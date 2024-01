Oradaki kızlar bile susuzluktan ölen kuşlar gibiydi: 26 yaşındayken 80'lik bir zenginle evlenmenin elbette bir bedeli var

Haberin Devamı

Zaten bu koşullarda, evlendiğiniz zengin kişinin yaşı da çok önemli olmaz. İlk düşünülen ayrıntı gelecekte uzanan hayattır. Elbette o hayatın size sunacağı sınırsız olanaklar.. Parayla satın alınabilecek her şey! Peki gerçekten öyle mi?

Kendisi henüz 20'li yaşlarının başındayken kelimenin tam anlamıyla dedesi yaşında biriyle evlenen ve dudak uçuklatacak kadar lüks bir hayata kavuşan genç bir kadına göre hiç öyle değil.

Sizden 60 yaş kadar büyük ve çok zengin biriyle evlenmenin bir bedeli var. Üstelik bu bedeli ödemek sanıldığı kadar da kolay değil.

80 YAŞINDA BİRİYLE EVLENMEK BİR FANTEZİ DEĞİL, BEDELİ VAR

Bunu ileri süren de biz değiliz zaten. Bunu, hayatının çok büyük bir bölümünü, göz kamaştıran ve herkesin kapısından içeri giremediği malikanesinde, etrafı genç ve güzel kızlarla çevrili olarak geçiren Hugh Hefner'in, kendisinden 60 yaş genç dul eşi Crystal Hefter söylüyor.

Bir başka deyişle deneyimlerini bu şekilde özetliyor bu genç kadın: "80 yaşında biriyle evlenmek bir fantezi değil, bunun bir bedeli var."

Şu anda 37 yaşında olan Crystal Hefner, 2017 yılında 91 yaşındayken ölen Hugh Hefner ile yaşadıklarını Only Say Good Things: Surviving Playboy and Finding Myself (Sadece İyi Şeyleri Anlat: Playboy'da Hayatta Kalmak ve Kendimi Bulmak) adlı anı kitabında satırlara döktü.

Kitabın, önümüzdeki 23 Ocak'ta piyasaya çıkmasından önce de dışarıdan pırıltılı bir görünüme sahip olan eski hayatının üzerindeki kalın gizem perdesini kaldırdı.





'ONA HİÇBİR ZAMAN AŞIK OLMADIM'

Hala kendisiyle evliyken ölen Hugh Hefner'in soyadını taşıyan Crystal Hefner, People dergisine verdiği röportajda kocasını sevdiğini ama ona hiçbir zaman aşık olmadığını itiraf etti.

Bunu söyledikten sonra da ünlü Playboy malikanesine yolunun nasıl düştüğünü anlattı. 2008 yılında henüz 21 yaşındayken Hefner'ın daveti üzerine ünlü Playboy Malikanesi'nin kapısından içeri girdi Crystal. Birkaç ay sonra da Hefner ile romantik bir ilişki yaşamaya başladı.

O sırada neler düşündüğünü şöyle anlattı Crystal Hefner: " Ben o zamanlar Hugh'un gözünde zirvede olduğumu sanıyordum. . Eğer onun istediği her şeyi yaparsam onun gözdesi olacağıma inanıyordum. Gerçekten de öyle oldu. Ama o süreçte kendi benliğimi kaybettim."

Malikaneye girip de Hefner ile ilişki yaşamaya başladıktan iki yıl sonra yani 2010'da Playboy patronu ona evlenme teklif etti.



Crystal Hefner, Hugh Hefner ile evlendiğinde henüz 26 yaşındaydı. Hefner ise o sırada 86 yaşını sürüyordu.

DÜĞÜNE BEŞ GÜN KALA NİŞANI BOZDU

Söylediğine göre evlilik konusunda çelişkili düşünceleri vardı Crystal Hefner'ın. Yine de teklifi kabul etti. Ama 2011 yılının haziran ayında üstelik düğüne beş gün kala nişanı bozdu.

O dönemde Playboy malikanesinden kaçan Crystal eski sevgilisi Jordan McGraw'a döndü. Ama sonra tekrar Hefner'in yanında buldu kendini.

Hugh Hefner ile Crystal Hefner, 2012 yılının son günü yani 31 Aralık'ta evlendiler. Böylece Crystal Hugn Hefner'in üçüncü karısı oldu.

Ama anlattığına göre onun için güllük gülistanlık bir hayat başlamadı. Sonrası hakkında şöyle konuştu Crystal Hefner: " Büyük bir güç dengesizliğiyle karşı karşıya olduğumu fark ettim. Başarı ve fantezilerle dolu bir dünya gibi görünüyordu. Ama 80 yaşında biriyle evlenen herkesin ödemesi gereken bir bedel vardı. Bu hayattaki her şeyin bir bedeli vardı."





AYNI ÇATI ALTINDA BAŞKA KIZLAR DA VARDI

Tabii o gösterişli malikanede sadece Hugh Hefner ile Crystal Hefner yaşamıyordu. Hefner'in diğer kız arkadaşları da aynı çatının altındaydı.

Ayrıca hepsinin uyması gereken kurallar da vardı. Söz gelimi kızların koyu renk oje sürmeleri yasaktı. Tırnaklarını doğal renklerle boyamaları gerekiyordu.

Ayrıca saçları da sarı olmak durumundaydı. Crystal Hefner bu konuda natırladığı bir ayrıntıyı da anlattı.

Hefner, Crystal'ın doğal koyu renk saçlarının diplerden görünmeye başlayacağı zamanı bile not ediyordu.

Saç derisinin zarar görmesine ve renk açma işleminin yan etkilerine rağmen Hefner'in gözüne güzel görünmek için saçlarını hep sarıya boyatıyordu Crystal.

'BENİMLE İLGİLİ SADECE GÜZEL ŞEYLERİ ANLAT'

Crystal Hefner neden bu kitabı yazmaya karar verdiğini de anlattı. 2017 yılında 91 yaşında ölmeden önce Hefner ona "Ben öldükten sonra benimle ilgili sadece güzel şeyleri anlat" diye vasiyette bulundu.

Crystal gerisini şöyle anlattı: " Beş yıl sözümü tuttum. Ama sonra terapiye gidip iyileşme sürecine girince oradaki zamanım hakkında dürüst olmam gerektiğine karar verdim. Bu kitap, zehirli bir çevrede yaşayıp sonra da iyileşme hakkında.

KUŞLAR BİLE SUSUZLUKTAN ÖLÜYORDU

Crystal Hefner, dışarıdan bakıldığında göz alıcı görünen Playboy malikanesinin içinin pek de öyle olmadığını da anlattı.

Onun söylediğine göre mülk pek iyi temizlenmiyordu, dört bir yanını küf sarmıştı. Ayrıca bir süre sonra da insana köhne ve iğrenç bir yer hissi veriyordu.

Crystal kitabında malikanede yaşayan bazı kuşların bile susuzluktan öldüğünü yazdı. Bu durum, ona göre o malikanede yaşayan kadınları da tanımlayan bir benzetmeydi.

Crystal Hefner gördüğü onca terapiye rağmen hala kendini bir zamanlar orada yaşamış olan herkes için ağlıyor gibi hissettiğini söyledi. "Malikanedeki hayvanlar bile öylesine üzgün görünüyorduk ki... Her şey bir yanılsamadan ibaretti. Doğruyu söylemek gerekirse orada mutlu olup olmadığımı bile bilmiyorum."

Hugh Hefner öldüğü sırada onunla evli olan Crystal Hefner ya da eski soyadıyla Crystal Harris, ünlü zenginle yaşadığı yılları kitabında satırlara döktü.