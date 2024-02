Kıskançlığını itiraf etti: Kocamla flört eden kadınlar... Benimle oyun oynamayın!

Haberin Devamı

İnsan sevdiğine bunca uzun bir zaman sonunda kavuşunca, muradına bu kadar geç erince onu kaybetmeme arzusu da çok güçlü oluyor.

Bunu dile getirmekte de hiçbir sakınca görmüyor, kıskançlığını saklama gereği bile duymuyor. İstediği kadar ünlü olsun, istediği kadar zengin olsun değişmiyor bu durum.

Kim mi yıllar sonra kavuştuğu kocasını bu kadar seven ve kıskanan bu ünlü? Jennifer Lopez! Ya da gösteri dünyasındaki adıyla JLO.

PEMBE DİZİ GİBİ BİR AŞK

Artık herkesin bildiği gibi Jennifer Lopez ile Ben Affleck, Hollywood'un benzerine tam da filmlerde rastlanacak aşklarından birinin kahramanları.

Birlikte rol aldıkları ve gişede bir fiyasko yaratan Gigli filmin setinde tanıştılar. Orada birbirlerine aşık oldular. Hatta hayatlarının geri kalanını birlikte geçirmek istedikleri izin nişanlandılar. Ama olmadı... 2004 yılında yollarını ayırdılar.

Haberin Devamı

Bu ayrılık ikisi için de kolay olmadı. Ama yapacak bir şey yoktu. Hayatlarına başkaları girdi, başka evlilikler yaptılar.

Sonra belki de birileri onlara ilk ayrıldıklarında "yılla sonra kavuşacaksınız" dese inanmayacakları durum gerçekleşti. 17 yıl sonra bir araya geldiler. Bu kez beklemeden evlendiler. Birbirlerine kavuştular başka bir deyişle.

ARTIK BİRBİRLERİNİ KAYBETMEK İSTEMİYORLAR

Şimdi de ne olursa olsun birbirlerini kaybetmemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle de bu konuda yüreğinden geçenleri gizlemeyen Jennifer Lopez.

Kendisinin de itiraf ettiğine göre Jennifer Lopez, kocası Ben Affleck'i ölesiye kıskanıyor. Hem de öyle böyle değil.

Ünlü yıldızın kıskançlığı öyle büyük ki bunu artık kendine de saklamıyor. TV ekranlarına çıkıp "Kocamla flört etmeye çalışan kadınlar... Benimle oyun oynamayın" diye seslendi.

Son dönemde yeni albümü This Is Me... Now ve onun perde arkasını anlatan TV programıyla konuşulan Jennifer Lopez, önceki gün Today With Hoda&Jenna adlı sohbet programına konuk oldu. Orada da kendisine yöneltilen ilginç sorulara yanıt verdi.

Haberin Devamı

KOCAMLA FLÖRT ETMEYE ÇALIŞAN KADINLAR: BENİMLE OYUN OYNAMAYIN

Programın sunucularından Hoda Kotb, Jennifer Lopez'e "Kocanıza birisi ilgi gösterse onu kıskanır mısınız?" diye sordu. Bunun üzerine Lopez elinde "Şimdi" yazan bir kartı kaldırarak yanıt verdi.

Ardından da Ben Affleck'in hayranı olan kadınları uyardı. Şu cümleyi iki kez tekrarladı: "Benimle oyun oynamayın."

Sonra sunucular Lopez'e "Eğer birisi Ben Affleck ile flört etmeye çalışırsa ne yaparsınız?" sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Lopez de şu yanıtı verdi: " Öncelikle ben bir aşığım, bir dövüşçü değilim... Ama onlara sadece zarif bir hanımefendi gibi kocamdan uzak durmalarını söylerim."

Haberin Devamı

YILLAR SONRA KAVUŞTULAR

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, uzun bir ayrılık sürecinin ardından 2021 yılında tekrar görüşmeye başladılar.

2022 yılında önce bir Las Vegas nikahıyla hayatlarını birleştirdiler. Ardından da ilk nişanlarını bitirdikleri Affleck'in Georgia'daki malikanesinde üç gün süren gösterişli bir düğün düzenlediler.

Sonuç olarak bugün 54 yaşında olan Jennifer Lopez ile 51 yaşındaki Affleck yıllar sonra muratlarına ermiş oldu.

Jennifer Lopez'in kocasını kıskandığı ile ilgili iddialar bir süredir ortalarda dolaşıyor. İleri sürülenlere göre kıskandığı kişilerden biri de Affleck'in eski eşi Jennifer Garner.

Haberin Devamı

ESKİ EŞİYLE YAKINLIĞINI DA KISKANIYOR

Affleck ile Garner'ın 10 yıl süren evliliğinden üç tane çocukları bulunuyor. Eski çift de onların hatırına ya da onlar için sık sık bir araya geliyor.

Hatta Affleck, eski eşi Garner ile zaman zaman gayet samimi bir şekilde objektiflere yakalanıyor. Her ne kadar Ben Affleck "Onu artık kız kardeşim gibi görüyorum" dese de Lopez eski eşlerin yakınlığından çok da hoşlanmıyor iddiaya göre.

Aslına bakılırsa Lopez'in kocasına bu kadar sımsıkı sarılması da şaşılacak bir durum değil. Çünkü ilk nişanlarından sonra ayrıldıklarında Lopez çok zor bir dönemden geçti. O sırada hissettiklerini de hiç saklamadı. Kimi zaman röportajlarında anlattı.

Haberin Devamı

AYRILIK SIRASINDA ÖLECEĞİNİ HİSSETMİŞ

O ilk ayrılıkta kendini işine vererek acısını unutmaya çalışan Lopez her seferinde "Ben Affleck'ten ayrıldıktan sonra kendini ölecekmiş gibi hissettiğini" söyledi hep. Hatta bununla yetinmeyip "20 yıl önce düğünümüz iptal edildiğinde bu hayatımın en büyük kalp acısıydı" diye konuştu.

Ayrılığın onu bu kadar etkilemesi de normal aslında. Çünkü ilk kez bir araya geldikleri Gigli filminin setinde birbirlerini için nasıl da deli olduklarını fark etmişler. Lopez anlattığına göre Affleck'i görünce "İşte bu benim birlikte olmak istediğim insan" diye aklından geçirdi.

O dönemde hayalleri gerçek olmadı belki ama yıllar sonra birbirlerine kavuştular. Görünüşe göre de artık bir kez daha birbirlerini kaybetmek istemiyorlar.

Aslında Lopez kadar duygularını açık etmese de Ben Affleck de karısına hala ilk günkü gibi aşık. Drew Barrymore'un programına konuk olduğunda Lopez hakkında "Teni bile kusursuz... Benim karım dünyanın en muhteşem insanı" diyerek ona olan sevgisini ifade etmişti.