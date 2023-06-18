Ünlü oyuncu aşk sarhoşu oldu: Sarılıp öpüşmekten vedalaşmaya sıra gelmedi

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BEN, JENNIFER VE BİR JENNIFER DAHA!

Hatta geçtiğimiz günlerde çıkan bir haberde, aslında ikisi de birbirinden ünlü, dünyanın gözü önündeki eski ve yeni eşin arasındaki ilişki ilginç bir şekilde manşetlere taşınmıştı. Bahsi geçen isimler belki de tahmin ettiğiniz gibi Jennifer Garner, Ben Affleck ve Jennifer Lopez…

"Eski" Jennifer, "Yeni" Jennifer'ın evliliğinin kurtarıcısı mı?

İspanyol Marca gazetesine konuşan ailenin “yakın” tanıdıklarından birine göre Ben Affleck ve Jennifer Lopez evliliğinde, eski eş Jennifer Garner’ın rolü büyük. Hatta habere göre Jennifer Garner, Jennifer Lopez’in evliliğini ayakta tutmak için en güvendiği isim...

Geçen sene evlenen Affleck ve Lopez sürekli mutluluk pozları veriyorlar ama...

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20 yıl önce büyük bir aşk yaşayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck nişanlanmış ancak büyük aşk evlilikle sonlanmadan bitmişti. Çift geçen yıl sürpriz bir nikah, sonrasında da dillere destan bir düğünle yarım kalan aşklarını nihayete erdirdiler. Ancak bu çok konuşulan evlilik sürekli olarak söylentilerle gündemde kaldı.

MUTLUYUZ DİYORLAR AMA...

Zaman zaman basına da yansıyan tatsız görüntüler, çiftin milyonların takip ettiği ödül törenlerinde kırmızı halılarda asılan yüzleri derken aralarının aslında limoni olduğu ancak durumu idare ettiği konuşuldu. “Eski Jennifer” yani Ben Affleck’in eski eşi Jennifer Garner’ın da adı sürekli bu haberlere konu olmaya devam etti.

Hangisi gerçek? Fotoğraflarının çekildiğini bilirken verdikleri mutluluk pzoları mı yoksa sürekli kavga ederken ya da surat asıp otururken yakalandıkları bu pozlar mı?

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Ben Affleck’in üç çocuğunun annesi Jennifer Garner, aralarında geçen her şeye rağmen doğal olarak bu bağ yüzünden ünlü aktörle sürekli iletişim halinde. Ve eski kocasının yeni eşiyle ilgili sorunlara da malzeme oluyor haliyle. Garner’ın bu konuyla ilgili olarak birkaç ay önce yaptığı bir açıklama da oldukça çarpıcı.

Eski eş Jennifer, Ben Affleck ve karısı Jennifer Lopez’le ilgili haberleri okumadığını, bu haberleri can sıkıcı bulduğu ve hatta özellikle de Ben Affleck’in yeni evliliğinden sonra değişen görünümüyle ilgili söylenenleri ayıpladığını açıklamıştı. Bu açıklamaların iki Jennifer’ı karşı karşıya getireceği düşünülürken tuhaf bir gelişme oldu.

Son günlerde karşımıza sürekli Jennifer Lopez'in, kocasının eski eşi Jennifer Garner'la ne kadar da harika bir ilişkisi olduğu yolunda haberler çıkıyor

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YENİ JENNIFER UMUDUNU ESKİ JENNIFER'A BAĞLADI

Jennifer Garner ve Jennifer Lopez, Affleck ve Garner’ın üç çocuğu için bir araya gelmeye ve büyük ailelerini mutlu ve bir arada tutmak için güç birliği yapmış bir hale büründü. Hatta Jennifer Garner, kendi çocuklarıyla birlikte Jennifer Lopez’in kızını da yanına alarak gezmeye götürmeye başladı. İşte Jennifer Lopez’in evliliğini ayakta tutmak için “güvendiği” yöntemden böyle söz edilmeye başlandı.

Jennifer Garner daha geçen hafta Jennifer Lopez'in kızı Emme'yi Disneyland'e götürmüştü...

Çifte yakın kaynaklar, Lopez’in, her ne kadar kıskançlık yaşasa da Jennifer Garner’a yakın kalarak hatta onunla dostluk kurarak Ben Affleck’le yaşadığı sorunların üstesinden gelmeye çalıştığını düşünüyor. “JLo, Jennifer Garner’ın Ben Affleck üzerindeki etkisini gördü. Ayrılmış olsalar da çocuklar yüzünden onun hayatlarından çıkmayacağaını anladı.

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ARADAKİ BAĞ ÇOCUKLAR YÜZÜNDEN KOP(A)MIYOR

Ve Ben’in Jennifer Garner’ın fikirlerine ne kadar önem verdiğini biliyor. Bu yüzden de onunla arkadaş olup, evliliğindeki sorunları böyle çözmeye çalışıyor” şeklinde özetlenebilecek durum, üçlünün çocuklarla ilgili olarak sürekli bir araya gelmesi ya da az önce söylediğimiz gibi eski ve yeni eşlerin diğer evliliklerden olan çocuklarla yakın bağlar kurmaya çalışmasından da belli.

