Pandemi yÃ¼zÃ¼nden defalarca ertelemiÅŸlerdi: Beklediklerine deÄŸecek

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Ä°LKBAHAR DÃœÄžÃœNÃœ

David ve Victoria Beckham'Ä±n bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Brooklyn, iki yÄ±ldÄ±r niÅŸanlÄ± olduÄŸu AmerikalÄ± oyuncu Nicola Anne Peltz ile evlenmeye hazÄ±rlanÄ±yor. Pandemi yÃ¼zÃ¼nden sÃ¼rekli olarak ertelenen tÃ¶renin, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ±nÄ± planladÄ± genÃ§ Ã§ift. 22 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn ile 27 yaÅŸÄ±ndaki Peltz'in dÃ¼ÄŸÃ¼n programÄ± ise ÅŸimdiden belli. BazÄ± ayrÄ±ntÄ±lar da basÄ±na yansÄ±dÄ±.





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Ä°lkbahar dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ gelin Nicola Anne Peltz'in milyarder babasÄ± Nelson Peltz'in Florida'daki malikanesinde yapÄ±lacak. En Ã§ok Son Hava BÃ¼kÃ¼cÃ¼ adlÄ± filmde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Katara karakteriyle hafÄ±zalarda yer eden Nicola Anne Peltz, tÃ¶rende iki ayrÄ± gelinlik giyecek. Bu gelinlikler de iddia edildiÄŸi gibi moda tasarÄ±mcÄ±sÄ± olan Victoria Beckham'Ä±n deÄŸil moda devi Valentino'nun imzasÄ±nÄ± taÅŸÄ±yacak.The Sun gazetesinin haberine gÃ¶re damat Brooklyn Beckham 'a tÃ¶rende kardeÅŸyeri 19 yaÅŸÄ±ndaki Romeo ile 16 yaÅŸÄ±ndaki Cruz saÄŸdÄ±Ã§ olarak eÅŸlik edecek. Beckham Ã§iftinin tek kÄ±zÄ± olan Harper Seven'Ä±n ise gelinin nedimeleri arasÄ±nda yer almasÄ± bekleniyor.

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Ä°ddialara gÃ¶re Brooklyn Beckham ile oyuncu ve model Nicola Anne Peltz'in dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne Ã¼nlÃ¼ler de davetli. Bunlar arasÄ±nda Gigi Hadid, Nicole Richie, Beckham ailesinin yakÄ±n dostlarÄ± Gordon Ramsey ve eÅŸi Tara da yer alÄ±yor Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlerde. Brooklyn Beckham'Ä±n vafiz babasÄ± Elton John da konuklar arasÄ±nda fakat aynÄ± dÃ¶nemde turnede olacaÄŸÄ± iÃ§in genÃ§ Ã§iftin dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ne katÄ±lamayacaÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.BasÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz, daha doÄŸrusu bÃ¼yÃ¼k servet sahibi aileleri, dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n muhteÅŸem geÃ§mesi iÃ§in kesenin aÄŸzÄ±nÄ± da aÃ§tÄ±. Fakat Ã¶te yandan genÃ§ Ã§iftin o gÃ¼nÃ¼n bir "servet gÃ¶sterisi" deÄŸil aÅŸkla dolu bir gÃ¼n olmasÄ±nÄ± ve hafÄ±zalarda da o ÅŸekilde kalmasÄ±nÄ± hayal ediyor.Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in dÃ¼ÄŸÃ¼n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yayÄ±n hakkÄ± iÃ§in de Ã¼nlÃ¼ Vogue dergisiyle anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± basÄ±na yansÄ±yan haberler arasÄ±nda.Gelin Nicola Anne Peltz'in kendi tasarÄ±mcÄ±sÄ±yla birlikte gelinlik provalarÄ± iÃ§in sÄ±k sÄ±k Roma'ya gittiÄŸi belirtiliyor. Sevgilisine "evet" derken giyeceÄŸi gelinliÄŸi hazÄ±rlayan Valentino tasarÄ±mcÄ±larÄ±yla buluÅŸup o Ã¶zel gÃ¼nde giyeceÄŸi en Ã¶zel elbise Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Bu konuda kendisine kayÄ±nvalidesi Victoria Beckham'Ä±n da yardÄ±mcÄ± olduÄŸu belirtiliyor.

