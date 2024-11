Hevesle kurduğu yuvası yıkıldı... İçi kan ağlarken bile çektiği acıları çocuklarından sakladı

Haberin Devamı

Aşkla başlayan bir birlikteliğin, gerilimle, sinirle ve kalp kırıklığıyla bitmesi üstesinden gelinmesi hiç kolay bir durum değil. Üstelik bu konu ünlüler ya da sıradan insanlar için de aynı.

Hele arada çocuklar varsa o zaman hassas dengeleri gözetmek gerekir. Elbette böyle bir durumda yollarını ayıran çiftler de büyük sıkıntı yaşar.

YUVASININ YIKILMASI ONUN İÇİN DE KOLAY OLMADI

Tıpkı Jennifer Lopez gibi!

2000'lerin başında aşık olup nişanlandığı ama kavuşamadığı Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden bir araya geldi Lopez. Bu kez Affleck ile yarım kalan muradını tamamladı ve evlendiler.

Başlarda her şey yolunda gidiyordu ama sonra her şey kelimenin tam anlamıyla tepe taklak oldu. Bennifer çiftinin aşkı bu kez kesin olarak yolun sonuna geldi.

Bu sürecin Ben Affleck için nasıl geçtiğini, onun paparazzi tarafından çekilen fotoğraflarında görmek mümkün. Yüzü eskisinden de asık bir şekilde hayatını sürdürdü Affleck. Bu arada en büyük desteği de eski eşi Jennifer Garner'dan gördü.

İÇİ KAN AĞLARKEN YÜZÜNDE GÜLÜMSEME VARDI

Yıllar sonra evlenip sonra da boşanma yoluna girdiği eşi Jennifer Lopez için de durum farklı değildi.

O her zamanki gibi evinden dışarı çıkarken güzel güzel giyinip süslendi yine. Ama onun da duyguları, güneş gözlükleriyle kamufle ettiği yüzünden okunur haldeydi.

Daha önce bir dergiye Ben Affleck'ten boşanmasının kendisini nasıl hissettirdiğini anlatan 55 yaşındaki Lopez bu kez de yaşadığı zor süreçte çocuklarıyla ilişkisini nasıl dengelediğinden söz etti.

Bunu da yollarını ayırdığı eşi Ben Affleck'in film şirketi tarafından çekilen Unstoppable (Durdurulamaz) adlı filmle ilgili bir etkinlikte yaptı üstelik.

Film, tek kolla dünyaya gelmesine rağmen ünlü bir güreşçi olan Anthony Robles'ın öyküsünü anlatıyor. Lopez ise filmde ünlü güreşçinin henüz 16 yaşında bebeğini kucağına alan annesini canlandırıyor.

'BİRÇOK KADIN BU ZORLUKLARLA MÜCADELE EDİYOR'

Filmle ilgili söyleşide anlattığına göre Jennifer Lopez, sık sık canlandırdığı ve şu an hayatta olan Judy Robles ile görüşüp bazı konularda konuştu.

Lopez, canlandırdığı karakterin başına gelenlerle kendisinin Ben Affleck ile boşanması sırasında yaşadıkları arasında paralellikler kurduğunu gizlemedi.

"Sanırım birçok kadın bu zorluklarla mücadele ediyor. Biz de bu konu üzerinde Judy ile çok konuştuk" dedi.

Bu sohbetler sırasında da tıpkı yıllar önce Judy'nin yaptığı gibi kendisinin de Ben Affleck ile boşanması sırasında çocuklarından sakladığı, onları korumak istediği bazı ayrıntılar olduğunu gizlemedi Jennifer Lopez.

SIKINTISINI ÇOCUKLARINDAN GİZLEDİ

Bu arada küçük bir hatırlatma... Lopez'in eski eşi Marc Anthony ile evliliğinden 16 yaşında Max ve Emme adında biri kız diğeri erkek ikiz çocukları bulunuyor. Lopez ikizlerinin babası Anthony'den boşanırken de bazı zorluklar yaşadı elbette. Osırada çocukları henüz küçük olduğu için işi bu kadar zor olmadı. Fakat artık Max ve Emme genç insanlar ve annelerinin yaşadıklarını algılayabilecek durumdalar.

Lopez karakterini canlandırırken kendi yaşadığı boşanma deneyiminden de faydalandığını şu sözlerle anlattı: " Sadece çocuklarının tanıdığı anneyi oynamak değil çocuklarını büyüten ve aynı zamanda verdiği mücadelede kendi gücünü bulan, çocuklarının da bunun farkında olmasını sağlayan bir anne olmak istedim."

