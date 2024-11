Eski kocasından ağır laflar geldi... Artık kendine sevgili bulamaz... Çünkü istediği bir eş değil çanta taşıyan bir adam

Haberin Devamı

Kimi zaman boşanırken deyim yerindeyse birbirlerini yiyor eski eşler kimi zaman da boşandıktan sonra. Üstelik boşanmanın üzerinden yıllar geçmiş olması da bu durumu değiştirmiyor.

Şimdi bunlara bir yeni isim daha eklendi.

Her ne kadar daha birkaç ay önce "Bana bir şans daha verse geri dönerim" dese de bu ünlü kendisi gibi tanınmış eski karısına 'kavgada bile söylenmeyecek' laflar etti.

Bir bakalım kim bu ünlü ve eski çift.

ESKİ KARISINDAN DERT YANDI

Boşanmalarının üzerinden neredeyse sekiz yıl geçmesine rağmen hala bu konularla gündeme gelen bu eski çiftin kadın tarafı ünlü şarkıcı Mariah Carey. Erkek tarafı ise eski kocası Nick Cannon.

Hemen kısa bir hatırlatma yapalım... Carey ile Cannon, 2008 ile 2016 arasında bir evlilik yaşadılar. Biri kız diğeri erkek ikizleri oldu ama yollarını ayırdılar.

Daha sonra eski karısı Mariah Carey de dahil, farklı kadınlardan toplamda 11 çocuk sahibi olan Nick Cannon, daha birkaç ay önce "Bir şans daha verse Mariah'ya geri dönerim" sözleriyle dikkat çekmişti...

Ama sonradan bunun tam tersi sözler sarf etti.

'ONUN SEVGİLİ BULMASI ZOR'

Radar adlı internet sitesinde yer alan habere göre 44 yaşındaki Nick Cannon, 55 yaşındaki eski eşi Mariah Carey ve onunla geçmişte kalan ilişkisi hakkında gerçekten ağır sözler sarf etti.

Radar Online'ın haberine göre Cannnon, başlangıçta Mariah Carey'in kendisine sunduğu yaşam tarzını çok sevdi. Anlattığına göre sabah erken kalkmak zorunda değildi. Öğlen uyandığında da evdeki hizmetliler hemen ona biftek getiriyordu.

Tabii ki başlarda Nick Cannon bu durumdan memnun oldu. Ama Mariah Carey ile şu anda 13 yaşında olan biri erkek diğeri kız ikizleri Monroe ve Moroccan'ın doğumundan sonra işler değişti.

Cannon'ın anlattığına göre bebeklerin dünyaya gelmesinden sonra Mariah Carey ona kocasından çok asistanı gibi davranmaya başladı. "Bebeklerin eşyalarının konulduğu çantayı taşıyordum. Bebek bezlerini götürüyordu. Köşede durup benden bir şeyler istemesini bekliyordum" diye anlattı kendisini rahatsız eden durumu.

Cannon bunu hatırlattıktan sonra daha da ağır sözler sarf etti: "Mariah bir sevgili bulmak için uğraşıyor. Ama onun asıl istediği elmas tasmalı bir süs köpeği..."

İŞİN İÇİNE EGO VE DUYGULAR KARIŞTI, EVLİLİK YÜRÜMEDİ

Mariah Carey, anılarını bir araya getirdiği The Meaning of Mariah Carey adlı kitabında eski kocası Nick Cannon'ın aslında iyi bir adam olduğunu belirterek "Her tür ihtiyacıma dikkat ediyordu" diye yazdı.

Ünlü şarkıcı yine kitabında eski kocasıyla ilgili olarak "Dürüst olmak gerekirse Nick ve ben kendi aramızda bu işi yürütebilirdik. Ama araya duygular ve egolar girdi" satırlarına yer verdi.

Nick Cannon daha önce de Ray Daniel Presents adlı podcast yayınında aynı konudaki görüşlerini ifade etmişti.

