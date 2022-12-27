Estetik bağımlısı yıldız, sivri dilli yazarın 'kalemine düştü': Otomobil lastiği gibi!

Haberin Devamı

SİVRİ DİLLİ YAZARIN 'KALEMİNE DÜŞTÜ'

İşte böyle bir durumda kalan ünlülerden biri de Geordie Shore başta olmak üzere kamera karşısına geçtiği yapımlarla tanınan Charlotte Crosby. 32 yaşındaki yıldız, kısa bir süre önce dudaklarına dolgu yaptırdı. Fakat sonuç istediği kadar iyi olmadı. Zaten bir süre sonra da gidip dudaklarındaki o dolguyu çıkarttırdı. Fakat o arada sivri çıkışlarıyla tanınan köşe yazarı Ulrika Jonnson'ın "kalemine düştü."

OTOMOBİL LASTİĞİNE BENZETTİ

55 yaşındaki Ulrika Johnson, köşesinde Charlotte Crobsby'din dudaklarına gönderme yaparak, onları ünlü bir otomobil lastiği firmasının ürünlerine benzetti. Sonra da "Charlotte aynada o şişkin ve dolgun dudaklarına baktığında ne gördü?" diye yazdı. Onun bu saldırgan sözlerine karşılık olarak Charlotte Crobsy de sosyal medya sayfasından yanıt verdi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tüp bebek tuttu! 48 yaşında ikiz annesi oluyor Haberi görüntüle

Ulrika Johnson'ın köşesinin bir görüntüsünü paylaşan Crosby "Kadınların hala diğer hemcinslerini ve erkekleri böylesine yıkıma uğratmak istediği bir dünyada yaşadığımıza inanamıyorum" diye yazdı. Charlotte Crosby uğradığı "estetik felaketini" böyle acımasızca eleştiren bu yazıya gönderme yaparak "Daha da tuhaf olanı, gazetelerin böyle yazıların yayınlanmasına izin veriyor olması" diye görüşünü belirtti. Charlotte Crosby, kendisine böyle acımasızca eleştiren Ulrika Jonnson'ın çaresiz bir biçimde dikkat çekmeye çalıştığını ileri sürüp "Bunun için başka inanlara zarar verme gereksinimi duyanlara yardım edemem ama, onlar izin üzülüyorum" diye yazdı. Crosby, Ulrika Johnson'ın ve onun gibi köşe yazarlarının fazladan birkaç okuyucu kapmak için bu tür yöntemlere başvurduğunu ileri sürdü.

'ESTETİK BAĞIMLISI'

Ulrika Jonnson köşesinde Charlotte Crosby'nin, tam 16 kez göğüs estetiği operasyonu geçirdiğini hatırlatıp genç kadının bu konuda bağımlı olduğunu iddia etti. Johnson, Crosby'nin dolgunlaştırılmış dudakları hakkında da "Böyle iki tane otomobil lastiği varmış gibi dolaşmanın artık kimseye çekici gelmediğinin açık" olduğunu belirtti. Köşe yazarı Johnson, Charlotte Crosby'nin, aslında yüzünü dağıtmaya çalışan "tatlı bir kız" olduğunu da yazdı.

Haberin Devamı

YEMEK BİLE YİYEMEDEĞİNİ SÖYLEYİP DOLGUDAN KURTULDU:

Charlotte Crosby , geçen hafta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dudaklarındaki o abartılı dolgulardan kurtulduğunu duyurdu. O halde yemek yemenin bile zor olduğunu, bu yüzden doğal haline dönmeye karar verdiğini açıkladı.





HEIDI KLUM'U DA ACIMASIZCA ELEŞTİRMİŞTİ

Crosby'yi böyle acımasızca eleştiren Ulrika Jonnson, son olarak 18 yaşındaki kızı Leni ile birlikte bir iç giyim firmasının tanıtımı için objektif karşısına geçen Heidi Klum'a yönelttiği eleştiriyle dikkat çekmişti. Johnson, "Heidi Klum, en az kendisi kadar güzel görünen kızıyla bu tür pozlar veren ilk ünlü değil. Son kişi de olmayacak" diye yazdı. Sonra da Cindy Crawford ile model kızı Kaia''yı, Kate Moss ile yine modellik yapan kızı Lila'yı örnek verdi. Ünlü annelerin bu yaptığını da "kızlarını teşhir etmek" olarak nitelendirdi.

Haberin Devamı

Sonra da bu durumu Jane Austen romanlarında olup bitenlerin modern versiyonu olarak değerlendirdi. Austen'ın romanlarını kaleme aldığı yüzyılda, aileler evlilik çağına gelen kızlarını topluma tanıştırmak için onları güzel giysilerle giydirip süsleyerek toplumla tanıştırırlardı. İşte Jonnson'ın ifadesine göre Heidi Klum'un yaptığı da bunun çağımıza uygun bir versiyonu. Ulrika Jonsson Klum'un "Bakın ben ne yaptım" diyerek kızını gözler önüne serdiğini ileri sürdü. Makalesinde "ünlülerin özellikle de kız çocuklarını sergilediklerini ve tüm dünyaya onların ne kadar güzel olduklarını ispatlamaya çalıştıklarını savundu.

Haberin Devamı

BURNUNU DÜZELTTİRDİĞİNİ SAKLAMAMIŞTI

Crosby, yıllardır kamera karşısında ve genç yaşına rağmen yıllardır estetik operasyonlar için bıçak altına yatıyor. Bundan birkaç sene önce de sosyal medya hesabından burnunu yeniden şekillendirdiğini ilan etmişti. Crosby operasyondan önce çekilen bir pozunu paylaşarak "Sonuçtan memnunum" diye yazdı. Crosby, burnunu istediği gibi düzeltip şekil veren estetik cerrahı da mucize yaratıcısı olarak nitelendirdi. Bu operasyon öncesi fazla kilolarından kurtulan Crosby; burnunu düzelttirmek için 4 bin sterlin harcadığını itiraf etmişti.

Crosby, o dönemde, bu operasyondan sonra artık aynaya baktığında kendisini başka bir insan gibi gördüğünü söyleyerek "Çünkü burnumun yeni görüntüsü yüzümü tamamen değiştirdi. Ama ben bu değişimi sevdim" dedi.