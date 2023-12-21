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Nişanlarıyla düğünleri arasına tam 20 yıl girdi... O ayrılık hala çok can yakıyor!

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#Jennifer Lopez#BEN AFFLECK#Hollywood Çiftleri
Nişanlarıyla düğünleri arasına tam 20 yıl girdi... O ayrılık hala çok can yakıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2023 16:18

Gösteri dünyasının en çok konuşulan aşkları ve evlilikleri dendiğinde hemen akıllara bu ünlü çiftin ismi geliyor. Uzun yıllar önce, kariyerlerinin ilk dönemlerinde büyük bir aşk yaşayıp herkesin konuştuğu bir çift olan “Bennifer” tam evlenecekler derken bir anda yollarını ayırmıştı.

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2000’lerin başında Jennifer Lopez tüm müzik listelerini kasıp kavuruyor, Ben Affleck de Hollywood’un büyük isimlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyordu. İkilinin hayranları bu aşk karşısında adeta çılgına dönmüş, Lopez ve Affleck çifti gittikleri her yerde paparazzilerin peşine düştüğü isimler oldu.

Nişanlarıyla düğünleri arasına tam 20 yıl girdi... O ayrılık hala çok can yakıyor
Onları sık sık sarmaş dolaş gezerken, kırmızı halılarda birbirlerine hayran hayran bakarken görmek mümkün... Jennifer Lopez - Ben Affleck çifti gösteri dünyasının en gözde, haklarında en çok konuşulan çifti olmak konusunda liderliği kimseye kaptırmıyor

20 YIL ÖNCE NİŞAN, 20 YIL SONRA DÜĞÜN

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Yapımcılar bu fırsatı kaçırmadı; Lopez ve Affleck Gigli adında bir filmde başrol oynadı. Film gişede büyük hayal kırıklığı yarattı ama ikilinin çok konuşulan aşkı filmle birlikte daha da çok ilgi çekti. Kasım 2002’de nişanlandılar…

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Ancak bu haberin ardından daha da büyük bir medya ilgisiyle karşılaştılar. Çok mutlu görünüyorlar ama aşklarını gönüllerince yaşayamıyorlardı. Herkes artık evlenmelerini beklerken önce düğünü ertelediler. Sonra da Ocak 2004’te yollarını ayırdılar.

Nişanlarıyla düğünleri arasına tam 20 yıl girdi... O ayrılık hala çok can yakıyor
2000'lerin başında dünyada adeta bu çiftin aşkının fırtınası esmişti... Attıkları her adım takip edildi, birlikte beyaz perdede göründüler, her anları mercek altına alındı 

Bu büyük aşkın bitişi her zaman çiftin maruz kaldığı büyük ilgiye, peşlerinden ayrılmayan paparazzilere, özel hayatlarının didik didik edilmesine ve ilişkilerini rahatça yaşayamamalarına bağlandı.

İKİSİ DE EVLENİP ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞTI AMA O İLK AŞK ATEŞİ HİÇ SÖNMEDİ

Bu büyük aşkın son bulmasıyla birlikte Jennifer Lopez ünlü şarkıcı Marc Anthony’yle, Ben Affleck ise rol arkadaşı Jennifer Garner ile evlendi. Lopez’in ikizleri oldu, Affleck ise Garner’la evliliği boyunca üç çocuk sahibi oldu.

Nişanlarıyla düğünleri arasına tam 20 yıl girdi... O ayrılık hala çok can yakıyor
Gençliklerinin ve kariyerlerinin baharındaki çifte "Bennifer" adı verilmiş, aşkları magazin dünyasının en gözde haber konusu olmuştu... Aynı bunaltıcı ilgi bu ilişkinin tam da evlilik yoluna girmesine rağmen bitmesine de yol açtı

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Aşklarını bir film gibi yaşayan “Bennifer” çifti, uzun yıllar, biten evlilikler ve çocuklu hayat deneyimlerinin ardından 2021’de yeniden bir araya geldiler. Ve 20 yıl önce nişanlandıkları tarihte günler süren görkemli bir düğünle evlendiler.

