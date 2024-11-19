Kabusu sabah uyanÄ±nca fark ettiler... Onlar uyurken iki maskeli adam 'gizli aÅŸk yuvasÄ±nÄ±' soydu

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Bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan beri Kate, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle konuÅŸuluyor olsa da genel olarak katÄ±ldÄ±klarÄ± etkinlikler,Â kÄ±yafetleri, takÄ±larÄ± gibi konularla konuÅŸuluyor.

Ama Galler Ã§ifti bu kez bambaÅŸka ve kendileri dahil bÃ¼tÃ¼n ailenin yÃ¼reÄŸini aÄŸzÄ±na getiren bir konuyla gÃ¼ndemde.

Bu olayÄ±n ne olduÄŸuna gelirsek...

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O SIRADA ADELAIDE COTTAGE'DA UYUYORLARDIÂ

Kate Middleton ve Prens William, Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ± George, Charlotte ve Louis ile birlikte Windsor'daki mÃ¼lklerinde derin gece uykusundayken arazilerine hÄ±rsÄ±z girdi. Ãœstelik Ä°ngiliz kraliyet ailesine ait arazi araÃ§larÄ±ndan bazÄ±larÄ±nÄ± da Ã§alÄ±p gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ hÄ±rsÄ±zlar.

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GeÃ§tiÄŸimiz ekim ayÄ±nda meydana geldiÄŸi ortaya Ã§Ä±kan olayÄ±n, gÃ¼venlikten sorumlu silahlÄ± polislerin Ã§ekilmesinden sonra yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Ä°ngiliz polisinin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re iki maskeli hÄ±rsÄ±z, 1 metre 83 santimlik Ã§iti aÅŸarak araziye girdi, ayrÄ±ca Ã§aldÄ±klarÄ± kamyonu kullanÄ±p gÃ¼venlik kapÄ±sÄ±nÄ± kÄ±rarak kaÃ§tÄ±.

O sÄ±rada Galler Prensesi Kate Middleton ile Galler Prensi William'Ä±n da Windsor arazisi iÃ§inde bulunan Adelaide Cottage'da uyumakta olduÄŸu belirtildi.

HÄ±rsÄ±zlar, Kate ile William'Ä±n Ã¼Ã§ Ã§ocuklarÄ±yla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Adelaide Cottage'Ä±n da bulunduÄŸu Windsor arazisine girip, aileye ait iki tane aracÄ± Ã§aldÄ±. Ä°ki maskeli hÄ±rsÄ±zÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

BU KONUTUN BAMBAÅžKA BÄ°R ÅžÃ–HRETÄ° VAR: GÄ°ZLÄ° AÅžK YUVASIÂ

AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kate ile William'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Adelaide Cottage'Ä±n halk arasÄ±nda Ã§ok da iyi bir ÅŸÃ¶hreti yok. BurasÄ± bir dÃ¶nem "yasak aÅŸk" yuvasÄ± olarak biliniyordu... Bunun nedenine gelirsek...

Kate ile William'Ä±n, hayatÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde KraliÃ§e 2. Elizabeth'e yakÄ±n olmak iÃ§in taÅŸÄ±ndÄ±klarÄ± Adelaide Cottage, 1831 yÄ±lÄ±nda inÅŸa edildi.

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BurasÄ±, dÃ¶nemin kralÄ± 4. William'Ä±n eÅŸi Adelaide iÃ§in yapÄ±ldÄ± ve onun adÄ± verildi. Kate ile William'Ä±n yaÅŸayacaÄŸÄ± Adelaide Cottage, KraliÃ§e Victoria'nÄ±n da en sevdiÄŸi eviydi. KraliÃ§e, sÄ±k sÄ±k buraya sabah kahvaltÄ±sÄ± yapmaya gidiyordu.

Adelaide Cottage, ilerleyen dÃ¶nemde kraliyet ailesi iÃ§in gÃ¶rev yapan personelin yanÄ± sÄ±ra onlarÄ±n aileleri iÃ§in kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Fakat aslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Adelaide Cottage'Ä±n, Ä°ngiliz kraliyet ailesinin tarihindeki en bÃ¼yÃ¼k skandallardan birinde de yeri var. Zaten adÄ± geÃ§tiÄŸinde de ilk akla gelen olay bu.





AÅžIKLARIN GÄ°ZLÄ° BULUÅžMA NOKTASIYDI

Adelaide Cottage'da 1950'li yÄ±llarda Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde albay olarak gÃ¶rev yapan Peter Townsend yaÅŸÄ±yordu. Townsend, mÃ¼lkÃ¼n en Ã¼nlÃ¼ sakinlerinden biri olarak hafÄ±zalarda yer aldÄ±. Bunun nedenine gelirsek...

