Yıldızlar da pazara gider… Anne kız el ele alışverişte

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Son günlerde büyük aşkı Ben Affleck’le evliliğinde sorunlar yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Jennifer Lopez hafta sonu 15 yaşındaki kızı Emme ile bit pazarında alışveriş yaparken görüntülendi.
Lopez geçen yıl ünlü şarkıcı Marc Anthony’yle 2004-1014 yılları arasındaki evliliğinden doğan ikizleri Max ve Emme’den bahsederken “Ben geleneksel bir anne değilim, bekar, çalışan bir anneyim” sözlerini kullanmıştı.
2022’de, unutamadığı eski aşkı Ben Affleck’le evlenen Jennifer Lopez artık çok daha büyük bir aileye sahip. 51 yaşındaki Ben Affleck’in de eski eşi Jennifer Garner’dan 17 yaşında Violet, 14 yaşında Seraphina ve 11 yaşında Samuel adında üç çocuğu var.
Lopez, geçen ocak ayında Today programında verdiği bir röportajda "Tüm çocuklar birlikte aynı eve taşındığında tüm aile için hem duygusal bir geçiş yaşadık hem de büyük bir hayalimizi gerçekleştirdik” demişti.
Ben Aflleck’in üç çocuğu anneleri Jennifer Garner’la birlikte yaşasalar da Jennifer Lopez ve Ben Affleck sık sık onlarla bir arada kalıyor ve ünlü çift 5 çocuklu büyük bir aile olmanın tadını çıkarıyor.
Jennifer Lopez hafta sonu Los Angeles’ta kızı Emme ile bit pazarında alışveriş yaptı. Anne kız ellerinde alışveriş torbalarıyla yürürken görüntülenirken Lopez’in kızı Emme’nin elini sıkı sıkı tutarak yürümesi dikkatlerden kaçmadı.
54 yaşındaki yıldız isim dökümlü beyaz kazağı, uyumlu spor ayakkabıları ve metalik taytıyla yine genç kızlara taş çıkaran halini sergiledi. 15 yaşındaki Emme ise her zamanki gibi spor bir görünüm sergiledi. Emme’nin kargo şortları, ters çevirerek taktığı beyzbol şapkası ve resimli tişörtüyle annesine hiç benzemeyen tarzını ortaya koydu.
Annesi her şart ve koşulda şıklığını korurken, en gündelik işlerini hallederken bile podyumda gibi görünmeyi başarırken Emme’nin bambaşka bir tarzı var. Gelecekte annesi gibi şarkıcı olmak istediğini söyleyen Emme, zaman zaman sosyal medyada eleştirilse de anne ve babası genç kızı tercihleri konusunda rahat bırakıyor.
Son günlerde üç çocukları için sık sık bir araya gelen Jennifer Garner ve Ben Affleck arasındaki samimi görüntü yüzünden Affleck’le arasının bozulduğu söylentileriyle gündeme gelen Lopez’in kızıyla gezerken son derece neşeli olduğu görüldü.
Lopez de ikizleri için eski eşi Marc Anthony’yle görüşmeye devam ediyor. Ancak Lopez Marc Anthony’yle dostluk bağını korumasına rağmen samimi bir ilişki içerisinde değil. Ben Affleck ve Jennifer Garner ise ne zaman çocuklarıyla bir araya gelseler oldukça yakın görüntü veriyor, sarılıyor ve koyu sohbetlere dalıyor.
Jennifer Lopez’in de bu durumdan çok rahatsız olduğu, eşini eski karısından kıskandığı ve Ben Affleck’le bu yüzden sürekli kavga ettiği söyleniyor. Çift geçtiğimiz günlerde arabalarının içinde hararetli bir tartışma yaşarken görüntülenmiş, kavganın tam da Affleck Jennifer Garner’la buluştuktan sonra gerçekleşmesi bu iddiaları alevlendirmişti.
Bu konuda suskunluğunu koruyan Lopez, Affleck’le evlendikten ve 5 çocukları bir araya geldikten sonra geçen zamanı "Olağanüstü bir yıldı" diyerek tanımlarken Ben Affleck’in ne kadar iyi bir baba olduğunu anlatarak onu yere göğe koyamıyor.
Affleck’le evliliğinin ilk bir yılını “anne olduğundan beri geçirdiği en iyi diye anlatan Lopez Affleck'in ikizleri Emme ve Maximilian ile çok büyük bir bağı olduğunu söylüyor: "O harika, harika bir baba. Ve benim çocuklarım için de bir baba figürü çünkü kendi üç güzel çocuğu var ve benim çocuklarıma da babalık yapıyor”.