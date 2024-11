Hayranları bu habere çok sevinecek… Kanseri yenmekle kalmadı spor salonuna da geri döndü… Artık yapmak istediği her şeyi yapabiliyor!

Haberin Devamı

Daha doğrusu dünyanın sevgilisi güzel prenses artık ortalarda gözükmeyişiyle ilgili söylentilere son vermek ve ailesini daha çok zor durumda bırakmak istememiş, mart ayında ortaya çıkarak kanser olduğunu ve kemoterapi gördüğünü açıkladığı duygu dolu bir video yayınlamıştı. Kanseri yenen ve yavaş yavaş sağlığına kavuşan Kate Middleton'dan hayranlarını sevindirecek güzel haberler gelmeye devam ediyor

PRENSESTEN İYİ HABER GELDİ

Sevenlerini üzen bu haberin ardından yeniden sessizliğe gömülen ve tedavisine devam ederken sadece üç çocuğu, kocası William ve en yakınlarıyla birlikte kalan Kate, en sonunda eylül ayında bir video daha yayınlayarak yüreklere su serpti, kanseri yendiğini ve artık iyileştiğini açıkladı.

Kraliyet ailesinden gelen son haberlere göre yaz boyunca sadece birkaç kez halkın karşısına çıktığı etkinliklere katılan Kate Middleton, kemoterapiyi tamamladıktan sonra çoktan spor salonuna da geri döndüğü bildirildi.

ARTIK CANININ İSTEDİĞİNİ YAPABİLİYOR

Galler Prensesi'nden doğum adıyla söz eden kraliyet yazarı Robert Jobson, Hello! dergisine yaptığı açıklamada “Anladığım kadarıyla Catherine çok iyi durumda” dedi ve prensesin spor salonuna geri dönüp çalışmaya başladığını ve artık “yapmak istediği her şeyi yapıyor” durumuna geldiğini söyledi. Kraliyet yazarı Robert Jobson Kate'in artık istediği her şeyi yapabilmeye başladığını hatta spor salonuna bile geri döndüğünü açıkladı

SPORTİF PRENSES

Sporla arası çok iyi olan atletik prenses hokey, yelken, rugby ve koşu gibi dallarda oldukça usta olmasıyla tanınıyor. Zaten William’la tanıştığı üniversite günlerinde de okul takımının en başarılı sporcusuydu.

Üç doğum yapmasına rağmen hâlâ genç kız fiziğini korumayı başaran Kate’in sırrı prenses olarak üstlendiği görevlere rağmen sporu hiç aksatmamak. Hatta prenses gittiği etkinlik sporla ilgiliyse ayağında topuklu ayakkabıları varken bile koşup hemen spor yapanların arasına katılmasıyla nam salmış durumda.

Her zaman şık giysileriyle, topuklu ayakkabılarıyla, yapılı saçlarıyla görmeye alışkın olduğumuz prenses aslında gündelik yaşantısında çok sportif biri

Ancak tenis sporunun Kate Middleton için yeri her zaman ayrı. Öğrencilik yıllarında okul takımında da yer alan ve turnuvalara katılan Kate Middleton 20 yıldan fazladır bu sporla haşır neşir. Hatta güzel prenses geçen yıl hamisi olduğu Wimbledon’da tenisin gelmiş geçmiş en büyük şampiyonu Roger Federer’le korta çıkıp bir gösteri maçı yapmış ve ondan sayı almayı da başarmıştı.

GÖREVLERİNE DÖNMEYE HAZIR… AMA ARTIK HER ŞEY FARKLI OLACAK

“William & Kate” adlı kitabın da yazarı olan Robert Jobson hayranlarının 42 yaşındaki Middleton'ı artık daha fazla görmeye başlayacağını, prensesin artık kraliyet görevlerine geri dönmeye ve alıştığımız gibi sık sık halkın karşısına çıkmaya hazır olduğunu söyledi.

Ancak Jobson'a göre Kate Middleton bundan böyle görevleri için ülkenin dört bir yanına seyahat etmek yerine daha önemli etkinliklere konsantre olacak ve sadece onlara katılacak.

Kate çok yakında görevlerine geri dönecek ama artık bunu farklı şekilde, kendi istediği gibi yapacak

Jobson sözlerine şöyle devam etti: “Eğer istediği olursa, aşama aşama geri dönecek ve kendisi için önemli olan şeyleri yapacak: çünkü tekrar hastalanmak istemiyor ama aynı zamanda, bana söylendiğine göre, artık farklı bir bakış açısına sahip.”

ARTIK YÜZÜNÜ “ESKİTMEK” İSTEMİYOR

Jobson’a göre Kate Middleton için artık odak noktası ailesi olacak. William da karısının görkemli bir geri dönüş sahnelemesini çok istiyor. Ancak prensesin buna pek niyeti yok gibi.

Kate kraliyet ailesinin başlıca kadın yıldızı olduğunu iyi biliyor ve artık yüzünü daha az gösterip eskitmeyerek daha büyük bir etki yaratma şansına sahip.

Kraliyet yazarı Robert Jobson’ın Kate Middleton için iddia ettiği bu sevindirici gelişmeler yani onun artık çok sevdiği spor antrenmanlarına bile döndüğü haberi kocası William’ın onun hakkındaki son açıklamasıyla da perçinlenmiş gibi görünüyor.

SON DURUMUNU KOCASI WILLIAM AÇIKLADI

Resmi kraliyet ziyaretleri için Güney Afrika’da bulunan Galler Prensi William, karısının durumu hakkındaki sorulara onun “gerçekten iyi durumda” olduğunu söyleyerek cevap verdi.

Kate'in sağlık durumuyla ilgili son gelişmeleri eşi Prens William anlattı

Prens William, eşi Kate’in yaz sonunda kemoterapi sürecini tamamlamasının ardından sağlığının yerinde olduğunu anlatırken “Çok iyi gidiyor, teşekkürler. Ve umarım bu gece beni izliyordur. Bana tezahürat yapıyor biliyorum. Tüm bu yıl boyunca inanılmazdı. Bu gecenin başarılı olmasını görmek için çok hevesli olacağını biliyorum” dedi.