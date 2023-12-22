Ünlü oyuncu tacizin her türlüsünü yaşamıştı... Şimdi uzaklarda mühendis kocasıyla birlikte iki güzel kızını büyütüyor

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Kendi itiraflarına göre daha gencecik bir kızken model olmaya çalışıyordu ve patronunun tacizlerine katlanmak zorunda kaldı.

Hayatının aşkı sandığı adam ise ona kelimenin tam anlamıyla cehennemi yaşattı.

Bu arada eşine az rastlanır güzelliğiyle şöhreti de buldu. Önce model sonra oyuncu olarak zirveye çıktı. Ama bütün bunların bedelini de ödedi. Hem de ağır bir şekilde.

Nihayet gerçek huzuru buldu. Şimdi ikinci kocasıyla birlikte spot ışıklarının uzağında iki güzel kızını büyütüyor.

Kimden mi söz ettik? Size Vahşi Orkide ya da Geri Dönüş, belki de Kırmızı Çıkış filmlerini hatırlatsak aklınıza kim gelir?

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HEM GÜZELLİGİ HEM AŞKI ÇOK KONUŞULDU

Uzun boylu, düzgün fiziğe sahip, mavi gözlerindeki vahşi bakışları insanın içine işleyen Carre Otis. Hemen arkasından da Mickey Rourke gelir.

Ona hem hayatının aşkını hem de kabusların en büyüğünü yaşatan bir zamanların en yakışıklı yıldızlarından biri.

Tabii aradan çok uzun zaman geçti ve her şey değişti. Hatta bir zamanların ünlü oyuncusu Carre Otis'in adı bile değişti.

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ESKİ HAYATI GERİDE KALDI

Artık herkes onu Carre Sutton olarak tanıyor. İlk kocası Rourke kadar ünlü olmayan ama eşine ve ailesine mutluluk getiren kimya mühendisi Matthew Sutton'ın biricik karısı, iki güzel kız çocuğunun annesi.

Carre Otis'in olaylı hayatı artık onun için çok gerilerde kaldı. Her ne kadar bundan iki yıl önce gencecik bir modelken uğradığı tacizin hesabını sormak için Fransa'da açılan davada tanıklık etse de bu yılın başında da özel bir çekim için ünlü meslektaşlarıyla birlikte kamera karşısına geçse de Carre Otis, o pırıltılı dünyanın çok uzağında artık.

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Daha sakin, huzurlu ve sıradan bir hayatı var. 2005 yılında Matthew Sutton'la evlenen Carre Otis, şimdi bütün enerjisini ve zamanını iki kızını büyütmeye ayırıyor.

Bir dönemin yıldızı şimdi spot ışıklarının uzağında sakin bir hayat sürüyor. İki kızını büyütüyor.





YILLAR ÖNCE UĞRADIĞI TACİZİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

20 yıldır kameraların uzağında olan Otis ya da yeni soyadıyla Carre Sutton,iki yıl önce eski patronu modellik ajansı sahibi Gerald Marie tarafından taciz edildiği iddialarını yıllar sonra bir kez daha gündeme getiren dava nedeniyle kamuoyu karşısına çıkmıştı.

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Onca çabasına rağmen istediği sonucu alamadı Carre Otis Sutton. Bu durum bile Carre Otis'i yaşadıklarını anlatmaktan geri koymadı.

Otis, 2021 yılında Fransa'da yürütülen ve bu tür olaylara dikkat çekip önlem almayı amaçlayan bir kampanya kapsamında Paris'e davet edildi.

O süreçte de yaşadıklarını, basın ve kamuoyu önünde anlattı. Hatta onun bu açıklamasını daha da etkili kılmak için Paris Moda Haftası'nın hemen öncesindeki günler seçildi. Bu şekilde de moda dünyasında sık yaşanan bu olayların hasıraltı edilmesinin önlenmesi amaçlandı.

Carre Sutton'ın ya da o dönemde tanındığı adıyla Carre Otis'in oyunculuğa geçtikten sonraki hayatı da sıradan ve sakin değildi.

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ONU HAYATININ AŞKI SANMIŞTI

199'larda Carre Otis'in adı anıldığında akıllara hemen Mickey Rourke geliyordu.

Eski aşıklar, Vahşi Orkide ve Kırmızı Çıkış adlı filmlerde birlikte oynadı. Setteki yakınlaşmaları gerçek hayatta aşka ve evliliğe dönüştü. Fakat bu da Carre Otis'e mutluluk getirmedi.

Otis, 2011 yılında yayınlanan Hugo Schwyzer'ın kaleme aldığı Beauty, Disrupted: A Memoir adlı kitapta hayatının bütün dönüm noktalarını satırlara döktü.

Bunlar arasında şiddet gördüğünü itiraf ettiği Mickey Rourke ile evliliği de vardı. İşte o kitapta Otis, Mickey Rourke ile evlenmesinin nedenini de gözler önüne serdi. İddiasına göre Rourke, eğer evlilik teklifini kabul etmezse Carre Otis'i ölümle tehdit etmişti.

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Kitapta yer alan çarpıcı notlar arasında Carre Otis'in ölümden dönüşü de var. Anlattığına göre Rourke ile Santa Fe'de bir film setindelerdi o gün. Mickey Rourke çalışıyordu ve kendisi de ona eşlik ediyordu. Rourke, ona haber vermeden Otis'in çantasına bir tabanca koymuştu.

Sette bir kaza meydana geldi. Otis çantasını yere attığında, çantasında olduğunu bilmediği o silah ateş aldı ve Otis vuruldu. Anlattığına göre eğer kurşun birkaç santim kaysaydı tam kalbine gelecekti ve belki de bugün hayatta olmayacaktı. Fakat o kaza kurşunu omuzundan çıktı. Otis, ölmediği ve herhangi bir kemiği kırılmadığı için şanslı olduğunu anlattı kitabında.





HEPSİ ÇOK GERİDE KALDI

Bütün bunlar Carre Otis ya da yeni adıyla Carre Sutton için artık çok geride kaldı. O artık ağırlıklı olarak evinin kadını ve kızları Kaya ve Jade'in annesi.

Bu arada kendi yaşadıklarından yola çıkarak genç modellere kol kanat germeye çalışan Bare Mama Project'in de kurucularından Sutton.