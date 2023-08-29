Ünlü şarkıcının annesinden bomba sözler: Yakışıklı oğlumun peşinde çok kadın var ama o kimseye bakmıyor

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Zayn Malik çocuk sayılacak yaşta başladığı kariyerinde işi kadar hatta işinden çok özel hayatıyla gündeme geldi. One Direction grubuyla yıldızlık mertebesine ulaşan ünlü şarkıcı artık 30 yaşında, olgun ve daha aklı başında bir profille karşımıza çıkıyor. Ünlü şarkıcı zaten yaşadığı onca fırtınalı sürecin ardından uzun bir sessizliğe gömmüştü. Çocuk yaşında ünlenen Zayn Malik artık 30 yaşında, bir kız çocuk sahibi olgun bir erkek

6 YIL SONRA İLK RÖPORTAJINI VERMİŞTİ

Bu sessizliği de geçen ay tam 6 yıl aradan sonra verdiği ilk röportajla bozmuştu. Artık Gigi Hadid’le olan ilişkisinden doğan kızı Khai için yaşadığını anlatan Zayn Malik, Hadid’in annesi Yolanda Hadid’e şiddet uyguladığı o korkunç kavgayla ilgili olarak da “Bu ailevi bir konu, aile içinde kalmalıydı” yorumunu yapmıştı. Yeni şarkılarını piyasaya sürmeye hazırlanan ve artık fırtınalı geçmişini geride bırakmak isteyen ünlü şarkıcı bu kez de annesinin çarpıcı açıklamalarıyla gündemde.

Zayn Malik'in annesi Trisha Malik'in oğluyla ilgili röportajı büyük ses getirdi

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Zayn Malik’in 53 yaşındaki annesi Trisha, İngiltere’nin Bradford şehrinde doğmuştu, ailesi de orada bir pub işletiyordu. Genç kadın Zayn’ın babası Yasser'le tanışıp evlendikten sonra Müslüman oldu. Yaşadıkları yerdeki bir ilkokulun mutfağında helal aşçı olarak çalışan Trisha Malik’in hayatı oğlu Zayn, One Direction’la ünlenip milyonlar kazanınca değişti. Artık emekli olan anne Malik oğlunun kendilerine aldığı lüks evde yaşamaya devam ediyor. Zayn Malik yıllarca Gigi Hadid'le yaşadığı aşkla gündeme gelmişti... Ünlü çift bir kızları olmasına rağmen ayrıldı

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BU KEZ DE ANNESİ GÜNDEMDE... BOMBA RÖPORTAJ GELDİ

Trisha ve Yasser Malik’in Zayn’dan hariç Saffa, Walihya ve Doniya adında üç de kızı var. Zayn Malik’ten bir, kızlarından da iki torun sahibi olan gururlu anne Trisha, aslında oğlunun hayatında ve kazandığı ünde büyük pay sahibi. Ancak onunla ilgili pek de konuşmamasıyla biliniyor. Ta ki habere konu olan bu son açıklamalarına kadar…

İlk başta katılmayı reddettikten sonra keşfedildiği X Factor seçmelerine gitmesi için Zayn Malik’i ikna eden ve ona “Katıl ve sadece ne olacağını gör” diyen annesi Trisha olmuştu. Zayn Malik One Direction'dan ayrılmaya karar verdiğinde de tavsiye için başvurduğu kişi yine annesiydi. Trisha Malik, çok yakın bir ilişki içinde olduğu oğlunun aşk hayatı hakkında da elbette fikir ve etki sahibi olmuştu.

Zayn Malik'in hayatlarına çok karışan Gigi Hadid'in annesi Yolanda Hadid'e şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı: Bu konuyla ilgili sessizliğini geçen ay bozan Zayn "Bu bir aile meselesi" dedi ve başka açıklama yapmadı

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OĞLUNUN HAYATINDA ETKİSİ BÜYÜK

Her ne kadar “Zayn bize çok iyi bakan harika bir evlat. Biz çok sıkı fıkı bir aileyiz ve onun şöhreti hakkında büyük bir yaygara koparmayı sevmiyoruz. Ben reklamla ilgilenmiyorum ve sosyal medya bile kullanmıyorum. Ben sakin bir hayatı seviyorum, Yaser de öyle.” dese de Zayn Malik’in annesi Trisha Malik’in 500 binden fazla takipçisinin olduğu aktif bir Instagram hesabı var.

Trisha Malik her ne kadar sosyal medya kullanmıyorum dese de 500 binden fazla takipçisinin olduğu aktif bir Instagram hesabı var.

Gigi Hadid'den önce Malik en çok ses getiren ilişkisini Little Mix grubundan Perrie Edwards ile yaşamıştı. Genç çift bir dönem nişanlı kaldı. Fakat Malik, Gigi Hadid’e gönlünü kaptırınca bu nişanı bozdu. Edwards’ın Malik'ten ayrıldıktan sonra uzun süre kendini toparlayamadığı söylenmişti. Anne Malik “Zayn'in sadece iki kız arkadaşıyla tanıştım: Gigi ve Perrie. İkisi de harikaydı. Eminim çok daha fazla kız arkadaşı olmuştur ama onları bilmiyorum.” diyor.