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Hem fiziksel olarak hem de mesleki aÃ§Ä±dan dikkat Ã§eken bir pilot olan Albay Peter Townsend, o dÃ¶nemde prenses olan Elizabeth'in kÄ±z kardeÅŸi Margaret'in sevgilisiydi. Prenses Margaret'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkÄ±n bunca skandal yaratmasÄ±nÄ±n nedeni ise Townsend'in boÅŸanmÄ±ÅŸ olmasÄ±ydÄ±.

Ãœstelik de Townsend, Margaret'ten 16 yaÅŸ bÃ¼yÃ¼ktÃ¼. Townsend, boÅŸanmÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen Prenses Margaret ile iliÅŸkisinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± skandal yarattÄ±.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ o dÃ¶nemde Ä°ngiliz kraliyet ailesinin bir Ã¼yesi, boÅŸanmÄ±ÅŸ da olsa eski eÅŸi hayatta olan biriyle evlenemez hatta romantik iliÅŸki de yaÅŸayamazdÄ±.

KÃœÃ‡ÃœCÃœK BÄ°R HAREKET GÄ°ZLÄ° AÅžKI ELE VERDÄ°Â

Bu duruma izin verilmezdi. Ä°ÅŸte bu sebeple Kate ile William'Ä±n yuvasÄ±, Margaret ile Townsend'in o dÃ¶nemde skandal yaratan aÅŸkÄ±nÄ± akÄ±llara getiriyor.

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Prenses Margaret ile Peter Townsend'Ä±n romantik iliÅŸkisinin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ise KraliÃ§e'nin 1953 yÄ±lÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen taÃ§ giyme tÃ¶renini izleyen dikkatli gazeteciler sayesinde oldu. Margaret'in, Townsend'Ä±n ceketindeki bir tÃ¼y parÃ§asÄ±nÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± fark eden gazeteciler olayÄ±n Ã¼stÃ¼ne gitti ve bu iliÅŸki de ortaya dÃ¶kÃ¼ldÃ¼.

TOWNSEND, BRÃœKSEL'E GÃ–NDERÄ°LDÄ°... BBC YAYININI KESTÄ°

Bundan sonrasÄ± ise kelimenin tam anlamÄ±yla "bir kÄ±rÄ±k aÅŸk hikayesi". Peter Townsend ile Prenses Margaret evlenmeye karar verdiler ama bu durum bir tÃ¼rlÃ¼ gerÃ§ekleÅŸmedi. Ä°liÅŸkileri ortaya Ã§Ä±kan Margaret ile Peter iÃ§in iÅŸler daha da zorlaÅŸtÄ±.

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Peter Townsend, hÃ¼kÃ¼met tarafÄ±ndan BrÃ¼ksel'deki Ä°ngiliz BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi'ne hava ataÅŸesi olarak gÃ¶nderildi. 31 Ekim 1955'te de Prenses Margaret, Townsend ile iliÅŸkilerinin bittiÄŸine dair bir bildiri yayÄ±nladÄ±.

Margaret bildirisinde ÅŸu satÄ±rlara yer verdi: "Miras hakkÄ±mdan vazgeÃ§meme baÄŸlÄ± olarak, resmi bir evlilik sÃ¶zleÅŸmesi yapmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olabileceÄŸinin farkÄ±ndaydÄ±m. Ancak, kilisenin, Hristiyan evliliÄŸinin Ã§Ã¶zÃ¼lemeyeceÄŸine dair Ã¶ÄŸretilerini dikkate alarak ve Milletler TopluluÄŸu'na karÅŸÄ± gÃ¶revimin bilincinde olarak, bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri diÄŸerlerinin Ã¶nÃ¼ne koymaya karar verdim." Yeri gelmiÅŸken o gÃ¼n BBC'nin bu aÃ§Ä±klamayÄ± duyurmak iÃ§in radyo programÄ±nÄ±n yayÄ±n akÄ±ÅŸÄ±nÄ± kestiÄŸini de hatÄ±rlatalÄ±m.

BAÅžKASIYLA EVLENDÄ°: 1959'da 45 yaÅŸÄ±nda olan Townsend, Ã¶nceki yÄ±l tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir BelÃ§ika vatandaÅŸÄ± olan 20 yaÅŸÄ±ndaki Marie-Luce Jamagne ile evlendi. Ä°ki kÄ±zÄ± ve bir oÄŸullarÄ± vardÄ±. KÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zlarÄ± Isabelle Townsend, 1980'lerin sonunda ve 1990'larÄ±n baÅŸÄ±nda bir Ralph Lauren modeli oldu.





2002'DE HAYATA VEDA ETTÄ°: Tarihe bu aÅŸk hikayesiyle adÄ±nÄ± bÄ±rakan Prenses Margaret de 1960'da Anthony Armstrong Jones ile evlendi. 1978 yÄ±lÄ±na kadar sÃ¼ren bu evlilikten Sarah ve David adÄ±nda iki Ã§ocuÄŸu oldu. Prenses Margaret, 9 Åžubat 2002'de hayata veda etti.

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