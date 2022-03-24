Seks ticareti kurbanlarÄ±nÄ±n kÃ¶tÃ¼ anÄ±larÄ± gizli: O iki ada satÄ±lÄ±yor... KaÃ§mak isteyenin Ã¶lÃ¼mÃ¼ gÃ¶ze almasÄ± gerekiyordu

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Ä°KÄ° ADA DA SATIÅžA Ã‡IKTI

Ã‡Ã¼nkÃ¼ her ikisi de dÃ¼nyanÄ±n en korkunÃ§ seks ticareti suÃ§lusu olarak nitelendirilen ve 2019 yÄ±lÄ±nda tutuklu bulunduÄŸu hÃ¼crede intihar eden Jeffrey Epstein'e aitti bir zamanlar. Bir tanesi halk arasÄ±nda "pedofili adasÄ±" olarak anÄ±lan bu iki ada satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Kimin almak isteyeceÄŸi henÃ¼z bilinmese de bir zamanlar korkunÃ§ olaylarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bu iki ada iÃ§in istenen fiyat ise 125 milyon dolar.

2019'DAN BERÄ° FBI AJANLARI VE EMNÄ°YET GÃœÃ‡LERÄ°NDEN BAÅžKA KÄ°MSE ADIM ATMADI

TopraklarÄ±nda Epstein'in lÃ¼ks mÃ¼lklerini barÄ±ndÄ±ran bu iki ada ABD Virgin AdalarÄ± arasÄ±nda bulunuyor. Birinin adÄ± Little St. James (KÃ¼Ã§Ã¼k St. James) diÄŸerinin adÄ± da Great St. James (BÃ¼yÃ¼k St. James). Her iki adaya da Epstein'in cezaevinde Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 2019 yÄ±lÄ±ndan bu yana fuhuÅŸ ticareti ile ilgili araÅŸtÄ±rma yapan FBI ajanlarÄ± ve emniyet gÃ¶revlileri dÄ±ÅŸÄ±nda kimse ayak basmadÄ±.

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Jeffrey Epstein'in emlak konusundaki danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yürüten avukat Daniel Weiner'Ä±n açÄ±klamasÄ±na göre, çocuk yaÅŸta kurbanlarÄ±n kötü anÄ±larÄ±yla dolu olan bu iki adanÄ±n satÄ±ÅŸÄ±ndan elde edilecek gelir, konuyla ilgili davalarÄ±n giderlerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± için kullanÄ±lacak.

LÃœKS BÄ°R MALÄ°KANE, JAPON BANYOSU

FinansÃ§Ä± ve iÅŸ insanÄ± olarak tanÄ±nan fakat sonra dÃ¼nyanÄ±n en korkunÃ§ seks suÃ§lusuna dÃ¶nÃ¼ÅŸen Jeffrey Epstein, Ã¶nce Little St. James adasÄ±nÄ± satÄ±n aldÄ±. 1998 yÄ±lÄ±nda mÃ¼lkleri arasÄ±na kattÄ±ÄŸÄ± bu ada iÃ§in 7.95 milyon Ã¶dedi. Zaman iÃ§inde Epstein'in adÄ±yla anÄ±lmaya baÅŸlanan bu adada; iÃ§inde geniÅŸ bir kÃ¼tÃ¼phane bulunan bir villa ile Japon banyosu ve bir de sinema salonu yer alÄ±yor. Adada bir bÃ¼yÃ¼k ana konutun yanÄ± sÄ±ra konuklar iÃ§in Ã¼Ã§ tane sayfiye evi ile bir bekÃ§i kulÃ¼besi var. Ä°Ã§me suyu elde etmek iÃ§in Ã¶zel bir su arÄ±tma sistemi, bir helikopter pisti ve rÄ±htÄ±m da bu adanÄ±n sahip olduÄŸu Ã¶zellikler arasÄ±nda.

