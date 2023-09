Baria Hanım'ın pırıltısı geceyi aydınlattı: Ünlü oyuncunun kaynanası 'başrolü kaptı!

Haberin Devamı

Meraklıların çok iyi bildiği bir görüntüyle bu konuyu örneklendirelim: Dünyanın en bakımlı ve en iyi giyinen kadınlarından biri olarak bilinen İspanya Kraliçesi Letizia, birkaç yıl önce eşi Felipe'nin annesi Sofia ile yaşadığı gerilimi kameralar karşısında bile saklayamamıştı.

Aynı şekilde Danimarka kraliyet ailesinin gelini Prenses Mary ile kayınvalidesi Kraliçe 2. Margrethe'nin gerilimi de yine onlarca kameranın karşısında ortaya çıkmıştı.

Özetlemek gerekirse tanınmış insanlar da bu çekişmeyi kimi zaman böyle kalabalık ortamlarda bile kontrol altında tutamıyor.

Brad Pitt'in annesinin gelini Angelina Jolie'den pek hoşlanmadığı hatta eski gelini Jennifer Aniston'ı daha fazla sevdiği de bir dönem basının gündeminde kalmıştı.

Bir de bunun tam tersi var. Elbette kapalı kapılar ardından kimin ne yaşadığını bilemeyiz ama kamera karşısında sergilenen en ufak bir hareket bile insanların ilişkileriyle ilgili ipuçları verir.

Şimdi anlatacağımız ünlü çifte gelirsek belli ki onların aileleriyle araları gayet iyi. Zaten bunun örneklerini de defalarca sergilediler.

KOL KOLA VE NEŞE İÇİNDRE RESTORANDAN ÇIKTILAR

Birbirlerinin aileleriyle gayet iyi geçinen bu ünlü çift, George Clooney ile Amal Clooney. Bir ara haklarında çıkan ayrılık söylentilerini tavırlarıyla yalanlayan Clooney çifti belli ki mutlu mesut hayatlarını sürdürüyor.

Ünlü çift, önceki gece de New York'ta çıktıkları bir yemekte görüntülendi. George yine her zamanki gibi kot pantolonu, tişörtü ve ayakkabılarıyla her zamanki rahat giyiminden ödün vermemişti.

Eşi Amal Clooney de her zamanki tarzını koruyordu. Bordo renkli iki parça kıyafetini siyah deri ceketle tamamlayan Amal, şıklığın kendisi için vazgeçilmez bir yaşam tarzı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

O gece George ve Amal Clooney çifti çıktıkları akşam yemeğinde yalnız değildi. Yanlarında George Clooney'in annesi Nina, babası Nicholas Joseph Clooney ile Amal Clooney'in annesi Baria Alamuddin vardı.

Amal'ın, kamera karşısında çok rahat olmadığını ve fotoğraf çektirmekten pek hoşlanmadığını belli eden babası Remzi ise görünürde yoktu.

George ve Amal Clooney, New York'taki şık restoranlardan birinde akşam yemeği yedi. Restorandan çıkarken de kalabalık aile objektiflere takıldı. İyi anlaştıkları görülen dünürler neşe içinde kendilerini bekleyen otomobile doğru ilerledi.

PIRILTILI PANTOLONU GECEYİ AYDINLATTI: George Clooney'in kaynanası deyim yerindeyse o gecenin "başrolünü kaptı": George Clooney, annesi Nina ile kol kola restorandan çıkarken yanlarında Amal'ın annesi Baria Hanım vardı. İki annenin zaman zaman birbirlerinin koluna girdiği ya da el ele tutuştuğu gözlerden kaçmadı.

Bu arada şıklığı ile göz kamaştıran Amal ise kayınpederi Nicholas Joseph'in koluna girdi. Sürekli patlayan flaşlar yüzünden bir kaza geçirmemesi için de büyük bir çaba gösterdi Amal Clooney.

Fakat gecenin karanlığında patlayan flaşlar bir türlü dinmeyince bir yardımcı gelip baba Clooney'in diğer koluna girdi ve yaşlı adamın güven içinde otomobile oturmasına yardım etti.

Gecenin sonunda mutlu aile otomobillerine binerek evlerinin yolunu tuttu. Fakat restorandan çıkışta aile içinde biri vardı ki bütün meraklı bakışları üzerinde topladı.

Yıllarını sinema dünyasında geçiren George Clooney'in annesi Nina ile babası Nicholas Joseph artık herkesin aşina olduğu simalar.