Yine medyanın gözbebeği, dünyanın en çok konuşulan çifti olmuşlardı. Bu kez ise haklarında söylenenlere aldırmadılar, ilgiden bunalıp yılmadılar ve yarım kalan aşklarını ikinci denemede nihayete erdirdiler.

Nişanlarıyla düğünleri arasına tam 20 yıl girdi... O ayrılık hala çok can yakıyor
Geçen yıllara, araya giren evliliklere ve çocuklara rağmen birbirlerinden hep sevgiyle bahseden Lopez ve Affleck, 20 yıl önce yarım kalan aşklarını 2022'de nihayete erdirip evlendiler: Bir kez daha yoğun bir medya ilgisiyle karşılaşmaları kaçınılmaz oldu... Ama bu kez her şeye dayanıp üstesinden gelmeye ve bu evliliği yürütmeye kararlılar

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EN SONUNDA İTİRAF ETTİ: O GÜNLERİN TRAVMASINI UNUTAMIYORUZ!

Zaman zaman haklarında aslında mutsuz oldukları, hep tartıştıkları, yeniden bir araya gelmekten mutsuz oldukları yazılıp çizilse de onlar aşklarını hiç dillerinden düşürmüyor. Ben Affleck sürekli olarak güzeller güzeli karısını deliler gibi sevdiğini, JLo ise Affleck’e nasıl hayran olduğunu anlatıp duruyor.

Nişanlarıyla düğünleri arasına tam 20 yıl girdi... O ayrılık hala çok can yakıyor
2021'de yeniden bir araya gelen, 2022'de de evlenen Bennifer çifti kâh kameralara kavga ederken yakalanıyor kâh birbirlerini öpücüklere boğuyor: Ama tek bir şeyden eminler; ilk seferinde yaptıkları hataları bir daha tekrar etmeyecekler

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"O GÜNLERİN YÜKÜ ÜZERİMİZDE KALDI"

Jennifer Lopez Variety'ye verdiği son röportajında Jennifer Lopez ilginç bir itirafta bulundu. 20 yıl önce göz önünde yaşadıkları aşkın ve ayrılığın travmasını hâlâ yaşadıklarını söyleyen ünlü şarkıcı “O günlerin yükü üzerimizde kaldı” dedi.

Lopez, yaşadıkları üzüntüyü ve hayal kırıklığını atlatamamış olmalarını “travma sonrası stres bozukluğu” (TSSB) olarak nitelendirdi. “İkimizde de aynı durum var” diyerek eşi Ben Affleck’in de aynı duyguları taşıdığını itiraf eden JLo, evliliklerinde bunun üstesinden gelmeye çalıştıklarını itiraf etti.

Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) veya posttravmatik stres bozukluğu (PTSD), travma yaratan bir olayın yaşanmasından sonra, o olayın günlük yaşamda veya rüyada tekrar yaşanması, o olayı hatırlatan durumlardan kaçınmaya yol açan bir aşırı uyarılmışlık, kaygı ve kolayca irkilmeyi içeren bir kaygı bozukluğudur.

Nişanlarıyla düğünleri arasına tam 20 yıl girdi... O ayrılık hala çok can yakıyor

ARTIK YAŞ ALIP OLGUNLAŞTILAR, BU SEFER ONLARI HİÇBİR ŞEY YIKAMAYACAK

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“Evli bir çift olarak şimdiki yaşamlarında artık daha olgun ve akıllı” olduklarını söyleyen yıldız isim bundan böyle ilk seferinde olduğu gibi sorunlar yaşamaktan kaçındıklarının altınız çizdi. Jennifer Lopez evlendikten sonra Ben Affleck’le birlikte her şeye kulak tıkadıklarını “Hayatta neyin önemli olduğunu, neyin gerçekten önemli olduğunu biliyoruz ve bu diğer insanların ne düşündüğü ile ilgili değil. Bu, kim olduğunuza sadık kalmakla ilgili. Gerisi bizi ilgilendirmiyor” sözleriyle ifade etti.

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#Jennifer Lopez#BEN AFFLECK#Hollywood Çiftleri

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