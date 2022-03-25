SapÄ±ÄŸÄ±yla baÅŸÄ± dertte: KÄ±zÄ±nÄ±n okuluna bile gitmiÅŸ

Haberin DevamÄ±

YILLARDIR PEÅžÄ°NDE

AslÄ±nda David Beckham, 2016 yÄ±lÄ±ndan bu yana bir hayranÄ± tarafÄ±ndan taciz ediliyor. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re 58 yaÅŸÄ±ndaki Sharon Bell adlÄ± kadÄ±n, tam 6 yÄ±ldÄ±r David Beckham ile iletiÅŸim kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

10 YAÅžINDAKÄ° KIZININ OKULUNA KADAR GÄ°TTÄ°

Beckham'a sayÄ±sÄ±z mektup gÃ¶nderdiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len Bell, sonunda iÅŸi Beckham Ã§iftinin kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±zÄ± Harper'a kadar gÃ¶tÃ¼rdÃ¼. Bell'in, 10 yaÅŸÄ±ndaki Harper'Ä± babasÄ±yla tanÄ±ÅŸmak iÃ§in kullandÄ±ÄŸÄ± bu amaÃ§la onun okuluna gittiÄŸi de basÄ±na yansÄ±yan haberler arasÄ±nda.

Haberin DevamÄ±

SOKAKTA ONLARI BEKLÄ°YOR

Beckham ailesini korkutan bir baÅŸka ayrÄ±ntÄ± da Sharon Bell'in, ailenin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± BatÄ± Londra'daki eve kadar gitmiÅŸ olmasÄ±. AslÄ±nda Sharon Bell hakkÄ±nda sadece David Beckham'a deÄŸil eÅŸi Victoria ve Ã§ocuklarÄ± Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper'a da yaklaÅŸma yasaÄŸÄ± getirilmiÅŸti. YÄ±llardÄ±r David Beckham'Ä± taciz eden Sharon Bell'in, aileye ait olan Costswolds'taki 6 milyon sterlin deÄŸerindeki evine yaklaÅŸmasÄ± da yasak.

Sharon Bell'in Beckham ailesine yönelik eylemleri gerçekten tüller ürpertecek türden. Bir çocuk annesi kadÄ±nÄ±n sadece Beckham çiftinin bilinen mülklerine deÄŸil aynÄ± zamanda gizli adreslerine de ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kimi zaman aileden birilerini kapÄ±da beklediÄŸi de basÄ±na yansÄ±yan haberler arasÄ±nda.

ALDATMA Ä°DDÄ°ALARINI ISRARLA YALANLADILAR

Beckham Ã§ifti sadece 'Beckingham SarayÄ±' olarak anÄ±lan Londra'daki lÃ¼ks malikaneleri, sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼kleri gÃ¶steriÅŸli hayatla deÄŸil Ã¶zelÂ yaÅŸamlarÄ±yla da konuÅŸuluyor sÄ±k sÄ±k. Bir dÃ¶nem David Beckham, Rebecca Loos ile karÄ±sÄ±nÄ± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Loos, Beckham'Ä±n eski asistanÄ±ydÄ±. bu sÃ¶ylentiler Beckham Ã§ifti tarafÄ±ndan Ä±srarla yalanlandÄ±.

'ÅžEFFAF GELÄ°N' Ä°LE YAKINLIÄžI RAHATSIZ ETTÄ°

Bu aldatma iddialarÄ±ndan sonra da Victoria Beckham'Ä± rahatsÄ±z eden baÅŸka geliÅŸmeler oldu. 2017 yÄ±lÄ±nda Ã§iftin mutlu yuvasÄ±nÄ±n Ã¼zerinde kara bulutlar dolaÅŸmaya baÅŸladÄ±. Bunan nedeni de o dÃ¶nemde "ÅŸeffaf gelin" olarak anÄ±lan Lady Mary Charteris'ti. Beckham ile Charteris'in Glastorbury Festivali'ndeki bir konserde tanÄ±ÅŸtÄ±klarÄ± ve bir barda sabaha kadar dans ettikleri ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼. KocasÄ± ile aynÄ± zamanda modellik ve DJ'lik de yapan Lady Mary Charteris arasÄ±ndaki yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±n moda sektÃ¶rÃ¼ndeki iÅŸlerine yoÄŸunlaÅŸan Victoria Beckham'Ä± rahatsÄ±z ettiÄŸi konuÅŸuldu o dÃ¶nemde. Aileye yakÄ±n bazÄ± kaynaklar da Victoria Beckham'Ä±n sadece rahatsÄ±zlÄ±k duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ± zaman zaman kÄ±skanÃ§lÄ±k krizlerine girdiÄŸini de ileri sÃ¼rdÃ¼.