Ã–ZEL GÃœVENLÄ°K Ã–NLEMLERÄ°

Gelen haberlere gÃ¶re dÃ¼ÄŸÃ¼n iÃ§in Ã¶zel gÃ¼venlik Ã¶nlemleri de ÅŸimdiden planlandÄ±. Hem Beckham hem de Peltz aileleri, baÅŸta gelin ve damat olmak Ã¼zere her bir konuÄŸun gÃ¼vende olmasÄ± iÃ§in Ã¶zel gÃ¼venlik ekipleriyle anlaÅŸtÄ±. Bir baÅŸka detay da dÃ¼ÄŸÃ¼ne "sosyal medya yasaÄŸÄ±" getirileceÄŸi. BÃ¼yÃ¼k olasÄ±lÄ±kla tÃ¶rende cep telefonlarÄ± da yasaklanacak.





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Brooklyn Beckham'Ä±n niÅŸanlÄ±sÄ± Nicola Peltz, genç kuÅŸak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Katara oldu. AralarÄ±nda Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'Ä±n da bulunduÄŸu yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geçen Peltz, Miley Cyrus'Ä±n 7 Things adlÄ± ÅŸarkÄ±sÄ±nÄ±n klibinde de oynadÄ±.

Nicola Anne Pelz ile Brooklyn Beckham, 2020 yÄ±lÄ±nda niÅŸanlandÄ±. NiÅŸan haberi pandemi koÅŸullarÄ±nda, sosyal medya hesaplarÄ±ndan duyuruldu. Peltz, niÅŸan pozu iÃ§in kayÄ±nvalidesi Victoria Beckham'Ä±n tasarladÄ±ÄŸÄ± sarÄ± bir elbise giydi.Brooklyn Beckham, bir bahÃ§ede Ã§ekilen pozlarÄ±nÄ± Instagram sayfasÄ±nda "Ä°ki hafta Ã¶ne ruh eÅŸime benimle evlenmesini sÃ¶yledim. 'Evet' dedi, ben dÃ¼nyadaki en ÅŸanslÄ± erkeÄŸim. En iyi eÅŸ ve bir gÃ¼n en iyi baba olacaÄŸÄ±ma sÃ¶z veriyorum" notuyla paylaÅŸtÄ±. Ã‡ift, aÅŸklarÄ±nÄ± sÄ±k sÄ±k sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ±yla ifade ediyor. Ã‡iftin yakÄ±n arkadaÅŸ Ã§evresinden sÄ±zan haberlere gÃ¶re, Brooklyn Beckham 24 yaÅŸÄ±ndaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanÄ±t aldÄ±. Yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re David ve Victoria Beckham da bu geliÅŸmeden memnun kaldÄ±. Peltz, bir sÃ¼redir ailenin toplandÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel gÃ¼nlerle de onlara katÄ±lÄ±yordu.

Ä°KÄ°SÄ°NÄ°N AÄ°LESÄ°NÄ°N DE SERVETÄ° BÃœYÃœK

Brooklyn Beckham'Ä±n babasÄ± David ile annesi Victoria, dÃ¼nyanÄ±n en zengin Ã§iftlerinden biri. YeÅŸil sahalarÄ±ndan gelen babasÄ± ile mÃ¼zik dÃ¼nyasÄ±nda adÄ±nÄ± duyurup sonra da moda dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atan annesinin ÅŸÃ¶hreti Brooklyn'in de daha Ã§ocukluk yÄ±llarÄ±nda tanÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±. 2019 yÄ±lÄ± itibariyle Ã¼nlÃ¼ Ã§iftin serveti 700 milyon sterlin civarÄ±nda.





