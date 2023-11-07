Onu gözü yaşlı üzgün eski eş sananlar yanılıyor… Maziyi bir kalemde sildi, aşkın kollarına koştu

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Bu yeni ve eski evlilik sürekli magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor ve çok konuşuluyor. Hikâyemizin kahramanları 20 yıl önce yaşadıkları aşkın ardından geçen yıl evlenip hayallerine kavuşan Jennifer Lopez, Ben Affleck ve elbette artık sürekli “Eski Jennifer” olarak anılmaya başlayan Jennifer Garner…
Hatta sürekli çıkan dedikodulara göre Ben Affleck ve Jennifer Lopez evliliğinde, eski eş Jennifer Garner’ın rolü büyük. Öyle ki Jennifer Garner, Jennifer Lopez’in evliliğini ayakta tutmak için en güvendiği isim...
ADI HEP ESKİ KOCASININ YENİ EVLİLİĞİYLE ANILIYOR
Ben Affleck’in üç çocuğunun annesi Jennifer Garner, aralarında geçen her şeye rağmen doğal olarak bu bağ yüzünden ünlü aktörle sürekli iletişim halinde. Ve Garner ister istemez eski kocasının yeni eşi Jennifer Lopez’le ilgili sorunlara da malzeme oluyor haliyle.
Jennifer Garner ve Jennifer Lopez, Affleck ve Garner’ın üç çocuğu için bir araya gelmeye ve büyük ailelerini mutlu ve bir arada tutmak için güç birliği yapmış bir hale büründü. Hatta Jennifer Garner, kendi çocuklarıyla birlikte Jennifer Lopez’in kızını da yanına alarak gezmeye götürmeye başladı. İşte Jennifer Lopez’in evliliğini ayakta tutmak için “güvendiği” yöntemden böyle söz edilmeye başlandı.
ADI "ESKİ JENNIFER" KALDI
Çifte yakın kaynaklar, Lopez’in, her ne kadar kıskançlık yaşasa da Jennifer Garner’a yakın kalarak hatta onunla dostluk kurarak Ben Affleck’le yaşadığı sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını düşünüyor. “JLo, Jennifer Garner’ın Ben Affleck üzerindeki etkisini gördü. Ayrılmış olsalar da çocuklar yüzünden onun hayatlarından çıkmayacağını anladı.
Yine de çocukları için sık sık bir araya gelen Jennifer Garner ve Ben Affleck’in bu buluşmalar sırasında sergiledikleri samimi pozlara Lopez’in çok sinirlendiği ve kocasını eski karısından kıskandığı iddia ediliyor. Lopez ve Affleck’in birkaç ayda bir paparazzilere yakalandıkları ateşli kavgaların sebebinin de bu olduğu söyleniyor.
Adı sürekli eski eşi Affleck ve onun karısı Jennifer Lopez’in evliliğinin içinde anılan Jennifer Garner ise tüm bu söylentilere rağmen hiçbir şeyi umursamaz halde. Hele de bu 20 yıllık aşkın yeniden alevlenip evlilikle sonuçlanması onu hiç üzmüş gibi değil. Jennifer Garner üzgün eski eş rolünden sıyrılalı epey oluyor…
GÖZÜ YAŞLI ESKİ EŞ OLMAKTAN ÇOK UZUN ZAMAN ÖNCE VAZGEÇTİ
2015’te aldatılma söylentileri yüzünden Ben Affleck’le yollarını ayıran, 2018’te de ondan resmen boşanan Jennifer Garner bu üçlüdeki en içi rahat ve mutlu kişi gibi görünüyor. Üstelik bir yandan evliliği boyunca geri planda bıraktığı kariyerini yeniden ele alan, bir yandan çocuklarını büyüten, tüm bunları yaparken eski eşinin yeni evliliğindeki dengeleri koruyan Jennifer Garner sırılsıklam aşık!
Garner, 2018’de Ben Affleck’ten boşandıktan sonra gönlünü ünlü girişimci ve CEO John Miller’a kaptırmıştı. Hem bir ekonomist hem de avukat olan John Miller, ABD’nin en ünlü hamburger zincirlerinden CaliBurger’a da sahip olan CaliGroup’un CEO’luk görevini yürütüyor. İlişkilerini pek göz önünde yaşamayan çift 2018’de büyük bir aşka yelken açtıktan sonra 2020’de, tam da o korkunç koronavirüs salgının ortasında yollarını ayırdı. Ancak bu ayrılık uzun ömürlü olmadı ve 2021’in bahar aylarında yeniden bir araya geldiler ve o günden beri de birlikteliklerini sürdürüyorlar.
5 YILDIR BİRLİKTELER AMA HÂLÂ SPOT IŞIKLARINDAN KAÇIYORLAR
Gözlerden uzakta, sakin bir aşk yaşayan ünlü çift kalabalıklara girmemeyi hele de Hollywood'un spot ışıkları altında olmayı hiç sevmiyor. Mütevazı bir hayatı seçen Garner ve Miller şık davetlerde olmasa da sık sık el ele çıktıkları gezintilerde, işlerin arasında verdikleri romantik kahve molalarında ve birlikte spor yaparken görüntüleniyor. Garner ve Mller geçtiğimiz gün Santa Monica'da el ele öğlen yemeğinden dönerken magazin sitesi X17.online.com tarafından fotoğraflandı.
Ancak John Miller, Jennifer Garner’ın başrolünü oynadığı yeni dizisi “The Last Thing He Told Me” için düzenlenen geceye “sızdı”. John Miller’ın, Los Angeles’taki Regency Village Theater’da gerçekleşen prömiyere gizlice geldiği ve gece boyunca sevgilisine destek olmak için yanında olduğu ortaya çıktı. John Miller’ın viyolin sanatçısı eski eşi Caroline Campbell’dan Violet adında bir kızı ve Quest adında bir oğlu var. Geçtiğimiz aylarda Ben Affleck ve John Miller, Jennifer Garner’ın evinin önünde karşılaşıp ayak üstü sohbet etmiş, bu sohbet anının fotoğrafları büyük ses getirmişti. Jennifer Garner da aynı günlerde bir Instagram yayınında parmağında pırlanta yüzükle görününce John Miller’la nişanlandıkları söylentisi yayılmıştı. Çift bu nişan konusunda henüz bir açıklama yapmış değil…