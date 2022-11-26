Tacizleri bitmek bilmedi, bana tÃ¼kÃ¼rdÃ¼, Ã¼zerime kahve dÃ¶ktÃ¼: Ama kendimi kurban gibi gÃ¶rmedim

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ÃœNLÃœ OYUNCU DA AÄ°LE Ä°Ã‡Ä° TACÄ°Z KURBANI

BÃ¼tÃ¼n bunlar dayanÄ±lmasÄ± kolay durumlar deÄŸil. EÅŸi tarafÄ±ndan duygusal ve fiziksel olarak taciz edilen bir kadÄ±nÄ±n yaralarÄ±nÄ± sarÄ±p hayatÄ±na devam etmesi yaÅŸamayanÄ±n bilemeyeceÄŸi zor bir sÃ¼reÃ§. Hele bu gibi korkunÃ§ durumlarda insanÄ±n yakasÄ±nÄ± bÄ±rakmayan "kurban edilme" hissi... Ä°ÅŸte bu noktada bÃ¼tÃ¼n bu korkunÃ§ deneyimleri yaÅŸayan kadÄ±nÄ±n hayata bakÄ±ÅŸÄ± devreye giriyor. Bunun bir Ã¶rneÄŸini de Ã¼nlÃ¼ oyuncu sergiledi. 2020 yÄ±lÄ±nda yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ÄŸÄ± eÅŸinden sÃ¼rekli taciz gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±klamak iÃ§in zamana ihtiyaÃ§ duyan Ã¼nlÃ¼ oyuncu, her ne kadar ayrÄ±ntÄ±larÄ± konuÅŸmak iÃ§in kendini hazÄ±r hissetmediÄŸini sÃ¶ylese de Ã§arpÄ±cÄ± bir yorum yaptÄ±: "Kendimi hiÃ§bir ÅŸekilde kurban gibi hissetmiyorum."

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Bu Ã¼nlÃ¼, Hollywod'un kendi halinde yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan Christina Ricci... 42 yaÅŸÄ±ndaki iki Ã§ocuk annesi Ricci, eski kocasÄ± James Heerdegen'den duygusal ve fiziksel taciz gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, kendisine sÃ¼rekli ÅŸiddet uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ±ama yine de ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde dimdik bir ÅŸekilde durabildiÄŸini itiraf etti. The Times'a konuÅŸan Ricci, eÅŸiyle yollarÄ±nÄ± ayÄ±rdÄ±ktan sonra 2021'de de gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ aÄŸÄ±r tacizi Ã¶ne sÃ¼rerek Heerdegen hakkÄ±nda uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±rdÄ±. RÃ¶portaj sÄ±rasÄ±nda bu konuda konuÅŸmaya hazÄ±r olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorulduÄŸunda da Ã§ok ayrÄ±ntÄ±lara girmeden "konuÅŸmayÄ± deneyeceÄŸini" sÃ¶yledi.

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Ã–ncelikle altÄ±nÄ± Ã§izdiÄŸi konu, severek evlendiÄŸi kocasÄ±ndan taciz gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kabullenmek oldu. "Herkes adÄ±na konuÅŸamam. Ama neler olup bittiÄŸini, bu olanlarÄ±n nasÄ±l adlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kendime itiraf etmem uzun zaman aldÄ±" diye anlattÄ± o sÃ¼reci. Ricci, ardÄ±ndan da insandaki bazÄ± durumlarÄ± "inkar etme" dÃ¼rtÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ olduÄŸuna deÄŸindi. ÃœnlÃ¼ oyuncu sonra sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Tabii kiolabilecek en kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyin olduÄŸunu ve kendinizi bu duruma soktuÄŸunuzu kabul etmek istemezsiniz. Bu yÃ¼zden bunu fark etmem uzun zaman aldÄ±."

'KENDÄ°NÄ° KURBAN GÄ°BÄ° HÄ°SSETMEDÄ°ÄžÄ°NÄ° SÃ–YLEMEK Ã–NEMLÄ°'

Yine de bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ±ndan sonra kendini "iyiden Ã§ok daha iyi hissettiÄŸini" belirtti Christina Ricci: "Bence kendimi herhangi bir ÅŸekilde bir kurban olarak hissetmediÄŸimi sÃ¶ylemek Ã¶nemli. Kendim iÃ§in Ã¼zÃ¼lmÃ¼yorum. Hatta 'Bu benim iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼klerle dolu bir yoldu' diye bir duyguya da kapÄ±lmadÄ±m. Herkesin kendine gÃ¶re kiÅŸisel sorunlarÄ± vardÄ±r ve benimki de bu." Ricci sÃ¶zÃ¼n bu noktasÄ±nda bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ±n; hayattaki yolunu, kendi deÄŸerini, gÃ¼cÃ¼nÃ¼ bulmakla ilgili olduÄŸunu ekledi sÃ¶zlerine.

