Yıllardır aradığı sevgiliyi bulduğunu sanmıştı... Ünlü yıldızın yüzü yine gülmedi... Bu aşkın sonu da hüsran oldu

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Diğer yandan onların da sıradan insanlarla eşitlendiği bazı noktalar var: Biri hastalık, diğeri ölüm bir başkası da aşk hayatı...

Yani ünlülerin de kimi zaman evlilikleri beklenmedik anda yıkılabiliyor, onlar da aşkta hüsrana uğrayabiliyor.

Tıpkı ilk gençlik yıllarından bu yana kamera karşısında olan ünlü oyuncu ve Valerie Bertinelli gibi.

İNTERNETTE BULDUĞU AŞKI DA HÜSRANLA BİTTİ

Bugüne kadar yaşadığı iki evliliği de boşanmayla sonuçlanan Bertinelli bu yılın başlarında internetten tanıştığı Mike Goodnough ile romantik bir ilişkiye başladığını ilan etmişti...

Aralarında 10 yaş fark olmasına ve farklı şehirlerde yaşamalarına rağmen aşklarının kendilerine mutluluk getirdiğini söyleyen Bertinelli'den kötü haber geldi.

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Dergiye konuşan bir kaynak da Bertinelli ile Goodnough'un artık iki sevgili olmadıklarını söyledi.

Her ne kadar kendileri bu konuda net bir açıklama yapmamış olsa da Mike Goodnough'un açıklaması oldukça manidar.

Açıklamada Bertinelli ile yollarını ayırdığı ileri sürülen Goodnough "İlişkimiz hakkında içgörüye ve söz söyleme hakkına sahip iki kişi var: Ben ve Valerie. İkimiz de ilişkimiz dışındaki insanların söylediklerini çok da dikkate almıyoruz" dedi.

İLİŞKİNİN ÖMRÜ AYLARLA ÖLÇÜLDÜ

Valerie Bertinelli ile Mike Goodnough'un ilişkisi bu yılın ilk ayında başladı. Bertinelli, o dönemde adını vermeden biriyle ilişkisi olduğunu açıkladı.

Sevgilisinin kim olduğunu söylemese de USA Today'e "Biriyle tanıştım. Ona inanılmayacak kadar minnettarım. Bu, daha önce bir erkekle yaşadığım ilişkilerin hiçbirine benzemiyor" diye konuştu.

Yıldız o röportajda sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konuda çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ama beklemediğim bir anda onunla tanıştığım için kendimi inanılmayacak kadar şanslı ve minnettar hissediyorum."

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Bu sözlerin üzerinden bir ay sonra Valerie Bertinelli'nin kalbini çalan kişinin kimliği de ortaya çıktı: New York'ta yaşayan yazar Mike Goodnough!

ARALARINDAKİ KİLOMETRELER AŞKA ENGEL OLMADI

Goodnough, sosyal medya hesabından Valerie Bertinelli'nin yemek kitabını okurken çekilen bir pozunu paylaşınca merak edenler de yıldızın ayaklarını yerden kesen kişinin kim olduğunu öğrendi.

Zaten Mike Goodnough da başka bir platformda Bertinelli ile yaşadığı bu aşkın kendisini "gerçek üstü hissettirdiğini" söyledi.

Yazar, aşkı hakkında "Çocuklar, hayat gerçekten çok çılgınca... Yıllarca üzerinize cehennem ateşi yağdırıp size diz çöktürür. Ve sonra gökyüzünü maviye boyayıp birisine "Tatlım" diye seslenmenizi sağlar" dedi.

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Aynı konuşmada birlikte olduğu Valerie Bertinelli'yi çok sevdiğini ve bu duygu için minnettar olduğunu da sözlerine ekledi.

Bu arada ilginç bir not...

Bertinelli ile Goodnough, aynı şehirde yaşamıyordu. Yazar New York'ta Bertinelli ise Los Angeles'ta yerleşikti. Fakat o dönemde söylediklerine göre "üç hafta" kuralına uyuyor ve bu süreden daha uzun ayrı kalmıyorlardı.

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AŞKLARINI INSTAGRAM'DAN İLAN ETTİLER

Sonra Valerie Bertinelli ile Mike Goodnough, Instagram aracılığıyla aşklarını resmen ilan ettiler. Hatta bununla da yetinmeyip TV dünyasını bir araya getiren Emmy Ödülleri'nde kırmızı halıya da birlikte çıktılar.

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Bu arada Valerie Bertinelli, People dergisine verdiği röportajda sevgilisi Mike Goodnough ile internette tanıştığını da açıkladı.

Ama görünüşe göre onun payına yine bir gönül yarası ve hüsranla biten bir aşk düştü.

HENÜZ 15 YAŞINDAYKEN ÜN KAZANDI: Henüz 15 yaşındayken rol aldığı One Day At A Time adlı yapımla adını duyuran Valerie Bertinelli bugüne kadar iki kez evlendi.





İLK EVLİLİĞİNİ ÜNLÜ MÜZİSYENLE YAPTI: İlk evliliğini ünlü rock grubu Van Halen'in lideri Eddie Van Halen (yukarıda) ile yaptı. 1981 ile 2007 arasında devam eden bu evlilikten bir oğlu dünyaya geldi. Bertinelli kısa süre önce onu da evlendirdi. Yıldız, 2011'de Tom Vitale ile bir evlilik yaptı. Fakat o evliliği de 2022 yılında boşanmayla sonuçlandı.

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