Ama evlilik öncesi hayatını eşinden daha farklı yaşayan Amal Clooney'in anne ve babası ise nişan haberinden sonra ilgi odağı olmaya başladı.

Düzgün fiziğini gözler önüne seren iki parça bir kıyafet giyen Amal Clooney, yine her zamanki gibi şıktı. İki çocuk annesi Clooney, restorandan kayınpederi Nicholas ile kol kola çıktı. Yaşlı adam güven içinde otomobile yerleşinceye kadar da onun yanından ayrılmadı.

İşte Amal ve George Clooney'in aileleriyle çıktığı yemekte giyimi kuşamı ve görüntüsüyle en çok dikkat çeken kişi de Baria Alamuddin oldu. Yani Amal Clooney'in annesi.

Mesleğinde başarılı bir avukat olan Amal Clooney, evlenmeden öncesinde de çevresinde şık giyinen bir kadın olarak biliniyordu.

Ama dünya sahnesine çıktıktan sonra zarafeti, özenli giyimi ve üstelik kıyafetlerini top modelleri kıskandıracak şekilde taşıması hemen dikkat çekti. Kısa sürede dünyanın, günlük hayatında bile en güzel giyinen kadınlarından biri olarak hafızalara yerleşti.

İşte New York'taki o gece gezmesinde de Amal Clooney'in bu iddialı ve giydiğini yakıştıran tarzını oluştururken kimi örnek aldığı bir kez daha gözler önüne serildi: Annesi Baria Alamuddin!

HER ZAMAN İDDİALI GİYİNİYOR

Amal Clooney'in annesi o gece yemek için siyah bir kazak tercih etti. Giyiminin bu parçası gayet sadeydi. Ama altına giydiği gri üzerine siyah ekoseli pantolonuyla geceye damgasını vurdu.

Özellikle de pantolonun üzerindeki pırıltılar dikkatlerden kaçmadı. Baria Alamaddin, pantolonunun altına da gümüş rengi yine pırıltılı görünüme sahip bir çift ayakkabı tercih etti. Baria Alamuddin'in pırlanta takıları da gözden kaçmadı.

George Clooney'in annesi Nina ise tepeden tırnağı siyahlara bürünürek tıpkı oğlu gibi daha sade bir görünüm sergiledi.

Kızı Amal'ın düğününde en şıklardan biri olarak hafızalara yerleşen Baria Alamuddin, dünya sahnesine çıktığı andan itibaren şık ve iddialı giyimiyle meraklı bakışları üzerinde topluyor.

Hatta onu görenler kızları Amal ve Tala ile giyim konusunda gayet güzel yarıştığını düşünüyor. Birçok kişiye göre de Amal Alamuddin'in ailesinde iyi giyinmek anneden kıza geçen bir gelenek.

ESKİ BİR GAZETECİ, HALKLA İLİŞKİLER ŞİRKETİ SAHİBİ

Yeri gelmişken Amal Alamuddin Clooney'in ailesine biraz daha yakından bakalım. 45 yaşındaki Amal Alamuddin, 3 Şubat 1978'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta dünyaya geldi. O henüz iki yaşındayken Lübnan İç Savaşı nedeniyle ailesi ülkeyi terk etti ve İngiltere'ye yerleşti.

Varlıklı bir aileden gelen babası Remzi Alamuddin, savaşın bitiminden sonra ülkesine döndü ve Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Şık giyimiyle dikkat çeken Baria Alamuddin de Lübnan doğumlu. Anne tarafından Filistin ve Ürdünlü köklere sahip. Gençlik yıllarında bir Suudi gazetesi için politika muhabirliği yaptı. Daha sonra da bir halkla ilişkiler şirketi kurdu.

Bu arada Amal Clooney'in Tala adında bir kız kardeşi ile Ziad ve Samer adında iki de erkek kardeşi olduğunu hatırlatalım.

Gözden Kaçmasın Kocasına veliaht verdi ama acısını da kendi çekti: O çocuklar kolay doğmadı Haberi görüntüle

Amal Clooney'in annesi Baria, kameralarla barışık. Fakat babası Remzi belli ki sürekli ilgi odağı olmaktan ve görüntülenmekten çok hoşlanmıyor.

Amal Clooney'in tek kız kardeşi Tala Alamuddin de giyim kuşamıyla çok dikkat çekiyor.