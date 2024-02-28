Bana 'O elbiseyi sakın giyme' dediler... Dinlemedim, giydim!

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Bunun çok çarpıcı örneklerinden biri efsane oyuncu Marilyn Monroe'nun Yaz Bekarı adlı filmde giydiği o beyaz elbise.

Monroe öleli neredeyse yarım asırlık bir zaman geçti ama ne o elbise unutuldu ne de sokaktaki havalandırma ızgarasının üzerindeki uçuşan etekleri. Hatta yıldızın o sahnedeki görüntüsünün bir heykeli bile yapıldı.

O DA BİR KUŞAK İÇİN SİMGE HALİNE GELDİ

Bu bir yana bir de Jennifer Lopez'in bundan tam 24 yıl önceki Grammy töreninde giydiği bir elbise var ki onun da unutulması mümkün olmadı bugüne kadar.

Lopez, aradan geçen zaman içinde çok daha iddialı kıyafetlerle kamera karşısına geçti ama yine de o göbek kısmı bir broşla tutturulan yeşil elbisenin yerine geçecek hiçbir kıyafet giymedi.

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Ünlü yıldız, 2000 yılındaki Grammy töreninde giydiği o yeşil elbisenin bugüne kadar bilinmeyen bir ayrıntısını ilk kez anlattı.

Söylediğine göre Lübnanlı tasarımcı Andrea Lieberman, aslında o gece Jennifer Lopez'e o elbiseyi giymemesini önerdi.

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'DAHA ÖNCE BAŞKALARI GİYDİ... SEN DE GİYME'

Lopez bunun nedenini de şöyle anlattı: " O daha önce başkaları tarafından da giyilmiş olan bir elbiseydi. Tasarımcım bana 'Lütfen onu giyme. Daha önce başkaları giydi' dedi. Ama ben de tasarımcıma o elbiseyi giyeceğimi, çünkü en iyi görünen elbisenin o olduğunu ve onu giyeceğimi söyledim."

Jennifer Lopez o ödül gecesinde gerçekten de söylediğini yaptı ve o yeşil elbiseyi giydi. Ve o elbise o gece kelimenin tam anlamıyla ortalığı karıştırdı. ..

Jennifer Lopez, o ünlü elbisenin perde arkasındaki öyküyü Vogue dergisine verdiği röportajda anlattı.

O ünlü elbiseyi az önce bizim de hatırlattığımız Marilyn Monroe'nun o ünlü boyundan bağlamalı beyaz elbisesine benzetti.

Aslında Lopez'in bu konudaki sözleri gayet ilginç: "Sanırım her kuşağın bir ikonik elbisesi var. Marilyn Monroe'nun beyaz elbisesi bir önceki kuşak için ikonikti. Bu yeşil elbise de başka bir kuşak için."

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HER ŞEY BİR ANDA OLDU

Jennifer Lopez, daha sonra başkaları tarafından defalarca taklit edilen, hatta kendisinin de bir benzerini sonradan giydiği o yeşil elbisenin neden bu kadar ilgi çektiğini ise şöyle anlattı: "Sahneye çıktım ve bir anda oldu."

Aslında Jennifer Lopez'in sözlerine bakılırsa kendisi bile bu elbisenin neden bu kadar büyük bir heyecan yarattığını çok da net olarak anlamış değil.

Zaten ünlü yıldız, bundan iki yıl önce verdiği bir röportajda en sevdiği elbisenin o yeşil elbise olmadığını da söylemişti.

HİÇBİRİ ONUN KADAR GÜZEL TAŞIYAMADI

İşin ilginci söz konusu yeşil elbisenin bir versiyonunuLopez'den önce markanın sahibi Donatella Versace giydi. Sonra ünlü oyuncu Sandra Bullock ve bir de Spice Girls (Baharat Kızlar) grubundan Geri Halliwell.

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Ama hiçbiri Lopez kadar güzel taşıyamadığı için onların yorumu böylesine unutulmaz bir hale gelmedi.

Bu arada bir not... Lopez o ünlü elbisenin üzerinde biraz çalışılmış başka bir versiyonunu 2019 yılında konuk olduğu Versace defilesinde giydi.

Öyle ya da böyle Jennifer Lopez, eğer tasarımcısının önerdiği gibi o yeşil elbiseyi 2000 yılındaki Grammy gecesinde giymeseydi belki de kendi söylediği gibi bir kuşak için "ikonik elbise "konusunda bir boşluk kalacaktı. Ya da kim bilir belki de yine onun giyeceği başka bir elbise o boşluğu dolduracaktı.

Lopez, o yeşil elbiseyi anlatırken 1955 tarihli Seven Year Itch (Yaz Bekarı) filminde Marilyn Monroe'nun o ünlü beyaz elbisesine gönderme yaptı. Boyundan bağlamalı o yeşil elbisenin, bir kuşak için ikonik bir elbise olduğunu hatırlattı. "Bence her kuşağın böyle bir efsane elbiseye ihtiyacı var. Bir kuşak için bu Monroe'nun beyaz elbisesiydi. Sonraki kuşaklar için de benim yeşil elbisem oldu" dedi.

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