Huzur iÃ§inde yat benim aslan yÃ¼reklim: Bir eski sevgilisi daha Ã¶ldÃ¼

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TATÄ°LE GÄ°TTÄ°ÄžÄ° TAYLAND'DA HAYATA VEDA ETTÄ°

DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen kriket oyuncularÄ±ndan Shane Warne, geÃ§en hafta sonu Tayland'da bulunduÄŸu sÄ±rada geÃ§irdiÄŸi bir kalp krizi nedeniyle hayata veda etti. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re iÃ§inde Ã¶zel hayatÄ±yla da sÄ±k sÄ±k gÃ¼ndeme gelen Warne'un 52 yaÅŸÄ±nda kalp krizinden "ÅŸÃ¼pheli" bir ÅŸekilde Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n Ã¼zerindeki sÄ±r perdesi de aydÄ±nlatÄ±lmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor.

ESKÄ° SEVGÄ°LÄ°SÄ°NÄ°N SOSYAL MEDYA PAYLAÅžIMI Ã‡OK KONUÅžULDU

Ã–lÃ¼m haberi duyulduktan sonra bu konuda en Ã§ok dikkat Ã§eken ayrÄ±ntÄ± ise Shane Warne'un eski sevgilisi Elizabeth Hurley'nin yaptÄ±ÄŸÄ± sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± oldu.

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'HUZUR Ä°Ã‡Ä°NDE UYU ASLAN YÃœREKLÄ°M'

2000 yÄ±lÄ±nda Shane Warne uÄŸruna, gÃ¶steriÅŸli bir ÅŸekilde evlendiÄŸi eÅŸi Arun Nayar'dan ayrÄ±lan Hurley, eski sevgilisinin anÄ±sÄ±na duygu dolu bir Instagram paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. 56 yaÅŸÄ±ndaki Hurley, Shane Warne ile birlikte Ã§ekilen bir dizi fotoÄŸrafÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±. Hurley bu eski fotoÄŸraflarla birlikte "GÃ¼neÅŸ sonsuza kadar bulutlarÄ±n arkasÄ±na girmiÅŸ gibi hissediyorum. Huzur iÃ§inde uyu benim aslan yÃ¼reklim" mesajÄ±na da yer verdi paylaÅŸÄ±mÄ±nda.

ARUN NAYAR Ä°LE EVLÄ°YDÄ°

Hurley ile Warne'un 2000 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan iliÅŸkisi 2013 yÄ±lÄ±nda sona ermiÅŸti. Hurley, Warne ile iliÅŸkisine baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda Hint asÄ±llÄ± Ä°ngiliz iÅŸ insanÄ± Arun Nayar ile evliydi.

'BENÄ°M Ä°Ã‡Ä°N BÄ°R BABA FÄ°GÃœRÃœYDÃœ'

Elizabeth Hurley'in, geÃ§en yÄ±l hayata veda eden iÅŸ insanÄ± Steve Bing'den dÃ¼nyaya gelen 19 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu Damian da Warne'un kaybÄ±yla ilgili bir sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yaptÄ±. Damian Hurley, hala Shane Warne'un Ã¶lÃ¼mÃ¼ne kafa yorduÄŸunu ifade etti. Ã‡ocukluktan yetiÅŸkinliÄŸe geÃ§iÅŸ sÃ¼recinde Shane Warne'un kendisi iÃ§in bir baba figÃ¼rÃ¼ olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izdi. Damian Hurley; Warne'un, tanÄ±dÄ±ÄŸÄ± en iyi insanlardan biri olduÄŸunu ve kaybÄ± nedeniyle kalbinin kÄ±rÄ±k olduÄŸunu" da belirtti.