Lopez, zorlayıcı ilişkiler yaşayan birçok kadının boşanma sırasında verdiği mücadeleyi, yaşadığı sıkıntıyı çocuklarından sakladığını ve kendisinin de bunu yaptığını sözlerine ekledi.

Lopez daha önce de bir röportajında kendisinin ve eski kocası Marc Anthony'nin şöhretinin bedelini iki çocuğunun ödediğini itiraf etmişti.

Güzel yıldız, çocuklarıyla ilgili olarak kendisini en çok rahatsız eden ve zor gelen şeyin, onların yabancılar tarafından yargılandığını görmek olduğunu belirtti.

İki çocuğunun, onları hiç tanımayan insanlar tarafından, oldukları gibi görülmediğini belirten Lopez, "Bu onlar için gerçekten zor bir durum. Onları bu durumdan koruyabilmeyi çok isterdim" diye sürdürdü sözlerini.

Yıldız, henüz yetişme çağında olan iki çocuğunun, onları hiç tanımayan yabancı insanlar tarafından yargılanmasının kolay kaldırılabilecek bir durum olmadığını anlattı.

Lopez, sonra da çocuklarının böylesine zor bir durumda kalmasından dolayı kendisini sorumlu tuttu. Bu konuda "suçlu" hissettiğini söyleyen Lopez "Bu, anneler olarak bizim suçumuz. Onlara ne yapıyoruz ve onların hayatına neler getiriyoruz."

BOŞANMA SONRASI İLK RÖPORTAJINI VERDİ

Boşanmanın ardından sessizliğini ilk olarak birkaç hafta önce bozdu Lopez. Interview dergisi ile yaptığı röportajda verdiği boşanma kararından bir saniye bile pişman olmadığını itiraf etti. Nikki Glaser'a bu ayrılığın kesinlikle ihtiyaç duyduğu şey olduğunu söyledi.

JLo bu konuda konuşurken daha önce yaptığı ve hepsi boşanmayla biten üç evliliğini de anımsattı. Sonra da sözlerini şöyle sürdürdü: "Bazen kendi kendime düşünüyorum. 'Teşekkürler Tanrım... Bu kadar uzun sürdüğü için üzgünüm. Kendime bunu yaptığım için üzgünüm. Aslında bu konuda dersimi ikinci ya da üçüncü kereden sonra almalıydım."

Hayatı boyunca neredeyse hiç yalnız kalmayan, sevgilileri, nişanlıları ve eşleri eksik olmayan Lopez söylediğine göre bu kez bekar kalmaktan çok da korkmuyor.

'MUTLULUĞU BAŞKALARINDA ARAYAMAM... KENDİ İÇİMDE BULMALIYIM'

Söylediğine göre yalnızlık ilk anda insana çaresizlik hissi veriyor. Korkutucu, yabancı ve hüzünlü. Ama bunun ardından kendini sadece yaşadığı ilişkiyle tanımlamadığını da sözlerine ekledi.

Çünkü ona göre insan her ne kadar bu tür olumsuz duygular içinde olsa da bunun kendisini öldürmediğini keşfediyor. Ondan sonra da kendi kendine mutlu olmayı öğreniyor.

Söylediğine göre Lopez'in yaşadığı da bu zaten: "Başka insanlarda mutluluk arayamam. Mutluluğu kendi içimde bulmalıyım. Ama bazen başka insanlarla olduğumuzda bütün bunları unutuyoruz."

'ÜZERİME EV YIKILMIŞ GİBİ HİSSETTİM'

Her ne kadar şu an belirsiz bir süre için kendisini ekleyen bekar hayatına hazır olsa da Jennifer Lopez yine de kendini "Biriyle ilişkide olmayı ve onunla birlikte yaşlanmayı isteyen bir romantik" olarak tanımladı.



Röportajda Jennifer Lopez, her ne kadar daha önce üç kez evlenip boşansa da bu dördüncünün kendisini diğerlerinden farklı etkilediğini gizlemedi.

Ben Affleck ile evliliğin sonuna gelmesinin kendisi için çok sert bir darbe olduğunu anlattı: "Gerçekten zordu. Sanki kafama bir balyozla vurulmuş ya da üzerime bir bina yıkılmış gibi" diye anlattı durumunu.

