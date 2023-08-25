Bu evlilikte onun sözü geçiyor… Ünlü model kocasının işlerinde tüm kararları kendi veriyor!

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GÖSTERİ DÜNYASININ EN SON "GÜÇ ÇİFTİ" ONLAR OLDU

Ancak son yılların bu çok konuşulan evliliğinde iplerin kimin elinde olduğu konusunda bir dedikodu dalgası her yeri sarmış durumda. Brad Pitt - Angelina Jolie, Blake Lively - Ryan Reynolds, George Clooney - Amal Clooney, David Beckham - Victoria Beckham ve Beyonce - Jay-Z gibi çiftler bu güçlü çiftlere en bilinen örnekler arasında sayılıyor.

Evlendiklerinden beri tüm gözler Justin ve Hailey Bieber çiftinde

İki tarafın da kendi çapında büyük ün ve şöhrete sahip olduğu bu birliktelikler ve evlilikler zamanla giderek sektöre damga vurmaya başlıyor. Eşler birbirlerine destek olurken aynı zamanda birbirlerinin projelerinin de arkasında yer alıyor. Böylece servetlerini ve şöhretlerini giderek büyütüyorlar.

Justin Bieber ve Selana Gomez'in ölümsüz sanılan aşkı ve aşk yüzündne yaşanan kıskançlık kavgaları Hailey Bieber devreye girdikten sonra bile devam etti

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EVLENDİKLERİNDEN BERİ GÜNDEMDEN DÜŞMEDİLER

Justin Bieber, Selena Gomez’le yaşadığı fırtınalı aşktan sonra Baldwin ailesinin ünlü üyesi, model Hailey Baldwin’le evlenmişti. Aslında 2016’nın ilk günlerinde kaçamak bir aşk yaşayan Justin ve Hailey bir süre sonra yollarını ayırdı. O arada Selena Gomez tekrar devreye girdi. Bu üçlü arasındaki aşk, kıskançlık ve yıllar süren kavgalar çok konuşuldu.

Ünlü çift göz önünde olmayı seviyor: Birbirlerine olan aşklarını kanıtlamak için de sosyal medya hesaplarından sürekli paylaşım yapıyor

2018’de yeniden bir araya gelen Hailey ve Justin aynı yılın sonlarına doğru evlendiler. Selena Gomez ve Hailey Bieber arasındaki kavgalar hâlâ zaman zaman su yüzüne çıksa da artık olaylar epeyce durulmuş gibi. Bu kavgaları geride bırakan Justin ve Hailey çifti de aşklarını doyasıya yaşamaya devam ediyor. Bir yandan da ikisi de kariyerlerinde ilerlemek için çokça adımlar atıyor.

Justin Bieber'ı çocuk yaşta keşfeden Scooter Braun olmuştu... Scooter Braun sayısız ünlü ismin de menajerliğini yapıyor ancak son günlerde ünlü müşterileri birer birer ondan vazgeçiyor

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ÜNÜ VE SERVETİ JUSTIN'İ AŞACAK NOKTAYA GELDİ

Justin Bieber yıllardır zaten çok satan albümlerle ve özellikle de genç kızların kalbini çalan şarkılarıyla büyük bir servetin sahibi. Uzun yıllardır modellik yapan Hailey Bieber’ın da ondan aşağı kalır tarafı yok. Üstelik güzel model birçok diğer ünlü gibi kendi makyaj ürünlerini piyasaya sürdü. Kendi kozmetik markasının reklamını da başarıyla kendi yapmaya devam ediyor.

Hailey Bieber artık Justin Bieber'ın tüm iş ilişkilerine el atmış durumda: Menajeriyle olan fotoğraflarında bile artık hep o var!

Justin Bieber birkaç ay önce müzik kataloğunun haklarını büyük bir şirkete satarak milyon dolarlar kazanmıştı. Hatta bu büyük satışın ardından karısını kutlama yemeğine götürdüğü pozları da çok konuşulmuştu. Çiftin yakın çevresinin anlattığına göre Hailey Bieber bu satış da dahil olmak üzere kocasının işleriyle ilgili olarak ipleri eline almış durumda.

