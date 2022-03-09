Cinsel taciz davasını böyle kapattılar: Halkın tek kuruşu bile bu işe harcanmadı

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12 MİLYON STERLİN KİMİN KASASINDAN ÇIKTI?

Kamuoyunda, Prens'i cinsel tacizle suçlayan Amerikalı Virginia Roberts Giuffre'ye, halkın vergilerinden toplanan parayla mı ödeme yapıldığı merak konusuydu. Sonunda bu konudaki merakı da Hazine giderdi....

MAHKEMEYE ÇIKMADAN ANLAŞTILAR

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ortanca oğlu Prens Andrew bir süredir, Amerikalı Virginia Roberts Giuffre tarafından aleyhine açılan cinsel taciz davasıyla boğuşuyordu. Bu nedenle aile ve halk arasında itibarının yanı sıra kraliyet ailesi üyesi olmasından kaynaklanan bazı görevlerini ve ayrıcalıklarını da kaybeden Andrew, sonunda mahkemeye çıkmadan Roberts ile 12 Milyon Sterlin tazminat ödemek üzere anlaştı.

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EPSTEIN'IN KURBANLARINDAN BİRİ

Andrew'nun bir dönem yakın arkadaşı olan seks ticareti suçlusu Jeffrey Epstein'ın da kurbanlarından biri olduğunu ileri süren Virginia Roberts Giuffre, Prens'i gençlik yıllarında kendisini taciz etmekle suçluyordu. Bütün dünya Andrew aleyhine açılan bu davanın nasıl sonuçlanacağını, ABD'de gerçekleşecek olan duruşmalarda neler olacağını merak ederken olaylar o raddeye gelmeden çözüme bağlandı. Andrew kendisine suçlamayı yönelten Roberts ile ona 12 Milyon Sterlin ödemek üzere anlaştı. Bu şekilde de başta Andrew olmak üzere tüm ailesi en azından bu konuda rahat bir nefes almış oldu.

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12 MİLYON STERLİN KİMİN CEBİNDEN ÇIKTI?

Fakat bu kez de İngiliz halkının kafasını kurcalayan başka bir ayrıntı vardı: Bu 12 Milyon Sterlin halktan toplanan vergilerle mi ödenmişti? Sonunda Hazine bu konuda yüreklere su serpen bir açıklama yaptı. Prens Andrew'nun, Virginia Roberts Giuffre'ye ödediği paranın tek bir kuruşunun bile halktan toplanan vergilerden çıkmadığını açıkladı. Hazine'nin belirttiğine göre bu paranın bir bölümünü Prens Charles kardeşine borç olarak verdi.

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Daha önce bu paranın, Kraliçe 2. Elizabeth'in fonundan karşılanacağı iddiaları basına yansımıştı. Kraliçe 2. Elizabeth'in tahta çıkışının 70'inci yılı yani Platin Jübile kutlamalarına gölge düşmemesi için Mountbatten Windsor ailesinin olayı bir an önce kapatmak istediği de iddialar arasında. Bu yüzden cinsel davasının bu şekilde kapanması onları da rahatlatmış oldu.

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Bu arada Prens Andrew’un, unvanlarını kaybettiğini öğrendiğinde gözyaşlarına boğulduğu da iddialar arasında. İngiliz basınına göre, annesinin bu konudaki kararı kendisine iletildiğinde York Dükü Prens Andrew, kendini tutamayıp ağladı. İngiliz Mirror gazetesine konuşan üst düzey bir savunma kaynağı, Prens'in aslında başına gelecekleri bildiğini ama yine de karar kendisine iletildiğinde yıkıldı. Andrew'nun, özellikle de tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde annesini böyle bir konuyla üzdüğü için kendini kötü hissettiği de ileri sürülenler arasında. Bu arada Prens Andrew’un, unvanlarını kaybettiğini öğrendiğinde gözyaşlarına boğulduğu da iddialar arasında. İngiliz basınına göre, annesinin bu konudaki kararı kendisine iletildiğinde York Dükü Prens Andrew, kendini tutamayıp ağladı. İngiliz Mirror gazetesine konuşan üst düzey bir savunma kaynağı, Prens'in aslında başına gelecekleri bildiğini ama yine de karar kendisine iletildiğinde yıkıldı. Andrew'nun, özellikle de tahta çıkışının 70'inci yıl dönümünde annesini böyle bir konuyla üzdüğü için kendini kötü hissettiği de ileri sürülenler arasında. KENDİNİ TUTAMAYIP AĞLADI

Her ne kadar olay, Prens Andrew ABD'de hakim karşısına çıkmadan bu şekilde çözülmüş olsa da yine de "kaybeden taraf" kendisi oldu. Seks ticareti suçlamasıyla tutuklu olduğu cezaevinde canına kıyan Jeffrey Epstein'ın yakın arkadaşı olan Andrew, Virginia Roberts tarafından cinsel tacizle suçlanmıştı. Roberts, Prens'in tacizine uğradığında henüz 17 yaşında olduğunu da ileri sürdü. Roberts'ın açtığı davanın ardından Prens Andrew da İngiliz kraliyet ailesi üyesinin kıdemli üyesi olarak elinde tuttuğu birçok görevi ve unvanı kaybetti. Annesi Kraliçe 2. Elizabeth, Andrew'nun tüm askeri unvanlarının yanı sıra "majesteleri" (his royal highness) unvanını da elinden aldı. Andrew'nun eski görevleri ve unvanları Kraliçe tarafından ailenin diğer üyelerine dağıtılıyor.

