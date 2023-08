HafÄ±zalara bu korkunÃ§ gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle kazÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±: KÃ¼llerinden doÄŸdu

Haberin Devamı

Ya çılgın gece hayatı nedeniyle sık sık manşetlere çıkıyordu ya da kötü alışkanlıkları yüzünden. Gösteri dünyasında onun kadar polisle başı derde giren ve sonra da gözaltına alınan az ünlü bulunur desek yanlış olmaz.

Ama bir ara bütün bunların ötesinde bambaşka bir nedenle manşetlere çıkmaya başladı. Bir zamanlar balık etli görüntüsüyle dikkat çekerken sonradan kelimenin tam anlamlıyla bir deri bir kemik kalmıştı. Yani ünlüler dünyasında çok örneği görülen anoreksiyaya yakalanmıştı.

Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere bütün dünya onun öleceğini düşünmeye başladı. Ama sonra bambaşka bir şey oldu. Karşısına bir erkek çıktı ve ona bütün geçmişini unuturdu.

Kelimenin tam anlamıyla onun için yeni bir sayfa açtı. Şimdi mutlu evliliği ve biri 15 diğeri 13 yaşındaki iki çocuğuyla birlikte eskisinden çok farklı bir hayatı var.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Paris Hilton gizemli bebeğinin böyle büyüttü! Ablası daha doğduğu gün terk edilmişti Haberi görüntüle

ARTIK KİMSEYE MALZEME VERMİYOR

2000'lerin ilk yarısında magazin dünyasını takip edenler Nicole Richie'den söz ettiğimizi çoktan anladı. Ünlü şarkıcı Lionel Richie'nin evlatlık kızı olarak tanınan Nicole Richie bugün 41 yaşında iki çocuk annesi bir yetişkin

Müzisyen Joel Madden ile 2010 yılından bu yana evli olan Nicole Richie, şimdi eskisi kadar spot ışıklarının altında değil.

Daha sakin bir hayat sürdürüyor. Eskisi kadar da paparazziler peşinde değil. Çünkü artık deyim yerindeyse kimseye malzeme vermiyor.

BÜYÜK KIZI BOYUNA YETİŞTİ

Nicole Richie önceki gün de boyuna yetişen 15 yaşındaki kızıyla birlikte bir kuaför salonundan çıkarken görüntülendi.

Richie'nin kilosunun da sağlığının da yerinde olduğu dikkat çekti. Anne-kız kendilerini görüntüleyen fotoğrafçılara çok da aldırmadan araçlarına binip evlerinin yolunu tuttu.

Aslında Nicole Richie, bugün bir TV yıldızı ve modacı olarak biliniyor. Fakat eğer yıllar önce küçük bir çocukken dönemin en ünlü şarkıcılarından biri olan Lionel Richie onu evlat edinmeseydi belki de bugün kimse adını bile bilmiyor olacaktı.

Haberin Devamı

Nicole, yoksul bir müzisyen ailenin kızı olarak dünyaya gelmişti. Ailesi ona bakamadığı perküsyon çalan biyolojik babasının bir tesadüf eseri tanıştığı Lionel Richie'ye bakması için gönderdi.

Nicole Richie, 2000'lerin ilk yarısında aşırı zayıflığıyla dikkat çekiyordu.

Nicole Richie, artık eskisi gibi endişe verici bir görüntü sergilemiyor.

BAKMASI İÇİN ÜNLÜ ŞARKICIYA GÖNDERİLDİ, O DA EVLAT EDİNDİ

Aslında Nicole Richie'nin babası Peter Michael Escoveda bir perküsyoncuydu. Annesi Karen Moss ile İngiliz kökenliydi.

Haberin Devamı

Babası Peter Michael bazı konserlerinde enstrüman çaldığı Lionel Richie ile yakınlaşıp arkadaş oldu. Sonra bakması için üç yaşındaki kızını Lionel Richie'nin yanına gönderdi. Nicole 9 yaşına geldiğinde Lionel Richie ona soyadını vermeye karar verdi.



Richie adını Paris Hilton ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Simple Life adlı reality şovla duyurdu.Fakat erken yaşta gelen bu şöhret ona hiç yaramadı. Zaten Paris Hilton ile araları açıldı ve ortaklıkları da sona erdi.

Bu arada Nicole, Six Feet under, Rock Me Baby gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Fakat öte yandan Hollywood gecelerinin en olaylı simalarından birine dönüştü Niçole.

Sık sık alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan bazı kavgalara karışmaktan gözaltına alındı. Sonra hayatını değiştiren Joel Madden ile tanıştı.



Haberin Devamı

EVLENİNCE HAYATI DEĞİŞTİ

Çift, 2010 yılında evlendi. Ondan sonra Nicole toparlandı ve tasarımcı olarak kariyerini devam ettirmeye başladı.

Şimdi çok gerekmedikçe Hollywood'un hızlı gecelerine karışmıyor ve gayet sakin bir hayat sürüyor. Ama yine de ortalarda göründüğünde paparazzi onun peşine düşmeden edemiyor.

Nicole Richie, Paris Hilton ile birlikte kamera karşısına geçtiği The Simple Life adlı reality şovla tanındı.