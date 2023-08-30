Sosyal medyayı karıştıran fotoğraflar: Karının yanında böyle gezmeye utanmıyor musun!

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Üstelik onlar ne zaman dışarı adım atsa peşlerinden koşan paparazziler konusunda da bir sıkıntı yaşıyor gibi görünmüyorlar. Kendi özel hayatlarını, ev hallerini, çıktıkları tatilleri ve hayatlarındaki gelişmeleri de sosyal medyadan hep paylaşıyorlar.

29 yaşındaki Justin Bieber ve 28 yaşındaki Hailey Bieber evliliklerinde 5 yılı geride bıraktı. Aslında 2015’te kısa bir kaçamak yaşamışlardı, birbirlerine duydukları hislerin temeli çok daha önce atılmıştı yani. Ancak Justin Bieber’ın Selena Gomez’le efsaneye dönen aşkı, kıskançlıklar, dedikodular ve kavgalar gündemlerinden çıkmamıştı.

GÖSTERİ DÜNYASININ EN GÖZDE ÇİFTLERİNDEN BİRİ

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Herkes kendi yoluna gittikten sonra 2018’de bir kez daha dünyanın karşısına çift olarak çıktılar, o günden sonra da hiç ayrılmadılar. İkisi de çocuk yaştan beri zaten sektörün içinde olan Justin ve Hailey çifti, sahip oldukları ün bir araya gelince gösteri dünyasının en çok takip edilen çiftlerinin başında gelmeye başladı.

Jusitn ve Hailey Bieber çifti büyük bir aşk yaşıyorlar bu aşkı da dünyaya sergilemekten hiç çekinmiyorlar

Hayranları da bu dolu dizgin aşkın evlilikle sonuçlanmasından epey memnun. Justin müzik çalışmalarına, Hailey modelliğe devam ediyor; herkes de onların gösterişli ve aşk dolu macerasını izlemeye… Ancak her şeyin yolunda gittiği bu peri masalında ufak bir sorun var.

Hailey Bieber da ününü ve başarılı modellik kariyerini bir arya getirip kendi markasını yaratan yıldızlardan oldu

O DA KOZMETİK ŞİRKETİ KURAN ÜNLÜLER KERVANINA KATILMIŞTI

Hailey Bieber gerçekten de bir peri masalı kahramanı gibi görünüyor. Zaten uzun yıllardır modellik yaptığı için moda dünyasıyla iç içe yaşayan bu genç ve güzel kadın bir yandan da piyasaya sürdüğü kozmetik ürünlerle bir yandan başarılı bir iş kadını oldu. Birçok meslektaşı, ünlü oyuncular ve şarkıcılar gibi o da kendi markasını yarattı.

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Rhode adını verdiği kozmetik ürünleri serisini her geçen gün büyüten Hailey, bir yandan patronluk yaparken bir yandan da kendi şirketinin en büyük tanıtım elçisi. Bu aslında iş dünyasına atılan birçok ünlü için de geçerli. Rihanna, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Kylie Jenner… Tüm bu ünlüler markalarının piyasaya çıkardığı ürünleri kendileri tanıtıyor, sosyal medya hesaplarından kolayca reklam yapıyor.

Güzel modelin Instagram sayfası kozmetik markasının reklam kataloğu gibi görünüyor

Hailey Bieber da sektördeki diğer kadınları bu konuda takip ediyor. Genç yıldızın milyonlarca takipçili Instagram hesabı kendi kişisel fotoğraflarından çok Rhode ürünlerinin tanıtım kataloğu gibi. Ve Hailey gerek bu fotoğrafları çekerken gerekse ürünlerinin tanıtımı için düzenlenen özel günlerde, tanıtım etkinliklerinde katıldığı yayınlarda şıklık ve zarafetin temsilcisi.

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ARALARINDAKİ UYUMSUZLUK ARTIK ÇOK GÖZE BATMAYA BAŞLADI

Öte yandan bunu kocası Justin Bieber için söylemek pek de mümkün değil. Karısına desteğini esirgemeyen ünlü şarkıcıya bu konuda diyecek yok elbette. Ancak ünlü çiftin uyum konusunda çok başarılı olduğu söylenemez. Hailey Bieber, her zaman ne kadar şık ve zarifse Justin her zaman bunun tam tersi bir görüntü sergiliyor.

Sosyal medya iki gündür bu fotoğrafları konuşuyor: Tanıtım etkinliğinde New York sokaklarını güzelliği ve şıklığıyla fetheden Hailey Bieber ve onu adım adım takip eden Justin Bieber

Bunun son örneği de geçtiğimiz gün yaşandı. Rhode markasının peptit içeren yeni dudak bakım ürününün tanıtım etkinlikleri için New York’u adeta fetheden Hailey Bieber bir kez daha etkinlik süresince gören herkesin başını döndürecek kadar güzel ve şıktı.

