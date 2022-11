Tacizleri bitmek bilmedi, bana tÃ¼kÃ¼rdÃ¼, Ã¼zerime kahve dÃ¶ktÃ¼: Ama kendimi kurban gibi gÃ¶rmedim

Haberin Devamı

ÜNLÜ OYUNCU DA AİLE İÇİ TACİZ KURBANI

Bütün bunlar dayanılması kolay durumlar değil. Eşi tarafından duygusal ve fiziksel olarak taciz edilen bir kadının yaralarını sarıp hayatına devam etmesi yaşamayanın bilemeyeceği zor bir süreç. Hele bu gibi korkunç durumlarda insanın yakasını bırakmayan "kurban edilme" hissi... İşte bu noktada bütün bu korkunç deneyimleri yaşayan kadının hayata bakışı devreye giriyor. Bunun bir örneğini de ünlü oyuncu sergiledi. 2020 yılında yollarını ayırdığı eşinden sürekli taciz gördüğünü açıklamak için zamana ihtiyaç duyan ünlü oyuncu, her ne kadar ayrıntıları konuşmak için kendini hazır hissetmediğini söylese de çarpıcı bir yorum yaptı: "Kendimi hiçbir şekilde kurban gibi hissetmiyorum."

Bu ünlü, Hollywod'un kendi halinde yıldızlarından Christina Ricci... 42 yaşındaki iki çocuk annesi Ricci, eski kocası James Heerdegen'den duygusal ve fiziksel taciz gördüğünü, kendisine sürekli şiddet uygulandığınıama yine de ayaklarının üzerinde dimdik bir şekilde durabildiğini itiraf etti. The Times'a konuşan Ricci, eşiyle yollarını ayırdıktan sonra 2021'de de gördüğü ağır tacizi öne sürerek Heerdegen hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Röportaj sırasında bu konuda konuşmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda da çok ayrıntılara girmeden "konuşmayı deneyeceğini" söyledi.

Öncelikle altını çizdiği konu, severek evlendiği kocasından taciz gördüğünü kabullenmek oldu. "Herkes adına konuşamam. Ama neler olup bittiğini, bu olanların nasıl adlandırılması gerektiğini kendime itiraf etmem uzun zaman aldı" diye anlattı o süreci. Ricci, ardından da insandaki bazı durumları "inkar etme" dürtüsünün çok güçlü olduğuna değindi. Ünlü oyuncu sonra sözlerini şöyle sürdürdü: "Tabii kiolabilecek en kötü şeyin olduğunu ve kendinizi bu duruma soktuğunuzu kabul etmek istemezsiniz. Bu yüzden bunu fark etmem uzun zaman aldı."

'KENDİNİ KURBAN GİBİ HİSSETMEDİĞİNİ SÖYLEMEK ÖNEMLİ'

Yine de bütün bu yaşadıklarından sonra kendini "iyiden çok daha iyi hissettiğini" belirtti Christina Ricci: "Bence kendimi herhangi bir şekilde bir kurban olarak hissetmediğimi söylemek önemli. Kendim için üzülmüyorum. Hatta 'Bu benim için güçlüklerle dolu bir yoldu' diye bir duyguya da kapılmadım. Herkesin kendine göre kişisel sorunları vardır ve benimki de bu." Ricci sözün bu noktasında bu yaşadıklarının; hayattaki yolunu, kendi değerini, gücünü bulmakla ilgili olduğunu ekledi sözlerine.

'DÜRÜST OLMAM İÇİN İTİCİ BİR GÜÇ'

Christina Ricci, aslında eski eşi James Heerdegen'ın kendisine yönelik fiziksel ve duygusal tacizleriyle ilgili daha derinlemesine konuşmaya hazır olmadığını söyledi. Yine de hikayesini anlatmayı seçtiğini çünkü bu şekilde, benzer durumdaki kadınlara "kendinizi kurtarıp hayatınızı yeniden kurabilirsiniz" mesajı vermek istediğini vurguladı. "Hikayemi anlatıyorum çünkü, benim durumumda olan başkalarının varlığını biliyorum. Bunları yaşadıktan sonra zorlukların üstesinden gelen ve iyi olan insanların başarı öykülerini araştırdım. Ve şimdi buradayım. İyiden çok daha iyiyim. Bu da benim bu konuda dürüst olmam için itici bir güç."

