Neredeyse yıl bitiyor, ama cicim ayları bitmek bilmedi: Muhabbet kuşları yurt dışında buluştu

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Zaten normal koşullarda da milyonluk hayran kitleleri onları adım adım takip ederdi. Ama yolları aşk ile kesişince daha fazla ilgi çeker hale geldiler..

İki sevgili şimdi evlerinden kilometrelerce uzakta bir yandan çalışırken diğer yandan da aşkın tadını çıkarıyorlar.

Bu iki ünlü aşığın kim olduğuna gelirsek..

JAPONYA SOKAKLARINDA AŞK TAZELEDİLER

Müzik dünyasının Arnavut kökenli yıldızı Dua Lipa ile İngiliz oyuncu Callum Turner… 29 yaşındaki Dua Lipa şu sıralarda turnesi nedeniyle ülke ülke geziyor.

Son dönemdeki durağı ise Japonya'nın başkenti Tokyo. Ama Lipa sevgilisi Callum Turner da onu uzaklarda asla yalnız bırakmıyor.

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Kendi yoğun programından bir boşluk bulup sevgilisi Dua Lipa'nın yanına giden Callum Turner, Tokyo sokaklarında hem farklı bir kültürü tanıyor hem de aşkının tadını çıkarıyor.

İki sevgili geçtiğimiz akşam da el ele Tokyo sokaklarında dolaştı. Hatta Dua Lipa o anlarda çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı. Bu paylaşımlara da takipçilerinden çok sayıda beğeni geldi.

Dua Lipa ile Callum Turner, bu yılın ilk yarısından bu yana aşklarını dünyaya ilan etmiş durumdalar... Belki biraz da bu yüzden her ikisi de kelimenin tam anlamıyla mutluluk sarhoşu. Görünüşe göre de herkesin "nasıl olsa sakinleşirler" diye düşündüğü genç çift, hala "cicim aylarını" yaşıyor.

Dua Lipa ile Callum Turner, Tokyo sokaklarında aşk tazeledi.





ŞARKILARI KADAR AŞKLARI DA KONUŞULDU

Bu arada Dua Lipa, daha önnce Trevor Noah, Jack Harlow ile flört etmişti. Genç şarkıcı şu ana kadar en çok konuşulan ilişkisini ise Gigi ve Bella Hadid kardeşlerin en küçüğü Anwar Hadid (yukarıda) ile yaşamıştı. Herkes ilişkinin ciddileştiğini düşünürken onlar yollarını ayırdı.

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Arnavut asıllı Dua Lipa Cammul Turner'dan önce usta yönetmen Costa Gavras'ın olu Romain ile bir ilişki yaşamıştı. Fakat onunla ilişkisinin kariyerini etkilediğini ileri sürüp Romain Gavras ile yolarını ayırdı.

AŞKA KARŞI KOYAMADI

Lipa o dönemde sadece işlerine yoğunlaşmak istediğini söylemişti Ama görünüşe gör Callum Turner'dan gelen aşk sinyallerine 'hayır' diyemedi.

Dua Lipa aslında dünyaya gözlerini İngiltere'de açtı. Ama ailesi Arnavutluk kökenli. İki ıl önce Arnavutlu'un başkenti Tiran'da konser veren Lipa'ya dönemin Cumhurbaşkanı Bajram Begaj tarafından bu ülkenin vatandaşlığı da verilmişti.

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'YAŞADIĞIM HER DENEYİMLE BÜYÜYORUM'

Dua Lipa, bu yılın başlarında Hello dergisine yaptığı açıklamada şunları söyledi: " Aşk hayatımda bir dizi kötü tecrübe yaşamıştım. Sonuncusu bardağı taşıran son damla olmuştu. Bir sabah stüdyoya gittim ve dedim ki 'Artık eğitim sezonu bitti."

Dua Lipa yaşadığı her deneyimle büyüdüğünü belirtip "Aslında bu eğitim sezonu hayat boyu hiç bitmiyor olsa da bütün bunları birlikte deneyimleyeceğiniz kişiyi bulmanın güzelliklerini keşfediyorsunuz..."

ŞİMDİ DOLUDİZGİN AŞK VAR

Geçmişte hayal kırıklıkları yaşamış olsa da görünüşe göre Dua Lipa şimdilik aradığını bulmuş gibi görünüyor. Genç kuşağın gözde oyuncularından Callum Turner ile doludizgin bir aşk yaşıyor genç şarkıcı.

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Sokakta, restoranda, ödül törenlerinde kısacası gittikleri her yerde aşkın mutluluğunu gözler önüne seriyor genç çift.

Aslında Lipa, ünlü yönetmen Costa Gavras'ın oğlu Romain ile ilişkisini bitirdikten sonra yorulduğunu ve kendini işine vereceğini açıklamıştı.

Ama aşk öyle hesaplı kitaplı gelmez elbette. Yakışıklı oyuncu karşısına çıkınca kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Sonuç olarak kendine verdiği sözü bozdu ve yeni bir aşkın kollarına bıraktı kendini.