İSVİÇRE'DEKİ KÖŞKÜNÜ SATMIŞTI

Her ne kadar Andrew'nun, Roberts'a ödediği 12 Milyon Sterlin'in kimi iddialara göre Kraliçe'nin fonundan kimi iddialara göre de ağabeyi Charles tarafından karşılansa da Prens birkaç ay önce para bulabilmek için büyük bir çaba harcıyordu. Bu nedenle İsviçre'nin gözde kayak merkezlerinden Verbier'de bulunan kışlık köşkünü sattığı haberleri de basına yansıdı. Bu haberlere göre Prens Andrew'nun 2014 yılından bu yana sahip olduğu bu köşk, 17 Milyon Sterlin'e elden çıkarılmıştı.

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MAXWELL İLE DOST OLDUĞUNU İNKAR ETTİ: Prens Andrew her ne kadar Jeffrey Epstein ile arkadaşlığını gizlemese de onun eski sevgilisi Ghislaine Maxwell ile dostluğunu kesin bir dille reddetti hep. Bu arada Maxwell'ın da Epstein'e yeni yetme kızlar bulup onun seks ticareti çemberine katmaktan suçlu bulunup müebbet hapse mahkum edildiğini hatırlatalım.

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ÜÇ FARKLI MEKANDA TACİZ İDDİASI: Şu anda 38 yaşında olan Virginia Roberts Giuffre, 17 yaşındayken Epstein ve Maxwell'ın kurduğu trafiğin bir kurbanı olduğunu, üç farklı lokasyonda Prens Andrew ile cinsel ilişkiye zorlandığını ileri sürmüştü. Roberts'ın iddiasına göre o dönemde Prens ile buluşmaları Epstein'ın Londra, New York ve Virgin Adaları'ndaki evlerinde gerçekleşmişti.





'GEREKTİĞİNDE MEGHAN'A GÜVENEBİLİRİZ'

Geçen yılın son döneminde yani daha Prens Andrew ile kendisini cinsel tacizle suçlayan Virginia Roberts Giuffre arasında anlaşma sağlanmadan önce ailenin gelini Meghan Markle'ın da şahit olarak dinlenebileceği ileri sürüldü. Roberts Giuffre'yi temsil eden avukat David Boies, prensin davranışları hakkında "önemli bilgiler" edinmiş olabileceğini düşündüğü, “gerçeği söyleyeceğine güvenebilecekleri biri” olarak tanımladığı Meghan Markle'ı şahitlik etmeye çağırmayı önerdi.

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Avukat Boies, üç nedenden dolayı Markle’ın ifadesinin alınması gerektiğini söyledi. Boies şunları söyledi: "Bir; ABD'de yaşıyor, dolayısıyla onun üzerinde yargı yetkisine sahibiz. İki; bir süre için bile olsa açıkça Prens Andrew'un yakın bir arkadaşı olduğundan onun neler yaptığını görmüş olabilir, yaptıklarını görmediyse de insanların hakkında konuştuklarını duymuş olabilecek bir konumda. Onunla geçmişteki ilişkisi nedeniyle, çok önemli bilgilere sahip olabilir. Hiç değilse de mutlaka biraz bilgisi olacaktır. Üç; doğruyu söyleyeceğine güvenebileceğimiz biridir. Bu üçü de geçerli sebeplerdir." Fakat tüm bunlara gerek kalmadan Andrew ile Virginia Roberts Giuffre, 12 Milyon Sterlin'e anlaştılar ve konu bu şekilde kapandı.

ESKİ EŞİNİN DE ANDREW'NUN YANINDA OLDUĞU İLERİ SÜRÜLÜYORDU

Andrew'nun mahkemeye çıkması halinde onun tarafında yer alabilecek kişiler arasında eski eşi Sarah Ferguson'ın da adı geçiyordu bir dönem. Anlaşma sağlanamasaydı Andrew, ABD'de Manhattan Federal Mahkemesi'nde yargılanacaktı. İşte o sırada gözler bir kez daha İngiliz kraliyet ailesine çevrildi. En çok merak edilen nokta da davanın nasıl sonuçlanacağı elbette. Bu sonuca göre Kraliçe'nin atacağı adımlar da şimdiden mercek altına alınmış durumda. Fakat ABD basınına göre Prens Andrew'nun, tüm bu olaylar içinde bir "gizli silahı" var. O da 1986 ile 1996 arasında evli kaldığı eşi Sarah Ferguson. Ya da hala koruduğu unvanıyla York Düşesi Sarah.

Yıllar önce ayrılmış olmalarına rağmen Andrew ile arasını iyi tutan ve her koşulda onun arkasında duran Sarah Ferguson ya da basında daha çok kullanılan adıyla Fergie'nin, eski eşinin hukuk ekibinin çalışmalarına destek olduğu da ileri sürülüyor. Page Six'e konuşan kıdemli bir saray görevlisi "Buckingham Sarayı'ndan hiç kimse Prens Andrew davasına karışmadı, kimse çok fazla bir şey bilmiyor. Bu konu hakkında gerçekten bilgi sahibi olanlar Andrew, Sarah ve avukatları" dedi. Yine Page Six'e konuşan bir başka kaynak da Andrew'nun, Los Angeles'taki önemli hukuk firmalarından Lavely & Singer ile geçen yaz yaptığı görüşmede yanında avukatlarının yanı sıra eski eşi Fergie'nin de bulunduğunu söyledi. Aynı kaynak sözlerini şöyle sürdürdü: "Sarah, kesinlikle Andrew'nun arkasında ve hukuk ekibinin bir parçası."





