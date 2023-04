Charles’ın taç giyme törenine bir ay kala gelen kitap ortalığı karıştırdı: O kadın oğlunuzu rehin tutuyor kralım!

Haberin Devamı

BİR YENİ KRALİYET KİTABI DAHA YOLDA

Hele de İngiltere tarihinin en önemli günlerinden birinin yaşanacağı 6 Mayıs tarihine çok az bir süre kalmışken ve aile içinde Prens Harry ve eşi Meghan Markle’ın fitilini ateşlediği kavga hâlâ devam ederken bu kitaplar çok daha büyük bir ilgi topluyor.

Robert Jobson en deneyimli kraliyet gazetecilerinden: Haftaya piyasaya sürülecek bu kitap ortalığı bir kez daha karıştıracak

BU KEZ ORTALIK FENA KARIŞACAK!

İngiliz gazeteci Robert Jobson’ın yazdığı son kitap da tam Charles’ın merakla beklenen taç giyme töreninden önce ortaya çıkarak büyük fırtınalar çıkaracak gibi görünüyor. İngiliz basının en önemli “kraliyet uzmanlarından” biri olan Robert Jobson, daha önce aileye dair 10’a yakın kitap yazdı ve birçok gazetecilik ödülü kazandı. Jobson, 2005’te o zamanlar Galler Prensi olan Charles ve Camilla Parker Bowles’un nişan haberini de ilk ortaya çıkaran gazeteci.

Haberin Devamı

Robert Jobson’ın “Our King: Charles III - The Man and the Monarch Revealed”, “Kralımız III. Charles, İnsan ve Hükümdar” adındaki, 13 Nisan’da piyasaya sürülecek son kitabının detayları İngiliz Daily Mail gazetesi tarafından yayınlandı. Oldukça ses getireceğe benzeyen kitapta yaklaşan taç giyme töreni, aile içindeki tartışmalar, Kraliçe Elizabeth’in ölmeden önce söyledikleri ve elbette Harry & Meghan konusu da var.

Charles'ın küçük oğlu Harry'yle yaşananlar yüzünden torun sevgisine hasret kaldığı söyleniyor

KRAL, TORUNLARINA HASRET KALDI

Hadi gelin biz de kitapta neler saklı, piyasaya çıkınca nasıl tartışmalar yaşanacak, kimler kimlerle bu kitap yüzünden kavgaya tutuşacak bir göz atalım… Kitapta iddia edildiğine göre “kral dede” Charles, küçük oğluyla arasına giren bu kavga yüzünden çok üzgün. Ve en küçük torunları minik Archie ve Lilibet’i sürekli görmek, yanında tutmak istiyor. Ancak kitaba göre Harry’nin her adımı ve verdiği her skandal röportaj bu ihtimali biraz daha ortadan kaldırıyor.

Haberin Devamı

Hatta Charles’ın kraliyet danışmanları ve ailede güvendiği en üst düzey isimler Harry ve Meghan’ın kraliyetle tüm bağlarının kesilmesi gerektiğini ve sadece aile soyadı Mountbatten-Windsor’la anılmaları gerektiğini söylemiş. Ancak Charles bu baskılara göğüs gererek oğlu ve gelinin Sussex Dükü ve Düşesi olarak kalmalarını sağlamış.

Kraliçe Elizabeth bu helikopter sevdası yüzünden sevgili torunu William'a çok kızmış

ELIZABETH'TEN EN SEVDİĞİ TORUNUNA FIRÇA...

Kitapta en önemli kısımlardan biri de Kraliçe Elibazeth’e ve onun ölümünden sonra yaşananlara ayrılmış. Kitapta yer alan iddialara göre Elizabeth, ölümünden önce taht varisi sevgili torunu Wliiam’ı fena şekilde haşlamış. Bu kızgınlığının sebebi ise Wiliam’ın çok önemli bir kraliyet ailesi kuralını ihlal etmesiymiş. Hava ulaşımı hayatlarımıza girdiği günden beri uygulanan bu kritik kurala göre İngiltere tahtında oturan ya da tahtın sıradaki varisi olan kimseler ya da çocukları bir arada uçağa ya da helikoptere binmiyor.

Haberin Devamı

Bunun sebebi ise tahttaki hükümdarı ve varisini meydana gelebilecek bir kazadan korumak. Yani herkes ayrı ayrı yolculuk yapıyor ve böylece krala bir şey olunca varis, varise bir şey olması durumunda da mevcut hükümdar hayatta kalmış ve kraliyet içinde çıkabilecek büyük bir krizin önüne geçilmiş oluyor. Orduda görev yapmış olan ve deneyimli bir pilot olan William’sa karısı Kate Middleton ve kendinden sonra tahta çıkacak, kraliyetin geleceği için en önemli kişi olan oğlu Prens George’u kendi kullandığı helikoptere bindirip yolculuk yaptırınca Kraliçe küplere binmiş ve torununu azarlamış.

Harry ve Meghan'ın düğününde aile böyle fotoğraflanmıştı... Kate ve Meghan'ın bu özel günde Kate'in küçük kızı Charlotte'un giysisi yüzünden kavga ettiği biliniyor

Haberin Devamı

CENAZEDEKİ SKANDALLAR BİR DAHA ORTAYA DÖKÜLDÜ

Elizabeth, cenazesiyle de istemeden de olsa birçok tartışmanın konusu olmuştu. Kitapta bu cenazede Prens Harry ve Meghan Markle yüzünden yaşanan kriz de yer alıyor. Harry, babaannesi hayatını kaybetmeden önce Amerika’ya çoktan taşınmıştı ve o günden beri yaşanan tartışmalar hâlâ bitmedi. Annesi ölünce tahtı otomatik olarak devralan Charles’ın oğluna hemen haber yolladığı ve ondan Meghan Markle’ı cenazeye getirmemesini istediği zaten ortaya çıkmıştı. Yeni kitaptaki iddiaya göre Harry, cenaze konusunda kendisine ve eşine kolaylık sağlanacağı söylense bile babasının keskin ricasına karşı gelerek Meghan Markle’ı zorla kraliçenin hayatını kaybettiği, İskoçya’daki aile şatosu Balmoral’a zorla sokmuştu.

