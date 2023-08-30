Eski kocasının yeni evliliği bile ondan soruluyor: Genç kalmanın sırrını aynaya bakmayarak çözdü

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Ne kadar uğraşsa da gösteri dünyasındaki çoğu örnek gibi adı genelde tek başına değil özel hayatına damga vurmuş isimlerle birlikte anılmaya devam ediyor. 2001’de Pearl Harbor, 2003’te de Daredevil filmlerinde birlikte kamera karşısına geçtiği Ben Affleck’le 13 yıl evli kalan Jennifer Garner hâlâ bu evlilikle ve sonrasında yaşananlarla anılıyor.

TÜM İLİŞKİLERİ BOYUNCA KENDİNİ GERİ PLANA ATIP ONA DESTEK OLDU VE ÜÇ ÇOCUKLARINI BÜYÜTTÜ

Çiftin evliliklerinden 18 yaşında Violet ve 14 yaşında Rose Elizabeth adında iki kızları ve 11 yaşında Samuel adında bir oğulları var. Evlilikleri boyunca Jennifer Garner kendi kariyerini geri plana itip kendini daha çok çocuklarına ve Ben Affleck’in kariyerine destek vermeye adamıştı. Bu yıllar boyunca Affleck kariyer yükselişini sürdürürken Garner geri plandaki vefakâr eş olarak görünmeyi hep sürdürdü.

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Ben Affleck’in başına bela olan alkolizm sorunu çözmesinde de en büyük destekçisi eski eşi Jennifer Garner olmuştu. Ama gerek evliliği boyunca gerekse evliliği bittikten sonra hep küllenmiş bir aşkın hayaleti onu takip etmeyi sürdürdü. Ben Affleck’in Garner’la evlenmeden önce büyük bir aşk yaşadığı, nişanlanıp nikah masasından döndüğü Jennifer Lopez her zaman bu iki isimle birlikte anılmaya devam etti. Ben Affleck bir Jennifer’dan diğerine koşmuş, aradan 20 yıl geçtikten sonra ilk ve unutamadığı Jennifer’ının kollarına geri dönmüştü.

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Jennifer Lopez ve Ben Affleck'in 20 yıl sonra bir araya gelmesi çok konuşuldu... Affleck'le evliliği aldatma söylentileriyle biten Jennifer Garner bu çok konuşulan "Bennifer" evliliğinde kaybeden değil kazanan taraf olmayı bildi

MEŞHUR "BENNIFER" ÇİFTİ 20 YIL SONRA KAVUŞTU: BİR JENNIFER'DAN ÖBÜRÜNE

İsimleri yan yana getirilerek oluşturulan “Bennifer” kelimesi Ben Affleck ve Jennifer Garner için değil Jennifer Lopez için icat edilmişti zaten. Ben Affleck ve Jennifer Lopez tanışmalarının 20. yıldönümünde yeniden sevgili oldular, 21. yıldönümünde de nişanlarını duyurdular. 1 sene önce de görkemli bir düğünle evlendiler. Dünyanın en ünlü çiftlerinden biri yarım kalan aşk hikâyelerini baştan yazmış, muratlarına sonunda ermişti.

Ben Affleck'in 3 çocuğunun annesi olan Jennifer Garner, boşanmanın ardından aşkı yeniden buldu ve bir kenara attığı kariyerini yeniden ele aldı

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Jennifer Garner ise talihin cilvesi denebilecek şekilde bu kez eski kocasının ve onun ölümsüz aşkının evliliğindeki “hayalet” oldu. Garner, Affleck’in üç çocuğunun annesi olarak onun hayatında hâlâ özel bir yere sahip. Eski eşine çok saygı ve sevgi duymaya devam eden ünlü oyuncu onu hayatının en büyük parçalarından biri olarak tutmaya devam ediyor. Garner da eski eşi ve onun yeni karısı Jennifer Lopez’le gayet iyi ilişkiler içerisinde. Kocasının eski eşine olan saygı ve sevgisini bilen Jennifer Lopez "eski Jennifer'a" evliliği konusunda bel bağlamak zorunda kaldı

YENİ JENNIFER EVLİLİĞİNİ AYAKTA TUTMAK İÇİN ESKİ JENNIFER'A GÜVENİYOR

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Hatta Ben Affleck’le aşk dolu yeni evliliğinin tadını çıkarsa da sık sık bu evlilikte anlaşmazlıklar olduğu iddiasıyla gündeme gelen Jennifer Lopez için bu durum kritik bir stratejinin de merkezinde söylentisi uzun zamandır konuşuluyor. Lopez’in 20 yıl sonra evlenebildiği kocasını kaybetmemek için kurnazca taktik değiştirdiği aylardır manşetleri süslüyor. İlk ayrıldıklarında "kalbim yerinden sökülüyor gibi hissettim" diyen Jennifer Lopez, bu kez, her şeye rağmen Ben Affleck'i elinde tutmaya kararlı. Hatta bunun için Affleck'in eski eşi Jennifer Garner ile iş birliği yapmaya kadar bile vardırdı işi.

