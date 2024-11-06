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Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen 'eşsiz' hediyesi hep kolunda!

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#Prens William#Prenses Charlotte#Kate Middleton
Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen eşsiz hediyesi hep kolunda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 10:49

Kraliyet ailesinin üzerinde bir yıldır dolaşan kara bulutlar nihayet biraz da olsa dağılmaya başlamış gibi görünüyor. Kral Charles bir yandan kanser tedavisi görürken bir yandan kraliyet görevlerini yerine getirmeye devam edecek kadar sağlıklı ve dinç görünüyor.

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Ailenin adeta bir Hollywood yıldızı kadar sevilen ve dünya çapında milyonlarca hayranı olan gelini Kate Middleton da kanser tedavisinin başarılı olduğunu ve yavaş yavaş sağlığına kavuşup prenseslik günlerine ve görevlerine geri dönüyor.

Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen eşsiz hediyesi hep kolunda

KARA BULUTLAR DAĞILMAYA BAŞLADI

Ailenin üzerine kâbus gibi çöken bu hastalık süreci boyunca üzerindeki maddi ve manevi yük giderek artan Galler prensi William da artık rahat bir nefes almış durumda.

Hem babası hem de karısı kanserle boğuşurken bir yandan onlar için kaygılanan prens bir yandan da onların yerine daha fazla kraliyet görevi üstlenmek zorunda kalmıştı.

Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen eşsiz hediyesi hep kolunda
Prens William Güney Afrika ziyaretinde kolunda kızı Charlotte'ın ona hediye ettiği özel bilezikle çıktı ve katıldığı tüm önemli etkinliklerde bu bileziği kolundan hiç çıkarmadı

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PRENS GÜNEY AFRİKA'YA EN KIYMETLİ EŞYASIYLA GİTTİ

Güney Afrika'ya dört günlük bir kraliyet turu yapan ve bu süreçte devlet başkanlarından gençlere sayısız kişiyle buluşan ve etkinliğe katılan Prens William’ın bu gezide çekilen fotoğrafları gündemde.

Fotoğrafların bu kadar konuşulmasının nedeni ise prensin bu gezi sırasında çekilen neredeyse tüm fotoğraflarında kolunda gözüken bilezik. Üzerinde beyaz boncuklarla “Papa” yani baba yazan bu mavi bilezik William’a tatlı kızı 9 yaşındaki Charlotte’dan bir hediye.

Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen eşsiz hediyesi hep kolunda

PRENSES KIZINDAN BABASINA EN ÖZEL HEDİYE

Üstelik bu yeni takının bir eşi yok çünkü bileziği Prenses Charlotte’ın babasına hediyesi el yapımı ve sadece William’a özel.

Gelecekte İngiltere’nin kralı olacak olan ve bu yoldaki adanmışlığıyla nam salan William bir yandan da çocuklarına olan düşkünlüğüyle tanınıyor. Mavi ve yeşilin çeşitli tonlarında işlenen takı William’ın kendisine sık sık “papa” diye seslenen çocukları 11 yaşındaki Prens George, Prenses Charlotte ve 6 yaşındaki Prens Louis'e olan bağlılığının da bir sembolü.

Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen eşsiz hediyesi hep kolunda
Prensin kolundaki bilezikte "papa" yani baba yazıyor... Üç çocuğu William'a evde de bu şekilde sesleniyor

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NEREYE GİDERSE GİTSİN BİLEZİĞİ KOLUNDAN ÇIKARMADI

42 yaşındaki prens kızının hediyesi bileziği Cape Town'da 120'den fazla gençle konuştuğu Earthshot Prize İklim Liderleri Gençlik Programı'nda takarken görüntülendi. William dün de Earthshot Prize Ödülleri'nin ikinci gününde renkli bileziğini lacivert bir takım elbise ve beyaz gömlekle kombinledi.

Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen eşsiz hediyesi hep kolunda
William Taylor Swfit'e hayran olan kızını haziran ayında kendi doğum gününde konsere götürmüş, prens ve çocukları George ve Charlotte ünlü şarkıcıyla bol bol fotoğraf çektirmişti

Prens William'ın bu el yapımı bileziği, Taylor Swift'in Era Tour'unda trend olan boncuklu arkadaşlık bileziklerinin aynısı. Prenses Charlotte’ın büyük bir Taylor Swift hayranı olduğu biliniyor.

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BİLEZİKLER TAYLOR SWIFT SAYESİNDE ÜNLENMİŞTİ... ONA CHARLOTTE DA ÇOK HAYRAN

William haziran ayında 42. yaş gününü kutlamak için en büyük iki çocuğu Prens Geroge ve Prenses Charlotte’ı Swift'in Londra'daki konserine getirmiş ve konser sonrası ünlü şarkıcıyla selfie çektirmişlerdi.

Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen eşsiz hediyesi hep kolunda
Küçük prenses kendi kolundan da çıkarmadığı bu bilekliklerden bir tane de dedesi Charles için yapmıştı

Prenses Charlotte’ın Taylor Swift’e ve onunla ünlenen bu bileziklere düşkünlüğü daha önce de gündem olmuştu. Temmuz ayında annesi Kate’le birlikte 2024 Wimbledon Şampiyonası'nı izleyen Charlotte’ın bileğinde de bu bileziklerden vardı.

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Üstelik bu küçük prensesin soylu ailesine verdiği ilk hediye de değil. Charlotte’ın el yapımı bileziklerinden biri birkaç ay önce dedesi Kral Charles’ın bileğinde de ortaya çıkmıştı. Bakalım Charlotte'un bir sonraki hediyesi kimin için olacak?

Prens de olsa o her şeyden önce bir baba… Gören bir daha baktı… Kızından gelen eşsiz hediyesi hep kolunda

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#Prens William#Prenses Charlotte#Kate Middleton

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