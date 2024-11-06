HÄ±zlÄ± Ã§apkÄ±n artÄ±k traktÃ¶rle tarla sÃ¼rÃ¼yor... YÄ±llar sonra doÄŸduÄŸu topraklara dÃ¶ndÃ¼... Åžimdi bir bebeÄŸi daha olacak

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BÃ¶yle olmasÄ± da doÄŸaldÄ± zaten.

YakÄ±ÅŸÄ±klÄ±ydÄ±, hayat enerjisi doluydu, bir de ÅŸÃ¶hreti bulunca yaÅŸÄ±tÄ± genÃ§ kadÄ±nlarÄ±n da ilgisini Ã¼zerinde topladÄ±. DoÄŸruyu sÃ¶ylemek gerekirse bÃ¼tÃ¼n bu ilginin ve ÅŸÃ¶hretin da tadÄ±nÄ± sonuna kadar Ã§Ä±kardÄ±.

Diziler dizileri, filmler filmleri kovaladÄ±... GÃ¶nÃ¼l defterine adÄ±nÄ± yazdÄ±ranlarÄ±n ise haddi hesabÄ± yoktu. Zaten bu yÃ¼zden de yÄ±llarca 'uslanmaz Ã§apkÄ±n' ya da 'hÄ±zlÄ± Ã§apkÄ±n' olarak anÄ±ldÄ±.

Tam 20 yÄ±lÄ±nÄ± bu ÅŸekilde geÃ§irdi. Ama sonra aniden ortadan kayboldu. Herkes onun nerede olduÄŸunu, ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± merak ederken hiÃ§ beklenmedik bir ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Olup biteni de ortaya Ã§Ä±ktÄ±ktan sonra katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda kendisi aÃ§Ä±kladÄ± zaten. PÄ±rÄ±ltÄ±lÄ± dÃ¼nyadan elini eteÄŸini Ã§ekmiÅŸ, bÃ¼yÃ¼k kenti terk etmiÅŸ, doÄŸduÄŸu topraklara yakÄ±n bir yerde doÄŸayla baÅŸ baÅŸa bir yaÅŸam kurmuÅŸtu.

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Hatta o 'uslanmaz Ã§apkÄ±n' evlenmiÅŸ ve baba bile olmuÅŸtu.

Ä°ÅŸte ÅŸimdi bir zamanlar gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en Ä±ÅŸÄ±ltÄ±lÄ± simalarÄ±ndan biri olan o oyuncudan mutlu bir haber geldi.

Oyuncu ve karÄ±sÄ± Ã§iftliklerinde kurduklarÄ± ailelerini biraz daha geniÅŸletiyorlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aralarÄ±na bir bebek daha katÄ±lÄ±yor. Uzun sÃ¶zÃ¼n kÄ±sasÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncunun karÄ±sÄ± yine hamile.

MUTLU HABERÄ° SOSYAL MEDYADAN DUYURDULARÂ

Ã–ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ bÃ¶yle uzun uzun anlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu oyuncu, bir dÃ¶nem Hollywood'un en hÄ±zlÄ± Ã§apkÄ±nlarÄ±ndan biri olarak anÄ±lan Adrian Grenier.

48 yaÅŸÄ±ndaki Grenier ve 2022 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi karÄ±sÄ± Jordan Roemmele Grenier'in 17 aylÄ±k Seiko Aurelius adÄ±nda bir erkek evlatlarÄ± var.

Ã‡iftin sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±ma bakÄ±lÄ±rsa da yakÄ±nda bir bebekleri daha dÃ¼nyaya gelecek.

Adrian Grenier ve karÄ±sÄ± Jordan Roemmele Grenier, mutlu haberi takipÃ§ileriyle paylaÅŸtÄ±.

GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Jordan'Ä±n hamileliÄŸi de ilerlemiÅŸ durumda.Â

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'YENÄ° MÄ°SAFÄ°R' Ä°Ã‡Ä°N AÅžIRI HEYECANLILAR

PaylaÅŸÄ±mda bir aile pozuna yer veren Ã§ift "yeni gelecek misafirleri iÃ§in aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde sevinÃ§li olduklarÄ±nÄ± da" satÄ±rlarÄ±na ekledi.

