Büyük aşk bitti iddiaları ortalığı karıştırdı: Justin Bieber ve Hailey Baldwin ayrıldı mı?

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Ve tüm bu olup bitenlerin üzerinden yıllar geçmiş olsa da Selena Gomez ve Justin Bieber’ın adları, Bieber’ın eşi Hailey Baldwin’in de dahil olduğu bu ilişki dramsında hâlâ yan yana yazılmaya devam ediyor. Ayrılık acısıyla atılan yanlış adımlar, sürüklenen bunalımlar, yuva yıkma suçlamaları, aynı adama aşık olan iki kadının bitmeyen atışmaları derken Selena – Justin ve Hailey arasında yaşanan hemen her şey yıllardır dünyanın önüne açıkça seriliyor.

Justin ve Selena uzun yıllar boyunca gösteri dünyasının en çok konuşulan çifti olmuştu

SELENA - JUSTIN - HAILEY ÜÇLÜSÜ YILLARDIR DİLLERDEN DÜŞMEDİ

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2010’dan 2108’e kadar araya küslükler girse de büyük bir aşk yaşanan ve neredeyse adları birbirlerinden ayrıl anılmayan Gomez ve Bieber ayrılır ayrılmaz Bieber’ın jet hızıyla Hailey Baldwin’le nişanlanması ve birkaç ay içinde evlenmesi büyük fırtınalar koparmıştı. Aslında yolları ilk olarak 2015’te kesişen Justin ve Hailey, o dönem Justin – Selena çiftinin ayrı olmasını da fırsat bilerek 1 aylık küçük bir kaçamak aşk yaşamışlardı. Sonra Justin Selena’ya döndü ama sadece 3 yıl sonra belli ki unutulmayan bu kaçamak sayesinde yeniden yakınlaşan Justin ve Hailey çabucak evlilik kararı aldı.

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Bu bolca magazin detayı içeren 2018’deki ayrılığın ardından Selena Gomez adeta bir enkaza dönüşmüş; hem ruhsal hem de fiziksel açıdan yaşadığı çöküşü artık saklayamaz duruma gelmişti. Aksi gibi yeni evli Justin – Hailey çifti de sürekli sarmaş dolaş dudak dudağa verdikleri pozlarla Selana’nın acısını katmerliyordu. Bu süreçte Selena, Justin Bieber hayranlarından tehdit mesajları aldı, Hailey Bieber’la internet üzerinden ‘aşkımı çaldın – kocamdan uzak dur’ temalı atışmalar yaşadı, yetmezmiş gibi bu üç ünlünün diğer ünlü arkadaşları yaşanan kavgalarda taraf oldu ve herkes kendi saflarında adeta savaş verircesine çarpıştı.

Artık olan olmuş, her şeyin üzerinden 5 sene geçmiş diyenler bir kez daha yanıldı ve Selena Gomez ve Hailey Baldwin geçtiğimiz günlerde bir kez daha sosyal medya üzerinden bir savaşa girişti. Bu kez de olaylı paylaşımlara Hailey’nin ünlü ‘kankası’ Kylie Jenner dahil oldu, üstelik yaşanan bu olaylar yüzünden hayranlarından da büyük tepki topladı. Hemen özür dileyen ve durumu toparlama çalışan Kylie’nin aksine Hailey Baldwin sessiz kaldı ve özür dilemedi. Oysa 2022’de bir davette bir araya gelen Selena ve Hailey yanak yanağa poz vermiş ve aralarındaki bu kavganın bittiği algısını yaratmışlardı. Gerçeğin böyle olmadığı aşağıdaki haberimizle birlikte ortaya çıktı…

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Şimdi, tam da bu bitmeyen kan davasının ortasında açığa çıkan bomba bir iddia bir anda magazin gündemine bomba gibi düştü. Özel hayatlarını sürekli göz önünde yaşamaktan çekinmeyen Justin ve Hailey çifti bu yüzden sürekli her hareketleri didiklenen ve sürekli olarak haklarında teoriler üretilen bir hale geldiler. Sürekli olarak sosyal medyadan sarmaş dolaş pozlar paylaşan ve hayranlarıyla birlikte magazin basınının da yakın takibinde olan çift için ortaya atılanlarsa pek iç açıcı şeyler değil. Bu iddiaların gerçeği ne kadar yansıttığı bilinmez ama olan bitenin Justin – Hailey ilişkisinin normal rutini olmadığı da ortada…

