopez'in bu kez neden böyle bir sonuç aldığını değerlendirdi.

Ona göre bunun nedeni Lopez'in Ben Affleck ile aşkını çok fazla ön plana çıkarması. Bakın bu konuda Shuter neler söyledi:

"Jennifer aslında her zaman bir pazarlama ve halkla ilişkiler gurusuydu. Ama bu kez yanlış hesap yaptı... Herkesin hala Ben Affleck ile aşkına ilgi duyduğunu sandı. Artık kimse Bennifer'ı takmıyor. Dünya değişti."

BAZI KONSERLER AÇIKLAMA YAPILMADAN İPTAL EDİLDİ

Jennifer Lopez'in bu yeni albümüyle ilgili olarak başına gelen tek felaket bu değil üstelik. Aralarında Nashville, New Orleans ve Houston'ın da bulunduğu birçok kentteki konserini de iptal etmek zorunda kaldı yıldız.

Ayrıca Lopez'in son beş yıldaki ilk turnesi olan bu turne daha önce Miami, Toronto ve New York'ta üç ek konser yapılacağını duyurmasından sonra hiçbir açıklama yapılmadan kısa kesildi.

İsmini açıklamayan ama müzik endüstrisinde birçok ünlüyle çalışan biri "Eğer bu düzeyde bir sanatçı turne konserlerini iptal ediyorsa, bu kötü... çok kötü" diye konuştu.

Belli ki Lopez'in Bronx'ta sıradan insanların yaşadığı bir yerden geliyor olmasını sık sık vurgulaması da bu kez işine yaramadı.

Lopez ailesini tanıdığını söyleyen bir kaynak "Jennifer 2007 yılından bu yana büyük bir şey yapmadı. Genç nesiller onu gerçekten merak etmiyor, yeni albümünü takipte değil. Zaten Lopez bunu kendi belgeselinde de söyledi. Bu proje tamamen bir yanlış girişim" diye konuştu.

Aynı kaynak Jennİfer Lopez'i artık sadece kemikleşmiş hayranlarının takip ettiğini de sözlerine ekledi.