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David ve Victoria Beckham'Ä±n dört çocuÄŸundan en büyüÄŸü Brooklyn, genç yaÅŸta evlilik kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± niÅŸanlÄ±sÄ± Nicola Anne Peltz ile niÅŸan yÄ±l dönümlerini oldukça pahalÄ± bir ÅŸekilde kutladÄ±. Çift geçen temmuz ayÄ±nda 10,5 milyon dolara gösteriÅŸli bir malikane satÄ±n aldÄ±. Beverly Hills'te ünlülerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bir bölgede bulunan bu mülk, çiftin ilk "aÅŸk yuvasÄ±" olarak nitelendiriliyor.

Beckham ailesine gelin gidecek olan Nicola Anne Peltz'in ABD'li ailesi de Ã¼lkesinin sayÄ±lÄ± zenginleri arasÄ±nda. Hatta Beckham ailesinden daha varlÄ±klÄ±. GenÃ§ kadÄ±nÄ±n babasÄ±, iÅŸ adamÄ± Nelson Peltz'in 1. 7 milyar dolar serveti bulunuyor. Nicola Anne Peltz'in annesi de eski bir model olan Claudia Heffner Peltz. Brooklyn Beckham ve Nicola Anne Peltz'in ise bu aile servetlerini korumak adÄ±na bir evlilik sÃ¶zleÅŸmesi yapacaÄŸÄ± da ileri sÃ¼rÃ¼lÃ¼yor.

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KISA SÃœREDE EVLÄ°LÄ°K KARARI ALDILAR

Londra'da doÄŸup bÃ¼yÃ¼mesine raÄŸmen Brooklyn Beckham uzun sÃ¼redir niÅŸanlÄ±sÄ± AmerikalÄ± oyuncu Nicola Anne Peltz ile birlikte Los Angeles'ta yaÅŸÄ±yor. Bir dÃ¶nem sÃ¼rekli sevgili deÄŸiÅŸtiren ve hÄ±zlÄ± bir hayat sÃ¼rdÃ¼ren Brooklyn Beckham bu nedenle anne ve babasÄ± David ile Victoria Beckham'Ä± endiÅŸelendiriyordu. Fakat, Peltz ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra kÄ±sa sÃ¼rede evlilik kararÄ± aldÄ± Brooklyn Beckham ve daha dÃ¼zenli bir hayat sÃ¼rmeye baÅŸladÄ±.

DAVID VE VICTORIA BECKHAM ENDÄ°ÅžELÄ°YDÄ°

Fakat o, ailesi de dahil uzun sÃ¼re bu ÅŸekilde "daldan dala" yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ± sanan herkesi ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±. AradÄ±ÄŸÄ±nÄ± buldu, hatta genÃ§ yaÅŸÄ±nda evlilik kararÄ± bile aldÄ±. David Ve Victoria Beckham Ã§iftinin en bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu olan 22 yaÅŸÄ±ndaki Brooklyn Beckham, sadece iki yÄ±l Ã¶nce birbiri ardÄ±na deÄŸiÅŸtirdiÄŸi sevgilileriyle gÃ¼ndeme geliyordu. Anne ve babasÄ±nÄ±n da bu durumdan endiÅŸe ettiÄŸi basÄ±na da yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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FotoÄŸrafçÄ± olarak kariyer yapmaya baÅŸlayan Beckham, model Hana Cross ile iniÅŸli çÄ±kÄ±ÅŸlÄ± bir iliÅŸki yaÅŸadÄ±ktan sonra yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±. Daha sonra da adÄ± baÅŸka genç model ve oyuncularla anÄ±ldÄ±. Bunlardan biri Kate Moss'un üvey kardeÅŸi Lottie Moss'tu. Fakat çapkÄ±nlÄ±kta sÄ±nÄ±r tanÄ±mayan Brooklyn, 26 yaÅŸÄ±ndaki Peltz ile tanÄ±ÅŸtÄ±ktan sonra bir yuva kurmaya karar verdi. Çiftin niÅŸanÄ± da bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±yla duyuruldu.

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