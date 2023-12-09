BoÅŸanÄ±rken BeÅŸ parasÄ±z kalmaktan korkuyorum demiÅŸti... Hem parasÄ± cebinde kaldÄ±, hem yeni aÅŸk kapÄ±yÄ± Ã§aldÄ±

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BaÅŸta daha birkaÃ§ ay Ã¶nce olaylÄ± bir boÅŸanma davasÄ±ndan yeni Ã§Ä±kan oyuncunun bu kadar Ã§abuk aÅŸka dÃ¼ÅŸebileceÄŸine kimse inanmadÄ±.

Ama bir magazin sitesinin ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler "Neden olmasÄ±n?" ya da "Demek ki olabiliyormuÅŸ" dedirtti gÃ¶renlere.

Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k sÃ¶z konusu olan sÃ¶ylentiler deÄŸil, herkesin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ fotoÄŸraflar. Zaten bu kadar samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerin aÅŸktan baÅŸka aÃ§Ä±klamasÄ± olamaz.

SÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ± Jewel ile Costner'Ä±n arasÄ±ndaki aÅŸÄ±rÄ± samimiyet gÃ¶zlerden kaÃ§mÄ±yor.Â

Kalbinin kapÄ±larÄ±nÄ± yeniden aÃ§tÄ±ÄŸÄ± konuÅŸulan bu oyuncu Kevin Costner. 18 yÄ±llÄ±k eÅŸi Christine Baumgartner'dan olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸanan 68 yaÅŸÄ±ndaki Kevin Costner'Ä±n 49 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸarkÄ±cÄ± Jewel ile samimi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler sergilediÄŸi bir dizi fotoÄŸraf ve video ortaya Ã§Ä±ktÄ±.Â

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O gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler de ikili hakkÄ±nda bir sÃ¼redir ortalarda dolaÅŸan aÅŸk sÃ¶ylentilerini doÄŸrular nitelikte.Â Ä°nternetteki TMZ adlÄ± magazin sitesinin ortaya koyduÄŸu gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere bakÄ±lÄ±rsa olay yakÄ±nlaÅŸmanÄ±n da Ã¶tesine geÃ§miÅŸ durumda.

O fotoÄŸraflarda Jewel, elinde mikrofonla bir konuÅŸma yaparken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ama olayÄ± bu kadar dikkat Ã§ekici yapan ayrÄ±ntÄ± Jewel'Ä±n bu konuÅŸmasÄ±nÄ± Costner'Ä±n dizlerinde oturarak yapmasÄ±.

O anlarda Costner'Ä±n, Ã¼nlÃ¼ ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n beline sÄ±msÄ±kÄ± sarÄ±lmasÄ± da dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Richard Branson'a ait Necker adasÄ±nda Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde Jewel'Ä±n, Costner'Ä±n dizlerinde oturarak konuÅŸma yapmasÄ± dikkat Ã§ekti.Â

ABD magazin basÄ±nÄ±na bakÄ±lÄ±rsa Kevin Costner ile ÅŸarkÄ±cÄ± Jewel'Ä±n iliÅŸkisi henÃ¼z yeni. TMZ sitesine konuÅŸan bir kaynak her ÅŸey yeni olsa da Costner ile Jewel'Ä±n samimiyetine bakÄ±lÄ±rsa aralarÄ±nda kesinlikle Ã¶zel bir ÅŸeyler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Bir baÅŸka kaynaÄŸa gÃ¶re de her ikisi de bu iliÅŸkiyi gÃ¶zlerden uzak tutmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar. Fakat beden dilleri aralarÄ±nda bir yakÄ±nlaÅŸma olduÄŸunu saklamalarÄ±na hiÃ§ yardÄ±mcÄ± olmuyor.Â

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Hatta yine ileri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Kevin Costner ile Jewel, adaya da birlikte seyahat ettiler. Bu ayrÄ±ntÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda iliÅŸkinin belki de adaya gitmeden Ã¶nce baÅŸladÄ±ÄŸÄ± konuÅŸuluyor.

Ä°kili adaya Jewel'Ä±n kurduÄŸu vakfÄ±n Ã§ocuklara yardÄ±m amacÄ±yla geleneksel olarak dÃ¼zenlediÄŸi tenis turnuvasÄ± iÃ§in gitti. Onlarla birlikte Ã¼nlÃ¼ iÅŸ insanÄ± Richard Branson ile bazÄ± Ã¼nlÃ¼ tenis yÄ±ldÄ±zlarÄ± da bulunuyor.

