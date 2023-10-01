Eski karısıyla sarmaş dolaş olunca ortalık karıştı: Ünlü çiftin arabadaki kavgası kameraya böyle yakalandı!

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YARIM KALAN PRİ MASALINI TAMAMLADILAR

Ve gösteri dünyasının hakkında en çok konuşulan çiftlerinden olan Jennifer Lopez ve Ben Affleck yeniden büyük bir aşkı, kaldığı yerden yaşamaya başladılar. Çift 2000’lerin başında çok ses getiren bir ilişki yaşamıştı. 2002’de nişanlandılar ve 2003’te evlenmeye karar verdiler. Jennifer Lopez ve Ben Affleck aşklarının ilk zamanlarından sonra bir kez daha gösteri dünyasının en gözde çifti oldular

Medyanın bu aşka olan büyük ilgisi çifti çok bunalttı. Araya başka anlaşmazlıklar da girince nişan bozuldu ve Lopez’le Affleck yollarını ayırdı. Araya giren 20 yılda ikisinin de başından evlilikler geçti ve çocuk sahibi oldular.

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İKİSİNİN DE ESKİ EVLİLİKLERİNDEN ÇOCUKLARI VAR

Jennifer Lopez kendisi gibi ünlü bir müzik yıldızı olan Marc Anthony’yle evlendi ve Max ve Emme adını verdiği ikizleri oldu. Ben Affleck de bir başka ünlü oyuncu olan Jennifer Garner’la birlikte kamera karşısına geçince gönlünü ona kaptırdı. Affleck ve Garner çiftinin de bu evlilikten Seraphina, Violet ve Samuel adını verdikleri üç çocukları oldu.

Jennifer Lopez ve Ben Affleck birlikte mutluluk pozları verseler de sık sık kavga ettikleri ve evliliklerinin üstünde kaba bulutlar dolaştığı söyleniyor

Jennifer Lopez ve Ben Affleck’in peri masalı gibi başlayan ve rüya gibi bir düğünle sonlanan ilişkileri geçen yıldan beri hep tartışma konusu. Aslında ünlü çift birlikte hep aşk pozları verip birbirlerine olan sevgilerini anlatmadan duramıyor. Ancak ikili zaman zaman hararetli tartışmalar, atılan ters bakışlar ve asık suratlarla da kameralara yakalanıyor.

Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın evliliklerinden üç çocukları var

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"ÖTEKİ" JENNIFER ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Bu küllenen aşk yeniden alevlenirken aslında Lopez ve Affleck’in kendilerini duruma fazla kaptırdığı ve evlilik konusunda acele ettikleri de söyleniyor. Bu evlilikle ilgili temel sıkıntılardan biri de ilişkinin her zaman öyle ya da böyle içinde kalan “öteki” Jennifer. Yani Ben Affleck’in eski eşi Jennifer Garner.

Affleck ve Jennifer Garner 3 çocuklarını büyütürken sık sık bir araya geliyorlar ve aralarını da hep iyi tutuyorlar. İki iyi dost olduklarını söyleyen Affleck ve Garner bu arada samimi pozlar verirken de fotoğraflanıyor. Jennifer Lopez ise bu sıkı fıkı ilişkiden dolayı duyduğu rahatsızlığı artık saklayamıyor.

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O ESKİ KOCASIYLA SAMİMİ DEĞİL AMA AFFLECK ÖYLE Mİ!

Aslında o da eski eşi Marc Anthony’yle ikizleri yüzünden hâlâ görüşmeye devam ediyor ancak eski karı kocanın arasında Ben Affleck ve Jennifer Garner’da olduğu gibi bir samimiyet yok. Affleck ve Garner çocukları içni görüştükçe birbirlerine sevgiyle bakıyor, gülümsüyor, sarılıp derin sohbetlere dalıyor.

Eski aşıkların bir süre önce yine aynı şekilde yakalandıkları görüntüler artık Jennifer Lopez için bardağı taşıran damla oldu. Ben Affleck, Jennifer Garner ve kızları Seraphina’nın araba içinde çekilen fotoğrafları güzel yıldızı çok rahatsız etmiş. Bu samimiyet şovu Lopez’i çileden çıkarmış.