Hailey Bieber tanıtım etkinliği için oradan oraya koşturuken sıkılan Justin Bieber kiraladığı belediye bisikletiye etrafta böyle tur attı

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ABD’nin en büyük donut zincirlerinden biriyle yaptığı marka anlaşması gereği güzel model New York’ta bu restoranı seçmiş, Rhode ürünleri donut raflarına dizilmiş, ünlü influencer’lar etkinliğe davet edilmiş ve her şey bu yeni ürünün tanıtımı için ayarlanmıştı. Hailey de elbette.

ÜRÜN TANITIM GÜNÜNDE NEW YORK'TA FIRTINA ESTİRDİ

Donut aromasına sahip, sürüldüğünde lezzetli meyvelerin tadını taşıyan bu yeni ürününü tanıtmak için kırmızı temasını seçen Hailey Ermanno Scervino imzalı kırmızı straplez bir mini elbise giydi ve Maison Ernest topuklu ayakkabıları ve Ferragamo çantasıyla adeta podyumu New York sokaklarına taşımıştı.

Eşiniz için çok önemli olduğunu bildiğiniz bir etkinliğe böyle katılır mıydınız?

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Onun bu güzelliği ve özenle yaptığı hazırlık ne yazık ki eşi Justin Bieber’ın görüntüsü yüzünden gölgede kaldı. Karısını bu önemli gününde yalnız bırakmak istememişti Justin Bieber evet ama etkinliğe öyle bir halde geldi ki herkes şaşkına döndü. Hailey Bieber sürekli bir yerlere koştururken onun arkasında gölge gibi durdu, ne yapacağını bilmez halde bekledi hatta bir ara Hailey meşgulken etrafta bisikletle tur bile attı.

Hailey ne kadar şık ve güzelse Jusitn Bieber bir o kadar salaş ve özensiz görünüyor

ÖZENSİZ TAVRI VE GÖRÜNTÜSÜ SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU

Onların bu hallerinin fotoğrafları internette epey olay oldu. Ve bir yandan da büyük bir tartışma başlattı. Justin Bieber’ın hayranları ona pek toz kondurmak istemese de genel kanı ünlü şarkıcının karısı için bu kadar önemli bir günde sergilediği görüntünün hiç hoş olmadığıydı.

Justin Bieber, Hailey’nin bu kadar özendiği etkinliğe üzerinde penye şort, penye kapüşonlu bir sweatshirt, kafasında bir beyzbol şapkası ve ayağında sarı plastik terliklerle gelmişti. Belki kendisi de bu özensiz, uyumsuz ve tuhaf görünümünün durum için yakışıksız kaçtığını fark etmiş olacak ki gün boyu karısının yanında yürümedi.

Hailey Bieber gün içinde kostüm değiştirip yine kırmızılar içinde televizyon yayınına da katıldı

HALİ TAVRI ALAY KONUSU OLDU: BU GÜZELLİĞİN YANINA YAKIŞMADI

Ve onu hep birkaç adım geriden, arkasından takip etti. Her zaman el ele kol kola olan çiftin bu görüntüsü de tuhaf bulundu. Sanki birbirlerine çok aşık bir çift gibi değil de Justin New York sokaklarında Hailey’nin peşine takılmış tanımadığı bir adam gibi görünüyordu.

Çiftin bu uyumsuzluğu çok göze battı ve fotoğraflar sosyal medyada adeta olay yarattı

Sosyal medya kullanıcıları da bu görüntüleri topa tuttu. Justin Bieber karısının işine saygı duymamakla ve onun yanına yakışmamakla suçlandı. Sayısız kullanıcı “Bu ikili ne zaman aynı etkinliğe gitseler biri gerçekten o etkinliğe diğeriyse adeta uzaya gitmek için yola çıkmış gibi görünüyor” yorumu yaptı. Bu yorum da aslında yapılan yorumlar arasında en masum kalanlardan biriydi denebilir.

Justin Bieber'ın karısı için belli ki çok önemli olan bu özel gündeki hal ve tavırları ayıplandı... Ünlü şarkıcı sanki oraya zorla gelmiş ya da geçerken uğramış gibi giyinip umursamaz tavırlar sergileyince sosyal medyada yerden yere vuruldu

HİÇ GELMESE DAHA İYİYDİ!

Hailey Bieber hayranları fotoğrafları görünce “Keşke Justin’i arabada bırakıp kendi gitseydi”, “Justin bir çocuk gibi davrandığına göre karısı onu işiyle ilgili böyle bir etkinlik varken kreşe bıraksa daha iyi olurdu” yorumlarıyla ünlü şarkıcıyı yerden yere vurdu. Hailey Bieber’ın tanıtımdaki halleri ünlü modelin bu yılki en iyi görünümlerinden biri seçilmişti.

Ve son tahlilde herkes bir konuda fikir birliğine varmıştı: “Ben bu kadar iyi görünsem kocamın evde koltukta uyuklar gibi yanıma gelmesindense gerçekten evde kalıp bu giysilerle koltukta uyuklamasını tercih ederdim!”