E peki ne olmuş da bu devlerin aşkını yaşayan çiftimiz hakkında ayrılık söylentileri hatta evliliklerinin bile bittiği lafları çıkmış derseniz ikilinin çılgın hayranlarının ortaya attığı teorileri gelin bir sıralayalım: Geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutlayan justin Bieber’a gelen en özel kutlama paylaşımı elbette eşi Hailey’dendi. “Yirmi dokuz yaş kimsede asla bu kadar iyi görünmemişti.” diye övdüğü eşine “Sana mutlu yıllar, en iyi arkadaşım! Kelimeler, somutlaştırdığınız bu aşkın her şeyini özetleyemedi.” diye sesleniyordu güzel model. Ama Instagram’dan yapılan bu paylaşım Justin Bieber tarafından bir ‘like’ bile almadı. Karısının, hem de kendi doğum günü için yapılmış, bu güzel paylaşımını beğenme zahmetine katlanmayan Justin Bieber’ın bu hareketi büyük şok yarattı.

Hayranlarının Hailey Baldwin'in Justin için yaptığı paylaşıma öyle yorumlar yaptı ki... Justin Bieber'ın evlilik yüzüğünün nerede olduğundan tutun da paylaşıma ne yorum yapmış olması ne de beğeni tuşuna basması sayısız kişi tarafından ortaya koyuldu

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Tam hayranları bu duruma şaşırırken bir şok dalgası daha geldi ve Justin’in son zamanlarda verdiği fotoğraflar didik didik taranarak genç şarkıcının artık evlilik yüzüğünü de takmadığı ve bu parmağını boş bıraktığı fark edildi. Oysa bu fotoğraflarda yanında duran eşi Hailey’nin parmağındaki pırlanta evlilik yüzüğü yıllardır olduğu gibi yerinde duruyordu. Ama en büyük bomba en sona kalmıştı… Tüm bu gelişmelerin ortasında Selena Gomez kendini toparladı, sağlıklı bir genç kadın görünümüne yeniden kavuştu ve verdiği bu dopal pozlarla herkesin beğenisini kazandı: Bu kavganın galibi Selena yorumları haklı gibi görünüyor...

KANITLAR ORTADA... YORUM SİZİN

Yine dikkatli hayranlarının kartal gibi gören gözleri sayesinde son tuhaf gerçek de ortaya çıkarıldı. Justin Bieber yıllar yıllar ve büyük kavgalar ve skandallarla dolu bir geçmişten sonra eski aşkı Selena Gomez’i Twitter’dan tekrar takip etmeye başlamıştı. Bu son hamle Justin – Hailey evliliğinin sona erdiği ve çiftin bu durumu şimdilik gizli tutmaya çalıştığının son ve en kuvvetli kanıtı olarak gösterildi. Çünkü ne de olsa bu üçlü arasındaki her şey biraz da sosyal medya ve burada yapılan atışmalardan kaynaklanmış ve taraflar birbirlerini bu platformlardan silmişti. Hatta Selena Gomez yaşadığı sıkıntılı günler yüzünden bir dönem tüm sosyal medya hesaplarını bile kapatmıştı. Selena ve Justin çok daha genç ve aşıkkken

BELKİ DE EŞİNE MESAJ VERİYORDUR

Belki de Justin Bieber yoğun programı yüzünden karısının gönderisini beğenmeyi unutmuş olabilir. Ya da evlilik yüzüğünü parmağından bilerek çıkarmamış ve kaybetmiştir. Ya da Selana Gomez’i sosyal medyadan takibe alması eski aşkıyla sürekli didişen eşi Hailey’ye bir mesaj hatta ültimatomdur… Durum her neyse bunun kısa zamanda ortaya çıkacağı ve dile düşeceği kesin. Bakalım dikkatli hayranlar haklı mı yoksa sadece biraz telaşla ve aceleyle hareket ettikleri için yanlış çıkarımlar mı yaptılar. Bize bekleyip görmek düşüyor…