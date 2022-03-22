Katilinin adını söyledi ve olduğu yere yığıldı: Ölümü bir başkasına şöhret getirdi

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24 YAŞINA GİRMESİNE İKİ HAFTA KALA ÖLDÜ

Olay yerine gelen ambulans onu hemen hastaneye götürdü. Fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gece yarısını tam bir saat beş dakika geçe hayata veda etti. 23 yaşındaydı... 24 yaşına girmesine sadece iki hafta kalmıştı.

TAKVİMLER 31 MART 1995'İ GÖSTERİYORDU

Bu, çocuk yaşta müzik kariyerine hızlı bir başlangıç yapan ve başarıdan başarıya koşan Meksikalı şarkıcı Selena Quintanilla Perez'in hayata veda edişinin öyküsüydü... 1971 yılında dünyaya gelen ve müzik dünyasında Selena adıyla tanınan şarkıcı, 1995 yılında da hayata veda etti. Geride hayranlarını büyüleyen sesiyle söylediği şarkılar ve sevenlerinin hayatında büyük bir boşluk kaldı. Olayı daha da trajik hale getirense Selena'yı, hayran kulübünün başkanı olan Yolanda Saldivar'ın vurmuş olmasıydı. O kara günde takvimler 31 Mart 1995 yılını gösteriyordu.

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JENNIFER LOPEZ DE ONUN SAYESİNDE YÜKSELDİ

Ölümü büyük yankı yaratan Selena'nın hayatı, o trajik olayın yaşanmasından kısa bir süre sonra 1997'de bir sinema filmine dönüştürüldü. Başrolde de o dönemde kariyerinin henüz başında olan Jennifer Lopez vardı. Sadece milyonlarca müzikseverin değil kendisinin de hayatında önemli bir yer tutan Selena adlı filmin 25'inci yıl dönümü için duygu dolu bir Instagram paylaşımı yaptı Lopez.

'ONUN MİRASINI ONURLANDIRIYORUZ'

Son dönemde Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden tazelenen aşkıyla gündemde olan Lopez, "Selena" konulu paylaşımında genç şarkıcıyı canlandırdığı filmden görüntülere yer verdi. Rolüne nasıl hazırlandığını anlatan Lopez, genç yaşta hayata veda eden Selena hakkında "Benim için çok şey ifade ediyor" dedi. Lopez paylaşımında şu satırlara yer verdi: " Ne kadar önemli bir gün. Selena'nın 25'inci yılını kutluyoruz. Bugün Selena'nın müziğini ve mirasını onurlandırıyoruz."

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'ONU CALNLANDIRMAK BİR ONURDU'

52 yaşındaki Lopez, paylaşımına "Bu filmin benim için anlamı çok büyük. Selena ve ailesi benim için çok şey ifade ediyor" diye yazdı. Ünlü yıldız, 25 yıl önce çekilen filmde Selena'yı canlandırdığı için çok mutlu hissettiğini de sözlerine ekledi. Gösteri dünyasında JLo olarak anılan yıldız, Selena filmini çevirdiği dönemi hiç unutmayacağını, filmin içerdiği sihrin bir parçası olmanın her sanatçı için onur kabul edileceğini belirtti.

Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Gregory Nava'nın üstlendiği Selena adlı film, 21 Mart 1997'de gösterime girdi. Filmde Lopez'in yanı sıra Edward James Olmos, Constance Marie, Jon Seda and Jackie Guerra da rol alıyordu. Jennifer Lopez'in sinema dünyasında hızlı bir yükselişe geçmesini sağlayan film, 1995'te henüz 23 yaşındayken öldürülen Selena Quintanilla Perez'in hayat öyküsünden kesitler sunuyordu.

'BENDE ÖYLE ÇOK DUYGU UYANDIRDI Kİ!'

