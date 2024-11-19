Gencecik yaşta ölen sevgilisini kalbinden söküp atamadı: Kocasından izin alıp onun adını oğluna verdi

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Onca para, birbirinden güzel bir değil birkaç malikane, çeşit çeşit mücevher, pahalı kıyafetler... Yakışıklı ve zengin bir koca... Biri eski eşinden diğerleri yenisinden sağlıklı ve güzel dört tane çocuk...

Kısacası bir insan maddi olarak hayattan ne isterse hepsine sahip.

Kocasıyla birbirlerini ilk günkü gibi seviyorlar, aşkları her daim taze...

Ama yine de kalbinde sızısı hiç geçmeyen bir yara var. Üstelik bu yara çok eskiden, ilk gençlik yıllarından kalma....

Aradan geçen zamana rağmen hiç kapanmadı derin yarası. Bunun nedeni de daha o gencecik yıllarında yaşadığı acı bir kayıp.

TRAFİK KAZASINDA ÖLEN GENÇLİK SEVGİLİSİNİ HİÇ UNUTMADI

Dışarıdan bakıldığında kusursuz bir hayat sürdüğü düşünülen bu ünlü, top model Miranda Kerr…



Snapchat adlı sosyal medya platformunun kurucu ortaklarından biri olan Evan Spiegel ile ikinci evliliğini yapan ve bu evlilikten de üç oğlu olan 41 yaşındaki Kerr, ilk anda hiçbir acısı yokmuş gibi bir hayat sürüyor.

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İlk kocası Orlando Bloom'dan dünyaya gelen bir oğlu daha olan Kerr, her ne kadar kendisine şöhreti getiren Victoria's Secret firmasından emekli olsa da kariyerini başka bir alanda sürdürüyor... Kendine ait bir organik kozmetik markası kurdu.

Ünlü model, kusursuz gibi görünen hayatının en trajik olayını ise katıldığı bir sohbet programında anlattı.

Not Alone adlı podcast yayınına konuk olan Miranda Kerr, henüz hayata doyamadan ölen ilk aşkını aradan geçen bunca yıla rağmen hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

ONUN ÖLÜMÜ MIRANDA'YI DERİNDEN SARSTI

Kerr programda, Christopher Middlebrook adlı ilk gençlik aşkının trafik kazasında öldüğünü hatırlattı. Sonra da bu acı kaybın kendisinde bir travma yarattığını söyledi.

Ünlü modelin anlattığına göre eğer o trajik olay yaşanmasaydı bugün bambaşka bir hayat yaşıyor olacaktı.

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Bunu da "Erkek arkadaşım genç yaşında öldü. Eğer bu olmasaydı, onunla mutlu bir evliliğim olurdu. Şimdi de eskiden olduğu gibi taşrada yaşayan biri olurdum" diye anlattı Miranda Kerr.

Sevgilisinin ani ölümünün kendisini nasım etkilediğini de ifade etti ünlü model.

"Bu durum bütün sistemimi etkiledi. Bu bana hayatımda hiçbir şeyin garantisi bulunmadığı konusunda bir ders oldu" dedi.

KOCASINDAN İZİN ALIP OĞLUNA ONUN ADINI VERDİ

Miranda Kerr daha önce de ülkesi Avustralya'da yayınlanan Daily Telegraph Gazetesi'ne verdiği bir röportajda da sevgilisi Christopher'ın ölümünden sonra ona bir mektup yazdığını anlatmıştı.



"Ölümünden sonra ona bir mektup yazdım. Orada da ilk çocuğuma onun adını vereceğimi umduğumu belirttim" dedi.

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Gerçekten de bu sözünü tuttu Kerr. İlk eşi Orlando Bloom'dan dünyaya gelen oğlu Flynn'in ikinci adı Christopher çünkü.



"Orlando'ya bunu anlattım ve oğluma Christopher'ın adını vermek istediğimi söyledim. O da bunu kabul etti. Bundan mutluluk duyacağını söyledi" diye anlattı.

Bir başka deyişle Miranda Kerr, her ne kadar büyük oğlunu Flynn diye çağırsa da resmi kimliğinde yazılı olan ikinci adı Christopher.. Bu sayede de genç yaşında ölen sevgilisine verdiği sözü tuttu. Onun adını kendi oğlunda yaşatıyor.

Miranda Kerr, 2017 yılından bu yana Evan Spiegel ile evli. Çiftin üç tane oğlu bulunuyor. Aralarındaki yedi yaş fark da onların mutluluğuna engel değil.

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Miranda Kerr , konuk olduğu programda Orlando Bloom ile evliliği sırasında bir erkek bebeğini de dünyaya gelmeden kaybettiğini yani düşük yaptığını söyledi.Ünlü modelin anlattığına göre eğer o bebek dünyaya gelseydi büyük oğlundan birkaç yaş küçük olacaktı.

Kerr, 2010 yılında evlendiği Orlando Bloom ile yollarını üç yıl sonra ayırdı. Onun adından 2017 yılında Evan Spiegel ile hayatını birleştirdi.



Kerr'in kendisinden yedi yaş genç kocası Spiegel ile mutlu bir evliliği var. Çiftin 6 yaşında Hart, 5 yaşında Myles ve bu yılın şubat ayında dünyaya gelen Pierre adında üç oğlu bulunuyor.



Kerr'in eski eşi Orlando Bloom ile evliliğinden dünyaya gelen Flynn Christopher ise artık 13 yaşında.

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