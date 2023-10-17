Yıldızlar da pazara gider… Anne kız el ele alışverişte

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Son günlerde büyük aşkı Ben Affleck’le evliliğinde sorunlar yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Jennifer Lopez hafta sonu 15 yaşındaki kızı Emme ile bit pazarında alışveriş yaparken görüntülendi.

Jennifer Lopez'in Marc Anthony’yle evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Max ve Emme artık 15 yaşında...

Lopez geçen yıl ünlü şarkıcı Marc Anthony’yle 2004-1014 yılları arasındaki evliliğinden doğan ikizleri Max ve Emme’den bahsederken “Ben geleneksel bir anne değilim, bekar, çalışan bir anneyim” sözlerini kullanmıştı.

Lopez hafta sonu kızı Emme ile Los Angeles'ta bit pazarında alışveriş yaptı, anne kız pazar gezintisi boyunca el ele gezdi

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2022’de, unutamadığı eski aşkı Ben Affleck’le evlenen Jennifer Lopez artık çok daha büyük bir aileye sahip. 51 yaşındaki Ben Affleck’in de eski eşi Jennifer Garner’dan 17 yaşında Violet, 14 yaşında Seraphina ve 11 yaşında Samuel adında üç çocuğu var.

JLo her zamanki gibi şıklığını korurken kızı Emme'nin rahat ve annesininkine hiç benzemeyen tarzı dikkat çekti

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Lopez, geçen ocak ayında Today programında verdiği bir röportajda "Tüm çocuklar birlikte aynı eve taşındığında tüm aile için hem duygusal bir geçiş yaşadık hem de büyük bir hayalimizi gerçekleştirdik” demişti.

Emme de annesi gibi arkıcı olmayı hayal ediyor... Genç kızın annesininkinden çok farklı dağınık ve salaş hali zaman zaman eleştirilere uğruyor ancak yıldız isim kızını bu konuda hiç eleştirmiyor ve ona müdahale etmiyor

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Ben Aflleck’in üç çocuğu anneleri Jennifer Garner’la birlikte yaşasalar da Jennifer Lopez ve Ben Affleck sık sık onlarla bir arada kalıyor ve ünlü çift 5 çocuklu büyük bir aile olmanın tadını çıkarıyor.

Jennifer Lopez hafta sonu Los Angeles’ta kızı Emme ile bit pazarında alışveriş yaptı. Anne kız ellerinde alışveriş torbalarıyla yürürken görüntülenirken Lopez’in kızı Emme’nin elini sıkı sıkı tutarak yürümesi dikkatlerden kaçmadı.

Lopez kızı ve oğlu için Marc Anthony’yle hala iyi ilişkilere sahip ve eski çift sık sık bir araya da geliyor... Ancak aralarında Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın sahip olduğu yakınlık yok

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54 yaşındaki yıldız isim dökümlü beyaz kazağı, uyumlu spor ayakkabıları ve metalik taytıyla yine genç kızlara taş çıkaran halini sergiledi. 15 yaşındaki Emme ise her zamanki gibi spor bir görünüm sergiledi. Emme’nin kargo şortları, ters çevirerek taktığı beyzbol şapkası ve resimli tişörtüyle annesine hiç benzemeyen tarzını ortaya koydu.

Ben Affleck'in de eski eşi Jennifer Garner’dan 17 yaşında Violet, 14 yaşında Seraphina ve 11 yaşında Samuel adında üç çocuğu var: Eski çift sık sık görüşmekle kalmıyor bu görüşmelerde sarmaş dolaş samimi pozlar da veriyor

Annesi her şart ve koşulda şıklığını korurken, en gündelik işlerini hallederken bile podyumda gibi görünmeyi başarırken Emme’nin bambaşka bir tarzı var. Gelecekte annesi gibi şarkıcı olmak istediğini söyleyen Emme, zaman zaman sosyal medyada eleştirilse de anne ve babası genç kızı tercihleri konusunda rahat bırakıyor.

Lopez'in ise bu samimiyetten hiç hoşlanmadığı, Ben Affleck'i eski eşinden kıskandığı ve çiftin bu yüzden sık sık kavga ettiği iddia ediliyor: Affleck ve Lopez geçen haftalarda arabalarında kavga ederken görüntülenmişti, sebepse yine bu samimi görüşmelerden biriydi

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Son günlerde üç çocukları için sık sık bir araya gelen Jennifer Garner ve Ben Affleck arasındaki samimi görüntü yüzünden Affleck’le arasının bozulduğu söylentileriyle gündeme gelen Lopez’in kızıyla gezerken son derece neşeli olduğu görüldü.

Lopez de ikizleri için eski eşi Marc Anthony’yle görüşmeye devam ediyor. Ancak Lopez Marc Anthony’yle dostluk bağını korumasına rağmen samimi bir ilişki içerisinde değil. Ben Affleck ve Jennifer Garner ise ne zaman çocuklarıyla bir araya gelseler oldukça yakın görüntü veriyor, sarılıyor ve koyu sohbetlere dalıyor.

Jennifer Lopez, Ben Affleck'in çok iyi bir baba olduğunu, sadece kendi çocuklarıyla değil, ikizleri Emme ve Max'le de çok güzel ilişkileri olduğunu söylüyor

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Jennifer Lopez’in de bu durumdan çok rahatsız olduğu, eşini eski karısından kıskandığı ve Ben Affleck’le bu yüzden sürekli kavga ettiği söyleniyor. Çift geçtiğimiz günlerde arabalarının içinde hararetli bir tartışma yaşarken görüntülenmiş, kavganın tam da Affleck Jennifer Garner’la buluştuktan sonra gerçekleşmesi bu iddiaları alevlendirmişti.

Bu konuda suskunluğunu koruyan Lopez, Affleck’le evlendikten ve 5 çocukları bir araya geldikten sonra geçen zamanı "Olağanüstü bir yıldı" diyerek tanımlarken Ben Affleck’in ne kadar iyi bir baba olduğunu anlatarak onu yere göğe koyamıyor.

Geçen haftalarda Ben Affleck'le hararetli şekilde kavga ederken görüntülenen Lopez'in kızıyla çıktığı gezmede keyfinin yerine geldiği görüldü

Affleck’le evliliğinin ilk bir yılını “anne olduğundan beri geçirdiği en iyi diye anlatan Lopez Affleck'in ikizleri Emme ve Maximilian ile çok büyük bir bağı olduğunu söylüyor: "O harika, harika bir baba. Ve benim çocuklarım için de bir baba figürü çünkü kendi üç güzel çocuğu var ve benim çocuklarıma da babalık yapıyor”.