ESKİ EŞ, İDDİALARI KABUL ETMEDİ: Christina Ricci, James Heerdegen ile sürdürdüğü yedi yıllık evliliğin ardından 2020 yılının temmuz ayında boşanma davası açtı. Bundan önce Ricci, Heerdegen'in uyguladığı fiziksel taciz nedeniyle polisten yardım istemişti. Hemen ardından bir koruma kararı çıkartıldı. 2021 yılının ocak ayında Heerdegen hakkında bu kez uzaklaştırma kararı çıkarttı. Fakat Heerdegen, Ricci'nin bu konudaki iddialarını yalanladı. Eski çift, 8 yaşındaki oğulları Freddie'nin velayeti konusunda fazla mücadele etmeden anlaşmaya vardı.

'BENİ ÖLDÜREBİLECEĞİ ENDİŞESİNE KAPILDIM'

Christina Ricci bütün bu olaylar böylesine çığırından çıkmadan önce,yaşadığı korkunç deneyimi gözler önüne sermemişti. Sonradan kocasının tacizlerinin, hamile olduğunu öğrendiği 2013 yılının ekim ayında başladığını açıkladı. O süreçte kendini izole edilmiş hissettiğini belirten Ricci, bebeği doğduktan sonra gittikleri Yeni Zelanda tatilinde de Heerdegen'in kendisini öldürebileceği endişesine kapıldığını itiraf etti. Oyuncu, her ne kadar yaşadıklarını ayrıntılı olarak kamuoyuna anlatmasa da boşanma sürecinde dava dosyasındaki ifadesi basına yansımıştı.

'BÜTÜN BIÇAKLARI SAKLADIM, OĞLUMLA UYUDUĞUM ODANIN KAPISINI KİLİTLEDİM'

Ricci'nin ifadesinde yer alan ayrıntılar gerçekten ürpertici: " Benim için üzülebilmesinin tek yolunun, küçük parçalara ayrılmam olduğunu söyledi. O gece bütün bıçakları sakladım. Sadece kendi hayatım için değil oğlumun hayatı için de endişe ediyordum. O gece çareyi küçük oğlum Freddie ile birlikte yatmakta buldum ve kapıyı kilitledim."

'24 SAAT BOYUNCA BENİ KORKUTMAYA ÇALIŞIYORDU'

İfadesine göre bu olaydan aylar sonra film setinde görüntü yönetmenine boşanmak istediğini anlattı Ricci. Kendini.fiziksel ve duygusal tacizlerini sürdüren bir adamla aynı eve sıkışıp kalmış gibi hissettiğini; evliliğini bitirmek istediğini söyledi. O süreç Covid 19 pandemisinin ilk aylarıydı. Ricci ifadesinde Heerdegen'in 24 saat boyunca kendisini cezalandırmaya ve korkutmaya odaklandığını ileri sürdü ve ekledi: "Geceleri uyumaya korkuyordum."

'KALÇAMDA KESİKLER VE MORLUKLAR OLUŞTU': Christina Ricci'nin dava dosyasında daha korkunç iddialar da yer alıyordu. Buna göre bir keresinde Ricci, yardım çağırmak için 911'i aramaya çalışırken Heerdegen, cep telefonunu elinden almak için onu evin içinde ve dışında kovaladı. Ricci dosyasında bu konuyu şöyle anlatıyordu: " Bileklerimi tuttu ve beni sürükledi. Bedenimi bahçede ateş yakmak için kullandığımız çukura çarptı. Kalçamda kesikler ve morluklar oluştu ve ağrıları henüz tam olarak geçmedi."

'TÜKÜRDÜ, ÜZERİME KAHVE DÖKTÜ'

Dosyada yer alan iddialara göre bir keresinde de James Heerdegen, küçük oğullarının gözü önünde Ricci'ye tükürdü, kahve ve sandalye fırlattı. Bu olayın ardından Christina Ricci polisi aradı ve acil koruma kararı çıkarttırdı. Ünlü oyuncunun iddiaları arasında bir erkek arkadaşıyla sohbet etmek için buluştuğunu öğrenen Heerdegen'in kendisine karşı dengesiz davranışlar sergilediği de yer alıyor.