Selena'nın kız kardeşi Suzette Quintanilla da sosyal medya hesabından hem filmi hem de genç yaşında hayata veda eden kardeşini andı. Quintanilla, aradan geçen bunca zamana rağmen hala Selena'nın aralarında olmasını dilediğini belirtti. Suzette, kardeşinin hayatını konu alan filmin görüntülerini izlemenin kendisini çok farklı duygulara yönelttiğini anlattı. "Bu paylaşım, bu duygularımı anlatmak için yetersiz kalır" diye de ekledi. Sonra da Selena'nın, kendilerini hiç yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.

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HAYATI BİR KURŞUNLA SONA ERDİ

Müzik dünyasının bir dönemine damgasını vuran fakat başarılı kariyeri bir kurşunla sona eren Selena Quintanilla-Pérez, ya da müzik dünyasındaki adıyla Selena, 16 Nisan 1971'de ABD, Teksas, Lake Jackson'da dünyaya geldi. Babası Meksikalı, annesi ise Çeroki

kökenliydi. Ona Selena adını, annesinin doğum yapmasına yardımcı olan ebe verdi. Şarkı söylemeye başladığında ise henüz 3 yaşındaydı. Ondaki bu yeteneği fark eden babası, Selena 9 yaşına gelince bir müzik grubu kurdu. O dönemde ailesinin sahip olduğu lokantada sahneye çıktı. Fakat lokanta kapanınca bu serüven de sona erdi. Genç yaşta ölen şarkıcının bir balmumu heykeli Madame Tussauds müzesinde yer alıyor. (Yukarıda)

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Bu arada Selena'nın ailesi için zor günler başladı. Maddi zorluklar yaşayan aile iflas etti, hatta o dönemde evsiz de kaldılar. Selena ve ailesi Teksas, Corpus Christi'ye taşındı. Orada bulabildikleri her yerde müzik yapıp şarkı söyleyerek hayatlarını sürdürmeye çalıştılar. Bu süreçte Selena henüz 14 yaşındayken yerel bir plak şirketiyle anlaşıp albüm çıkardı. Selena'nın bu ilk albümü ilgi görmedi ama sonradan hepsini babası satın aldı. Aradan 10 yıl geçtikten sonra bu albüm Mis Primeras Grabaciones adıyla yeniden yayınlandı.

GENÇ YAŞTA BİR EVLİLİK YAPTI

Selena, 1987 yılında katıldığı yerel müzik yarışmalarında dikkat çekmeye başladı. 1989'da da Sony Music ile anlaştı. Ondan sonra da kariyeri hızla yükselişe geçti. Hatta onunla anlaşma yapan müzik şirketinin yöneticisi "Yeni Gloria Estefan'ı keşfettiğini" düşünmeye başladı. Bu arada Selena, 1988'de tanışıp birlikte müzik yaptığı Chris Perez ile 1992'de evlendi.

KENDİSİNİ ÖLDÜREN KİŞİYLE BÖYLE TANIŞTI

90'larda Selena'nın yükseliş süreci başladı. 1990'da, Selena erkek kardeşi ve ana söz yazarı A.B. Quintanilla ile birlikte çalıştığı albümü Ven Conmigo'yu çıkardı. Aynı dönemde onun hayatının sonunu getirecek olan Yolanda Saldivar isimli bir hemşire ve hayranı bir onun adına bir kulüp kurma düşüncesiyle Selena'nın babasına yaklaştı. İsteği kabul edildi ve kulübün başkanı oldu; daha sonra da Selena'nın giyim butiklerinin müdür oldu.

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Selena 1992'de diğer albümü Entre a Mi Mundo'yu yayınladı. Albümdeki "Como La Flor" gibi şarkılar Selena'nın bir yıldız olmasının sağladı. Bir sonraki albümü Selena Live!, 36. Grammy ÖdüllerindeEn İyi Meksikalı-Amerikalı Albümü seçildi. 1994'te Selena sonraki albümü Amor Prohibido'yu çıkardı. Albüm Yılın Meksikalı-Amerikalı Albümü Grammy ödülüne aday gösterildi. 1994'te tasarıma ve giysi üretimine başladı, biri Corpus Christi diğeri ise San Antonio'da bulunan Selena Etc. adlı iki butik açtı. İkisi de ev içi güzellik salonlarıyla donatılmıştı. 1994 sonbaharında, Amor Prohibido Meksika'da ticarî bir başarıydı ve Gloria Estefan'ın Mi Tierra'sının listelerdeki bir numaralı yerini alarak 4 tane bir numaralı Latin şarkı yaptı. 1994'ün sonlarında altın duruma erişerek ABD'de 400.000'in üzerinde, Meksika'da ise bir başka 50.000 kopya satıldı.