KÄ°MSE BU BÄ°NADAN DIÅžARI Ã‡IKAMIYORDU

Polis, yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmada bu adada tÃ¼yler Ã¼rperten bir baÅŸka yapÄ± daha buldu. DÄ±ÅŸ cephesi mavi ve beyaz boyalÄ± bu kÃ¼Ã§Ã¼k yapÄ± ilk bakÄ±ÅŸta bir tapÄ±naÄŸa benzese de korkunÃ§ bir amaca hizmet ediyordu. Bu binanÄ±n kapÄ±sÄ±, iÃ§erideki kurbanlarÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± engelleyecek ÅŸekilde tasarlanmÄ±ÅŸtÄ±.

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SÃ–ZDE BÄ°LÄ°ME DESTEK Ä°Ã‡Ä°N KURULMUÅžTU

Bu ada Epstein'Ä±n 2000 yÄ±lÄ±nda kurduÄŸu bir vakfÄ±n da merkeziydi. Kendi internet sitesine gÃ¶re bu vakÄ±f dÃ¼nya Ã§apÄ±nda bilimsel Ã§alÄ±ÅŸmalara destek vermek amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±yordu. Yine burada yer alan bilgilere gÃ¶re VakÄ±f tarafÄ±ndan Harvard Ãœniversitesi'nin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± "evrimsel dinamikler" adlÄ± program iÃ§in 35 milyon dolar baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat yapÄ±lan incelemede bu miktarÄ±n sadece 6.5 milyon dolar olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

'PEDOFÄ°LÄ° ADASI' Ä°SMÄ° TAKILMIÅžTI

Seks ticaret suÃ§lamasÄ±yla cezaevinde bulunan Epstein'in Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ 19 AÄŸustos 2019'dan sonra FBI ajanlarÄ± ve New York polisi Little St. James adasÄ±na baskÄ±n dÃ¼zenledi. Burada yapÄ±lan soruÅŸturmada adanÄ±n halk arasÄ±nda "Pedofili AdasÄ±" olarak anÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

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Jeffrey Epstein'Ä±n kurbanlarÄ±, bu iki adayla ilgili tüyler ürpertici gerçekleri de gözler önüne sermiÅŸti. AdalarÄ±n etrafÄ±nÄ± çeviren sularÄ±n köpek balÄ±klarÄ± tarafÄ±ndan istila edildiÄŸini söyleyen kurbanlar, gördükleri cinsel tacizden kurtulmak için bu sularda boÄŸulmayÄ± ya da köpek balÄ±klarÄ±na kurban olmayÄ± bile göze aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°NÅžAAT YARIM KALDI

Epstein, fuhuÅŸ aÄŸÄ± kurma suÃ§lamasÄ±yla tutuklanmasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re Ã¶nce, 2016 yÄ±lÄ±nda da diÄŸer adayÄ±, yani daha geniÅŸ olan Great St. James adasÄ±nÄ± yaklaÅŸÄ±k 20 milyon dolara satÄ±n aldÄ±. Adada kendine ait bir amfitiyatrosu bulunan bir malikane de inÅŸa edilecekti. Fakat, Ã§evre dÃ¼zenlemelerine uygun hareket edilmediÄŸi iÃ§in bu inÅŸaat 2018 yÄ±lÄ±nda durduruldu.

KURBANLARINI Ã–ZEL JETÄ° YA DA YATIYLA GÃ–TÃœRÃœYORDU

2020 yÄ±lÄ±nda davaya bakan mahkeme heyetinin belirtiÄŸine gÃ¶re Jeffrey Epstein, Ã§ocuk yaÅŸtaki kurbanlarÄ±nÄ± bu uzak noktada bulunan ve ulaÅŸÄ±lmasÄ± da kaÃ§masÄ± da kolay olmayan iki adaya Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ± ya da kendisine ait yatla getiriyordu.

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Jeffrey Epstein'in sahip olduÄŸu mülkler sadece bunlar deÄŸildi. Geçen yÄ±l Epstein'Ä±n New York, Manhattan'daki evi 51 milyon dolara satÄ±ldÄ±. AslÄ±nda bu ev 88 milyon dolara satÄ±ÅŸa çÄ±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±, fakat o fiyatÄ± veren çÄ±kmayÄ±nca fiyat da düÅŸtü. Epstein'in 1990'da satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± Palm Beach'teki evi de 26 milyona yakÄ±n bir fiyata satÄ±ldÄ±.