Ben Affleck ve Jennifer Garner 2005'te evlendi, 2015'te yollarını ayırdı, 2018'te de resmen boşandı

Mevcut durumda Ben Affleck’in sorunlu bir evlilik içinde eski ve yeni eşi, çocukları ve sürekli basında yer alan haberler yüzünden bunalmış ve “sıkışmış” kaldığı, Jennifer Lopez’in ise tıpkı başarılı bir teknik direktör gibi evliliğindeki sorunları çözebilmek için eski eşi oyun planına dahil ettiğini söylemek mümkün.

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2015’te aldatılma söylentileri yüzünden Ben Affleck’le yollarını ayıran, 2018’te de ondan resmen boşanan Jennifer Garner ise bu üçlüdeki en içi rahat ve mutlu kişi gibi görünüyor. Üstelik bir yandan evliliği boyunca geri planda bıraktığı kariyerini yeniden ele alan, bir yandan çocuklarını büyüten, tüm bunları yaparken eski eşinin yeni evliliğindeki dengeleri koruyan Jennifer Garner sırılsıklam aşık!

Jennifer Lopez & Ben Affleck yani basının onlara taktığı isimle "Bennifer" çifti evlilik sorunlarını çözmeye çalışadursun Jennifer Garner hem kariyerine geri döndü hem de dolu dizgin bir aşk yaşıyor!

HERKESİN DERDİ BAŞINDAN AŞKIN, JENNIFER GARNER'SA BULUTLARDA UÇUYOR

Garner, 2018’de Ben Affleck’ten boşandıktan sonra gönlünü ünlü girişimci ve CEO John Miller’a kaptırmıştı. Hem bir ekonomist hem de avukat olan John Miller, ABD’nin en ünlü hamburger zincirlerinden CaliBurger’a da sahip olan CaliGroup’un CEO’luk görevini yürütüyor.

Aşıklar kahve turlarını bitirdiler ancak aralarındaki tatlı sohbet birr türlü bitmek bilmedi

Aşklarını pek göz önünde yaşamayan çift 2018’de büyük bir aşka yelken açtıktan sonra 2020’de, tam da o korkunç koronavirüs salgının ortasında yollarını ayırdı. Ancak bu ayrılık uzun ömürlü olmadı ve 2021’in bahar aylarında yeniden bir araya geldiler ve o günden beri de birlikteliklerini sürdürüyorlar.

Veda vakti... Ama çok aşık olunca vedalaşmak zor!

Geçtiğimiz gün birlikte kahve içmeye çıkan, arabalarının başında sohbet ettikten sonra öpüşüp koklaşarak vedalaşıp ayrılan çift, istemeseler de peşlerinden ayrılmayan paparazzilere yakalandı. Spor taytı, beyaz üstü ve makyajsız doğal haliyle aşk turuna çıkan Jennifer Garner’ın yüzünde güller açıyordu desek yalan olmaz herhalde…

Ben Affleck ve John Miller'ın, Jennifer Garner'ın evinin önündeki bu karşılaşması büyük ses getirmişti

AŞKTAN BAŞLARI DÖNDÜ, VEDALAŞMAYI BECEREMEDİLER

Yol kenarında tatlı bir sohbete dalan Jennier Garner ve John Miller, birbirlerinden ayrılmakta zorlandı, dakikalarca sarılıp öpüştü ve ortaya mutluluk dolu bir dizi fotoğraf çıktı. 51 yaşındaki yetenekli aktrisle 45 yaşındaki ünlü iş insanı kırmızı halıda birlikte görünüp ilişkilerini bu şekilde resmileştirmedi.

Ancak John Miller, Jennifer Garner’ın başrolünü oynadığı yeni dizisi “The Last Thing He Told Me” için düzenlenen geceye “sızdı”. John Miller’ın, Los Angeles’taki Regency Village Theater’da gerçekleşen prömiyere gizlice geldiği ve gece boyunca sevgilisine destek olmak için yanında olduğu ortaya çıktı.

BEN AFFLECK FOTOĞRAFLARI VE NİŞAN SÖYLENTİLERİ

John Miller’ın viyolin sanatçısı eski eşi Caroline Campbell’dan Violet adında bir kızı ve Quest adında bir oğlu var. Geçtiğimiz aylarda Ben Affleck ve John Miller, Jennifer Garner’ın evinin önünde karşılaşıp ayak üstü sohbet etmiş, bu sohbet anının fotoğrafları büyük ses getirmişti. Jennifer Garner da aynı günlerde bir Instagram yayınında parmağında pırlanta yüzükle görününce John Miller’la nişanlandıkları söylentisi yayılmıştı. Çift bu nişan konusunda henüz bir açıklama yapmış değil…