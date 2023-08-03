Gece gezmesinde karnını tutunca söylenti yayıldı: Kesin hamile ama bunu saklıyor!

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DİLLERE DESTAN BİR AŞK YAŞIYORLAR

26 yaşındaki ünlü model Hailey Bieber ve 29 yaşındaki Justin Bieber, 2018’de evlendiklerinden beri pırıltılı ünlüler dünyasının en göz önündeki ve en gözde çiftlerinden biri olmayı sürdürüyorlar. 2014’te kısa süreli bir ilişki yaşayan çift sonra ayrılmış; Justin Bieber’in Selena Gomez’le uzun yıllara dayanan geçmiş ilişkisi ve bu ilişki yüzünden Hailey ve Selena’nın sık sık karşı karşıya gelmeleri yüzünden de sık sık gündeme gelmişlerdi.

Justin ve Hailey Bieber dillere destan bir aşk yaşıyorlar... Evlilikleri de 5 seneyi deverimek üzere olunca herkes onlardan gelecek bebek müjdesini çoktan beklemeye başladı bile

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Hailey ve Justin, Selena Gomez artık tamamen devreden çıkınca 2018’de yeniden bir araya geldi ve önce nişanlanıp aynı yıl içinde de evlendiler. 5 yıldır büyük bir aşk yaşayan çiftten hayranları artık bir bebek müjdesi beklerken Hailey Bieber’ın yaşadığı büyük sağlık problemleri herkesi korkuttu. Güzel model geçen sene felç geçirip apar topar hastaneye yatmıştı.

GEÇEN YIL BÜYÜK SAĞLIK SORUNLARI YAŞAMIŞTI

Kalbinde doğuştan bir delik olduğu ortaya çıkan Hailey, tedavi oldu ve sağlığına yeniden kavuştu. Ancak bu sağlık sorunu yüzünden çocuk sahibi olma planları rafa kalktı. Zaten güzel yıldız anne olmak istiyor ancak bir yandan da bundan ölesiye korktuğunu söylüyordu.

Hailey Bieber her zaman anne olmak istediğini ancak bundan çok korktuğunu söylüyordu: Kendinin ve eşinin sahip olduğu ünün çocuklarına normal bir yaşam fırsatı vermeyecek olması güzel modelin bu karardan çekinmesine yol açıyordu

Hemen her bir üyesi ünlü birer yıldız olan Baldwin ailesine doğmuştu genç model. Babası Stephen Baldwin bir Hollywood oyuncusu, amcası Alec Baldwin ise Hollywood’un en büyük yıldızlarından biriydi. Zaten Hailey’in bir model olarak kolayca sektöre girişi ve ünlenişi biraz da taşıdığı bu güçlü soyadı sayesindeydi. Geçen hafta paylaşılan bir TikTok videosu hamilelik tartışmalarını alevlendirdi: Ünlü çiftin bir hayranı onları videoya alıp paylaşmıştı... Videoda Justin Bieber'ın sesi duyuluyor ve "Biliyorsun Hailey hamile olduğu için..." diyerek başladığı cümle yarım kalıyordu. Video daha sonra silindi ancak bu sesi çoktan çiftin sayısız hayranı duymuş oldu

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ÖNCE DERGİ KAPAĞI SONRA DİĞER POZLAR GELDİ

Kendisi de tanınmış bir ailede doğan ve büyük bir şöhretin insanlar özellikle de çocukları üzerinde yarattığı etkiyi bilen Hailey Bieber, anne olmayı çok istiyordu. Ancak kendi çocuğunun da medyanın ilgisini ne kadar çok çekeceğinin ve üzerine yönelecek spor ışıkları yüzünden ne kadar zorlanacağının farkındaydı. Anneliği hem çok isteyip hem de korkmasının temel nedenlerinden biri buydu.

Ancak dünyanın en merak uyandıran ve en beğenilen çiftlerinden biri olmaları bu “bebek” beklentisini artırıyordu. Güzel modelin son zamanlarda verdiği pozlar ve bu pozların arasına saklanan detaylar bir anda ortaya hamilelik söylentilerinin atılmasına neden oldu. Bunlar daha önce de konuşulmuştu ama bu sefer durum gerçekten de farklı görünüyordu… Geçen hafta sonu Drake konserine giden çift özel localarında dinlenirken yine meraklı bir hayranlarına yakalandılar... Fotoğraf Instagramdaki bir hayran sayfasına yüklenince de Hailey Bieber'ın bu görüntüsü olay oldu