Adrian ile Jordan'Ä±n mutlu haberi verdiÄŸi bu paylaÅŸÄ±mÄ±na Ã¼nlÃ¼ ve Ã¼nsÃ¼z takipÃ§ilerinden de Ã§ok sayÄ±da beÄŸeni ve tebrik mesajÄ± geldi.

GeÃ§tiÄŸimiz haziran ayÄ±nÄ±n 18'inde ikinci evlilik yÄ±l dÃ¶nemlerini kutlayan Ã§ift, dÃ¶rt yÄ±ldÄ±r New York'tan uzaklarda Teksas, Bastrop'ta bir Ã§iftlikte yaÅŸÄ±yorlar.

BÃ¼yÃ¼k ÅŸehri hiÃ§ Ã¶zlemediÄŸini sÃ¶yleyen Adrian Grenier, kurduÄŸu bu yeni hayatÄ±ndan son derece memnun.

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'HOLLYWOOD'DA Ã‡OK YÃœKSEKTEN UÃ‡TUM'

Grenier katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda bu konudaki dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini ÅŸÃ¶yle anlattÄ±: "20 yÄ±l boyunca Hollywood'da Ã§ok yÃ¼ksekten uÃ§tum. New York'ta bÃ¼yÃ¼rken de bÃ¶yleydi. Ama ÅŸimdi ayaklarÄ± daha Ã§ok yere basan bir hayatÄ±m var."

Â Adrian Grenier'nin "ayaklarÄ± yere basan" sÃ¶zleriyle tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± sadece daha fazla sorumluluk aldÄ±ÄŸÄ± bir yaÅŸam tarzÄ± deÄŸil. Bu ifadeyle aynÄ± zamanda doÄŸaya daha yakÄ±n bir hayat sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlattÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncu.

Grenier bu konuda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi: "KarÄ±mla, Ã§ocuÄŸumla doÄŸaya daha yakÄ±n bir hayat sÃ¼rmek istedim. Ve bunun iÃ§in kendimi Ã§ok heyecanlÄ± hissediyorum."

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'BEDENÄ°MÄ°N BU KADAR Ã‡OK SEVGÄ°YÄ° TAÅžIYACAÄžINI BÄ°LMÄ°YORDUM'

Hollywood'dan uzaklaÅŸan Grenier'in hayatÄ±ndaki tek deÄŸiÅŸiklik doÄŸada yaÅŸamasÄ± deÄŸil yani. ArtÄ±k bir karÄ±sÄ± ve oÄŸlu var. OmuzlarÄ±nda daha fazla sorumluluk taÅŸÄ±yor oyuncu.

Ã–zellikle baba olmak onun iÃ§in bambaÅŸka bir deneyim oldu. Bu konuda da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± programda ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi Adrian Grenier: "VÃ¼cudumun bu kadar bÃ¼yÃ¼k bir sevgiyi taÅŸÄ±yabileceÄŸinden haberim yoktu. Bu sevgiden patlayacakmÄ±ÅŸ gibi hissediyorum. OÄŸlum gerÃ§ekten Ã§ok gÃ¼zel. Ben onunla daha ÅŸimdiden Ã¶yle Ã§ok gurur duyuyorum ki."

DOÄžAYI DÄ°NLERSEK, NASIL UYUM SAÄžLAYACAÄžIMIZI O BÄ°ZE SÃ–YLER

Grenier neden doÄŸaya yÃ¶neldiÄŸi konusunu da ÅŸu sÃ¶zlerle anlattÄ±: " Ä°nsan olarak nasÄ±l bir iÅŸlevimiz olduÄŸuna dair Ã¶ÄŸrenecek Ã§ok ÅŸeyimiz var. Biz insanlar olarak doÄŸadan geliyoruz. DolayÄ±sÄ±yla eÄŸer doÄŸayÄ± dinlersek onunla nasÄ±l uyum iÃ§inde olabileceÄŸimizi o bize sÃ¶yleyecektir."

