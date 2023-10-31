Bekar adam başka ne yapar! Bulaşık makinesi taştı, o da kendini dışarı attı!

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BEKAR HAYATLARINA BAŞLADILAR BİLE

Sadece kişisel gelişimlerini başka türlü tamamlamak istedikleri gibi bir "yuvarlak" gerekçe sundular meraklılara.

Haklarında çok fazla iddia da ortaya atıldı. Bazılarına göre yakınları bu boşanmanın geleceğini çoktandır biliyordu. Çünkü çift arasındaki bağ neredeyse tamamen kopmuştu..

Öyle ya da böyle ünlü çift birbirleri olmadan yeni bir hayata başladılar bile.

Tabii ki anladınız Hugh Jackman ile Deborre Lee Furness'ten söz ettiğimizi. Herkesin 'Onlar asla ayrılmaz' dediği çift, 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldıklarını geçen ay duyurdu.

Her ikisi de bu açıklamanın üstüne daha fazla yorum yapmadan haklarındaki bütün söylentilere kulaklarını tıkayıp yeni hayatlarına başladı.

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BEKARLIK KOLAY DEĞİL: Hayatının neredeyse yarısından çoğunu evli bir erkek olarak geçiren Hugh Jackman, bulaşık makinesini kullanırken bile zorlandığını bir sosyal medya paylaşımıyla gözler önüne sermişti.

Deborra Lee Furness, eski eşi Hugh Jackman'a göre biraz daha sessiz bir hayat sürse de Jackman, eskisinden çok daha fazla sosyal medya paylaşımları yapmaya başladı.

Hakkında "Yeni bir aşka yelken açmaya hazır" söylentileri olan Jackman, bu paylaşımlara bakılırsa şu an için öyle bir düşünce içinde değil. Tam tersine bekarlık günlerini bazen arkadaşlarıyla bazen de yalnız başına geçiriyor ünlü oyuncu.

Hayatının neredeyse yarısından fazlasını evli olarak geçiren 54 yaşındaki Jackman, geçtiğimiz haftalarda özellikle mutfak konusunda ne kadar zorlandığını gösteren bir sosyal medya paylaşımı yapmıştı.

Ünlü oyuncu bulaşık makinesinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. O görüntülerde de makinenin yanlış kullanımı sonucu artık dışarıya taşan deterjan köpükleri dikkatlerden kaçmadı.

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KENDİNİ DOĞANIN KOLLARINA BIRAKTI: Sosyal medya paylaşımlarına bakılırsa Jackman kendini doğanın kollarına bıraktı.

Jackman geçen hafta sonu da bu kez kendini doğanın kollarına bıraktı sosyal medya sayfasından paylaştığına göre.

Arkadaşlarıyla birlikte California'nın vahşi doğasında bir hafta sonu geçirdi. O anlarda çekilen fotoğraflarını da yine bol bol sosyal medya sayfasından paylaştı.

Jackman'ın paylaşımlarına bakılırsa ünlü oyuncu, erkek arkadaşlarıyla birlikte çöllerden kumsallara bölgenin sunduğu bütün olanaklardan faydalandı. Kaya tırmanışı yaptı, bisiklete bindi, doğada yürüyüşe çıktı, sonra da denize girdi.

Hatta Hugh Jackman gün batımına karşı kahve içtiği bir paylaşıma da sosyal medya sayfasında yer verdi.

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ERKEK ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE: Jackman, yanında iki erkek arkadaşıyla birlikte önce çölde gezdi sonra da kendini mavi denizin kollarına bıraktı.

O fotoğraflara bakılırsa Jackman'ın keyfi gayet yerindeydi. Fakat takipçileri bu konuda yorum bölümünde bazı tartışmalara girişti.

Bunlardan bir tanesi "Önce boşan... Sonra da kendi fotoğraflarını paylaş... Eski eşine 'Bak ben gayet iyiyim" mesajları gönder" diye yorum yaptı.

Buna yanıt olarak bir başka takipçisi de " Kimse boşanan birini kıskanmaz" diyerek ona yanıt verdi.

Çok sayıda takipçisi de sahip olduğu şöhrete rağmen Hugh Jackman'ın da bir insan olduğunu ve doğada kendini tazelemeye, acılarını unutmaya çalıştığını savundu.

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Bu durumun da gayet normal olduğunu, eleştirilecek bir yanı bulunmadığını savundu bu gruptaki takipçileri.

Ünlü oyuncunun takipçileri, Jackman'ın boşanmadan kaynaklanan sarsıntıyı doğada gidermeye çalıştığını kendini bu şekilde tazelediğini belirtti.

ORTAK AÇIKLAMAYLA KÖTÜ HABERİ DUYURDULAR

Hugh Jackman ile 27 yıllık eşi Deborra Lee Furness, geçtiğimiz eylül ayının son günlerinde boşanma kararı aldıklarını ortak bir açıklamayla duyurmuştu.

Çift açıklamalarında yollarını ayırmanın ortak kararları olduğunu vurguladı. Jackman ve Furness'in açıklaması şöyle: "Harika, sevgi dolu bir evlilik içinde karı koca olarak neredeyse 30 yılı birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Artık yolculuğumuz şekil değiştiriyor. Bireysel gelişimimizi sürdürmek için ayrılmaya karar verdik."

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Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness ortak açıklamada hayattaki en büyük önceliklerinin aileleri olduğunu ve bundan sonra da bu durumun değişmeyeceğini belirtti.

Açıklama "Bir sonraki bölüme şükran, sevgi ve nezaketle başlıyoruz" satırlarıyla devam eden açıklamada ünlü çift, özel hayatlarının gizliliği konusunda gösterilecek özene şimdiden teşekkür etti.

Ünlü çift, "Deb ve Hugh Jackman" olarak imzaladıkları bu açıklama ile birlikte bundan böyle boşanmayla ilgili konuşmayacaklarının da ipucunu verdi: "Bu, ikimizin yapacağı tek açıklamadır."

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İKİ EVLATLIK ÇOCUKLARI VAR: 54 yaşındaki Jackman ile 67 yaşındaki Furness, 23 yaşında Oscar, 18 yaşında Ava adında iki çocuk sahibi. Bu arada Deborra Lee Furness'in doğurganlığını etkileyen sağlık sorunları nedeniyle biyolojik çocukları olmadığını bunun yerine iki çocuğu evlat edindiklerini hatırlatalım.