Selena; 1995'te ölümünden kısa bir süre önce Marlon Brando, Johnny Depp ve Faye Dunaway'in oynadığı romantik komedi Don Juan DeMarco'da ufak bir rol oynadı. Selena; 1995'te ölümünden kısa bir süre önce Marlon Brando, Johnny Depp ve Faye Dunaway'in oynadığı romantik komedi Don Juan DeMarco'da ufak bir rol oynadı. DON JUAN DEMARCO FİLMİNDE KÜÇÜK BİR ROL ÜSTLENDİ

ZİMMETİNE PARA GEÇİRDİĞİNİ FARK ETMİŞTİ

Selena'nın hem ailesini hem de hayranlarını şoke eden ölümüne gelirsek... 1995'in başında, Selena, Saldivar'ın hayran kulübünden zimmetine para geçirdiğini fark etti ve onu kovmaya karar verdi. Selena, 31 Mart 1995 sabahında, Corpus Christi'deki bir otele gidip evrak almak için Saldivar'la buluşmayı kabul etti. Otelde buluştular, fakat Saldivar kendisinin Meksika'da tecavüze uğradığını iddia ederek konuyu başka yöne çekti. Selena, bu iddiası üzerine Saldivar'ı arabayla hastaneye götürdü ve doktorlar tecavüze iişkin hiçbir kanıt bulmadı. Selena ve Yolanda Saldivar motele döndüler ve Selena eksik evrakları tekrar istedi.

TEK KURŞUNLA VURULDU

Kağıtlar bir türlü ortaya çıkmayınca Selena, Yolanda Saldivar'a daha fazla güvenemeyeceğini söyledi. Öğleden sonra 11.49'da, Saldivar çantasından bir silah çıkarıp Selena'ya doğrulttu. Şarkıcı dönüp odadan çıkarken, Saldivar onu sağ omzundan bir kurşunla vardu. Kritik bir biçimde yaralanan Selena, yardım almak için lobiye doğru koştu. Resepsiyonist 911'i ararken Saldivar ona kötü sözler söyleyip otelden çıktı. Selena yere yığılmadan önce kendisine saldıran kişinin Saldivar olduğunu söyledi ve vurulduğu odanın numarasını verdi.

KATİLİ, DOKUZ SAAT SONRA TESLİM OLDU

Olay yerine polis ve bir cankurtaran ulaştı ve Selena hastaneye götürüldü. 24'üncü doğum günüden iki hafta önce gece yarısından bir saat sonra kan kaybından öldü. Ölüm nedeni iç kanama ve kalp durması olarak açıklandı. Bu arada polisin peşine düştüğü Yolanda Saldivar otelden çıktıktan sonra kamyonetine yönelmişti. Dokuz saat sonra polise teslim oldu.

AİLESİ ONUN ADINA Bİ VAKIF KURDU

Selena Quantanilla Perez'in Ailesi, genç şarkıcının ölümünden kısa bir süre sonra ruhsal sağlığı bozuk olan çocuklara ve yaşlılara yardım elini uzatan bir vakıf kurdu.

Selena'yı öldüren Yolanda Saldivar, birinci derece cinayetten hüküm giydi ve ömür boyu hapis cezası aldı. 2025 yılına kadar da şartlı tahliye olanağı bulunmuyor. Saldivar cezasını Gatesville, Texas'ta bir hapishanede çekiyor.

Haberin fotoğrafları, Jennifer Lopez'in Selena Quantanilla Perez'i canlandırdığı 1997 tarihli Selena adlı filmden alınmıştır. (Alamy, Avalon)