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Programda, Ã§iftlikte sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayat hakkÄ±nda da konuÅŸtu Grenier. SÃ¶z gelimi daha o sabah oÄŸlunun toz toprak iÃ§inde oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.

Bunu da karÄ±sÄ±nÄ±n ona gÃ¶nderdiÄŸi fotoÄŸraftan gÃ¶rmÃ¼ÅŸ Grenier. Bu ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼yen oÄŸlunun baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olacaÄŸÄ±na inancÄ± bÃ¼yÃ¼k.

Adrian Grenier insanÄ±n doÄŸayla iliÅŸkisi konusunda ÅŸu Ã§arpÄ±cÄ± sÃ¶zleri de sarf etti: " DÃ¼nyada pek Ã§ok zihinsel saÄŸlÄ±k sorunu var. Bu da doÄŸayla baÄŸlantÄ±mÄ±zÄ±n kopuk olmasÄ±ndan kaynaklanÄ±yor."

Adrian Grenier son olarak 2021 yÄ±lÄ±nda Far More adlÄ± projede rol aldÄ±ktan sonra Hollywood'dan uzaklaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

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SÄ°NEMA, TV, MÃœZÄ°K DERKEN BÄ°R ANDA YILDIZI PARLADIÂ

Grenier, 2000'lerin ilk dÃ¶neminde bir yandan baÅŸarÄ±lÄ± mÃ¼zisyenlik ve oyunculuk kariyeri diÄŸer yandan da sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hÄ±zlÄ± hayatÄ±yla magazin basÄ±nÄ±nÄ±n manÅŸetlerinde yer alÄ±yordu.

1999 yÄ±lÄ±nda Drive Me Crazy adlÄ± yapÄ±mda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§en Grenier, iki yÄ±l sonra Harvard Man ile yÄ±ldÄ±zÄ±nÄ± parlattÄ±. Fakat onun kariyerinde zirveye Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± yapÄ±m ise Entourage oldu. Bu dizideki performansÄ±yla Ã§ok sayÄ±da Emmy Ã–dÃ¼lÃ¼'ne aday gÃ¶sterildi.

ArdÄ±ndan Anne Hathaway ile birlikte Devil Wears Prada (Åžeytan Prada Giyer) adlÄ± filmde oynadÄ±. ArtÄ±k o kelimenin tam anlamÄ±yla bir yÄ±ldÄ±zdÄ±.

2015 yÄ±lÄ±na gelindiÄŸinde de Entourage'in sinema versiyonunda yine dizideki karakterini canlandÄ±rdÄ±. Grenier'ye ulaÅŸan rol tekliflerinin ardÄ± arkasÄ± gelmedi. Bir yandan da mÃ¼zisyenliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Sonra aniden her ÅŸeyden elini eteÄŸini Ã§ekip doÄŸanÄ±n iÃ§inde bir hayat kurmaya karar verdi.

Adrian Grenier, Jordan Roemmele Grenier ile 2022 yÄ±lÄ±nda Fas'ta, Atlas DaÄŸlarÄ±'nda evlendi.Â





Adrian Grenier, kimi zaman traktÃ¶rÃ¼yle tarla da sÃ¼rÃ¼yor. Ona gÃ¶re insanoÄŸlu doÄŸadan geldi... EÄŸer doÄŸanÄ±n sÃ¶ylediklerini dinlerse de uyum iÃ§inde yaÅŸamasÄ± mÃ¼mkÃ¼n.





YakÄ±nda ikinci bebeklerine kavuÅŸacak olan Ã§iftin 17 aylÄ±k bir erkek evlatlarÄ± var. TÄ±pkÄ± onun gibi doÄŸacak bebekleri de Ã§iftlikte doÄŸayla baÅŸ baÅŸa bÃ¼yÃ¼yecek.Â





Granier, tÄ±pkÄ± ÅŸimdi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gibi kÄ±rsal bir bÃ¶lgede dÃ¼nyaya geldi.