Haberin DevamÄ±

GÃœVENLÄ°K TAKINTISI SORUN OLDU

Ã‡ift 2018 yÄ±lÄ±nda da Victoria Beckham'Ä±n gÃ¼venlik takÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle zorluklar yaÅŸadÄ±. Ä°ddialara gÃ¶re Victoria Beckham, evlerine yÃ¶nelik olarak yaÅŸadÄ±klarÄ± iki soygun giriÅŸiminin ardÄ±ndan "gÃ¼venlik takÄ±ntÄ±sÄ±" kurbanÄ± oldu. Bu takÄ±ntÄ± Ã¶ylesine ileri bir boyuta geldi ki Victoria Beckham, sahip olduklarÄ± bÃ¼tÃ¼n gayri menkulleri ileri gÃ¼venlik sistemleriyle donattÄ±. Bu sistem sayesinde de sahip olduklarÄ± bÃ¼tÃ¼n malikaneleri dÃ¼nyanÄ±n neresine giderse gitsin akÄ±llÄ± telefonu aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla takip edebiliyor. KarÄ±sÄ±nÄ±n bu takÄ±ntÄ±sÄ± ise David Beckham'Ä± Ã§ok rahatsÄ±z ediyor. Ã‡ifte yakÄ±n kaynaklar, Victoria ve David Beckham'Ä±n Ã§ok farklÄ± kiÅŸiliklere sahip olduÄŸunu belirterek "David belli bir noktaya kadar gÃ¼venlik iÃ§in alÄ±nan Ã¶nlemleri anlayabiliyor. Ama Victoria'nÄ±n bu konuda Ã§ok abartÄ±ya kaÃ§masÄ± onu rahatsÄ±z ediyor ve Ã§iftin arasÄ±nÄ± aÃ§Ä±yor" diye yorum yaptÄ±.

Haberin DevamÄ±

Ünlü olmak kimi zaman o kadar da özenilecek bir ÅŸey deÄŸil. Hele bir de takÄ±ntÄ±lÄ± hayranlarÄ±nÄ±z varsa. Benzerine belki korku filmlerinde rastlanabilecek olaylar yaÅŸayan ünlüler de bunun kanÄ±tÄ±. Bazen takÄ±ntÄ±lÄ± hayranlarÄ± yüzünden öylesine zor anlar yaÅŸÄ±yor ki ünlüler; haftalarca, aylarca gözlerine uyku bile girmiyor. Hatta aralarÄ±nda evine kadar giren sapÄ±klarÄ±yla göz göze gelen bile var. Ä°ÅŸin tek iyi yanÄ± çoÄŸu psikolojik sorunlara sahip olan bu sapÄ±klarÄ±n ya da takÄ±ntÄ±lÄ± hayranlarÄ±n sonunda yakalanÄ±p demir parmaklÄ±klar ardÄ±na gönderilmesi. Ä°ÅŸte ünlüler ve kendilerine zor anlar yaÅŸatan sapÄ±klarÄ±.

Â

Michael Douglas ile karÄ±sÄ± Catherine Zeta Jones, bir dÃ¶nem sapÄ±k bir hayran yÃ¼zÃ¼nden zor bir dÃ¶nemden geÃ§ti. Dawnette Knignt adlÄ± kadÄ±n tam bir yÄ±l boyunca Zeta- Jones'u; kocasÄ± Michael Douglas ile kendisinin bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Knight; Catherine Zeta Jones'a gÃ¶nderdiÄŸi mektuplarda "gÃ¼zel oyuncuyu parÃ§alayÄ±p kÃ¶peklerine yedireceÄŸini" yazdÄ±. Knight yakalandÄ± ve Ã¼Ã§ yÄ±l hapse mahkum edildi.