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'DÃœRÃœST OLMAM Ä°Ã‡Ä°N Ä°TÄ°CÄ° BÄ°R GÃœÃ‡'

Christina Ricci, aslÄ±nda eski eÅŸi James Heerdegen'Ä±n kendisine yÃ¶nelik fiziksel ve duygusal tacizleriyle ilgili daha derinlemesine konuÅŸmaya hazÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Yine de hikayesini anlatmayÄ± seÃ§tiÄŸini Ã§Ã¼nkÃ¼ bu ÅŸekilde, benzer durumdaki kadÄ±nlara "kendinizi kurtarÄ±p hayatÄ±nÄ±zÄ± yeniden kurabilirsiniz" mesajÄ± vermek istediÄŸini vurguladÄ±. "Hikayemi anlatÄ±yorum Ã§Ã¼nkÃ¼, benim durumumda olan baÅŸkalarÄ±nÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyorum. BunlarÄ± yaÅŸadÄ±ktan sonra zorluklarÄ±n Ã¼stesinden gelen ve iyi olan insanlarÄ±n baÅŸarÄ± Ã¶ykÃ¼lerini araÅŸtÄ±rdÄ±m. Ve ÅŸimdi buradayÄ±m. Ä°yiden Ã§ok daha iyiyim. Bu da benim bu konuda dÃ¼rÃ¼st olmam iÃ§in itici bir gÃ¼Ã§."

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ESKÄ° EÅž, Ä°DDÄ°ALARI KABUL ETMEDÄ°: Christina Ricci, James Heerdegen ile sürdürdüÄŸü yedi yÄ±llÄ±k evliliÄŸin ardÄ±ndan 2020 yÄ±lÄ±nÄ±n temmuz ayÄ±nda boÅŸanma davasÄ± açtÄ±. Bundan önce Ricci, Heerdegen'in uyguladÄ±ÄŸÄ± fiziksel taciz nedeniyle polisten yardÄ±m istemiÅŸti. Hemen ardÄ±ndan bir koruma kararÄ± çÄ±kartÄ±ldÄ±. 2021 yÄ±lÄ±nÄ±n ocak ayÄ±nda Heerdegen hakkÄ±nda bu kez uzaklaÅŸtÄ±rma kararÄ± çÄ±karttÄ±. Fakat Heerdegen, Ricci'nin bu konudaki iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±. Eski çift, 8 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸullarÄ± Freddie'nin velayeti konusunda fazla mücadele etmeden anlaÅŸmaya vardÄ±.

'BENÄ° Ã–LDÃœREBÄ°LECEÄžÄ° ENDÄ°ÅžESÄ°NE KAPILDIM'

Christina Ricci bÃ¼tÃ¼n bu olaylar bÃ¶ylesine Ã§Ä±ÄŸÄ±rÄ±ndan Ã§Ä±kmadan Ã¶nce,yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± korkunÃ§ deneyimi gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne sermemiÅŸti. Sonradan kocasÄ±nÄ±n tacizlerinin, hamile olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendiÄŸi 2013 yÄ±lÄ±nÄ±n ekim ayÄ±nda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. O sÃ¼reÃ§te kendini izole edilmiÅŸ hissettiÄŸini belirten Ricci, bebeÄŸi doÄŸduktan sonra gittikleri Yeni Zelanda tatilinde de Heerdegen'in kendisini Ã¶ldÃ¼rebileceÄŸi endiÅŸesine kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf etti. Oyuncu, her ne kadar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± ayrÄ±ntÄ±lÄ± olarak kamuoyuna anlatmasa da boÅŸanma sÃ¼recinde dava dosyasÄ±ndaki ifadesi basÄ±na yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±.

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'BÃœTÃœN BIÃ‡AKLARI SAKLADIM, OÄžLUMLA UYUDUÄžUM ODANIN KAPISINI KÄ°LÄ°TLEDÄ°M'

Ricci'nin ifadesinde yer alan ayrÄ±ntÄ±lar gerÃ§ekten Ã¼rpertici: " Benim iÃ§in Ã¼zÃ¼lebilmesinin tek yolunun, kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alara ayrÄ±lmam olduÄŸunu sÃ¶yledi. O gece bÃ¼tÃ¼n bÄ±Ã§aklarÄ± sakladÄ±m. Sadece kendi hayatÄ±m iÃ§in deÄŸil oÄŸlumun hayatÄ± iÃ§in de endiÅŸe ediyordum. O gece Ã§areyi kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlum Freddie ile birlikte yatmakta buldum ve kapÄ±yÄ± kilitledim."

