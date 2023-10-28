Uçağın tuvaletine beyaz bir elbise bıraktı... Meğer iki kere evlenmişler... 24 saatlik mini balayı

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HİÇBİR RÜZGAR ONLARI YIKAMADI

Her ne olursa olsun, fırtınalar onları sallasa da asla yıkılmıyorlar. Dört çocuklu çift, bir yandan hiçbir darbenin yıkamadığı evliliklerini sürdürürken bir yandan da soyadlarını çoktan bir markaya çevirmiş durumda. Görünüşe göre bu servete biraz daha ekleme yapacaklar.

Çünkü Victoria Beckham, moda dünyasında giyimin yanı sıra bir de parfüm alanına el attı. Şimdi de yeni piyasaya çıkardığı ürünün tanıtımı için kollarını sıvamış durumda.

İşte bu sırada da David Beckham ile özel hayatlarına dair bugüne kadar bilinmeyen bir gerçeği gözler önüne serdi.

YASAK İLİŞKİ VE NİKAH TAZELEME AYNI DÖNEMDE

Üstelik Victoria'nın anlattığı bu olay, David Beckham'ın İspanya'nın Real Madrid takımında oynadığı dönemde yani tam da adının Rebecca Loos ile yasak ilişki iddialarına karıştığı dönemde gerçekleşti.

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Victoria Beckham'ın anlattığına göre çift, 1999'da yapılan o gösterişli düğünün ardından 2006 yılında bir kez daha evlendi. Yani nikah tazeledi.

Victoria Beckham piyasaya yeni çıkardığı parfümün tanıtım videosunda o gün çekilen ve bugüne kadar hiç görülmemiş olan bir fotoğrafını da gün yüzüne çıkardı.

Kocası David ile birlikte Paris'le özel bir aşk ilişkileri olduğunu söyleyen Victoria, nikahlarını da "aşkın merkezi" olarak bilinen bu şehirde tazelediklerini hatırlattı.

Victoria Beckham, o dönemde olup biteni şöyle anlattı: "Bu David'in hayatında yaptığı en romantik şeydi. İspanya'da yaşadığımız sırada sabah çocukları okula bıraktık.

UÇAĞIN TUVALETİNE ONUN İÇİN BEYAZ BİR ELBİSE BIRAKTI

Üzerimde eşofman vardı. David bana beni bir günlüğüne bir yere götüreceğini söyledi. Sonra birlikte havaalanına gittik ve özel bir jete bindik."

Victoria o sırada kocasının tam olarak ne yapmaya çalıştığının farkına varmadı anlattığına göre. Sonra olanları da onun anlatımıyla dinleyelim: "David yolun yarısında uçağın tuvaletine gitti. Çıktığında üzerinde smokin vardı, çok yakışıklı görünüyordu."

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Sonra David karısına uçağın lavabosunda onun için de bir şey bıraktığını söyledi. Victoria Beckham uçağın tuvaletine gittiğinde orada beyaz bir elbise buldu. Victoria o elbiseyi giydi biraz da makyaj yaptı.

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'HAYATINDA YAPTIĞI EN ROMANTİK ŞEYDİ'

Uçak Londra'ya indikten sonra da sürprizin gerisi geldi. Bir aracın içinde kuaför vardı. Sonra araba çifti bir zamanlar yaşadıkları Kuzey Londra'da bulunan evlerine götürdü.

İşin ilginci aynı araç ve aynı şoför 1999 yılında evlendiklerinde de düğünden sonra onları evlerine götürmüştü.

Victoria Beckham'ın anlattığına göre o sırada nikah tazelemek için bütün hazırlıklar tamamlanmıştı. Çiçekler, her ikisinin de anne- babaları ve aileleri oradaydı.

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Düğünlerinde onları evlendiren papaz bile oradaydı. Sonunda çift orada toplananların tanıklığında evlilik yeminlerini tekrarladı.

Victoria için David'in hazırladığı bu sürpriz bununla da bitmedi. Evlilik yeminlerini tazeleyen çift, bu kez de yine özel jetle Paris'e mini bir balayına gittiler. Victoria'nın anlattığına göre bu mini balayı 24 saat sürdü.

Beckham çiftinin dört çocuğu var. Büyük oğulları Brooklyn, Nicola Peltz ile evlendikten sonra araları biraz bozulsa da usul usul durumu toparlıyor gibi görünüyorlar.