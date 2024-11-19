Henüz 19 yaşındayken herkes onu bir tek filmle tanımıştı... Ünlü olduktan sonra yaşlı erkekler çekici gelmeye başladı... Benim için bir tür eğitim oldu

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Rol aldığı bir filmle henüz 20 yaşına bile gelmeden şöhreti bulan bu ünlü, hayatının o dönemine dair bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yıldız, henüz 19'undayken şöhreti bulduktan sonra birden bire yaşlı erkeklerin kendisine çekici gelmeye başladığını söyledi. Bunun eğitici bir deneyim olduğunu belirtse de yine de "Tabii ki ben sadece kendi adıma konuşabilirim" diye bitirdi sözlerini.

KENDİSİNDEN BÜYÜK ERKEKLER ONA ÇEKİCİ GELMİŞ

Bu ilginç açıklamasıyla gündeme gelen ünlü, bir çok sinema filminin yanı sıra son olarak rol aldığı Downtown Abbey adlı diziyle hatırlanan Elizabeth McGovern.

Bugün 63 yaşında iki çocuk annesi olan oyuncu, bir podcast yayınına konuk oldu ve orada da sinema sektöründe geçirdiği gençlik yıllarına dair bazı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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19 yaşındayken Robert Redford'ın yönettiği Ordinary People (Sıradan İnsanlar) adlı filmde rol alıp bu şekilde tanınan Elizabeth McGovern, ünlü olduktan sonra kendisinden yaşça büyük erkekleri çekici bulmaya başladığını belirtti.

Oyuncu "Sanırım bu benim çok fazla zamanımı aldı... Tabii ki o süreçte bu anlamda birçok deneyim yaşadım" diye konuştu.

Elizabeth McGovern, geçmişine dönüp baktığında bu konudaki sorumluluğu üzerine almak zorunda hissettiğini de sözlerine ekledi. McGovern, gençlik yıllarındaki bu arayışı konusunda kendisini hayatının aynı dönemini yaşayan erkeklere de benzetti.

Elizabeth McGovern, henüz 19 yaşındayken rol aldığı Ordinary People (Sıradan İnsanlar) adlı filmle adını duyurmuştu.







'BU DA BÜYÜMENİN BİR PARÇASIYDI

Oyuncu, gençlik çağlarının o on yılı içinde böyle bir deneyim yaşamanın ihtiyaç duyduğu bir durum olduğunu da sözlerine ekledi. Bütün bunları da büyüme sürecinin doğal bir parçası olarak nitelendirdi ünlü oyuncu.

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Rosebud adlı podcast'te kendisine bu konuya yönelik olarak sorulan "Pişmanlık duyduğunuz bir tecrübeniz oldu mu?" sorusuna da "Hayır" diye net bir yanıt verdi.

ABD doğumlu olan Elizabeth McGovern, Sıradan İnsanlar'dan bir yıl sonra rol aldığı Ragtime adlı yapımdaki performansıyla en iyi yardımcı kadın oyuncu dalında Oscar ödülüne aday gösterildi.

63 yaşındaki McGovern, İngiliz bir yönetmen olan kocası Simon Curtis ile birlikte Londra'da yaşıyor. Çiftin iki tane de çocuğu bulunuyor.

LİSE YILLARINDA ANİDEN ŞÖHRETİ BULDU

Programda söylediğine göre Elizabeth McGovern, şöhreti hiç de beklemediği bir anda henüz lise yıllarında buldu. "Hepimiz lise öğrencisiydik ve tek düşündüğümüz de okuldan mezun olmaktı. Drama okulları için seçmelere katılıyordum. Sonunda da Robert Redford'un yönettiği Sıradan İnsanlar (Ordinary People) için seçildim. Bu da benim usta yönetmen Milos Forman'ın Ragtime adlı filminde oynamamın yolunu açtı. Böylece kariyerime başladım" diye konuştu.

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McGowern, ondan sonra da kariyerinin bir kartopu gibi büyüdüğünü belirtti.

YıldıZ, ilerleyen yaşına ve bu meslekte geride bıraktığı 40 yıla rağmen hala aktif olarak mesleğini sürdürüyor. Son dönemde ise Talamasca adlı yeni bir TV dizisinde kamera karşısına geçiyor.

Elizabeth McGovern, İngiliz yönetmen Simon Curtis ile evli. Çiftin bu evlilikten iki tane çocuğu var.





ÖPÜŞME SANATINI BENDEN ÖĞRENDİ

Elizabeth McGovern, 1994 yılında Bana Bir İyilik Yap (The Favor) adlı filmde Brad Pitt ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Aradan yıllar geçtikten sonra da o filmle ilgili bazı çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

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McGovern, kamera karşısında nasıl öpüşmesi gerektiğini Brad Pitt'e kendisinin öğrettiğini söyledi. Oyuncu, konuk olduğu The Kelly Clarkson Show'da yarı şaka yarı ciddi "Brad Pitt'e öpüşme sanatı dahil her şeyi" kendisinin öğrettiğini sözlerine ekledi.