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DOSTÃ‡A AYRILDILAR

Ä°liÅŸkileri bir skandalla baÅŸlasa da Elizabeth Hurley ile Shane Warne dostane bir ÅŸekilde ayrÄ±ldÄ±lar.Â Hatta Warne, 2019 yÄ±lÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir TV programÄ±nda Hurley'i Ã¶vmÃ¼ÅŸtÃ¼. Warne, eski sevgilisi hakkÄ±nda: "Birlikte harika vakit geÃ§irdik. Onun oÄŸlu Damian'a her zaman gÃ¶z kulak olacaÄŸÄ±m. O da benim Ã§ocuklarÄ±mÄ± her zaman umursuyor ve sÃ¼rekli nasÄ±l olduklarÄ±nÄ± soruyor" diye konuÅŸmuÅŸtu. Warne, bir baÅŸka yerde de Elizabeth Hurley ile geÃ§irdiÄŸi zamanÄ±n "hayatÄ±nÄ±n en mutlu zamanÄ±" olduÄŸunu da sÃ¶ylemiÅŸti.

Bu arada Shane Warne, Elizabeth Hurley'in iliÅŸki yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± ve daha sonra hayatÄ±nÄ± kaybeden tek eski sevgilisi deÄŸil. Hurley bu konuda ardÄ± ardÄ±na dramatik geliÅŸmeler yaÅŸadÄ±. Her ne kadar kÄ±sa süreli olsa da hatta sonradan çok da iyi olaylar yaÅŸamasalar da Hurley'in oÄŸlu Damian'Ä±n babasÄ± iÅŸ insanÄ± Steve Bing de 2020 yÄ±lÄ±nda kendi canÄ±na kÄ±ymÄ±ÅŸtÄ±. Los Angeles'taki evinde son nefesini veren Bing, 55 yaÅŸÄ±ndaydÄ±. Hurley, Steve Bing ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± iliÅŸkiden oÄŸlu Damian'a hamile kalmÄ±ÅŸtÄ±. Fakat Bing, bebeÄŸin kendisinden olduÄŸunu uzun süre reddetti. Sonunda DNA testi, Damian'Ä±n babasÄ±nÄ±n Steve Bing olduÄŸunu kanÄ±tladÄ± ama Bing, ona soyadÄ±nÄ± vermedi. Geçen yÄ±l Damianâ€™Ä±n dedesi ve Steve Bingâ€™in babasÄ±, Damian ve üvey kardeÅŸi Kiraâ€™nÄ±n mirasçÄ±lar arasÄ±nda olmamasÄ±nÄ± istemiÅŸ fakat mahkeme Damian ve Steve Bingâ€™in eski tenisçi Lisa Bonderâ€™dan olan kÄ±zÄ± Kiraâ€™nÄ±n mirasçÄ±lar arasÄ±nda yer almasÄ±na karar vermiÅŸti.

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'BU KORKUNÃ‡ BÄ°R SON'

Elizabeth Hurley, Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan Steve Bing ile ilgili bir sosyal paylaÅŸÄ±m yapmÄ±ÅŸtÄ±. Hurley, oÄŸlunun babasÄ±yla ilgili bu paylaÅŸÄ±mda "Steve artÄ±k bizimle birlikte deÄŸil" diye yazdÄ±. Elizabeth Hurley olayÄ± "Bu korkunÃ§ bir son" ÅŸeklinde yorumladÄ±. Ä°ngiliz yÄ±ldÄ±z, Bing ile mutlu zamanlar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± belirtti mesajÄ±nda. Hurley, Steve Bing ile zor zamanlar geÃ§irdiklerini de hatÄ±rlatarak, "tatlÄ± ve kibar adam" diye tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ± eski sevgilisiyle gÃ¼zel hatÄ±ralarÄ± olduÄŸunu belirtti.

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Ä°LÄ°ÅžKÄ°LERÄ° BÄ°R SKANDALLA ORTAYA Ã‡IKTI

Elizabeth Hurley ile Shane Warne'un iliÅŸkisi 2010 yÄ±lÄ±na damgasÄ±nÄ± vuran bir skandalla baÅŸladÄ±. Sonradan adÄ±nÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yasa dÄ±ÅŸÄ± dinleme skandallarÄ± sonucu yayÄ±n hayatÄ±na son veren Ä°ngiliz News of The World Gazetesi, o sÄ±rada Arun Nayar ile evli olan Elizabeth Hurley ile Shane Warne'u, Sake No Hana adlÄ± UzakdoÄŸu restoranÄ±nÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda ateÅŸli bir ÅŸekilde Ã¶pÃ¼ÅŸÃ¼rken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi. Bu fotoÄŸraflarÄ±n basÄ±nda yer almasÄ± bÃ¼yÃ¼k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ kopardÄ±.