Epstein'in tüyler ürperten genetik deneyler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen New Mexico'daki çiftliÄŸinin deÄŸerinin ise 2013 yÄ±lÄ±nda 18 milyon dolarÄ±n üzerinde olduÄŸu belirtilmiÅŸti. Epstein'in Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki ünlü Avenue Foch'ta da lüks bir apartman dairesi olduÄŸu biliniyor. Epstein'in tüyler ürperten genetik deneyler yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilen New Mexico'daki çiftliÄŸinin deÄŸerinin ise 2013 yÄ±lÄ±nda 18 milyon dolarÄ±n üzerinde olduÄŸu belirtilmiÅŸti. Epstein'in Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'teki ünlü Avenue Foch'ta da lüks bir apartman dairesi olduÄŸu biliniyor. NEW MEXICO'DA ÇÄ°FTLÄ°K, PARÄ°S'TE DAÄ°RE

TELEFON DEFTERÄ°NDE BÄ°RÃ‡OK ÃœNLÃœNÃœN ADI KAYITLIYDI

Jeffrey Epstein tutuklandÄ±ÄŸÄ± ilk dÃ¶nemde Ä°ngiliz kraliyet ailesinden Hollywood Ã¼nlÃ¼lerine kadar birÃ§ok kiÅŸiyle iletiÅŸimde olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±. Bunlardan biri top model Naomi Campbell'dÄ±. Courtney Love, ABD eski baÅŸkanlarÄ± Donald Trump ve Bill Clinton, eski New york valisi Michael Bloomberg, kendisi de bir erkeÄŸi tacizle suÃ§lanan oyuncu Kevin Syacey, oyuncu Alec Baldwin, Ä°ngiliz oyuncu ve model Elizabeth Hurley, oyuncu Ralp Fiennes, mÃ¼zisyen Mick Jagger; Epstein'Ä±n telefon defterinde ya da Ã¶zel uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n kayÄ±tlarÄ±nda adÄ± geÃ§en Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±ndaydÄ±. Bu Ã¼nlÃ¼lerin bazÄ±larÄ± Epstein'Ä± tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± kabul ederken bir kÄ±smÄ± da tanÄ±madÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸti.Â

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Epstein'in kurbanlarÄ±ndan biri gecen yÄ±l ABD, Los Angeles'ta bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda gazetecilerin ve TV'cilerin karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. 31 yaÅŸÄ±nda olan ve adÄ±nÄ± vermeyen genç kadÄ±n, Jeffrey Epstein'Ä±n kurbanlarÄ±ndan biri olduÄŸunu belirtip yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Genç kadÄ±n o toplantÄ±da Epstein ile tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda 15 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirtip "Epstein bana elektronik cihaz hediye etti ve sonra da tacizde bulunmaya baÅŸladÄ±" diye konuÅŸtu. Jeffrey Epstein'Ä±n New Mexico'daki evine özel jetle götürüldüÄŸünü anlatan genç kadÄ±n, hem Epstein'Ä±n hem de bir arkadaÅŸÄ±nÄ±n tacizine uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± da ileri sürdü. Genç kadÄ±nÄ±n "Epstein beni Virgin adalarÄ±ndaki evine davet etti. Burada Prens Andrew'un da bulunacaÄŸÄ±nÄ± söyledi" sözleri de dikkat çekti.

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Ã–ZEL YÃ–NTEMLERLE HAMÄ°LE BIRAKMAYI AMAÃ‡LAMIÅž

GenÃ§ kadÄ±nÄ±nÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ ettiÄŸi New Mexico'daki Ã§iftlikle ilgili tÃ¼yler Ã¼rperten baÅŸka iddialar da gÃ¼ndeme geldi. Buna gÃ¶re Epstein Ã§iftliÄŸinde 20 kadÄ±nÄ± Ã¶zel yÃ¶ntemlerle hamile bÄ±rakÄ±p insan Ä±rkÄ±nÄ± geliÅŸtirmeyi amaÃ§lÄ±yordu. Hatta ABD'nin genetik alanÄ±nda Ã¶nde gelen bilim insanlarÄ±nÄ±n da iÅŸe alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ileri sÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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