Elizabeth'in ölümünden sonra çekilen bu fotoğraf küskün prenslerin artık barıştığının işareti olarak görülmüştü

Haberin Devamı

"HARRY, MEGHAN TARAFINDAN REHİN TUTULUYOR"

Bu davranışın ardından Harry’nin kendi isteğiyle aileden ayrıldığı ve kraliyete sırtını döndüğünü düşünen üst düzey saray görevlileri tavırlarını değiştirdiler ve Harry & Meghan çiftine dair kalan son destek kırıntıları da böylece yok oldu. Robert Jobson’ın kitabındaki iddiaya göre, o günden sonra Buckingham’da artık genel kanı “Harry’nin Meghan Markle tarafından rehin tutulduğu, onun tutsağı haline geldiği ve Stockholm sendromu yaşamaya başladığı” oldu.

Stockholm sendromu, rehin alınma, cinsel tacize ve şiddete uğrama gibi psikolojik ve duygusal baskıya maruz kalınmasında ortaya çıkan, ve kurbanın faille empati ve duygusal bağ kurulması ile sonuçlanan psikolojik esaret olarak tanımlanabilir.

Kitapta yer alan, Elizabeth’in cenaze töreniyle ilgili bir iddia daha oldukça büyük gümbürtü koparacağa benziyor. Elizabeth’in hayatını kaybettiği günlerde artık araları tamamen bozulmuş olan ve birbirleriyle tek kelime bile konuşmayan prens kardeşler William ve Harry mecbur kalarak yan yana gelmişler, cenaze töreninde birlikteyken çekilen fotoğrafları da büyük olay yaratmıştı.

Gerçekler ise bambaşkaydı...

KATE MIDDLETON: HAYATIMIN EN ZOR ANIYDI

Tören arabasını yayan olarak takip eden ve bir yandan da halkın taziyelerini kabul eden William – Kate Middleton ve Harry – Meghan Markle çifti oldukça gergin görüntüler sergilemişti. Robert Jobson’ın kitabında o gün Kate Middleton’ın ağzından anlatılıyor ve Galler Prensesinin sözleri belli ki yine kardeş kavgasını alevlendirecek ifadelerle dolu.

Prens William, Elizabeth’in oğulları Prens Andrew ve Prens Edward kraliçenin ölümüyle birlikte Balmoral şatosuna ilk giden isimler oldular. Harry ise akşama kadar ortalıkta görünmedi ve oraya ulana son kişiydi. Kitaba göre Harry ve William oraya helikopterle birlikte gideceklerdi ancak William Meghan’ı yanında istemedi ve kardeşiyle bu konuda tartıştı. Zaten Charles da çoktan Harry’ye karısını Bolmoral’a getirmemesini tembihlemişti.

William ve Kate yürüyüş boyunca asık suratlıydı, beden dili uzmanları ise en büyük korkuyu Meghan'ın yaşadığı konusunda hemfikir

BABASI GETİRME DEDİ, HARRY KARISINI ZORLA ŞATOYA GÖTÜRDÜ

Ancak bu davranışları herkes tarafından ayıplanan ve herkesi şoke eden Harry ısrarından vazgeçmedi ve oraya Meghan’la birlikte sonradan yine de gitti. İşte bu gergin anların ardından halkın gözü önünde bir araya gelen Harry ve William’ın fotoğraflarının günlerce konuşulmasının sebebi de bu oldu. Kocasının yanında yürüyen ve kavgalı olduğu eltisi Meghan ve Harry’le bir araya gelen Kate Middleton cenazeden günler sonra saraydaki görevlilere “Bu hayatımın en zor günüydü. Ve onlarla yan yana yürümek zorunda kalmak da hayatımda yaptığım en zor şey oldu” demişti.

Meşhur dörtlü William ve Kate ile Harry ve Meghan’ın bir araya gelmesi ve basına birlik pozları vermeleri herkes tarafından “bu sefer barıştılar” şeklinde algılanmıştı. Ancak bu yeni kitaptaki iddialar ve Kate Middleton’ın sözleri aslında bunu düşünenlerin yanıldığını ve bu ortak fotoğraflara yorum yapan beden dili uzmanlarının haklı olduğunu kanıtladı. William ve Kate’in bu yürüyüş boyunca ortaya çıkan asık suratları ve gerginlikleri zaten herkes tarafından fark edilmişti.

Meghan kendisine kızgın olan halk tarafından yuhaanmaktan korkuyordu... Küs prensler ise, Harry taç giyme törenine gelirse son kez böyle bir arada fotoğraf verecek gibi görünüyor

"MEGHAN KORKUDAN KOCASININ ELİNE YAPIŞTI VE BIRAKMADI"

Beden dili uzmanlarına göreyse bu gerginlik en çok Meghan Markle’a yansımıştı. Kraliçe Elizabeth’in tahttaki 70. yılının kutlandığı Platin Jübile’de olduğu gibi halk tarafından yuhalanmaktan korkan Meghan’ın , bu yürüyüş boyunca da kendini hep geriye çekmek istemesi ve sürekli olarak kocası Harry’nin eline “hayatı buna bağlıymış gibi” sarılması bu kavgalı dörtlü içinde en zorda kalanın ve en çok kokanın istenmeyen gelin Meghan Markle olduğunu ortaya koyuyordu…