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Ünlü çifte kanser şoku: Operasyon altı saat sürdü

#Fedez#Chiara Ferragni#Chiara Ferragni
Ünlü çifte kanser şoku: Operasyon altı saat sürdü

Ünlü model ve sosyal medya fenomeni  ile eşi şu sıralar zor bir dönemden geçiyor. 34 yaşındaki moda ve internet yıldızının rap şarkıcısı eşi pankreas kanseri nedeniyle bıçak altına yattı. Hem kendisi hem de eşi yaşadıklarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

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PANKREASINDA TÜMÖR BULUNDU
İtalyan model, moda tasarımcısı ve blogger Chiara Ferragni'nin rap'çi eşi Fedez pankreas kanserine yakalandı. Gerçek adı Federico Leonardo Lucia olan 33 yaşındaki Fedez, pankreasında bulunan bir tümör nedeniyle altı saat süren bir operasyon geçirdiğini açıkladı.

Ünlü çifte kanser şoku: Operasyon altı saat sürdü

OPERASYON ALTI SAAT SÜRDÜ
Instagram sayfasında hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan Fedez olup biteni şöyle anlattı: "Geçen hafta pankreasımda nadir görülen bir tümör olduğunu öğrendim. Bu tümör zamanında alınmazsa hoş olmayan durumlarla karşılaşabileceğim söylendi. Bunun üzerine hem pankreasın bir kısmı hem de tümör altı saat süren bir operasyonla alındı."

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Ünlü çifte kanser şoku: Operasyon altı saat sürdü

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM'
Fedez geçirdiği operasyondan iki gün sonra, kendini iyi hissettiğini ve evine, çocuklarına kavuşmak için sabırsızlandığını belirtti. Şarkıcı, iyileşmesinin zaman alacağını da satırlarına ekledi. Fedez, operasyonu sırasında ve sonrasında kendisine yardımcı olan bütün doktorlara, cerrahlara ve sağlık personeline teşekkür etti. Şarkıcı paylaşımını eşi Chiara Ferragni'ye hitaben 'Seni seviyorum' diyerek bitirdi.

Ünlü çifte kanser şoku: Operasyon altı saat sürdü

HER ŞEYDEN KORKTUK
Fedez ile evliliğinden iki çocuk annesi olan Chiara Ferragni de kendi Instagram sayfasında yaşadıklarını anlattı. Fedez'in operasyonundan bir gün önce çekildiğini belirttiği bir fotoğraf paylaştı Ferragni, başta her şeyden korktuklarını ifade etti. "Her şeyden korktuk, hastalıktan, operasyondan, iyileşme sürecinden, hayatımızdan ve ailemizin geleceğinden" diye yazdı.

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'HAYATIN NE KADAR DEĞERLİ OLDUĞUNU ÖĞRETTİ'
Chiara Ferragni ardında Fedez'in operasyonunun başarılı geçtiğini belirtip "Umuyoruz ki bu bizim için kötü bir anıya dönüşecek" diye yazdı. Ferragni, bu deneyimin kendilerine hayatı dolu dolu yaşayıp keyif almak gerektiğini bir kere daha öğrettiğini belirtti. Hem Fedez'in hem de Chiara Ferragni'nin sosyal medyadaki takipçilerinden çok sayıda 'geçmiş olsun' mesajı geldi.

Ünlü çifte kanser şoku: Operasyon altı saat sürdü

DÖRT YIL ÖNCE EVLENDİLER
İtalyan çift, Chiara Ferragni ile Fedez, 2018 yılında evlendiler. Çiftin, bir yaşında Vittoria Lucia ve dört yaşında Leone Lucia adında iki tane çocuğu bulunuyor.  Chiara Ferraghi ile Fedez, uzun süre konuşulan bir düğünle hayatlarını birleştirmişti.

 

 

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#Fedez#Chiara Ferragni#Chiara Ferragni

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