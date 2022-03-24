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İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

#CODA#Troy Kotsur#Marlee Matlin
İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

1968 yılının 24 Temmuz günü, polis şefi bir baba ve ev hanımı bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Başlarda diğer bebeklerden farkı yoktu. Fakat 9 aylık olunca anne ve babası onun bir işitme sorunu olduğunu fark etti. Yapılan tetkiklerin ardından durum kesinleşti: Bebek gerçekten de duymuyordu, işitme engelli olarak doğmuştu. Bugün artık 53 yaşında bir yetişkin ve dünyayı hiç duymadı.

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ADINI TARİHE YAZDIRDI
Ama işitme engelli olarak dünyaya gelmesi onun iyi bir oyuncu olmasını engellemedi. Hem sahneye çıktı hem de sinema filmleri için kamera karşısına geçti. Bu sezonda ise kelimenin tam anlamıyla ortalığı kasıp kavuran bir filmde önemli bir rol üstlendi ve Oscar adayı oldu. Kazansa da kazanmasa da bu dalda ödüle aday gösterilen ilk işitme engelli oyuncu olarak da adını tarihe yazdırdı.

İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

KARİYERİNDE ÖNEMLİ BİR DÖNEMEÇ
Yedinci sanatla yakından ilgilenenlerin hemen anlayacağı gibi bu, rol aldığı Coda adlı filmle, geç de olsa kariyerinde önemli bir yükselişe geçen Troy Kotsur'un öyküsü. Deanne Bray ile evliliğinden 16 yaşında bir kız babası olan Amerikalı oyuncu Kotsur, bu yıl en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında Oscar adayı olarak gösterildi. Bu özelliğiyle de bu adaylığı alan ilk işitme engelli oyuncu olarak adı Akademi Ödülleri tarihine çoktan yazıldı.

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İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

ROL ARKADAŞI DA İŞİTME ENGELLİ
Coda adlı filmde kendisi gibi işitme engelli olan Marlee Matlin (sağda) ile evli bir çiftin canlandıran Troy Kotsur'un son dönemde bir bocalama içindeki kariyeri ve finansal durumu da bu sayede toparlandı. Aktör bu durumu da röportajlarında hiç çekinmeden dile getiriyor. 53 yaşındaki Kotsur, şimdiye kadar BAFTA, SAG Ödülleri, Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri'nde heykelciği çoktan evine götürdü bile. Şimdi bu pazar günü yapılacak olan Oscar törenini bekliyor. Ama kendisinin de ifade ettiği gibi ödülü kazansa da kazanmasa da önemi yok. Önemli olan o adaylığı almak.

İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

'NE EMEKLİ MAAŞIM NE DE BİRİKİMİM VARDI'
Fakat Coda filmiyle elde ettiği bu başarının Troy Kotsur için bambaşka bir anlamı var. Bunu da People dergisine verdiği bir röportajda şöyle anlatmıştı: "35 yıl boyunca bir oyuncu olarak çok şey yaşadım. Bu yüzden ailemin hala yanımda olması önemli. Finansal sorunlar yüzünden neredeyse ailemi kaybediyordum. Bir emekli maaşım ya da birimimim yoktu. Bu durumda kızımın eğitimi desteklemem zordu. Bu konuda endişe ediyordum. Ve bu ödüle aday gösterildiğim için çok şanslı hissediyorum. " Troy Kotsur, kazandığı bu ödüller ve aldığı adaylıklar sayesinde hayatının bir sonraki basamağına geçebileceğini de sözlerine ekledi.

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Troy Kotsur'un kırmızı halıda sık sık yaptığı bu el hareketi işaret dilinde "Seni (sizi) seviyorum" anlamına geliyor. 

SEVGİSİNİ İŞARET DİLİYLE GÖSTERİYOR

Troy Kotsur'un kırmızı halıda sık sık yaptığı bu el hareketi işaret dilinde "Seni (sizi) seviyorum" anlamına geliyor. 

SEVGİSİNİ İŞARET DİLİYLE GÖSTERİYOR

İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

16 YAŞINDA BİR KIZ BABASI
Kotsur, 2001 yılında hayatını Deanne Bray ile birleştirdi. Çiftin bu evlilikten 16 yaşında bir kızı bulunuyor. Bu arada eşinin de işitme engelli olduğunu ve onun mesleğinin de oyunculuk olduğunu hatırlatalım. Çiftin kızı Kyra'nın ise konuşma ya da işitme problemi bulunmuyor.

İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

Oyuncunun 16 yaşındaki kızı Kyra'nın işitme engeli bulunmuyor. 

İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

ORTAOKULDA OYUNCULUĞA İLGİ DUYMAYA BAŞLADI
Troy Kotsur'un işitme engelli olduğunu fark ettikten sonra anne ve babası onu yönlendirerek bugünkü mesleğine ve hayatına ulaşmasını sağladı. Kotsur, önce işaret dilini öğrendi. Sonra da ailesi onu hem spor yapmaya hem de işiten çocuklarla iletişim kurmaya cesaretlendirdi. İşitme engelliler için faaliyet gösteren bir ortaokula giden Kotsur sonra Westwood Lisesi'ni bitirdi. Ortaokul yıllarında da oyunculuğa ilgi duymaya başladı. Lisede öğretmenlerinin desteğiyle bir pandomim gösterisi için sahneye çıktı.

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İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu

YÖNETMENLİK HAYALİ SUYA DÜŞTÜ
Liseyi bitirdikten sonra bir TV kanalında staj yaptı. Aslında onun hayali yönetmen olmaktı. Fakat staj yaptığı dönemde bir kurgucunun asistanı olarak görev yaptı. O süreçte insanlarla kolay iletişim kuramadığını fark etti ve yönetmenlik hayalini de rafa kaldırdı. Bu konuda şunları söylemişti oyuncu: "Benim dilimi kullanmayan bir dünyada yaşadığımı fark ettiğim zaman yönetmenlik hayalim de suya düştü."

Fakat bu durum onun oyuncu olarak kariyer yapmasını engellemedi. Ulusal İşitme Engelliler Tiyatrosu'ndan gelen iş teklifini kabul edince de artık gelecekteki kariyeri belirlenmiş oldu. "Aynı dili konuştuğu" meslektaşlarıyla birlikte aralarında Arzu Tramvayı, Fareler ve İnsanlar'ın da bulunduğu birçok tiyatro oyununda sahneye çıktı. Sahne performanslarıyla yönetmenlerin dikkatini çeken Troy Kotsur, yönetmenliğini Sian Heder'ın üstlendiği Coda filmiyle de sinema kariyerinde önemli bir çıkış yakalamış oldu.

İşitme engelli oyuncu: Ne emekli maaşı, ne birikim... Kızımı okula gönderecek param bile yoktu


ROL ARKADAŞI DA İŞİTME ENGELLİ
Bu arada Coda'da Kotsur'un eşini canlandıran Marlee Matlin'in de ilk filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanan ilk işitme engelli oyuncu olarak Akademi Ödülleri tarihine geçtiğini hatırlatalım. Marlee Matlin. 1986'da kısa bir süre önce ölen William Hurt ile başrolü paylaştığı Children of a Lesser God (Başka Tanrının Çocukları) adlı filmle Oscar ve Altın Küre dahil birçok ödül kazandı. Matlin, doğduğunda sağ kulağı hiç duymuyordu. Sol kulağındaki işitme yeteneğini de 18 yaşına geldiğinde yüzde 80 kaybetti. O oda tiyatro ile başladığı kariyerine sonra sinema ve TV'yi de ekledi.

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CODA FİLMİNİN KONUSU: Anne ve babası işitme engelli olan Ruby, ailesinin tek işiten üyesidir. Ailesinin başında durduğu balıkçılık işi zora girince Ruby bir anda kendini ailesini terk etme korkusu ve müzik tutkusunun peşinden gitme olmak üzere iki kritik kararın arasında bulur. Yönetmenliğini ve senaristliğini Sian Heder'in üstlendiği filmde Troy Kotsur ve Marlee Matlin'in yanı sıra Emilia Jones, Eugenio Derbez, Ferdia Walsh-Peelo, Daniel Durant da yer alıyor. Bir tiyatro ve sinema oyuncusu olan Durant da işitme engelli. Coda, en iyi film, en iyi uyarlama senaryo ve en iyi yardımcı erkek oyuncu olmak üzere üç dalda Oscar adayı.

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FRANSIZ FİLMİNİN YENİDEN ÇEVRİMİ
Bu arada Coda filminin, ülkemizde Hayatımın Şarkısı adıyla gösterilen 2014 yapımı Fransız filmi La Famille Bélier'nin yeniden çevrimi olduğunu da ekleyelim. 

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#CODA#Troy Kotsur#Marlee Matlin

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