BÄ°RLÄ°KTE BALE Ä°ZLEMEYE GÄ°DELÄ°M

2001 yÄ±lÄ±nda Nicole Kidman da peÅŸini bir tÃ¼rlÃ¼ bÄ±rakmayan sapÄ±ÄŸÄ± yÃ¼zÃ¼nden korku dolu gÃ¼nler geÃ§irdi. Matthew Hooker adlÄ± adam Kidman'Ä±n evinin telefon numarasÄ±nÄ± da ele geÃ§irdi. SÃ¼rekli gÃ¼zel oyuncuyu arayan adam onu birlikte bale izlemeye Ã§aÄŸÄ±rdÄ±. Bununla da yetinmeyip gÃ¼zel oyuncuya aÅŸk ÅŸiirleri ve mektuplarÄ± gÃ¶nderdi. O dÃ¶nemde gÃ¼venliÄŸinden endiÅŸe ettiÄŸini sÃ¶yleyen Kidman'Ä±n peÅŸindeki Hooker yakalandÄ±ktan sonra "Nicole geÃ§miÅŸte benimle bir sÃ¼re flÃ¶rt etti" diye bir iddiada bulundu.

Haberin DevamÄ±

YATAK ODASINA KADAR GÄ°RDÄ°

Bu konudaki en korkunÃ§ deneyimi yaÅŸayanlardan biri Sandra Bullock. Ã‡Ã¼nkÃ¼ onun sapÄ±ÄŸÄ± Ã¼nlÃ¼ oyuncunun evine girdi. Hem de yatak odasÄ±na kadar ! SapÄ±ÄŸÄ±yla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen Bullock ani bir refleksle kendini tuvalete kilitledi ve polisi aradÄ±. TMZ'nin haberine gÃ¶re; adamÄ±n elinde makineli tÃ¼fek gÃ¶ren Bullock, polisler gelene kadar tuvaletten dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadÄ±. Eve giren kiÅŸinin 39 yaÅŸÄ±ndaki Joshua Corbett olduÄŸu belirlendi. Corbett, aktrisin evinden Ã§Ä±kmadan yakalandÄ±. Dairesinde yapÄ±lan aramalarda Ã§ok sayÄ±da tabanca ile Sandra Bullock'a ait fotoÄŸraf, materyal ve yazdÄ±ÄŸÄ± mektuplar bulundu. Mektuplardan birinde, "HayatÄ±mÄ±n sonuna kadar seni ve Louie'yi dÃ¼ÅŸÃ¼neceÄŸim. Louie'yi kendi oÄŸlum, seni karÄ±m gibi..." yazÄ±yordu. Bullock'Ä±n sapÄ±ÄŸÄ± Corbett, geÃ§en yÄ±l Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± mahkemede haneye tecavÃ¼z, takip ve makinalÄ± tÃ¼fek bulundurma suÃ§undan yargÄ±landÄ±. SuÃ§lamalarÄ± reddeden Corbett iÃ§in mahkeme 185 bin dolar (yaklaÅŸÄ±k 360 bin TL) kefalet belirledi.

Haberin DevamÄ±

KORKU FÄ°LMÄ° GÄ°BÄ°

Uma Thurman'Ä±n sapÄ±ÄŸÄ± da kelimenin tam anlamÄ±lya korku filmlerindern fÄ±rlamÄ±ÅŸ gibiydi. Jack Jordan adlÄ± adam, gÃ¼zel oyuncuyu tam Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca korkuttu. Jordan; Uma Thurman'a cinsel iÃ§erikli mesajlar gÃ¶ndermekle baÅŸladÄ± iÅŸe. Sonra da ardÄ±ndan korkunÃ§ fotoÄŸraflar geldi. Thurman'Ä±n sapÄ±ÄŸÄ± ona aÃ§Ä±k bir mezarda elinde jiletle duran bir adamÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ± gÃ¶ndermeye baÅŸladÄ±. Ancak ruhsal sorunlarÄ± olduÄŸu belirlenen Jordan 2008 yÄ±lÄ±nda yakalanÄ±p cezaevine girdi. Bir sÃ¼re sonra serbest kaldÄ±ysa da hastalÄ±ÄŸÄ±nÄ± tedavi etmesi iÃ§in kullanmasÄ± gereken haplarÄ± iÃ§meyi reddettiÄŸi iÃ§in 2010'da yeniden demir parmaklÄ±klar ardÄ±na gÃ¶nderildi.