'24 SAAT BOYUNCA BENÄ° KORKUTMAYA Ã‡ALIÅžIYORDU'

Ä°fadesine gÃ¶re bu olaydan aylar sonra film setinde gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ yÃ¶netmenine boÅŸanmak istediÄŸini anlattÄ± Ricci. Kendini.fiziksel ve duygusal tacizlerini sÃ¼rdÃ¼ren bir adamla aynÄ± eve sÄ±kÄ±ÅŸÄ±p kalmÄ±ÅŸ gibi hissettiÄŸini; evliliÄŸini bitirmek istediÄŸini sÃ¶yledi. O sÃ¼reÃ§ Covid 19 pandemisinin ilk aylarÄ±ydÄ±. Ricci ifadesinde Heerdegen'in 24 saat boyunca kendisini cezalandÄ±rmaya ve korkutmaya odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼rdÃ¼ ve ekledi: "Geceleri uyumaya korkuyordum."

'KALÇAMDA KESÄ°KLER VE MORLUKLAR OLUÅžTU': Christina Ricci'nin dava dosyasÄ±nda daha korkunç iddialar da yer alÄ±yordu. Buna göre bir keresinde Ricci, yardÄ±m çaÄŸÄ±rmak için 911'i aramaya çalÄ±ÅŸÄ±rken Heerdegen, cep telefonunu elinden almak için onu evin içinde ve dÄ±ÅŸÄ±nda kovaladÄ±. Ricci dosyasÄ±nda bu konuyu ÅŸöyle anlatÄ±yordu: " Bileklerimi tuttu ve beni sürükledi. Bedenimi bahçede ateÅŸ yakmak için kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çukura çarptÄ±. Kalçamda kesikler ve morluklar oluÅŸtu ve aÄŸrÄ±larÄ± henüz tam olarak geçmedi."

'TÃœKÃœRDÃœ, ÃœZERÄ°ME KAHVE DÃ–KTÃœ'

Dosyada yer alan iddialara gÃ¶re bir keresinde de James Heerdegen, kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸullarÄ±nÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde Ricci'ye tÃ¼kÃ¼rdÃ¼, kahve ve sandalye fÄ±rlattÄ±. Bu olayÄ±n ardÄ±ndan Christina Ricci polisi aradÄ± ve acil koruma kararÄ± Ã§Ä±karttÄ±rdÄ±. ÃœnlÃ¼ oyuncunun iddialarÄ± arasÄ±nda bir erkek arkadaÅŸÄ±yla sohbet etmek iÃ§in buluÅŸtuÄŸunu Ã¶ÄŸrenen Heerdegen'in kendisine karÅŸÄ± dengesiz davranÄ±ÅŸlar sergilediÄŸi de yer alÄ±yor.

ÇOCUKKEN YAÅžADIÄžI EVE KAOS HAKÄ°MDÄ°: Christina Ricci, sadece ilk evliliÄŸinde mutsuz deÄŸildi defalarca anlattÄ±ÄŸÄ±na göre. ÇocukluÄŸu da kaosun hakim olduÄŸu bir evde geçmiÅŸti. BabasÄ±nÄ±n ÅŸiddet yüklü cezalandÄ±rma tarzÄ± nedeniyle daha ilk gençlik yÄ±llarÄ±nda onunla baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ± kestiÄŸi biliniyor.

MUTLULUÄžU Ä°KÄ°NCÄ° EVLÄ°LÄ°ÄžÄ°NDE BULDU

YaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¼tÃ¼n zorluklara raÄŸmen Christina Ricci yine de kendi ayaklarÄ±nÄ±n Ã¼zerinde durmasÄ±nÄ± bildi ve mutluluÄŸu yeniden buldu. Åžimdi bir yanÄ±nda bÃ¼yÃ¼k oÄŸlu Freddie diÄŸer yanÄ±nda ÅŸu anda hayatÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± saÃ§ tasarÄ±mcÄ±sÄ± olan ikinci eÅŸi Mark Hampton ve ondan dÃ¼nyaya gelen kÄ±zÄ± Cleopatra ile sakin bir hayat sÃ¼rÃ¼yor.