Jewel'Ä±n Necker adasÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± fotoÄŸraflarda Kevin Costner da hep yanÄ±nda gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Jewel daha Ã¶nce bir kez evlilik yaptÄ±. 2008 yÄ±lÄ±nda Ty Murray ile hayatÄ±nÄ± birleÅŸtiren ÅŸarkÄ±cÄ±nÄ±n bu evlilikten 12 yaÅŸÄ±nda Kase adÄ±nda bir oÄŸlu bulunuyor. Fakat bu evlilik uzun sÃ¼rmedi Ã§ift 2014 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

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Costner ile eÅŸi Christine Baumgartner, olaylÄ± bir ÅŸekilde boÅŸandÄ±lar. Ã‡iftin Ã¶zellikle evlerindeki eÅŸyalar ve parayla ilgili hesaplaÅŸmalarÄ± uzun sÃ¼re manÅŸetlerde kaldÄ±.Â Â

Kevin Costner'Ä±n ise 2004 yÄ±lÄ±nda evlendiÄŸi Christine Baumgartner'dan nasÄ±l boÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmeyen kalmadÄ±. Eski Ã§ift kelimenin tam anlamÄ±yla kanlÄ± bÄ±Ã§aklÄ± bir halde yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±.

AralarÄ±ndaki en tartÄ±ÅŸmalÄ± konu paraydÄ±. Baumgartner, bu evlilikten dÃ¼nyaya gelen Ã¼Ã§ Ã§ocuÄŸunun eski lÃ¼ks hayat tarzÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in elinden geldiÄŸince Ã§ok nafaka istedi.

DiÄŸer yandan Costner da bunu karÅŸÄ±layacak dÃ¼zenli geliri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼. Hatta bir rÃ¶portajÄ±nda "BeÅŸ parasÄ±z kalmaktan korktuÄŸunu" bile aÃ§Ä±kladÄ±. Bazen Ã§ok kazansa da bu gelirin her zaman aynÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

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Sonunda Baumgartner, talep ettiÄŸi Ã§ocuk nafakasÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ±ndan da azÄ±na razÄ± olmak zorunda kaldÄ±.

BoÅŸanmanÄ±n ardÄ±ndan Baumgartner, Ã¼nlÃ¼ oyuncuyla birlikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± malekanede kalan eÅŸyalarÄ±nÄ± da alÄ±p kiralÄ±k evine doÄŸru yola Ã§Ä±ktÄ±.Â

BoÅŸanmanÄ±n bu kÄ±smÄ± Ã§Ã¶zÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼ ki herkes bu kez eÅŸ nafakasÄ± iÃ§in eski Ã§iftin mÃ¼cadelesini izlemeye hazÄ±rlanÄ±yordu. Ama sonra beklenmedik bir ÅŸekilde boÅŸanma anlaÅŸmasÄ±nÄ± imzaladÄ±klarÄ± duyuldu.

Ä°leri sÃ¼rÃ¼lenlere gÃ¶re Christine Baumgartner, Costner'Ä±n nÃ¼fuzuna yenildi ve elindekileri de kaybetmemek iin anlaÅŸmayÄ± imzalamaya razÄ± oldu. Bu ÅŸekilde de boÅŸanma tamamlandÄ±.

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Bir iddiaya gÃ¶re de Baumgartner sonradan bu boÅŸanma davasÄ±nÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ±na piÅŸman oldu. Hatta Costner ile sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hayatÄ± elinden kaÃ§Ä±ran Baumgartner'Ä±n "Bu boÅŸanma davasÄ±nÄ± aÃ§arken aklÄ±mdan ne geÃ§iyordu acaba?" dediÄŸi de ileri sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

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Costner bir sÃ¼reliÄŸine kafasÄ±nÄ± dinleyeceÄŸini sÃ¶ylese de aÅŸka direnemedi. Ã–te yandan yakÄ±n Ã§evresi daha boÅŸanma tamamlanmadan Ã¼nlÃ¼ yÄ±ldÄ±zÄ±n aÅŸka hazÄ±r olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ã–te yandan Costner'Ä±n yakÄ±n Ã§evresi aktÃ¶rÃ¼n daha boÅŸanma tamamlanmadan yeni aÅŸka hazÄ±r olduÄŸunu ileri sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

BirÃ§ok kiÅŸi buna ihtimal vermese de gÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸe gÃ¶re Costner; Christine Baumgartner ile yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra Ã§ok uzun sÃ¼re yalnÄ±z kalmamaya Ã§oktan karar vermiÅŸti.

Her ne kadar kendisi bunun aksini savunupÂ bir sÃ¼re baÅŸÄ±nÄ± dinleyip Ã§ocuklarÄ±na vakit ayÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemiÅŸ olsa da!