Â

KORKUDAN EVÄ°NÄ° SATTI

Model Gigi Hadid takÄ±ntÄ±lÄ± hayranÄ± yÃ¼zÃ¼nden yaÅŸadÄ±Ä± evi satmak zounda kaldÄ±. 20 yaÅŸÄ±ndaki Hadid, sÃ¼rekli kendisini takip eden ve evine girmeye Ã§alÄ±ÅŸan sapÄ±k yÃ¼zÃ¼nden zor bir dÃ¶nem yaÅŸamÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda evini elden Ã§Ä±karan Hadid yeni bir daire aldÄ±. Onun sapÄ±ÄŸÄ± Marcell Porter defalarca Hadid'in yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± apartmana girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Sonunda bir kez gÃ¼venlikten geÃ§meyi de baÅŸardÄ±. Hadid'e Facebook hesabÄ±ndan "Seni seviyorum. Åžimdi her ÅŸeyi biliyorum. Beni bekle ruh eÅŸim" mesajlarÄ± da yazan sapÄ±k geÃ§tiÄŸimiz 29 Haziran'da yakayÄ± ele verdi ve demir parmaklÄ±klar arkasÄ±na gÃ¶nderildi.

PORNO Ä°LE TACÄ°Z ETTÄ°

Oscar Ã¶dÃ¼llÃ¼ yÄ±ldÄ±z Gwyneth Paltrow da ancak sapÄ±ÄŸÄ± yakalanÄ±nca rahat bir nefes aldÄ±. Onun sapÄ±ÄŸÄ± Dante Siou, oyuncuya bir yÄ±l boyuncagÃ¼nde beÅŸ tane aÅŸk mektubunun yanÄ± sÄ±ra pornografik iÃ§erikli dergiler ve yazÄ±lar da gÃ¶nderdi. Ama sonunda o da yakalandÄ±. Hatta Paltrow onu yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada tanÄ±klÄ±k ederken gÃ¶zaÅŸlarÄ±na hakim olamadÄ±. Paltrowâ€™u rahatsÄ±z eden Dante Soiu, yÄ±ldÄ±zÄ± sÃ¼rekli takip etmekten suÃ§lu bulundu ve akÄ±l hastanesinde geÃ§irmesine karar verilen Ã¼Ã§ yÄ±lÄ±n ardÄ±ndan 6 aylÄ±k hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

JUSTIN TIMBERLAKE'Ä°N KORKUSU

2009'da Timberlake de peÅŸine takÄ±lan bir kadÄ±n hayranÄ± yÃ¼zÃ¼nden zor bir dÃ¶nem yaÅŸadÄ±. Karen McNeil adÄ±ndaki kadÄ±n Timberlake'in arkadaÅŸÄ± olduÄŸunu ileri sÃ¼rerek evine bile girmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. McNeil daha sonra yakalandÄ±. Timberlake takÄ±ntÄ±lÄ± hayranÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada "Onu ne tanÄ±yorum ne de evime davet ettim. Evime girmesi iÃ§in izin de vermedim" iye konuÅŸtu.

EVÄ°NÄ°N Ã–NÃœNDEN FOTOÄžRAF PAYLAÅžTI

Bir dÃ¶nem Rihanna'da takÄ±ntÄ±lÄ± bir hayranÄ± yÃ¼zÃ¼nden zor bir dÃ¶nem geÃ§irmiÅŸti. Twitter'da Ralph Alexander ve Alec Mercer isimlerini kullanan hayranÄ±, Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n Los Angeles'ta bulunan evinin Ã¶nÃ¼nde bir selfie Ã§ekerek, fotoÄŸrafÄ±nÄ± ÅŸu notla yayÄ±nladÄ±: 'Evinin Ã¶nÃ¼ndeyim.' AynÄ± adam, birkaÃ§ ay Ã¶ncesinde Rihanna'ya 'Seni Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mde kendimi daha iyi hissedeceÄŸim' yazmÄ±ÅŸ, 'Silah kullanacaÄŸÄ±m, lisansÄ±mÄ± da almak Ã¼zereyim' diye eklemiÅŸti! Rihanna'yÄ± Ã¶lÃ¼mle tehdit eden hayranÄ± 2016 yÄ±lÄ±nda yakalandÄ± ve Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± da rahat bir nefes aldÄ±.

UZAKLAÅžTIRMA KARARI Ã‡IKARDI

GeÃ§en yÄ±l Kendall Jenner da kendisini Ã¶ldÃ¼rmesinden endiÅŸe ettiÄŸi bir hayranÄ± tarafÄ±ndan takip edilmiÅŸti. Hatta Ã¶lÃ¼m korkusuyla polisten koruma talebinde bulunmuÅŸtu. Sonunda Malik Bowker adlÄ± tacizci iÃ§in uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±.

Â

Â

Â