'TEK SEÃ‡ENEÄžÄ°NÄ°Z KENDÄ°NÄ°ZÄ° KURTARMAK'

Ricci, bÃ¼tÃ¼n bu yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± anlatmasÄ±nÄ±n en Ã¶nemli nedeninin benzer deneyimler yaÅŸayan kadÄ±nlara yol gÃ¶stermek olduÄŸunu gizlemiyor. Bu konuda bu tÃ¼r tacizler yaÅŸayÄ±p aile iÃ§i ÅŸiddet gÃ¶ren ama aynÄ± zamanda "karÅŸÄ± tarafa" yani hayatÄ±n mutlu tarafÄ±na geÃ§mek isteyen kadÄ±nlara Ä±ÅŸÄ±k tutmak amacÄ±nda. Hemcinslerine ÅŸu sÃ¶zlerle sesleniyor: "Tek seÃ§eneÄŸiniz, kendinizi kurtarmak."

'BABAM ZOR VE PARANOYAK EÄžÄ°LÄ°MLERÄ° OLAN BÄ°R ADAMDI'

Christina Ricci'nin iliÅŸkisini yÄ±llar Ã¶nce kestiÄŸi babasÄ± Ralph Ricci, kariyer anlamÄ±nda farklÄ± alanlara el attÄ±. Bir dÃ¶nem beden eÄŸitimi Ã¶ÄŸretmenliÄŸi ardÄ±ndan avukatlÄ±k yaptÄ±. Sonra da New York'taki evinin bodrumunda "Ã§Ä±ÄŸlÄ±k terapisi" adlÄ± yÃ¶ntemle hastalarÄ±nÄ± tedavi etmeye Ã§alÄ±ÅŸan bir psikiyatr olarak adÄ±nÄ± duyurdu. Ricci yÄ±llar sonra babasÄ±nÄ±n, "zor" ve "paranoyak eÄŸilimler gÃ¶steren" bir adam olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti. Zaten onun hakkÄ±nda konuÅŸmaktan da hoÅŸlanmÄ±yor Ricci. Oyuncunun annesi Sarah Murdoch ise bir modeldi. Ebeveynlerinin evliliÄŸi de yÄ±llar Ã¶nce sona erdi.

'DENÄ°Z KIZLARI' YOLUNU AÃ‡TI

12 Åžubat 1980 California doÄŸumlu olan Christina Ricci, 7 yaÅŸÄ±ndan itibaren kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye baÅŸladÄ±. Ä°lk baÅŸrolÃ¼nÃ¼ "The Twelve Days of Christmas" adlÄ± filmde Ã¼stlendi. Bu sayede yapÄ±mcÄ±larÄ±n dikkatini Ã§ekti. Ã–nÃ¼nde yepyeni bir kapÄ± aÃ§Ä±ldÄ±: Cher ve Winona Ryder ile birlikte 1990 yapÄ±mÄ± olan Mermaids (Deniz KÄ±zlarÄ±) adlÄ± filmde oynadÄ±.

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BU YAPIMLA HAFIZALARA KAZINDI

1991 yÄ±lÄ±nda The Hard Way filminde kÃ¼Ã§Ã¼k bir rol Ã¼stlenen Ricci, asÄ±l bÃ¼yÃ¼k Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nÄ± Barry Sonnenfeld'in yÃ¶nettiÄŸi The Adams Family'de (Adams Ailesi) rol aldÄ±. Bu projenin ardÄ±ndan eÄŸitimi iÃ§in ara verdiÄŸi sinemaya 1995 yÄ±lÄ±nda Now and Then ile geri dÃ¶ndÃ¼. Sonra da sÄ±rasÄ±yla Casper, "The Secret of Bear", "The Last of the High Kings" ve "That Darn Cat" adlÄ± filmlerde oynadÄ±.

THERON Ä°LE BÄ°RLÄ°KTE THE MONSTER'DA OYNADI

Ang Lee'nin yÃ¶nettiÄŸi The Ice Storm'daki rolÃ¼nÃ¼n onun kariyeri aÃ§Ä±sÄ±ndan Ã¶nemli bir yeri var. Ricci, 2003 yÄ±lÄ±nda Charlize Theron'a Oscar kazandÄ±ran Monster iÃ§in kamera karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti. Bu arada Ricci'nin AltÄ±n KÃ¼re ve Emmy adaylÄ±klarÄ± olduÄŸunu da hatÄ±rlatalÄ±m.

Ricci, ikinci eÅŸi, saÃ§ tasarÄ±mcÄ±sÄ± Mark Hampton ile mutluluÄŸu buldu.





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