Hollywood'un en güçlü ailelerinden birine mensup olan ünlü model iş kadınlığına da el atmıştı... Hailey Bieber'ın bir süredir kocası Justin'in de işlerini arka plandan ele aldığı konuşuluyor

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"HAILEY TÜM İŞLERDE İPLERİ ELİNE ALDI"

Ünlü magazin sitesi Page Six'e konuşan kaynaklar, Hailey'nin pop yıldızı kocasının iş ilişkilerinde daha büyük bir rol üstlendiğini ve ne zaman bir toplantı olsa, odanın içinde olduğunu söyledi. "Hailey kontrolü ele aldı ve kocasının işlerine yoğun bir şekilde dahil oldu. Toplantıların bir parçası ve onun adına çok konuşuyor" yorumunu yapanlara göre bu da çiftin en büyük “güç çifti” olma yolunda attığı bir adım

Hailey Bieber da birçok meslektaşı ve Hollywood ünlüsü gibi kozmetik sektörüne girdi: Kendi markasını yaratan 26 yaşındaki başarılı model güzel yüzünü artık kendi reklamları için kullanıp servetini büyütüyor

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Hailey Bieber’ın kocası üzerindeki bu etkisinin açığa çıkması Justin Bieber’ın uzun süredir menajerliğini yapan Scooter Braun ile yollarını ayırdığı haberiyle üst üste geldi. 29 yaşındaki Justin Bieber ve 42 yaşındaki menajeri Braun'un temsilcileri bu söylentiyi yalanladı ve ikilinin hâlâ birlikte çalıştığını söyledi.

ÜNLÜ MANAJERİN YANINDA DA HEP O VAR

Ancak bu iş ilişkisinin sorunlu olduğu ve Justin Bieber’ın kısa süre sonra menajeriyle yollarını ayıracağı söyleniyor. Çocukluğundan beri aynı isimle çalışan Justin Bieber’ın artık daha olgunlaşması ve müzik kariyerinin yönünü de buna göre ayarlamak istediği biliniyor. Burada da devreye Hailey Bieber giriyor…

Hollywood'un birlikte güçlenerek dev isimler haline gelen ünlü çiftlerinin son örneği Justin ve Hailey Bieber oldu

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26 yaşındaki Hailey Bieber, Baldwin ailesinin içine doğmuş; çok küçük yaştan beri bu ünlü ailenin içinde sektörü çok iyi analiz ederek büyümüştü. Ünlü aktör Stephen Baldwin’in kızı olan Hailey’in amcası da Alec Baldwin. Hailey, soyadı henüz Baldwin’ken, 18 yaşında en ünlü markalar için podyumda yürümeye başlamış, yüzü en büyük kozmetik firmalarının reklam kampanyalarında yer almıştı. Ünü her geçen gün artan Hailey, Justin Bieber’la yaşadığı büyük aşk ve mutlu evliliğiyle de hep gündemde kalmayı bildi.

Justin Bieber'ın iş konusunda ipleri zekası ve girişimciliğini kanıtlamış eşine teslim etttiği için oldukça rahat ve mutlu olduğu söyleniyor

KOCASI ONUN ZEKASINA VE GİRİŞMCİLİĞE ÇOK GÜVENİYOR: İÇİ RAHAT

Artık omzuna iş kadınlığı payesini de yerleştiren Hailey Biber’ın bir satış ve pazarlama dehası olduğu sektörde uzun süredir konuşuluyor. Anlaşılan güzle model kocasının iş dünyasında verdiği kararlara da müdahil olarak artık evlilikte ipleri eline tamamen geçirmiş gibi. Justin Bieber’ın da zekası ve başarısı ortada olan eşinin bu müdahalesinden oldukça memnun olduğu söyleniyor…