'SÜREKLİ OLARAK KENDİ KİMLİĞİMİ SORGULUYORDUM'

Nick Cannon, ünlü şarkıcı Mariah Carey ile 2008 yılında başlayan evliliği sırasında kendi kimliğini sorguladığını söyledi.

İşte Cannon'ın bu konuda söyledikleri: "Dünyanın benim hakkında ne düşündüğünü hiç umursamadım. Bilirsiniz işte bu böyledir. Bir gün sizi severler, ertesi gün sizden nefret ederler. Ama kendim söz konusu olduğumda durum böyle değil. Sürekli olarak "Ben kimim?" sorusunun baskısını hissettim."

Nick Cannon'un böyle düşünmesi de nedensiz değil aslında. Zaten bunu da kendisi anlattı program sırasında: "20'li yaşlarımda evlendim... Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Dünyanın en büyük yıldızıyla evlendim."

Sözün bu noktasında Nick Cannon, eliyle tabanı göstererek "Benim yörüngem buradaydı" dedi. Sonra da eski karısı Mariah Carey hakkında "O ise çoktan farklı bir stratosferdeydi" diye ekledi.

Cannon, Mariah Carey ile birlikteyken kendini rahat hissettiğini ama bu ilişki dışında kendi kimliğini oluşturmakta zorluk çektiğini anlattı.

Cannon; evlilik sırasında da "Ben bu muyum? Mariah'nın adamı! Gerçekten olması gereken bu mu?" sorularının sürekli kafasının içinde gezindiğini saklamadı.

MARIAH DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANMIŞTI

Nick Cannon, 2008 yılında Mariah Carey ile evlendiğinde henüz 28 yaşındaydı. Mariah Carey ise Tonny Mottola ile bir evlilik geçirmiş, 39 yaşında daha olgun ve tecrübeliydi.

Cannon ile Carey, 2008'de evlendi. Ama 2016 yılında yollarını ayırdılar.

Her ne kadar Mariah Carey ile evliliği sırasında kendine olan güvenini yitirmiş olduğunu itiraf etse de Cannon bundan bir süre önce başka bir itirafta daha bulunmuştu.

Birkaç ay önce Mariah Carey kendisine bir şans verse yeniden ona dönmek istediğini söylemişti.

Mariah Carey de aşk hayatında aradığı mutluluğu tam olarak bulabilmiş değil şu ana kadar.

ONUN YÜZÜ DE AŞKTAN YANA PEK GÜLMEDİ

Carey, iş insanı James Packer ile nişanlandı ama evliliğin eşiğinden döndü.

Sonra yedi yıl boyunca Bryan Tanaka ile birliktelik yaşadı. Ama o da mutlu bir sonuca ulaşmadı, çift yollarını ayırdı.

İddialara göre bunun nedeni de Tanaka'nın çocuk istemesiydi...Carey onunla aynı fikirde olmadığı için üstelik 55 gibi ileri bir yaşta bu durum onu zorlayacağı için yollarını ayırdılar.

FARKLI KADINLARDAN ÇOCUK SAHİBİ OLDU

Yeri gelmişken Cannon'ın Brittany Bell, Abby De La Rosa, Bre Tiesi, LaNisha Cole and Alyssa Scott adlı sevgililerinden çocukları olduğunu hatırlatalım. Onun söylediğine göre hepsi de çocukları için mükemmel anneler.

Nick Cannon'ın, Mariah Carey ile evliliğinden dünyaya gelen ikizler 13 yaşına geldi. Onların ve diğer çocuklarının bu kadar çabuk büyümesi ise Cannon'ın söylediğine göre insanın gözlerini yaşartan bir durum.

Cannon'ın Alyssa Scott'tan dünyaya gelen oğlu Zen, beş aylıkken yakalandığı hastalık nedeniyle hayata veda etmişti. 2021 yılında yaşadıkları bu acı olayın ardından Cannon ve Scott bir çocuk sahibi daha oldu.