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ESKİ SEVGİLİLERE BÜYÜK ÖVGÜ

Zayn Malik ve Gigi Hadid bir kızları olmasına rağmen uzun yıllar süren ilişkilerini 2021'de bitirmişti. O zamandan beri adı kimseyle anılmayan Zayn’ın birkaç ay önce Selena Gomez’le görüldüğü ve aralarında bir aşk başladığı söylentileri yayıldı. Bu durumun gerçeklik payı var mı bilinmez. Ancak Selena Gomez Zayn Malik’i Instagram’dan takipten çıkınca konu kapandı; en azından şimdilik. Oğluyla ilgili konuşan Trisha Malik’in bu konuda söyledikleri büyük ses getirdi. Oğlunun eski aşklarını öven Trisha Malik, oğlu Zayn’ın aşk hayatındaki son surumu da anlattı.

Trisha Malik, oğlu Zayn’ın hayatında iz bırakmış eski sevgililerini övdü

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Anne Trisha, Zayn'in enerjisini kızı Khai'ye ortak ebeveynlik yapmaya harcadığını ve flört etmeye odaklanmadığını açıkladı. “Zayn'ın enerjisi Khai'ye iyi bir baba olmaya ve işine odaklanmış durumda ve bu yakın zamanda değişmeyecek.” diyen ünlü anne oğlunu “O harika bir baba, çok şefkatli ve sevgi dolu ve kızına çok zaman ayırıyor. Hayatta ona en çok zevk veren şey bu.” diyerek övmeyi ihmal etmedi. Anne Trisha Malik'in oğlu Zayn için "Oğlum çok yakışıklı ve peşinde çok kadın var" demesi ve sonrasında söyledikleri ilginç...

"YAKIŞIKLI OĞLUMLA İLGİLENEN ÇOK KADIN VAR AMA..."

"Oğlum çok yakışıklı bir delikanlı ve pek çok kadın onunla ilgileniyor ama şu anda bunların hiçbiri onu ilgilendirmiyor. Flört oyununun içinde bile değil. Her şey Khai ve sonra da işiyle ilgili” diyerek Zayn Malik’in taliplerinin bolca olduğunun altını çizen Trisha Malik’in bu sözleri ses getirdi. “Gigi ve Zayn birlikte ebeveynlik yapıyorlar ve bu çok iyi işliyor. İkisi de harika insanlar ve ebeveynler” diyen Trisha Malik, torununun annesi ünlü süper modelin İngiltere ziyaretini de hâlâ unutamamış. Trisha Malik Gigi Hadid'in evine geldiği günü unutmamış: Üstelik oğlu tüm fotoğraflarını silmişken o bu günün hatırası fotoğrafı Instagram hesabında tutmaya devam ediyor

GIGI HADID'İN EVİNE GELDİĞİ GÜNÜ UNUTMAMIŞ

Gigi Hadid ve Zayn Malik birlikteyken Bradford'a sadece bir kez geldiler ve her şey çok gizli tutuldu. Ünlü eski gelin Zeyn Malik’in ailesiyle tanıştı ve onların üzerinde epey iyi bir etki bıraktı. Trisha Malik "Evde bir süper modelin olması biraz garip hissettirdi ama o çok ayakları yere basan biri. Gigi harika bir kız, ona hâlâ çok düşkünüm ve işlerin yolunda gitmemesi üzücü ama hayat bu.” sözlerini kullandı. Anne Malik’in, oğlu tüm eski fotoğraflarını silmiş olsa da bu ziyaretten kalma, Gigi Hadid’le verdikleri samimi pozu Instagram hesabında hâlâ tuttuğunu da eklemiş olalım. Gigi Hadid'in adı da bir süredir Leonardo DiCaprio ile anılıyor ancak ünlü model anneliğe ve işine odaklandığını söylüyor

OĞLU VE TORUNUNUN YANINA UÇACAK: ONLARI ÖZLÜYORUM AMA OĞLUM HAYATINI ORADA KURDU

Trisha Malik, Zayn’ın kızı Khai'ye çok düşkün. “Khai ile haftada en az iki ya da üç kez Facetime yapıyorum ve çok uzakta olmasına rağmen onunla böyle bir ilişkiye sahip olmak harika. Beni görür görmez tanıyor” diyen annesi önümüzdeki ay Khai'nin üçüncü doğum gününü kutlamak üzere Zayn'in yaşadığı Los Angeles'a uçmayı planladığını da açıkladı: "Doğum gününü kutlamak için Los Angeles'a gitmeyi dört gözle bekliyorum ve oğlum ve torunumla biraz zaman geçirmek çok güzel olacak. İkisini de özlüyorum ama Zayn'in artık ABD'de kendi hayatı var ve bir baba ve bekar bir erkek olarak keyfine bakıyor.”