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SÜREKLİ AYNI ŞEKİLDE FOTOĞRAFLANIYOR

Her şey güzel modelin Vogue dergisinin kapağı için verdiği pozlar başladı. Hailey Bieber fotoğrafta elini özenle karnının üzerine koymuştu. Derginin içi sayfalarındaki pozları da cesur olmaktan uzaktı ve ne hikmetse başarılı isim karın bölgesi bol kostümler içinde fotoğraflanmıştı. Hayranları durumu fark edip “Acaba?” diye sormaya başlamışken üst üste gelen başka kanıtlar herkesi Hailey Bieber’in korkusunu yendiğine ve bu kez hamile olduğuna ikna etti.

Justin ve Hailey’nin hafta sonu gittikleri Drake konserinde bir hayranları tarafından çaktırmadan çekilen fotoğrafları Instagram’daki hayran sayfalarından birine koyulunca tam anlamıyla ortalık karıştı. Çift konser alanının gerilerinde bir yere oturmuş dinleniyordu. Ve Hailey Bieber, karnını açıkta bırakan bir üst giymişti. Normalde epeyce zayıf olan ünlü modelin karnı ortaya çıkmış ellerini de yine hamile kadınların sıkça yaptığı gibi karnının üzerinde birleştirmişti. Hailey Bieber hafta içi Los Angeles sokaklarında bir iş toplantısına giderken görüldü... Üzerinde farklı giysiler vardı ancak eli yine karnını koruyordu...

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ELİ İÇGÜDÜSEL OLARAK KARNINA MI GİDİYOR?

Güzel yıldız hafta içi Los Angeles’ta iki kez daha paparazziler tarafından görüntülendi. Ve iki seferde de fotoğrafları gören herkes onun hamile olduğuna ikna oldu. Los Angeles’ta bir iş toplantısına giderken ve toplantıdan çıkarken ayrı ayrı yakalanan Hailey, bu kez de salaş kot pantolonunu göbeğini açıkta bırakan beyaz bir tişörtle kombinlemişti. Ve evet; yine bir yandan fotoğraflarının çekilip çekilmediğini kontrol ediyor bir yandan da elleriyle karnını kapatıyordu.

Güzel yıldız bu kez de ünlülerin uğrak yeri ünlü restoranda görüldü... Koruması fotoğraflarının çekilmesini istemedi ama yine de inatçı paparazzilere engel olamadı

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Hamilelik şüpheleri en sonunda kesinleşti! En azından ünlü çiftin, attıkları her adımı takip eden hayranları tarafından Hailey Bieber, geçen akşam Santa Monica’da yemeğe çıktı. Giorgio Baldi’ye ait ünlülerin sıklıkla tercih ettiği İtalyan lokantasına giden Hailey Bieber’ı elbette paparazziler rahat bırakmamıştı. Güzel yıldız ünlü dostlarıyla çıktığı yemeğe çok şık straplez bir kokteyl elbisesiyle katılmıştı ve güzelliği göz kamaştırıyordu.

KORUMASI FOTOĞRAFLARI ENGELLEMEK İSTEDİ AMA...

Hailey’yi restorana girene kadar iri kıyım koruması hiç yalnız bırakmadı ve fotoğraflarının çekilmesine engel olmaya çalıştı ancak bunda çok başarılı olamadı. Flaşlar bir bir patlarken Bieber yine eliyle karnını tutmaya ve hamilelerin çoğunlukla içgüdüsel olarak yaptığı bu koruma davranışını sergilemeye devam edince hamilelik söylentileri artık iyice ayyuka çıktı.

Güzel model nereye gitse, ne yapsa hep karnını içgüdüsel olarak korumaya alınca hayranları bu konuda kesin kararlarını verip ve Hailey Bieber'ın hamile olduğuna ikna oldular!

Mesleği gereği fiziğine çok dikkat eden ve epey de zayıf olan Hailey Bieber şayet gerçekten hamileyse de bunu uzun süre saklayabilme şansına sahip görünüyor. Kocasının ve kendisinin ünü yüzünden zaten çocuk sahibi olmak konusunda korku taşıyan yıldız ismin hamileliğini elinden geldiğince saklamaya çalışacak olması da kulağa oldukça akla yatkın geliyor. Ama elbette bu güzel modelin istese de sonuna kadar sır olarak saklayabileceği bir durum değil… Meraklı hayranların haklı çıkıp çıkmadığını önümüzdeki birkaç ay zaten kanıtlayacak…