Jennifer Garner ve Ben Affleck boşandıktan sonra iyi dost oldular ve çocukları için sık sık bir araya gelmeye başladılar

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ARABADA SARMAŞ DOLAŞ OLUNCA...

Arabada sürücü koltuğunda olan Ben Affleck ve yanında oturan kızları Seraphina’ya anne Jennifer Garner arka koltukta eşlik ediyor. Üçlü kahkahalarla gülerken Jennifer Garner arkadan hamle yapıp Ben Affleck’e sarılıyor. İşte bu özel anlar paparazzilerin gözünden kaçmıyor ve fotoğraflar basına ve sosyal medyaya servis ediliyor.

Ben Affleck ve Jennifer Garner'ın arabanın içinde çekilmiş bu samimi görüntüleri zaten sık sık evlilikleri tartışma konusu olan Jennifer Lopez ve ünlü aktörün arasını açtığı söyleniyor

Kocasını herkesten kıskandığı hep anlatılan Jennifer Lopez ise söylenenlere göre küplere binmiş durumda. Bu olaydan iki hafta sonra bu kez başka araba fotoğrafları manşetlere taşındı. Sürücü koltuğunda yine Ben Affleck vardı ancak bu kez yanında eşi Jennifer Lopez oturuyordu. Fotoğraflarda çiftin hararetli bir tartışma içinde olduğu görüldü.

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FENA KAVGA ETTİLER!

Fotoğraflarda Affleck, aracının sürücü koltuğunda otururken Lopez'in onu dinlediği sırada oldukça hareketli bir şekilde el kol hareketleri yaptığı, yüzünden düşeninse bin parça olduğu dikkat çekiyor. Bir noktada Lopez’in Affleck ona doğru konuşurken öfkeyle önüne baktığı, aktör konuşmaya devam ederken de direkt Affleck'e ters ters bakarken görülüyor. İkilinin arasındaki tartışma bilinmese de konunun Ben Affleck’in son zamanlarda eski eşi JenniferGarner’la olan samimiyeti olabileceği düşünülüyor. Ben Affleck Jennifer Lopez'le kavga ederken ne dediyse karısının yüzünü güldüremedi... Çiftin arasındaki hararetli tartışmanın Affleck'in eski eşiyle yakınlaşması olduğu düşünülüyor

ASLINDA KOCASININ ESKİ EŞİNİ YANINA ALMAYA ÇALIŞIYORDU

Geçtiğimiz aylarda İspanyol Marca gazetesine konuşan ailenin “yakın” tanıdıklarından birine göre Ben Affleck ve Jennifer Lopez evliliğinde, eski eş Jennifer Garner’ın rolü büyük. Hatta habere göre Jennifer Garner, Jennifer Lopez’in evliliğini ayakta tutmak için en güvendiği isim... Ben Affleck’in üç çocuğunun annesi Jennifer Garner, aralarında geçen her şeye rağmen doğal olarak bu bağ yüzünden ünlü aktörle sürekli iletişim halinde.

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Jennifer Garner ve Jennifer Lopez, Affleck ve Garner’ın üç çocuğu için bir araya gelmeye ve büyük ailelerini mutlu ve bir arada tutmak için güç birliği yapmış bir hale büründü. Hatta Jennifer Garner, kendi çocuklarıyla birlikte Jennifer Lopez’in kızını da yanına alarak gezmeye götürmeye başladı. İşte Jennifer Lopez’in evliliğini ayakta tutmak için “güvendiği” yöntemden böyle söz edilmeye başlandı.

Çifte yakın kaynaklar, Lopez’in, her ne kadar kıskançlık yaşasa da Jennifer Garner’a yakın kalarak hatta onunla dostluk kurarak Ben Affleck’le yaşadığı sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını düşünüyor. “JLo, Jennifer Garner’ın Ben Affleck üzerindeki etkisini gördü. Ayrılmış olsalar da çocuklar yüzünden onun hayatlarından çıkmayacağını anladı.”