ÇOCUKKEN YAŞADIĞI EVE KAOS HAKİMDİ: Christina Ricci, sadece ilk evliliğinde mutsuz değildi defalarca anlattığına göre. Çocukluğu da kaosun hakim olduğu bir evde geçmişti. Babasının şiddet yüklü cezalandırma tarzı nedeniyle daha ilk gençlik yıllarında onunla bağlantısını kestiği biliniyor.

MUTLULUĞU İKİNCİ EVLİLİĞİNDE BULDU

Yaşadığı bütün zorluklara rağmen Christina Ricci yine de kendi ayaklarının üzerinde durmasını bildi ve mutluluğu yeniden buldu. Şimdi bir yanında büyük oğlu Freddie diğer yanında şu anda hayatını paylaştığı saç tasarımcısı olan ikinci eşi Mark Hampton ve ondan dünyaya gelen kızı Cleopatra ile sakin bir hayat sürüyor.

'TEK SEÇENEĞİNİZ KENDİNİZİ KURTARMAK'

Ricci, bütün bu yaşadıklarını anlatmasının en önemli nedeninin benzer deneyimler yaşayan kadınlara yol göstermek olduğunu gizlemiyor. Bu konuda bu tür tacizler yaşayıp aile içi şiddet gören ama aynı zamanda "karşı tarafa" yani hayatın mutlu tarafına geçmek isteyen kadınlara ışık tutmak amacında. Hemcinslerine şu sözlerle sesleniyor: "Tek seçeneğiniz, kendinizi kurtarmak."

'BABAM ZOR VE PARANOYAK EĞİLİMLERİ OLAN BİR ADAMDI'

Christina Ricci'nin ilişkisini yıllar önce kestiği babası Ralph Ricci, kariyer anlamında farklı alanlara el attı. Bir dönem beden eğitimi öğretmenliği ardından avukatlık yaptı. Sonra da New York'taki evinin bodrumunda "çığlık terapisi" adlı yöntemle hastalarını tedavi etmeye çalışan bir psikiyatr olarak adını duyurdu. Ricci yıllar sonra babasının, "zor" ve "paranoyak eğilimler gösteren" bir adam olduğunu söylemişti. Zaten onun hakkında konuşmaktan da hoşlanmıyor Ricci. Oyuncunun annesi Sarah Murdoch ise bir modeldi. Ebeveynlerinin evliliği de yıllar önce sona erdi.

'DENİZ KIZLARI' YOLUNU AÇTI

12 Şubat 1980 California doğumlu olan Christina Ricci, 7 yaşından itibaren kamera karşısına geçmeye başladı. İlk başrolünü "The Twelve Days of Christmas" adlı filmde üstlendi. Bu sayede yapımcıların dikkatini çekti. Önünde yepyeni bir kapı açıldı: Cher ve Winona Ryder ile birlikte 1990 yapımı olan Mermaids (Deniz Kızları) adlı filmde oynadı.

BU YAPIMLA HAFIZALARA KAZINDI

1991 yılında The Hard Way filminde küçük bir rol üstlenen Ricci, asıl büyük çıkışını Barry Sonnenfeld'in yönettiği The Adams Family'de (Adams Ailesi) rol aldı. Bu projenin ardından eğitimi için ara verdiği sinemaya 1995 yılında Now and Then ile geri döndü. Sonra da sırasıyla Casper, "The Secret of Bear", "The Last of the High Kings" ve "That Darn Cat" adlı filmlerde oynadı.

THERON İLE BİRLİKTE THE MONSTER'DA OYNADI

Ang Lee'nin yönettiği The Ice Storm'daki rolünün onun kariyeri açısından önemli bir yeri var. Ricci, 2003 yılında Charlize Theron'a Oscar kazandıran Monster için kamera karşısına geçti. Bu arada Ricci'nin Altın Küre ve Emmy adaylıkları olduğunu da hatırlatalım.

Ricci, ikinci eşi, saç tasarımcısı Mark Hampton ile mutluluğu buldu.