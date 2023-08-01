HafÄ±zalara bu korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±: KÃ¼llerinden doÄŸdu

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Ya Ã§Ä±lgÄ±n gece hayatÄ± nedeniyle sÄ±k sÄ±k manÅŸetlere Ã§Ä±kÄ±yordu ya da kÃ¶tÃ¼ alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden. GÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda onun kadar polisle baÅŸÄ± derde giren ve sonra da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan az Ã¼nlÃ¼ bulunur desek yanlÄ±ÅŸ olmaz.

Ama bir ara bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n Ã¶tesinde bambaÅŸka bir nedenle manÅŸetlere Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±. Bir zamanlar balÄ±k etli gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼yle dikkat Ã§ekerken sonradan kelimenin tam anlamlÄ±yla bir deri bir kemik kalmÄ±ÅŸtÄ±. Yani Ã¼nlÃ¼ler dÃ¼nyasÄ±nda Ã§ok Ã¶rneÄŸi gÃ¶rÃ¼len anoreksiyaya yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸta ailesi ve sevenleri olmak Ã¼zere bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya onun Ã¶leceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸladÄ±.Â Ama sonra bambaÅŸka bir ÅŸey oldu. KarÅŸÄ±sÄ±na bir erkek Ã§Ä±ktÄ± ve ona bÃ¼tÃ¼n geÃ§miÅŸini unuturdu.

Kelimenin tam anlamÄ±yla onun iÃ§in yeni bir sayfa aÃ§tÄ±. Åžimdi mutlu evliliÄŸi ve biri 15 diÄŸeri 13 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuÄŸuyla birlikte eskisinden Ã§ok farklÄ± bir hayatÄ± var.

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ARTIK KÄ°MSEYE MALZEME VERMÄ°YOR

2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda magazin dÃ¼nyasÄ±nÄ± takip edenler Nicole Richie'den sÃ¶z ettiÄŸimizi Ã§oktan anladÄ±. ÃœnlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Lionel Richie'nin evlatlÄ±k kÄ±zÄ± olarak tanÄ±nan Nicole Richie bugÃ¼n 41 yaÅŸÄ±nda iki Ã§ocuk annesi bir yetiÅŸkin

MÃ¼zisyen Joel Madden ile 2010 yÄ±lÄ±ndan bu yana evli olan Nicole Richie, ÅŸimdi eskisi kadar spot Ä±ÅŸÄ±klarÄ±nÄ±n altÄ±nda deÄŸil.

Daha sakin bir hayat sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Eskisi kadar da paparazziler peÅŸinde deÄŸil. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k deyim yerindeyse kimseye malzeme vermiyor.

BÃœYÃœK KIZI BOYUNA YETÄ°ÅžTÄ°

Nicole Richie Ã¶nceki gÃ¼n de boyuna yetiÅŸen 15 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±yla birlikte bir kuafÃ¶r salonundan Ã§Ä±karken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi.

Richie'nin kilosunun da saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da yerinde olduÄŸu dikkat Ã§ekti. Anne-kÄ±z kendilerini gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leyen fotoÄŸrafÃ§Ä±lara Ã§ok da aldÄ±rmadan araÃ§larÄ±na binip evlerinin yolunu tuttu.

AslÄ±nda Nicole Richie, bugÃ¼n bir TV yÄ±ldÄ±zÄ± ve modacÄ± olarak biliniyor. Fakat eÄŸer yÄ±llar Ã¶nce kÃ¼Ã§Ã¼k bir Ã§ocukken dÃ¶nemin en Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±larÄ±ndan biri olan Lionel Richie onu evlat edinmeseydi belki de bugÃ¼n kimse adÄ±nÄ± bile bilmiyor olacaktÄ±.

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Nicole, yoksul bir mÃ¼zisyen ailenin kÄ±zÄ± olarak dÃ¼nyaya gelmiÅŸti. Ailesi ona bakamadÄ±ÄŸÄ± perkÃ¼syon Ã§alan biyolojik babasÄ±nÄ±n bir tesadÃ¼f eseri tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Lionel Richie'ye bakmasÄ± iÃ§in gÃ¶nderdi.Â

Nicole Richie, 2000'lerin ilk yarÄ±sÄ±nda aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±yla dikkat Ã§ekiyordu.Â

Nicole Richie, artÄ±k eskisi gibi endiÅŸe verici bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ sergilemiyor.

BAKMASI Ä°Ã‡Ä°N ÃœNLÃœ ÅžARKICIYA GÃ–NDERÄ°LDÄ°, O DA EVLAT EDÄ°NDÄ°

AslÄ±nda Nicole Richie'nin babasÄ± Peter Michael Escoveda bir perkÃ¼syoncuydu. Annesi Karen Moss ile Ä°ngiliz kÃ¶kenliydi.

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BabasÄ± Peter Michael bazÄ± konserlerinde enstrÃ¼man Ã§aldÄ±ÄŸÄ± Lionel Richie ile yakÄ±nlaÅŸÄ±p arkadaÅŸ oldu. Sonra bakmasÄ± iÃ§in Ã¼Ã§ yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±nÄ± Lionel Richie'nin yanÄ±na gÃ¶nderdi.Â Nicole 9 yaÅŸÄ±na geldiÄŸinde Lionel Richie ona soyadÄ±nÄ± vermeye karar verdi.



Richie adÄ±nÄ± Paris Hilton ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi The Simple Life adlÄ± reality ÅŸovla duyurdu.Fakat erken yaÅŸta gelen bu ÅŸÃ¶hret ona hiÃ§ yaramadÄ±. Zaten Paris Hilton ile aralarÄ± aÃ§Ä±ldÄ± ve ortaklÄ±klarÄ± da sona erdi.

Bu arada Nicole, Six Feet under, Rock Me Baby gibi yapÄ±mlarda kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Fakat Ã¶te yandan Hollywood gecelerinin en olaylÄ± simalarÄ±ndan birine dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ NiÃ§ole.

SÄ±k sÄ±k alkol ve uyuÅŸturucu etkisi altÄ±nda araÃ§ kullanmaktan bazÄ± kavgalara karÄ±ÅŸmaktan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Sonra hayatÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiren Joel Madden ile tanÄ±ÅŸtÄ±.

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EVLENÄ°NCE HAYATI DEÄžÄ°ÅžTÄ°

Ã‡ift, 2010 yÄ±lÄ±nda evlendi. Ondan sonra Nicole toparlandÄ± ve tasarÄ±mcÄ± olarak kariyerini devam ettirmeye baÅŸladÄ±.

Åžimdi Ã§ok gerekmedikÃ§e Hollywood'un hÄ±zlÄ± gecelerine karÄ±ÅŸmÄ±yor ve gayet sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor. Ama yine de ortalarda gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nde paparazzi onun peÅŸine dÃ¼ÅŸmeden edemiyor.

Nicole Richie, Paris Hilton ile birlikte kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§tiÄŸi The Simple Life adlÄ± reality ÅŸovla tanÄ±ndÄ±.Â

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