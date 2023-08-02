Bakmayın samimiyetlerine... Sevgilisi değil çok yakın arkadaşı

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YAKINLIKLARI DİKKAT ÇEKTİ

Daha 21 yaşında olan bu genç adam şimdi kamera karşısında çalışarak geçirdiği yoğun bir sezonun yorgunluğunu tatil yaparak atıyor. Ama orada da yine dikkatleri üzerine çekti.

Çünkü yakışıklı genç adamın yanında kendisi gibi genç ve güzel bir kadın vardı. Denizde yüzerken ve plajda güneşlenirken sergiledikleri samimiyet de dikkat çekti.

Herkes o yakışıklı gencin ilk kez sevgilisiyle objektiflere "yakalandığını" düşünürken yanındaki o genç kadın çok samimi arkadaşı çıktı. Aslında her ikisinin sosyal medya takipçileri aralarındaki özel arkadaşlığı biliyordu ama artık bütün dünyanın da haberi oldu.

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OKUL ARKADAŞLARI AYRILMAZ OLDU

Ünlü İngiliz model, oyuncu ve tasarımcı Elizabeth Hurley'nin 21 yaşındaki oğlu Damian'dan söz ediyoruz.

Yıllara meydan okuyan 58 yaşındaki annesine benzerliği sayesinde moda ve TV dünyasında hızla kariyer basamaklarını tırmanan Damian bir süredir İtalya'nın gözde tatil beldesi Portofino'da.

Genç adam gün boyu denize girip güneşlenerek yorgunluk atıyor. Üstelik bu kez yanında annesi Elizabeth yok. Onun yerine kendi yaşıtı başka bir genç kadın var: Millie Griffiths.

Damian ile Millie geçtiğimiz gün Portofino'nun taşlı plajında denize girerken görüntülendi. İkili, birlikte denize girip biraz yüzdükten sonra neşeli bir oyun oynamaya başladılar.

İki gencin samimiyetini görenler de Millie'yi, Damian'ın sevgilisi sandı. Fakat bütün o samimiyete rağmen iki gencin sevgili değil çok samimi iki arkadaş oldukları ortaya çıktı.

Damian Hurley ile Millie Griffith, okul sıralarında tanıştılar. Sonra da ayrılmaz bir ikili oldular.

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YILLIĞI 37 BİN STERLİN OLAN OKULDA TANIŞTILAR

Damian ile Millie, okul arkadaşı. Belli ki okul sıralarında başlayan arkadaşlıklarını aynı zamanda tatil arkadaşı olarak da sürdürüyorlar.

İki gence yakın kaynaklara göre Damian ile Millie, okudukları Wellington College'da tanıştı. Yıllık ücreti 37 bin sterlin olan bu okuldaki öğrenimleri sırasında da aralarında çok samimi bir dostluk gelişti. Öyle ki Damian ve Millie ayrılmaz oldular.

İki yakın arkadaş gün batımına yakın plajdan ayrılıp kaldıkları otelin yolunu tuttu.





Damian ile Millie, denizde kaldıkları süre içinde sadece yüzmeyip durmadan şakalaştılar.

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ANNESİNE ŞAŞIRTICI ŞEKİLDE BENZİYOR

Damian Hurley, çocukluk yıllarından başlayarak annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle de 18' yaşına gelip saçlarını uzattığında bu benzerlik iyice gün yüzüne çıktı.

Anne ile oğlunun birbirlerine ikiz kadar benzemesi sık sık sosyal medyada da konu oluyor. Bu arada yeri gelmişken Damian'ın, Hurley'in ünlü iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya geldiğini hatırlatalım.

Aslında bu benzerlik epeydir üzerinde konuşulan bir konu. Biraz daha dikkatli bakıldığında babası Steve Bing'in yüz çizgilerini de aldığı görülen Damian, yine de annesinin kopyası gibi.

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Anne ile oğlu kimi zaman bu benzerliği vurgulayan pozlar da paylaşıyor sosyal medyada. Damian'ın bu paylaşımlarına da takipçilerinden ilginç yorumlar geliyor.

Bunlar arasında hiç unutulmayanlardan biri ise şu olmuştu: "Leonardo Da Vinci senin yüzünü çizmeliydi. Bu yüz Louvre Müzesi'nde olmalıydı."

BABASI BAŞTA ONU İSTEMEDİ, HİÇ YANINDA OLMADI

Biraz önce de söylediğimiz gibi Damian Hurley, Elizabeth Hurley'in ABD'li iş insanı Steve Bing ile ilişkisinden dünyaya geldi.

Ancak biyolojik babası hayatının hiçbir döneminde onun yanında olmadı. Elizabeth Hurley tarafından büyütülen Damian Hurley'in çevresi de annesinin dostlarından oluşuyor.

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Annesinin de rol aldığı Royals dizisiyle oyunculuğa da adım atan Damian Hurley ile annesi, iki iyi dost gibi geçiniyor.

Hayatını oğluna adayan 58 yaşındaki Elizabeth Hurley, bir dergiye verdiği röportajda oğlunun hayatındaki en önemli erkek olduğunu söyledi. Damian'a aşırı tolerans gösterdiğini de belirten Hurley "Sanırım tek çocuk olduğu için" diye konuştu.

Annesinin soyadını taşıyan Damian Hurley'in, güzel yıldızın eski sevgilisi Hugh Grant ile de arası çok iyi. Hatta Grant, eski sevgilisinin oğlu Damian'ın vaftiz babası olma görevini de üstlendi.

İLK KAMERA ARKASI DENEYİMİ

Bu arada her ne kadar model ve oyuncu olarak kariyer yapsa da Damian'ın genç yaşında ilk kamera arkası deneyimini yaşadığını da hatırlatalım.

Damian Hurley, kısa süre önce hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini üstlendiği Strictly Confidential adlı çalışması için kamera arkasına geçti. Tabii ki başrol oyuncusu da annesi Elizabeth oldu.

Damian'ın sosyal medyada yaptığı paylaşıma göre annesi Elizabeth yıllar önce bu konuda kendisine söz vermişti: "Yıllar önce daha 8 yaşındayken ilk çekimim için kamera karşısına geçtiğimde çekeceğim ilk filmde oynayacağına söz vermişti annem" notunu yazmıştı.

BABASI CANINA KIYDI

Elizabeth Hurley'in eski sevgilisi, Damian'ın babası Steve Bing, 2020 yılında hayata veda etti. Ünlü bir iş insanı olan Bing'in kendi canına kıyması, her ne kadar artık görüşmüyor olsalar da Elizabeth Hurley'i de çok etkiledi.

Hurley onun ölümünün ardından duygu dolu bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Hurley, Bing ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp inanılmayacak kadar üzgün olduğunu belirtti.

"Steve artık bizimle birlikte değil" diye yazan Elizabeth Hurley olayı "Bu korkunç bir son" şeklinde yorumladı. İngiliz yıldız, Bing ile mutlu zamanlar yaşadıklarını belirtti mesajında.

Hurley, Steve Bing ile zor zamanlar geçirdiklerini de hatırlatarak, "tatlı ve kibar adam" diye tanımladığı eski sevgilisiyle güzel hatıraları olduğunu belirtti.

Hurley, eski sevgilisi Steve Bing ile geçen yıl aralarının düzeldiğini ve yeniden yakınlaştıklarını belirtti. Son olarak geçen yıl oğulları Damian'ın 18'inci doğum gününde konuştuklarını da vurguladı Hurley.