KRAL DAÄ°RESÄ°NDE 11 SAAT

Daha bu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin alevi sÃ¶nmemiÅŸken Warne ile Hurley'in yemekten Ã¶nce de Londra'daki Ã¼nlÃ¼ bir otelin, geceliÄŸi iki bin sterline yakÄ±n bir otelin kral dairesinde 11 saat geÃ§irdiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Hurley'in otele giriÅŸi ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± da kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerine yansÄ±dÄ±. Ã‡ifti otelde kaldÄ±klarÄ± sÃ¼re iÃ§inde gÃ¶ren bir tanÄ±k da Hurley ile Warne'un "balayÄ±nda gibi" olduklarÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Hurley ise bu olayÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra o sÄ±rada evli olduÄŸu Arun Nayar'Ä± aldattÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddetti. Sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda Nayar ile birkaÃ§ ay Ã¶nce ayrÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± ve en iyi arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da bunu bildiÄŸini savundu.

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BÄ°R DÄ°ZÄ° GÃ–STERÄ°ÅžLÄ° TÃ–RENLE EVLENMÄ°ÅžLERDÄ°

Elizabeth Hurley ile Arun Nayar, 2007 yÄ±lÄ±nda Ã¶nce Hindistan'da Ã¼lkenin geleneklerine gÃ¶re daha sonra da Londra'da bir dizi gÃ¶steriÅŸli dÃ¼ÄŸÃ¼nle evlenmiÅŸti. Ã‡ift, 2011 yÄ±lÄ±nda resmen boÅŸandÄ±.

Ölümüyle sevenlerini yasa boÄŸan AvustralyalÄ± ünlü kriket oyuncusu Shane Warne ile 1995 ile 2005 arasÄ±nda Simone Callahan ile evliydi. Çiftin bu evlilikten üç tane çocuÄŸu bulunuyor. Ölümüyle sevenlerini yasa boÄŸan AvustralyalÄ± ünlü kriket oyuncusu Shane Warne ile 1995 ile 2005 arasÄ±nda Simone Callahan ile evliydi. Çiftin bu evlilikten üç tane çocuÄŸu bulunuyor. EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE ÜÇ TANE ÇOCUÄžU BULUNUYOR

DÄ°LLERE DESTAN AÅžK

Bu arada gÃ¶steri dÃ¼nyasÄ±nda Liz Hurley olarak da bilinen Elizabeth Hurley'in, en Ã§ok konuÅŸulan aÅŸkÄ±nÄ± Ä°ngiliz oyuncu Hugh Grant ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatalÄ±m. Ã‡iftin romantik iliÅŸkisi Ã§oktan bitmiÅŸ olsa da dostluklarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.

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Shane Warne'un kalp krizinden ölümü de tartÄ±ÅŸmalarÄ± beraberinde getirdi. Son iki gündür, bu beklenmedik ölüme 52 yaÅŸÄ±ndaki Warne'un uyguladÄ±ÄŸÄ± sÄ±vÄ± diyetinin neden olabileceÄŸi konuÅŸuluyor. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine göre Warne, ölümünden birkaç gün önce, tam iki hafta sürdürdüÄŸü sÄ±vÄ± diyetini tamamlamÄ±ÅŸtÄ±. Bu tür bir beslenmenin de beklenmedik kalp sorunlarÄ±na yol açabileceÄŸi ileri sürülüyor. Görgü tanÄ±klarÄ±nÄ±n ifadesine göre Shane Warne, kalp krizi geçirmeden önce son yemeÄŸinde de sebze yemiÅŸti. Warne, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bir Tayland seyahatinde hayata veda etti.

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