Jennifer Garner kariyerinin zirvesini yaşadığı günlerden uzakta sakin ve sade bir hayat yaşıyor... Yüzünde de bu uzun yılların izlerini taşıyor

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Yakın çevrelerinin anlattığına göre Ben Affleck'in eski eşiyle savaşmak yerine, güçlerini birleştirmek için onunla arkadaş olma yoluna gitmeye çalışıyor ve kurnazca davranan Jennifer Lopez, Garner'ı bir sırdaş olarak kendi tarafına çekmeye çalışıyor. Jennifer Garner ise eski eşinin yeni evliliğinde üstlendiği bu önemli rolün farkında olarak ancak bunu hiç umursamazmış gibi görünerek elini giderek güçlendiriyor ve durumun keyfini çıkarıyor. Ancak ünlü yıldızın bundan hiç de rahatsız değil hatta hemcinslerine görünümlerine takınlı olmamalarını ve aynaya daha az bakmalarını öğütlüyor

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İPLERİ ELİNE ALDI, BU ÜÇ KİŞİLİK HİKÂYEDEKİ EN RAHAT İNSAN O OLDU

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2015’te aldatılma söylentileri yüzünden Ben Affleck’le yollarını ayıran, 2018’te de ondan resmen boşanan Jennifer Garner, bu üçlü ilişkideki en içi rahat ve mutlu kişi gibi görünüyor. Üstelik bir yandan evliliği boyunca geri planda bıraktığı kariyerini yeniden ele alan, bir yandan çocuklarını büyüten, tüm bunları yaparken eski eşinin yeni evliliğindeki dengeleri koruyan Jennifer Garner sırılsıklam aşık! Ünlü iş insanı ve girişimci John Miller’la 2018’den beri birlikte olan Garner göz önünde yaşamaktan kaçındığı aşkıyla oldukça mutlu.

Okulların açılmasına az bir süre kala kendi anaokulu fotğrafını paylaşan Jennifer Garner'ın yüzüne hiç bıçak değmediği belli oluyor, yıldız oyuncunun ifadesi ve gülüşü yıllara direnmiş ve hiç değişmemiş

Bir yandan da tüm ebeveynler gibi okulların açılmasının kapıda olmasıyla birlikte o da hummalı bir koşuşturmacanın içinde. Okula dönüş heyecanını yaşayan ve hazırlık yapan güzel yıldız paylaştığı çocukluk fotoğrafıyla gündemde. 51 yaşındaki yıldız oyuncu okulların açılacak olmasını fırsat bilerek kendi anaokulu günlerinden sevimli bir fotoğrafını hayranlarıyla paylaştı.

OKULA DÖNÜŞ FOTOĞRAFINI GÖRENLER İNANAMADI

Fotoğrafın altına “Herkese anaokullu Jen’den sevgiler. Üzerimdeki el örgüsü kazakla ve piyano çalıştığım için kazandığım hediye kolyemle halime bakın. Tüm anneler hepiniz harikasınız, haydi başlıyoruz!” yazdı. Jennifer Garner’ın çocukluk fotoğrafı ise ünlü oyuncunun yüzünün, ifadesinin ve gülüşünün aradan geçen uzun yıllara rağmen neredeyse hiç değişmediğini ortaya koydu ve çok dikkat çekti.

Jennifer Garner sosyal medyasından sık sık makyajsız, doğal halini paylaşıyor ve hayranlarının takdirini topluyor

51 yaşındaki yetenekli oyuncu geçen sene gençlik ve güzellik sırları sorulduğunda bu konuda ilginç bir cevap vermiş ve sırrın aynaya daha az bakmak olduğunu söylemişti. Hollywood ünlüleri olmak üzere milyonlarca kadının genç ve güzel görünmek için başvurduğu dolgular ve diğer estetik müdahaleler konusunda herkesi dikkatli olmaya çağıran Garner, bir kez botoks yaptırdığını itiraf etmiş ancak bunun mimiklerini yok ettiğini görünce tekrar yaptırmaya tövbe ettiğini de açıklamıştı.

"AYNAYA DAHA AZ BAKIN" DEMİŞTİ: TAKTİK İŞE YARIYORMUŞ

Jennifer Garner, dış görünüşe takıntılı olmak yerine enerjilerini farklı amaçlara yönelten insanların zaten daha mutlu ve böylece de daha genç kalacağını söylerken cilt ve saç bakımına gereken özeni gösteren kişilerin güzel görüneceğine inananlardan. Yüzünde, özellikle de alın ve göz bölgesinde kırışıkları olsa da buna aldırmayan ünlü oyuncu doğal bir şekilde ve zarafetle yaş almanın en güzel örneklerinden birini veriyor.

Son yıllarda yenilgi gibi görünen pozisyonunu zafere çeviren, üç çocuğunu büyütürken kariyer ve aşk konusunda da gayet mutlu günler geçiren Jennifer Garner hayatın tadını sonuna kadar çıkarıyor

Ve paylaştığı çocukluk fotoğrafındaki tatlı gülüşünü ve sempatik ifadesini aradan geçen yıllara, onca fırtınalı zamana ve üç çocuğa rağmen korumuş olması verdiği “sürekli aynaya bakmak yerine hayatınızı yaşayın” tavsiyesinin epeyce işe yaradığını kanıtlıyor…