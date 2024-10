Gözünün bebeği karısıyla 35 yılı el ele devirdiler... 'Evliliğiniz altı aydan uzun sürerse rekor kırdınız demektir'

Haberin Devamı

Aslına bakılırsa bu oyuncu, yıllarını geçirdiği Hollywood'daki evliliklerin genel bir değerlendirmesini de yapmış oluyor bunları söyleyerek.

Elbette istisnalar, onlarca yıl süren evlilikler var bu pırıltılı dünyada da. Ama genel durum gerçekten böyle.

Bu ünlü, kendisi ise tam 35 yıldır gözünden sakındığı karısıyla mutlu bir evlilik sürdürüyor. İşte verdiği son röportajda bunun da sırrını açıkladı: "Bizimki bir Hollywood evliliği değil!"

35 YILDIR BİR YASTIĞA BAŞ KOYUYORLAR

Bu çarpıcı sözler, Hollywood'un deneyimli oyuncularından Kevin Kline'a ait...

Bir zamanlar gencecik bir film yıldızıyken evinin kadını olmak uğruna kariyerini elinin tersiyle bir kenara iten Phoebe Cates ile 35 yıllık mutlu bir evlilik sürdürüyor Kline.

Haberin Devamı

Greta adında 30 yaşında bir kız ve Owen adında 33 yaşında bir erkek çocukları olan çift, 1989 yılından bu yana aynı yastığa baş koyuyor

77 yaşındaki Kline, 61 yaşındaki eşi Phoebe Cates ile sürdürdüğü bu mutlu evliliğin sırrını konuk olduğu Toronto Uluslararası Film Festivali kapsamında verdiği bir röportajda özetledi.

'BİZİMKİ BİR HOLLYWOOD EVLİLİĞİ DEĞİL'

Kevin Kline, karısı Phoebe ile mutlu yuvalarının bu kadar uzun süre ayakta kalmasını tek bir cümleyle özetledi: "Çünkü bizimki bir Hollywood evliliği değil..."

Onun anlattığına göre ikisi de kendi dönemlerine damgasını vuran ünlü kişiler olmasına rağmen ne kendisi ne de karısı spot ışıklarının altında bir hayatı tercih etmedi.

Hollywood yerine gözlerden daha uzak, kalabalıkların arasına karışıp istedikleri hayatı sürebilecekleri New York Manhattan'da yaşıyorlar yıllardır.

Bu sayede de attıkları her adım takip edilmeden, hiç söylentilere konu olmadan huzur içinde birlikte yılları devirdiler.

Yaptığı açıklama sırasında bunu söyledikten sonra bir de şaka yaptı Kline: "İşte bu yüzden bende botoksun izlerini göremeyeceksiniz. Bunlar benim dudaklarım, daha doğrusu onlardan geriye ne kaldıysa... "

Haberin Devamı

Kevin Kline, karısı Phobe Cates'in nasıl bir anne ve nasıl bir eş olduğuna dair açıklamalar da yaptı. "Onun kafası her zaman omuzlarının üstündedir. Ben ise kafamı hep onun omuzuna yaslarım. Phoebe harika bir insan, olağanüstü bir anne ve benim dürüst biri olmamı sağlıyor" diye konuştu ünlü oyuncu.





YOLLARI MESLEKLERİ SAYESİNDE KESİŞTİ

Önümüzdeki yıl mart ayında evliliklerinde 36'ncı yıla girmeye hazırlanan Kevin Kline ile Phoebe Cates'in yollarının nasıl kesiştiğine gelirsek...

Bu mutlu evliliğin temelini atan ikisinin de The Big Chill adlı yapım için seçmelere katılması oldu. Phoese Cates o seçmelerden başarıyla çıkamadı yani rolü alamadı. Ama hayatının aşkını buldu.

Haberin Devamı

Cates ve Kline'ın yolları iki yıl sonra bu kez New York'taki bir tiyatroda kesişti.

Cates o sırada The Nest of the Wood Grouse için provalardaydı. Kline de aynı tiyatronun başka bir katında Shakespeare’in Henry V adlı oyunu için çalışıyordu.

İddialara göre Kevin Kline, Cates'in eski asistanını aradı ve ona güzel oyuncuyla bir buluşma ayarlamasını istedi. Sonra da ikili arasında gerçek bir aşk doğdu.

Kader onları bir kez daha bir araya getirmişti ve zaten bir daha da ayrılmadılar.

YAŞ FARKI DA MUTLULUĞUN SIRLARINDAN BİRİ

Kevin Kline, bir başka röportajında da eşiyle aralarındaki 11 yıllık yaş farkının mutlu evliliklerine katkısı olduğunu söylemişti.

Haberin Devamı

Kline onunla tanıştığında ve romantik bir ilişki yaşamaya başladığında kendisinin 40'lı yaşlarında olduğunu Catesi'n ise henüz 20'lerinin başına geldiğini anlatmıştı bir röportajında.

"Ben 40'ın üzerindeydim. Sonunda oyunculuğa takıntılı olmaktan vazgeçip biraz da yaşamayı hatta evlenmeyi düşünüyordum" diye anlattı.

GENÇ YAŞINDA ÜNLÜ OLDU... AŞKI UĞRUNA HER ŞEYİ BİR KENARA BIRAKTI

Gencecik yaşında rol aldığı Paradise adlı filmle bir anda yıldızlaşan Phoebe Cates bu evlilik uğruna kariyerini bir kenara bıraktı. Mesleğinden bir anda kopmasa da tam zamanlı olarak oyunculuk yapmak istemedi.

Söylediğine göre oyunculuğu bir meslek olarak sürdürmek onun için bir seçenek değildi.

Haberin Devamı

Phoebe Cates, iş hayatından tamamen elini eteğini çekmiş değil. Çünkü 2005 yılında New York'ta bir mağaza açtı. Mağazasında özgün giysiler aksesuarlar mücevherler ve ev eşyaları satıyor.